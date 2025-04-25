15 трогательных историй о бабушках, которые молодежи еще и фору дадут

Кстати, многие актеры и актрисы, которых мы запомнили совсем юными, в более зрелых своих ролях еще пуще задают жару. Потому что на самом деле возраст — это не цифры в паспорте, а состояние души. И те люди, которые относятся к жизни с добром и юмором, и выглядят обычно лучше, и живут веселее — и это касается не только бабушек и дедушек, но и молодежи.