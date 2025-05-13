15+ свекровей, с которыми что ни день, то цирк с конями
Отношения свекрови и невестки давно стали излюбленной темой для анекдотов. Маму мужа зачастую многое не устраивает в избраннице сына, а молодую жену коробят придирки новой родственницы. Но, поскольку обе женщины борются за любовь одного мужчины, их интересы нередко пересекаются. И тогда может произойти все, что угодно.
- Свекровь каждый раз, как приходит, все проверяет: «А чего так мало супа?», «А почему ты опять в халате?» К следующему ее приходу я навела порядок, напекла булочек, накрасилась — прямо хозяйка года. Она пришла, огляделась, покивала и выдала: «Что-то ты подозрительно стараешься. Вы что, разводитесь?» Я зависла. Я, значит, пыхтела тут весь день, чтобы она хоть раз сказала «молодец», а в итоге опять виноватая. Но самое забавное — через неделю свекровь сама мне позвонила и сказала: «Ну, ты, конечно, в тот день выглядела шикарно, прямо как я в молодости!» И тут я поняла — это был комплимент. Просто на ее языке. © Мамдаринка / VK
«Свекровь очень хотела выглядеть, как невеста. Кстати, невеста тут одна, это я, и я — справа. Вообще не удивительно, что мы развелись»
- Моя подруга с мужем, когда поженились, жили отдельно от свекрови в маленькой однушке. И вот у них медовый месяц в разгаре. А свекруха повадилась по выходным припираться к ним часиков так в 7 утра! Сын ее впускал, но его молодой жене это не нравилось, о чем она сразу и сообщила свекрови. Ответ мамы мужа был такой: «Ну, вы спите, а я тут в уголке на стульчике посижу». © Ирина-Пермячка / Dzen
- Первая свекруха капала мне нa мозги, что мужу надо только свеженькое подавать, а вчерашняя еда — это неуважение к мужчине. Тем более, я ж все равно в декрете сижу и ничего не делаю. Ну, я и рявкнула, что живем мы нa мои декретные и мои подработки (я тогда шила средневековые костюмы нa заказ). И мужу я буду подавать свеженькое, когда он нa работу устроится и будет содержать семью, а пока вчерашненького покушает, не отравится. © Миранда Буш v2.0 / ADME
а зачем она хотела в уголочке сидеть? Подсказывать? Или смотреть, чтобы сыначка не перетрудился, не вспотел, не застудил чего?....
- Когда я была беременна, свекровь устроила мне скандал. По ее мнению, я должна была знать точную дату родов, день в день — ей необходима была эта информация, чтобы взять отпуск и приехать к этой дате. Я пыталась объяснить ей, что этот день заранее невозможно знать точно, назвала предполагаемую дату, но в ответ услышала: «Ты специально скрываешь от меня дату родов, чтобы я не смогла приехать вовремя!» © Мама Дорогая / ADME
- Моя свекровь любила подчеркивать уникальность своего сына. По ее словам, класс делился на три части: плохие дети, хорошие и Игорь. Ну, я как-то не выдержала и нарисовала ей координатную прямую, поставила с одной стороны «плюс» — это хорошие ученики, с другой «минус» — это плохие. А Игорь оказался посередине — там, где полный ноль! После этого про уникальность своего мужа от свекрови я больше не слышала. © Галина Хетагурова / Dzen
- Я искренне надеялась, что наша вражда со свекровью закончится на радостной новости о моей беременности. И она полюбит меня, ведь это первый и такой долгожданный внук. Но эта мегера — простите, иначе ее не назвать — только сильнее стала портить мне нервы. Рассказывает, что мои покупки для будущего малыша бессмысленны. И я развожу мужа на деньги, ведь люлька и отдельный пеленальный столик — это деньги в никуда. А месяц назад муж на время беременности отдал мне машину. Сказал, что сам будет на общественном транспорте ездить, а мне уже тяжеловато в душных автобусах. Так свекровь закатила скандал, мол, отдавать машину разбалованной девке, чтоб она ездила на маникюр, — это тупость. © Мамдаринка / VK
- Свекровь до совместного отдыха: «Вам легко, у вас девочка». Муж: «Проведем вместе время, и она поймет, какую огромную работу мы проделали, особенно ты». Свекровь после отдыха: «У вас неправильный ребенок». В эту игру нельзя выиграть. © _OneLostDay / X
- Почти 20 лет замужем, есть дочь-школьница. 17 лет живем в квартире мужа. В нашей семье все хорошо, мы любим друг друга. Но есть одно большое но! На протяжении всех этих 17 лет ко мне каждый будний день приезжает свекровь! 17 лет, каждый день! Они со свекром живут в собственном доме в 20 минутах езды на машине, свекор работает в городе и она ездит с ним. Свекровь приезжает и просто сидит перед телевизором до 16:00, потом они уезжают к себе домой. Сил моих нет, хочу, чтобы они уже поняли, что в 70 лет надо дома отдыхать. © Подслушано / Ideer
- Свекровь:
— Мне нужно с тобой поговорить. Ты беременна?
— Нет.
— Не ври мне. Я каждый месяц считаю твои тампоны. Я заметила, что в этом месяце ты не использовала ни одного.
— Да не вру я.
— Докажи.
И вот как мне на это реагировать? © Intrepid_Study_961 / Reddit
А сказать прямым текстом: "Не приезжайте ко мне каждый день. Если хотите видеть своего сына, то заранее договаривайтесь с ним и приезжайте тогда, когда он дома". Терпение у невестки колоссальное, а самоуважения совсем нет.
- Свекровь работает в роддоме. Когда я забеременела, она сразу сказала, что рожать я буду с ней. Я в свою очередь сказала, что рожать буду максимум с мужем, ну и с бригадой врачей, и без нее. У нас холодные отношения, она искренне уверенна, что ее кровинушка женился неудачно, а я испортила весь их род. Ну и зачем мне на родах человек, который терпеть меня не может, да и я его тоже?! Роддом, в котором она работает, лучший в городе, рожать планирую там, врача уже выбрала. И предупредила, что если кто-то пустит ее в родзал, я устрою дичайший скандал. Врач меня услышала, сказала не переживать — посторонних не будет. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь однажды взяла ключи от нашего дома и сделала себе копию, ничего нам не сказав. Она твердо убеждена, что дом должен оставаться незапертым, чтобы родственники могли приходить без приглашения, когда им заблагорассудится. Мы с моим супругом так не считаем, поэтому наши двери всегда заперты. Она была очень недовольна, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
- Свекровь покупает моему мужу те же подарки, что и я. Я купила ему запонки — и она тоже, я купила ему пальто — и она тоже. Это похоже на странное соревнование, о котором я и не подозревала. В конце концов я перестала говорить ей, что ему подарю. © Beautifully_Brown / Reddit
- Моя свекровь ведет настоящую борьбу за внимание своего сына. Сначала она была такой общительной и заботливой: постоянно звонила, писала сообщения, старалась наведываться к нам в гости каждый день. Но я быстро ее остановила — пару раз просто не открывала дверь или уезжала, прежде чем она приходила, и она перестала устраивать сюрпризы. Потом началась волна звонков мужу по любому поводу: то что-то сломалось, то ей помощь нужна и тому подобное. Каждый раз, когда у нас праздник, она обязательно устраивает какие-то неприятности, чтобы муж оказался с ней, а не со мной. И я могла бы ее понять, если бы она была одинока. Но она живет с мужем, а он просто не обращает внимания на ее капризы. Тем не менее она продолжает выставлять себя перед нами жертвой, а сын ее жалеет. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь приехала через месяц после рождения малышки. Она прекрасная женщина, очень ее уважаю. Советы я молча слушала, несмотря на их «актуальность». Но, блин, она сказала, что от колик помогает собачья шерсть, которую она и привезла с собой. Она вычесала свою овчарку, которая живет на улице в будке. Завернула эту шерсть в марлю и хотела привязать к животу ребенка. Вонь от этой шерсти была такая, что шерсть нашей кошки встала дыбом! Не разрешили, конечно. Обиделась. © Мамдаринка / VK
- Как-то сказала детям, что с уроками я помогать им не буду. У меня свои дела есть, а они должны сами справляться. Но это не так малых озадачило, как нашу бабушку. Что она мне устроила! Стала угрожать, что если я за обучением детей не буду следить, она заберет их к себе жить. Что ж, я детям сказала, чтобы они заверили бабушку, что я им помогаю. А если нет, то они поедут к ней жить. Они поняли, что к чему, и так меня нахваливали перед ней при следующей встрече. А уроки делают сами, никакая помощь им не нужна. © Мамдаринка / VK
Скажите мужу, уйдет в праздник к мамочке, пусть обратно не возвращается
- Свекровь надела белое платье на мою свадьбу, и с тех пор все пошло кувырком. Звонит каждый день, чтобы проверить, как там ее сыночка. Не разрешает, чтобы за детьми смотрел кто-то не из членов семьи. Но сама не сидит с внуками, потому что она карьеристка, у нее нет времени на такое. © ChogiePookie / Reddit
- Когда я выходила замуж, свекровь казалась мне доброжелательной женщиной. И она сама мне обещала не лезть в нашу жизнь. Когда родилась наша дочь, мы с мужем на год бросили дачу, за которую свекровь благополучно взялась. Попросила у нас ключи поехать проследить за порядком. В итоге через 9 месяцев мы приехали, а там заменены двери, замки, окна, завезены доски для ремонта. В ответ на наше недовольство она выставила нам счет за все эти «прелести». И попросила отдать ей дачу, так как она вложила в нее много денег, хотя ее никто не просил! Разумеется, мы ей отказали. После долгих ссор и мучений муж отдал ей дачу, а свекровь сказала, что прощает нас. Прощает нас. © Мамдаринка / VK
- Прилетела претензия от свекрови, что я загоняла ее сына. Действительно, он два месяца без работы. Заставляю его готовить себе, убирать раз в неделю. А еще в магазин ездить за продуктами, одежду в химчистку возить, машину на мойку и в ремонт, сдавать показания счетчиков. Беспредел! Свекровь мечтает, чтобы я сидела дома и вела быт. Только пока выходит наоборот, а она бесится, что ее сына эксплуатируют. Вот такие двойные стандарты. © Подслушано / Ideer
У некоторых людей чудят не только родственники, но и коллеги по работе наряду с начальством. Да что там говорить: иногда даже банальный поход в магазин приносит массу эмоций, одна другой ярче.
Комментарии
Стала бы я свекровь спрашивать, приглашать мне няню для ребенка или нет. А по поводу дачи. Её никто не просил. И пусть бы катилась лесом . А если отдали, то зачем скандалить? В чем смысл? А по поводу эксплуатации мужа. Действительно, сядьте дома с детьми. И пусть муж кормит
Не может накормить, пусть к маме идёт просит денег. И всё будет прекрасно! Всё как хочет свекровушка.