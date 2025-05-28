20+ коллег, с которыми каждый день как шоу без антрактов

На работе многие люди проводят треть своего времени. Конечно же, хотелось бы, чтобы атмосфера в коллективе была комфортной, а коллеги не доводили до белого каления. Но иногда трудовые будни перестают быть томными, ведь некоторые товарищи на работе умеют добавить перчика в пресную жизнь.