17 ироничных историй о командировках, которые напомнили, что приключения бывают не только в отпуске

Командировка — это отчеты, созвоны с офисом, чемодан с инструментами или ноутбук под мышкой. Хорошо, что в рабочих поездках есть место новым знакомствам и добрым встречам, маленьким радостям и мягкому юмору, которые согревают лучше отельных тапочек и пледа и поднимают настроение. Порой приключения ждут нас задолго до начала расчетного часа. В этой статье — истории о командировках, после которых хочется сесть на уютную полку в купе и отправиться в путь.