17 историй про таксистов и пассажиров, которые оказались немного в шоке друг от друга

Поездка в такси обычно не предполагает чего-то головокружительного, однако порой даже она превращается то ли в фарс, то ли в трагикомедию, то ли в драму. Причем, свою порцию эмоций могут получить как пассажиры, так и таксисты, и наша статья — яркое тому доказательство.