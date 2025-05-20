17 историй про таксистов и пассажиров, которые оказались немного в шоке друг от друга

Истории
1 час назад

Поездка в такси обычно не предполагает чего-то головокружительного, однако порой даже она превращается то ли в фарс, то ли в трагикомедию, то ли в драму. Причем, свою порцию эмоций могут получить как пассажиры, так и таксисты, и наша статья — яркое тому доказательство.

  • Вызываю такси. Сажусь, все нормально. Таксист молчит, едет уверенно, как будто знает, куда надо. Минут через 5 он такой:
    — А вы вообще кто?
    — Ну... Пассажир ваш.
    — Блин, я думал, это моя теща села — я ее на рынок должен был отвезти.
    Пауза. Потом водила мне:
    — Ну что, может, заодно и арбуз возьмем? © mambaaeva
  • Коллега сломался по дороге к пассажиру, я взял его заказ. Подъезжаю, выходит фифа, головой вертит. Я вышел, спросил, не она ли ждет такси. Фифа мне: «Я жду „Вольво“, а тут какая-то „Нексия!“» Я спокойно объяснил, что «Вольво» сломалось, я на замену. Тут же ей диспетчер перезвонила и то же самое сказала. Фифа села в машину, но всю дорогу фыркала, что ожидала крутую тачку, а тут я. Ну, я взял и честно рассказал ей, что тот шведский автомобиль в еще более убогом состоянии, чем мой, потому что ему уже лет 30. Фифа не поверила, перезвонила диспетчеру. Та все подтвердила. © fedul.kedov / Pikabu
  • Чуть больше 20 лет назад моя мама была беременна, и у нее начались роды. Мой папа, который в то время работал ординатором, настоял на том, чтобы они взяли такси и поехали в его больницу, хоть она и была далековато. Пока такси мчалось по шоссе, мама начала рожать. К счастью, папа, который на всякий случай взял с собой несколько полотенец, был к этому готов и обладал необходимыми навыками, чтобы принять ребенка. К больнице мы подъехали уже вчетвером (да, этим младенцем был я), а таксист получил щедрые чаевые. © basilect / Reddit

Когда вызвал такси, а в нем уже сидит пассажир

  • Прилетели с дочерью на море, вызвали такси до отеля, едем. Вдруг таксист спрашивает: «Не хотите пообедать?» Мы сказали: «Нет». Он давай нас уламывать, мы в отказ. И тут таксист выдает: «Тогда поехали на заправку. У меня там встреча!» Мы в шоке, а он завернул на заправку и говорит нам: «Вот кафе, идите обедайте, а я пока с человеком поговорю!» Мы отказались выходить, а он начал ругаться: «Что за люди пошли! Я везу их на своей машине, а они еще выкобениваются!» В итоге он ушел сам минут на 10, мы ждали в машине на жаре с выключенным кондеем. Пришел с другом. Стоя у окна, жаловался ему на нас. Потом ехал и возмущался, что все приезжие такие наглые! Короче, довез до дороги у отеля. А потом мы еще с чемоданами тащились пешком минут 10. © Елена / Dzen
  • Раньше ездила с бомбилами до метро иногда, они всегда в одном и том же месте стояли, ждали, кого подкинуть. Залетаю в машину, здороваюсь, говорю: «До метро, пожалуйста!» Едем. Водитель такой растерянный немного, думаю: «Новенький, что ли? Не видела его еще». И он такой: «А метро налево же дальше, да?» Оказалось, остановился человек посмотреть, куда ему по карте лучше ехать, чтоб без пробок, а тут я залезла. Извинилась, посмеялись, договорились, что заплачу, как местным. © verywaterotter
  • Я собиралась на фотосессию, у меня было 2 тяжелых пакета. Я решила поставить их с одной стороны, обойти такси и сесть с другой. Ну, типа, я же леди, чтоб не горбатиться и не перекладывать вещи через весь салон. Короче, ставлю пакеты, закрываю дверь, обхожу машину сзади, и в это время таксист дает по газам со всей дури и уезжает. Я ему звоню, а не получается, какая-то ошибка в приложении. Ладно, думаю, заметит мое отсутствие и развернется. Но он так и доехал до точки, не замечая. Потом вернулся за мной. © darya_rud
  • Гнали с мамой с самолета сразу на поезд. Пока ждали такси, попали под ливень. Едем мокрые насквозь, уже опаздываем, настроения нет. А молодой таксист все поглядывает на нас в зеркало, мнется. И наконец-то выдает: «А можно я девушку свою захвачу по пути? Это быстро, обещаю!» Ну, мы без особого энтузиазма, но согласились — ливень все же. И, конечно, мы встряли в пробках по полной, причем так, что поезд был уже на подходе, а мы все ехали за его девушкой. Пытаемся понять, как долго ехать, а таксист уверяет: «Чуть-чуть осталось». Нервы на пределе. И снова в пробки. Мы переживали каждую секунду, зная, что времени в обрез. Когда забрали ее, снова встряли в пробки, и вот — видим вокзал! А как только вышли из машины, таксист резко рванул вперед! Со всеми нашими вещами. Сцена, как в кино. Мы в шоке. Звоним в такси — он возвращается с виноватыми глазами. Признался с дрожью в голосе: «Извините, я влюбился без памяти. Когда она рядом, я вообще не могу думать о чем-то другом». Мы стояли, не зная, смеяться или злиться. Его искренность — это было нечто. А на поезд мы все равно опоздали.
  • Таксую. Выхожу вечером, делаю 5-6 поездок — и домой. Обычно без проблем. Но вчера садится в машину парень, на вид лет 18-20, и заносчиво так: «А почему у вас в приложении написано, что номер 408, а на самом деле 511? Я буду жаловаться, так нельзя!» Сегодня смотрю рейтинг — прилетела единица, и вместо 4.99 стало 4.95.
    Машина у меня — Peugeot 408, а номер — 511... © Unknown author / Pikabu
  • Вез молодую пару с таксой в ветклинику. И вдруг слышу, что они с таксенком прощаются. Спрашиваю: «Отдать решили?» А они мне: «Нет, усыпить. Хозяева съемного жилья против животных». Я в шоке, мол, можно же в приют сдать. А они такие: «Мы пытались пристроить его в течение нескольких месяцев, но никто не забрал. А в приют сдавать не хотим: там за ним не будут ухаживать, и ему там будет некомфортно!» Я забрал песеля себе — у меня у самого дома такса живет. И теперь эти двое, Багет и Ева, не отходят друг от друга. © Не все поймут / VK
  • Ехала сегодня в такси на учебу. Таксист попался очень разговорчивый. Начал расспрашивать про жизнь. И при упоминании о моей работе он мгновенно начал: «Ой, ты погоди. Номер свой дай. У меня сын есть, он не работает, а ты вот как раз трудишься. Будешь семью обеспечивать! Эй, гордость аж за сына берет — какая невеста! А свадьба когда?» © Не все поймут / VK
  • Я работаю таксистом, и сегодня мне позвонил мужчина, которого я недавно подвозил. А в тот день, когда он со мной ехал, я был в хорошем настроении и всех клиентов угощал конфетами, которые сам постоянно ем, вот и ему перепало пару штук. Поднимаю я трубку, мужчина здоровается и рассказывает, что он дал своей жене те конфеты, они ей безумно понравились, а так как жена беременная, то сейчас сидит и плачет, ибо хочет еще, а он не знает, где такие можно купить. Я, конечно, поделился точкой, и мужчина начал меня так благодарить, будто бы я сделал что-то нереальное. Ох уж эти беременные жены! Умеют повеселить. © Не все поймут / VK
Ольга Курпякова
22 часа назад

История звучит как анекдот - "А свадьба когда?" - "Да никогда, я вас первый раз вижу, а сына вашего бездельника вообще никогда не видела и не знаю".

-
-
Ответить
  • Приехали мы с моей девушкой к друзьям в гости, немного посидели и решили поехать в боулинг поиграть. Вызвали такси, нам прислали смску о том, что приедет «Нексия» золотистого цвета с номером 456. Выходим на улицу и видим наш автомобиль: цвет, марка и номер совпадают. Естественно, спокойно садимся в него, а водитель офигевает от происходящего. Спрашивает, кто мы такие и какого черта заперлись к нему в машину. Мы думали, он прикалывается, а тот уже орать начал. Я ему объясняю, что вызвал такси, смску с описанием авто показываю. Он смотрит, соглашается, что это его машина и номер указаны, но утверждает, что не работает в такси. В итоге мне звонит диспетчер такси и просит поторопиться, потому что машина уже давно ожидает возле подъезда. Мы с извинениями покидаем авто и видим в двадцати метрах такую же «Нексию» с теми же цифрами номера, только буквы другие! Парень, к которому мы вломились, вместе с нами вышел посмотреть и офигел от совпадения. В итоге мы распрощались с улыбками на лицах и с хорошим настроением. © SpirtC2H5OH / Pikabu
  • Вез девочку с мальчиком в сауну.
    — А можно телефон зарядить?
    — А можно музыку погромче?
    — А можно свою включить?
    — А можно ты будешь мою музыку искать в своем аккаунте, добавлять, и мы будем ее слушать?
    — А дайте свои наушники. Пока едем, я их послушаю.
    — А можно вон там остановить — я в туалет схожу?
    — А можно еще за кофе заехать?
    Если кто-то думает что я их вез полдня, то нет. Поездка длилась 15 минут и 8 километров. © ****CKotom / Pikabu
  • Нас с мужем однажды в Египте увезли в какие-то жилые районы после экскурсии. Водитель и гид просто забыли, что мы есть в салоне. Они всех развезли, остались только мы. Едем, едем, они уже и кондей выключили, который для туристов работает в машинах. Мы смотрим: какая-то местность не туристическая, и спрашиваем: «А долго еще до отеля?» Они так перепугались, когда нас увидели, что быстро развернулись и мигом домчались до нашего отеля. © alexandra.zhiznevskaya
  • Ехал в такси. Разговорились с водителем, и он сказал: «Ну, вообще-то я не таксист, а бизнесмен, просто вечерами скучно дома». Я посмеялся и подумал, насколько же часто можно услышать эту фразу. Оплатил поездку и пошел себе по делам. Совсем забыл об этой истории, пока не увидел в новостях один выпуск. Там говорилось про мецената, который перевел сумму с большим количеством нулей детским домам города. Им оказался тот самый таксист. Блин, надо было автограф попросить. © Не все поймут / VK
  • Подруга рассказывала: после вечеринки они с подружками запрыгнули в такси и сказали, куда ехать. Таксист сначала стал с ними флиртовать, а потом спросил: «Вы когда-нибудь слышали о диско-такси?» После насмешливого «Нет» он выхватил откуда-то разноцветный фонарик, включил техно-музыку и рванул вперед. Я не знаю, сколько они дали ему чаевых, но надеюсь, что это была щедрая сумма. © foreseeablebananas / Reddit
  • Когда-то я работал в частной компании таксистом. Подвозил мужика, который не смог найти деньги, чтобы расплатиться. В залог оставил мне две бутылки кефира и пачку саморезов, клялся, что вернется и заплатит. На следующий день звонит мне, просит выполнить заказ, говорит, что деньги как раз отдаст. Но история повторилась: он снова оставил мне «залог» — в этот раз мешок лука и очки. Спустя неделю снова та же история — расплатился шампурами и новой кепкой. Я тогда специально не прекращал его возить: было интересно, куда это все приведет. В итоге он еще раз 10 так покатался, давал много разных плюшек мне, а потом взял и вернул все деньги за один раз. До последней копейки. И залог сказал оставить. © Не все поймут / VK

Забавные истории могут происходить не только в такси, но и дома, особенно, если одним из действующих лиц в них является свекровь.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее