17 ироничных историй о командировках, которые напомнили, что приключения бывают не только в отпуске
Командировка — это отчеты, созвоны с офисом, чемодан с инструментами или ноутбук под мышкой. Хорошо, что в рабочих поездках есть место новым знакомствам и добрым встречам, маленьким радостям и мягкому юмору, которые согревают лучше отельных тапочек и пледа и поднимают настроение. Порой приключения ждут нас задолго до начала расчетного часа. В этой статье — истории о командировках, после которых хочется сесть на уютную полку в купе и отправиться в путь.
- Приехала по работе в другой город и остановилась в стареньком отеле. Среди ночи прямо у уха слышу голос: «Лена! Пора в ЗАГС! Опаздываем!» Я замираю, пытаясь понять, кто у меня в номере и откуда он знает мое имя. Открываю глаза, а перед носом стоит стена. Оказалось, перегородка настолько тонкая, что из соседнего номера прекрасно слышно сериал. И героиню, конечно же, тоже зовут Лена.
- Одно время у меня удавчик жил, примерно метр двадцать длиной. Собрался я в командировку в столицу, собрал сумку, пора выходить. И тут замечаю, что кошка крышку террариума сдвинула, и змеи нет на месте. Начинаю осматривать комнату — нигде ее нет. Уже решил, что просто дверь в комнату закрою, дальше никуда не уйдет. А за сутки моего отсутствия с ней ничего не случится. В последний момент лезу в сумку проверить, положил ли документы, и обнаруживаю беглянку. В сумке лежала, поверх вещей, свернувшись блинчиком. А я еще думал: с чего это сумка вдруг потяжелела? Хорошо, что не в поезде обнаружил. Да и зима в тот момент холодная была, легко простудить змею можно было.
Что ж за крышка там, что кошка смогла сдвинуть. Плотнее змейку закрывать надо
Кот: «Как это — я не еду в командировку?»
- В первый день командировки я заселилась в загородный отель, села пить чай. Вдруг с балкона раздался громкий стук, и хриплый голос произнес: «Открывай». У меня аж чашка в руках задрожала. Подхожу к шторе, отдергиваю край, а на балконе сидит огромный ворон. Оказалось, это местный любимец, которого хозяйка отеля научила пятерке слов, в том числе «привет», «кто там?» и «открывай».
Хм, разве ворона можно научить говорить слова?.. Да, они очень умные, но не уверена, что у них для этого подходящий речевой аппарат...
- Командировка. Живем вчетвером мужиками на квартире, один холодильник на всех. Смотрю — мой сыр кто-то потихоньку подрезает. Я говорю, мол, мужики, мне не жалко, но совесть имейте. Сосед говорит, что у него тоже сыр пропадает. Поговорили, вроде все поняли. Наутро смотрю — от куска почти ничего не осталось, я всех зову на кухню, говорю: «Вы обалдели?» И показываю на сыр. Сосед говорит: «Так это мой сыр, и его кто-то тоже ест». Оказалось, мы ели один и тот же кусок, а второй точно такой же завалился за продукты.
Командировка в Китай: когда вокруг куча еды
- Отправили меня как-то в командировку, дали ключи от квартиры и объяснили: поднимаешься на этаж, потом налево и направо. Сказано — сделано. Ключами открываю дверь, а там женщина сходу: «Вы кто?», встает с дивана и идет ко мне. В общем, мои ключи подошли к ее замку, а ее ключи ни капли не подходили к моему, который, как позже выяснилось, был расположен в квартире на этаж выше.
- Дело было совсем недавно, летал я в командировку в славный город Магнитогорск. Как водится, покупал билеты почти в последний день, в пятницу, вылет во вторник. Туда я должен был лететь на самолете, а обратно выбрал поездку поездом. Долетел отлично, сделал все необходимое, собираюсь на вокзал. На вокзале подозрительно тихо, людей нет на привокзальной площади. Думаю, ну, наверное, непопулярное решение нынче поезда, ничего особенного. Захожу в здание и ловлю на себе крайне удивленный взгляд уборщицы и охранника. Оказалось, что билет у меня на день, который был неделю назад. Благо, квартира была оплачена до 12 часов следующего дня, а утром я уехал на попутной машине.
Страшный город Магнитогорск 🤔 ежли человек на привокзальной площади совсем один а вошедший в здание вокзала вызывает удивление у персонала.
«Взял в командировку велосипед»
13 км в день? Как-то мало очень, я пешком с ребенком нагуливаю больше, с учетом того, что по всем делам езжу на машине)
«Перед поездкой я разобрал велосипед, упаковал в чехол. Как приехал, первым делом разведал дорогу на работу, от места проживания до аэропорта. В свободное от работы время я изучал окрестности и катался на нем по городу. За месяц накатал 400 км».
- К командировке я основательно подготовилась и заранее забронировала номер в гостинице.
После долгого рабочего дня меня подвезли в гостиницу. При приближении к зданию таблички с названием отеля я так и не увидела. «Не беда», — подумала я и позвонила администратору. Посетовав на свою непутевость, я попросила помощи в нелегком поиске моего места для ночлега. На что администратор сказала мне дойти до угла здания и обещала, что там-то я найду долгожданный вход в мою обитель на эту ночь. И все бы было хорошо, я даже начала искать упомянутый угол, но здание было круглым. При повторном осмотре и обходе здания гостиница была обнаружена. К ней претензий не было, за исключением ее расположения на углу круглого здания.
«Поехал в командировку в Республику Алтай. Первое, на что обращаешь внимание, это, конечно, горы, природа и свежий воздух»
- Были в командировке в Англии, запускали новое оборудование на заводе. Запуск происходил зимой, температура в цехах упала до +15. Нам выдали флисовые кофты, оставшиеся от уволившихся коллег, и мы накинули их на спецовки. Кофты были теплые, пушистые и отлично грели. На моей красовалось имя John Boss. Мы с коллегой спокойно крутили гайки в цехе, и я стал замечать, что все, кто проходят мимо, смотрят на мою кофту и хихикают, даже просили сфотографироваться с инструментом в руке. Оказалось, что John Boss был жутким лентяем. Англичане весело шутили: «Эта кофта никогда не видела столько работы» и далее в этом же стиле.
«Частенько езжу по работе в командировки. Взял в привычку покупать магнитик на холодильник. Вот такая коллекция получилась»
Всегда думала: вот зачем эти магнитики на хол? Явно же он на них и внимания не обращает.
- Приехала в командировку, устроилась под вечер в гостинице. Падаю на застеленную кровать и вдруг слышу тихое, ритмичное постукирование прямо из-под подушки. Замерла. В голове сразу мысли: забытый будильник? Кончиками пальцев приподнимаю уголок... А там лежит пушистый заводной цыпленок. Видимо, горничная нашла игрушку предыдущих маленьких гостей.
- Была в командировке, вечером созвонилась с давним другом, живущим в этом городе. Решили встретиться в тихом ресторанчике, сидим, болтаем, а по моему другу заметно, что парень он обеспеченный. За соседним столиком две девушки лет 18, одна открыто разглядывает его, глазками стреляет. Я ему тихонько говорю: «По-моему, с тобой сейчас начнут флиртовать». И вот она что-то пишет на салфетке и приносит на стол рядом с ним. Он разворачивает, а там номер телефона. Друг пишет что-то на салфетке и кладет на их стол. Девушка возвращается, читает, и улыбка слетает с ее лица. Больше она в его сторону не смотрела. Спрашиваю: «Ты что там написал?» Отвечает: «Ипотека, машина в кредит, трое детей и жена — дзюдоистка».
«Сын помогал собирать чемодан в командировку. Обнаружил по приезде, вечером в машинки поиграю»
- Был в командировке с коллегой. В отеле нам дали соседние номера. После ужина мы договорились, что тот, кто утром первым соберется, постучит в дверь другого. На следующее утро стучу в его номер. Мне открывает незнакомый лысый мужик. Я аж онемел, а он спокойно так: «Ты что, никогда раньше не видел меня без парика?»
А вы любите ездить в командировки или же предпочитаете родной офис, знакомый кабинет и общение с коллегами, которых знаете много лет? О работе, ее радостях и курьезах читайте в следующих статьях: