20+ коллег, с которыми каждый день как шоу без антрактов
На работе многие люди проводят треть своего времени. Конечно же, хотелось бы, чтобы атмосфера в коллективе была комфортной, а коллеги не доводили до белого каления. Но иногда трудовые будни перестают быть томными, ведь некоторые товарищи на работе умеют добавить перчика в пресную жизнь.
- У нас на работе водитель пришел в отдел кадров и такой: «А почему это мне обещали зарплату 50 тысяч, а платят только половину?» Бухгалтеры подняли платежки: ну, вот же, 25 тысяч аванс и 25 — зарплата. Мужик в крик: «Это все обман! Ведь аванс — это не зарплата!» Даже не знаю, как он до 50 лет дожил с такими знаниями... © Shural / Pikabu
- Работала я в гостинице и как-то искала коллегу, которая номера должна была убрать. Нашла ее в одном номере: сидит плачет, даже рыдает. Спрашиваю: «Что стряслось?» А она мне: «Я по телику увидела, что один хороший певец разводится. И теперь так за него переживаю, что работать не могу — все из рук валится!» Я обалдела. © Olga Chkebelski / Dzen
Когда коллеги на своей волне
- В столовой на работе один менеджер включает интернет на полную громкость и обедает. И ему все равно, что его 20 человек слушают. И тут я прихожу обедать, а мы с ним в столовой только вдвоем. Он, как обычно, включил интернет, а я включила гениального скрипача Дэвида Гарретта. Как раз уложилась с йогуртом под музычку. Иду мимо коллеги на выход и спрашиваю: «Правда здорово, когда все могут слушать то, что есть в моем телефоне? Вы же так считаете». А он мне обиженно: «Вы же могли попросить — я бы сделал потише». Просили уже — не делал. И у таких, как он, в голове закодирована установка: «Я — корзиночка, меня надо просить» вместо того, чтобы нормально вести себя по умолчанию. © Rrrysia / Pikabu
- Вышла из декрета на свое рабочее место (продавцом в большой гастроном). В отделе практиковались две молоденькие девчушки, им лет по 18 было, мне уже за 30. Настало время обеда, а магазин тогда закрывался на обед. Достаем то, что из дома принесли, пошли разогревать на кухню, там плита была. Смотрю, девчата мои загрустили. Спрашиваю: «В чем дело?» Думала, может нет у них ничего с собой нет, так это не беда. Поделюсь. Оказалось, к ним на обед повадилась ходить одна сотрудница, 40-летняя дама из другого отдела. Только мы сели за стол, заходит она со словами: «Ну, что сегодня будем есть?» Я от такой наглости даже растерялась. Но потом говорю: «Что принесла, то и будешь есть!» Повисла пауза. Больше она к нам не заходила... © Сентябрина / Dzen
- Работаю в небольшой компании. Был у нас парень, который невероятно вонял. Настолько, что уже через 10 минут с ним в одном помещении невозможно было находиться. И только через год (!) кто-то из сотрудников осмелился сказать тому парню про запах. Он удивился, сказал, что регулярно принимал душ, но при этом употреблял какое-то лечебное чесночное масло. Оно и вызывало ужасный запах. Как ни странно, он даже не догадывался, что воняет. Он стал использовать другое масло, и запах практически сразу исчез. К слову, отличный парень, проработал в компании несколько лет. © Maximum__Engineering / Reddit
- У нас на работе был сотрудник, который не видел ничего особенного в том, чтобы подойти и отхлебнуть чай или кофе из чьей-нибудь чашки. Вроде как торопится, типа, некогда самому себе налить. Отхлебнет у кого-нибудь и дальше убегает. А у него вечно в уголках губ что-то белое собиралось, постоянно ходил с этой гадостью на губах. Противно даже смотреть на него было, не то, чтобы продолжать пить из этой чашки. Если отпил, то все, идешь моешь чашку и наливаешь себе заново. © Alena / Dzen
- Арендовали мы офис на первом этаже жилого дома старой постройки. Ну как офис — двушка, переделанная под офис. И вот сидим как-то с коллегами и чуем запах газа. Прошлись по всем углам, больше всего запах ощущался в кабинете, где раньше кухня была. Мы в панике вызываем аварийку, те прилетают через 5 минут, жильцов эвакуируют, у нас по офису с каким-то аппаратом ходят... И выясняется, что конкретно у нас даже трубы газовой нет: когда ремонт делали, заглушили на входе в офис за ненадобностью... И утечки газа нет, весь дом обошли, все проверили. Всех по квартирам вернули... В общем, оказалось, что это коллега в том кабинете капусту тушеную на обед ела... Причем, это уже потом выяснилось, когда аварийка уехала, а коллега доедать села, и запах снова пошел по всему офису. © Ekaterina Filippova / ADME
Долго билась с коллегами, чтобы не грели в офисе (у нас микроволновка прямо в кабинете стоит) рыбу и капусту, включая голубцы. Прослыла занудой. Ага, надо было молча терпеть и нюхать это амбре.
- Мой коллега всячески подбивал ко мне клинья. Я работала официанткой, а он подрабатывал на кухне. Так однажды он принес на работу свою старую школьную футболку и отдал ее мне, сказав, что хочет, чтобы она осталась у меня. А потом всем на работе говорил, что я его «женушка», хотя я много раз просила так не делать.
К счастью, я там немного поработала и уехала доучиваться подальше от места той работы. © Charissa Enget / Quora
- Начала работать помощником в операционной, все новое, учиться надо много чему. Поставили надо мной «старшую», которая должна всему меня научить. Но что я ни спрошу, ответ «потом». Что это? Потом. Как это делать? Потом. Как эти документы заполнять? Потом. Я попросила руководство перевести меня к другому человеку, чтобы он обучил меня. Когда менеджер спросил ту мою «старшую», как она считает, почему я попросила поменять ее, то она ответила, что я ее не слушаю! © Irina Zn
- У меня была коллега, которая купила мне кошку, не спросив меня. У меня просто недавно моя кошка умерла. Когда я сказала ей, что сейчас не готова завести питомца, она спросила: «Ну и что мне делать с этой кошкой?» © DistributionOk4169 / Reddit
- Каждое утро мой коллега громко хлебал свой кофе в течение целой минуты, а потом издавал удовлетворенное «А-а-а!» Это как оказаться в сцене из ситкома на постоянном повторе. © Fast-Profession-1601 / Reddit
- У меня была сотрудница, которая как-то пропала без вести примерно на 2 часа. Оказалось, она заперлась в ванной, и то, это выяснилось благодаря просмотрам по видеокамерам. Она на полу в туалете постелила бумажные полотенца и отключилась. Позже ее уволили. © Danilovedesignco / Reddit
- На моей работе коллегу застукали за игрой в World of Warcraft, в которую, как оказалось, он играл каждый день по несколько часов. Начальник вызвал его и сказал, что это абсолютно неприемлемо, и он должен перестать играть на работе, иначе его уволят. Вроде понял.
Меньше чем через час айтишники звонят шефу и говорят, что парень снова в своем офисе играет. Его уволили в тот же день. © jpiro / Reddit
- Я на работе пила свой кофе, который приносила сама. Как-то у нас общий кофе закончился. И я, придя на смену, обнаружила свою банку пустой. И никто ничего не видел. Купила новый, в свою банку пересыпала. А утром снова банка пустая. Иду, покупаю кофе дешевый и невкусный. И вскоре поймала воришку. Коллега сама прокололась, когда решила спросить у меня: «А почему кофе такой плохой?» Вот тут я ей высказала. Обиделась, пошла начальнику стучать. Но больше мой кофе не брала. © Полина Воронина / Dzen
- У меня была коллега, которая не могла заставить себя приходить на работу вовремя. Все начинали работу в 8:00. А для нее было обычным делом появляться в 8:30, 8:45, а то и в 9:00. Она просто компенсировала свое время, оставаясь после 17:00. А прикол знаете в чем? Она получила повышение. Я не могла в это поверить! Не было никаких собеседований на эту должность, просто подали ей на блюдечке с голубой каемочкой. А все потому, что она училась с сыновьями владельца компании. © Marcella Majors / Quora
- Был у меня шеф, большой человек в плане роста и комплекции. Разговаривали мы как-то с ним, а он в это время ручку уронил, наклонился, чтобы поднять, и начал терять равновесие, падая вперед. Чтобы не упасть, ему пришлось семенить ногами в мою сторону. Но мой шеф нашел выход из ситуации! Он в тот момент начал кричать: «Забодаю-забодаю». Как представлю, как все это выглядело со стороны, истерика начинается. © Солнышко пушистая / ADME
- В моем офисе есть два женских туалета: один отдельный для одного человека, а другой — многоместный, но с кабинками. Одна моя коллега отказывается пользоваться многоместным туалетом, ходит только в отдельный. В принципе, ее право, никто не запрещает. Есть одно но. Когда тот отдельный туалет кем-то занят, она стоит под дверью и дергает ручку каждые 30 секунд. И так до тех пор, пока человек не выйдет. © 99dalmatianpups / Reddit
Коллега училась с сыновьями владельца компании- так они ее видели много лет подряд. Знают насколько соображает, насколько ответственна, как училась, можно ли доверять... Что ещё за дополнительную информацию может дать собеседование?!
- К нам на работу устроился 75-летний пенсионер, который заявил, что ему дома скучно. Он был слегка сгорбленным, с большим животом. Устроился на работу, которая предполагала высокую физическую нагрузку, многозадачность, постоянные поездки, общение с клиентами. Так уже на второй день работы этот старик стал ворчать из-за многочисленных телефонных звонков. А еще стал жаловаться на то, что не может позавтракать утром, сидя за рабочим столом (а у нас это запрещено). На четвертый день дедуля сдался: он ворвался в кабинет управляющей и швырнул в нее ключи с криками: «Я увольняюсь! Можешь сама занять эту должность!».
Оказывается, он думал, что будет сидеть на работе и расслабляться, потому что он уже в возрасте... Самое интересное, что через год этот мужчина попросился вернуться к нам на работу. © Deena Jones / Quora
- У нас была ситуация: взяли барышню на полставки, с условием, что она в дополнение к основной работе будет письма на почту отвозить. Она каждое утро появлялась на работе на час-полтора позже всех, ибо «на почте была». И тут через пару месяцев что-то искали, залезли в ее шкаф, а там аккуратными кучками лежит все то, что надо было отправить по почте. Пришлось расстаться с такой «прекрасной» сотрудницей. © Тревожное Пирожное / ADME
- Пришла к нам на испытательный срок одна девушка и за месяц успела выбесить весь отдел (5 женщин). Что бы где ни говорили, она сразу встревала в разговор и давала свои советы, всем без исключения. Давала советы по поводу макияжа и одежды: «Тебе не идет такая юбка, надо такую», «Помада тебе тоже не идет, давай я тебе накрашу губы своей». Мы все были просто в бешенстве к концу ее испытательного срока. И пошли к начальнице с мольбой, чтоб она ее не оставляла. Так эта звезда на нас всех обиделась, что мы все выступили против нее... © Елена Бабинцева / Dzen
- У нас была одна дама на работе. До обеда пила кофе, только потом начинала какую-то деятельность. А вот когда все начинали в 19.00 собираться домой, она жутко обижалась, почему она, мол, «за всех» остается впахивать. © Ольга / Dzen
- У нас был один любитель обниматься, я ему сказала о своем очень коротком списке допущенных к моему телу. Следующий раз он меня приобнял уже при увольнении. Я милостиво разрешила. Ну, приятный человек был в остальном. © Dedee / ADME
- Работала секретарем. Взяли мне помощницу — молодую девчонку. Как-то я отправила ее разнести документы на подпись по всем отделам (5 этажей). А когда она вернулась, выяснилось, что нескольких страниц из тех документов почему-то не хватило. Выпытывала я долго, куда же делись те документы. Оказалось, девчонка, цитирую «зашла по пути в туалет». Занавес!
Думаю, понятно, что после этого долго она у нас не задержалась. Еще что-то там несколько раз отчебучила, и ее уволили. © Елена Сиротина
Забавные и нетривиальные истории могут поджидать нас на каждом углу, ведь их источниками могут статьи домашние питомцы, и родственники, и банальная поездка в такси.
Комментарии
Последняя история просто поразительная. До этого читала, что в XIX веке один аристократ отрывал страницы из книги, чтобы сходить "до ветру", а сейчас девушка использовала для этой цели документы. Просто нет слов от таких действий современницы.