15+ свекровей, с которыми что ни день, то цирк с конями

Стала бы я свекровь спрашивать, приглашать мне няню для ребенка или нет. А по поводу дачи. Её никто не просил. И пусть бы катилась лесом . А если отдали, то зачем скандалить? В чем смысл? А по поводу эксплуатации мужа. Действительно, сядьте дома с детьми. И пусть муж кормит

Не может накормить, пусть к маме идёт просит денег. И всё будет прекрасно! Всё как хочет свекровушка.