15 трогательных историй о бабушках, которые молодежи еще и фору дадут
Истории
21 минута назад
Некоторым кажется, что бабушки — это какие-то старушки, которым кроме сериалов, пирожков и рассады ничего не интересно. Но на самом деле есть немало бабуль, которые ведут активный образ жизни, осваивают современные технологии и вовсю строят личную жизнь. И наблюдать за ними — одно удовольствие.
- Приехал как-то к бабушке без предупреждения. Вхожу — на кухне свечи, салатик, котлетки, и сидят они — бабушка и дядя Коля с четвертого этажа. Он в рубашке, она с прической и губами накрашенными. Я чуток обалдел от увиденного, а бабуля говорит мне такая спокойно: «О, внучок, садись, ты нам не мешаешь». Я чуть не поперхнулся. Оказалось, они давно так ужинают, каждый вторник. Только мне не рассказывала, мол, «еще подумал бы чего лишнего». А я сижу, ем котлету, а в голове только одна мысль: «Моей бабушке 78, и она ходит на свидания, а у меня три года ни одного нормального разговора с женщиной не было». Вот и подумай, кто из нас еще жизнь проживает по-настоящему. © Не все поймут / VK
- Моя бабуля неожиданно стала фанатом технологий. Сначала купила себе смартфон, потом стала вести соцсети. А теперь она еще и начала пилить и выкладывать ролики про вязание! Снимает, как она делает шарфики, и комментирует все. На ее канале уже 200 подписчиков. Говорит мне: «Внучка, ты только не завидуй, я просто талантливая!» Я сижу и ржу. Моя бабуля — звезда интернета. Кто бы мог подумать! В общем, учитесь, молодежь, у старшего поколения, как быть в теме. © Не все поймут / VK
«Бабуля до 92-х лет ходила на аэробику. В 95 сломала бедро. Сейчас ей 100 лет, она решила испытать себя, и мы обалдели, когда она сделала это»
- Недавно устроился курьером, доставляю все подряд: от пиццы до стирального порошка. Работа вроде нормальная: ноги болят, но деньги какие-никакие капают. Через пару дней выпало мне ехать в дом, где живет моя бабушка. Приношу заказ, и выходит она из подъезда такая невинная: «Ой, и ты работаешь? Как приятно!» Думаю, ну, совпадение. Потом — снова заказ. Потом еще. И еще. То булка, то чай, то носки. Пятый день подряд я к ней еду, уже просто ржу. Спрашиваю: «Ты что, онлайн шопингом увлеклась?» А она говорит: «Да нет, просто если закажу, ты приедешь. А то сам-то не заходишь». Вот так. Теперь у меня есть свой постоянный VIP-клиент — бабушка, которая заказывает самые бесполезные вещи на свете, лишь бы я зашел. А я, честно говоря, и рад. © Не все поймут / VK
- Бабуля решила освоить фотошоп. Я поржала, но показала ей базу: где кнопки, как и что делается. Она неделю сидела за компом: что-то резала, клеила, сохраняла. Приезжаю к ней на выходных, а бабуля такая: «Глянь, что покажу!» И врубает мне слайд-шоу, а там бабушка в обнимку с молодым Аленом Делоном, потом с Марлоном Брандо, потом вообще на пляже с каким-то мачо без рубашки. И все так романтично, с фильтрами, сердечками, фоном в виде закатов. Я уже просто не знала, что делать: то ли ржать, то ли гордиться. А бабуля сидит рядом вся довольная и выдает: «Нравится? Я сама делала!» Честно, я была в шоке. Хорошо еще, что она не умеет печатать нормально, а то, я боюсь, она бы уже выпускала фанфики в стиле: «Мне приснился Аленделонушка, как мы кутим с ним в Париже». © Не все поймут / VK
«Моя 97-летняя бабушка примеряет мои ботинки»
- У меня достаточно молодая бабушка. Я родилась, когда ей было 45. Однажды, когда мне было лет семь-восемь, мы с ней шли из музыкальной школы. Она издалека увидела какого-то своего знакомого дяденьку и сказала мне, чтобы я сказала, что мне пять. А то мужчина подумает, что она очень старая. Дяденька оказался очень поздним отцом моего одноклассника. Забавно вышло. © Подслушано / Ideer
- Зарегистрировали с мужем его бабушку в соцсетях. Сама она сидеть в телефоне не хочет, так что мы за нее сами и пишем, и отвечаем. Как-то приходит сообщение от дедушки лет 70: «Ну как ты там? Не передумала?» Звоню бабуле спросить, кто такой и что ему ответить. Так оказалось, что был в молодости парень, который все крутился вокруг нее, но она вышла замуж. Вот и ждет до сих пор. © Мамдаринка / VK
- Бабушка — просто кладезь поучительных историй. Однажды речь зашла про парня, с которым она встречалась до деда. После того, как она закончила рассказ, мама ехидно спросила: «Так. Смотри, с отцом ты познакомилась в 12, в 15 вы начали встречаться, в 18 поженились. Вопрос: это в каком таком возрасте у тебя был парень до деда?» Бабушка с недовольным лицом шикнула на маму и сказала: «Тьфу ты, молчи. Ну, придумала немного, зато поучительно как!» © Карамель / VK
- У меня в деревне есть одна интересная бабуля. В свои 80 лет она поактивнее современной молодежи. Красится постоянно, создает феерические прически. И каждому встречному говорит: «Я красивая, надо же соответствовать!» К слову, выглядит она и вправду хорошо для своих лет. Только никто не понимает, что она имеет в виду, когда говорит «надо же соответствовать». Приезжих и новых жителей это удивляет. Думают, что бабуля крышей поехала. Но на самом деле у нее просто хорошее чувство юмора. Красивая — это ее фамилия, поэтому она и говорит, что ей нужно соответствовать. © Карамель / VK
- Моя бабушка обзванивает редакции газет, пытаясь устроить меня на работу журналистом. Но у меня не только уже есть работа, я никогда не проявлял никакого интереса к журналистике. Бабуля считает, что, поскольку ее отец был журналистом, я буду успешным в этой профессии тоже. Неоднократно просил ее прекратить звонки в газеты, но она, похоже, не теряет энтузиазма. Она женщина с причудами. © RedEd89 / Reddit
- Я открыла ящик Пандоры. В один день на собеседование ко мне пришла бабушка 68 лет. Сказала, что за любые деньги готова работать. А я возьми и спроси, есть ли у нее подружки. Вместо одного продавца наняла трех бабушек. Работают смену из 12 часов по 4 часа каждая. Из минусов: медленные они, конечно, и часто болеют. Из плюсов: сами подменяют друг друга, не воруют совсем. Продаж стало больше, всех в лицо знают, здороваются, помнят, что предложить. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка всегда была активной, всегда улыбалась. Каждый год куда-то ездила и получала от жизни максимум даже в самые сложные времена. Помню, в старшей школе мои одноклассницы много говорили о том, что хотят иметь одну любовь на всю жизнь. Это вызывало у меня некий диссонанс, потому что в то же время моя бабуля вышла замуж уже в четвертый раз. Спустя пару лет я поинтересовалась у нее, не переживала ли она из-за этого. На что эта прекрасная женщина ответила: «У меня есть цель — быть счастливой, а для этого мне мужчина вовсе и не нужен». © Карамель / VK
«Моя 92-летняя мама обнимается с моей 13-летней собакой. Они обе в отличной форме!»
- Я всю жизнь мучилась со своими длинными волосами. Сначала мама запрещала обрезать. Потом — парень, с которым, слава богу, рассталась. Но 2 года назад я решилась на кардинальные перемены. В общем, теперь у меня выбрито полголовы и кольцо в носу. Я счастлива, уверена в себе и все наладилось. Родные, конечно же, не все одобрили, но разрулила ситуацию моя бабуля. Она сказала: «Чего вы раскудахтались! Если захочет, то отрастит, а сейчас не лезьте. И если кто-то скажет еще что-нибудь про кольцо в носу, то я себе тоже проколю». © Карамель / VK
- Мою бабушку выдали замуж по желанию родителей за человека на 20 лет старше нее. Всегда она была примерной женой и хозяйкой. Но когда деда не стало, бабушка не горевала, а ушла в отрыв. Купила себе машину и учится ее водить. Ездит на концерты, ходит в театры и клубы. Дед-то был домоседом, и ее никуда не пускал. Отец ворчит, что она наследство деда проматывает. А бабушка отвечает: «Я свой долг выполнила. И с чем осталась? Полжизни зря прожила. Так хоть теперь оторвусь». Действительно, жизнь одна, и прожить ее стоит с радостью. © Мамдаринка / VK
- Отправила мужа к бабуле, чтобы он поставил ей бойлер. Через полчаса пишет мне: «Катя, твоя бабка заперла меня в туалете!» До бабушки дозвониться не смогла. Нервничаю. Через 5 минут еще сообщение: «Теперь она поет какие-то жуткие песни!» 15 минут спустя она его выпустила. Выяснилось, что это был розыгрыш. А моя бабуля зарегистрировалась в соцсети и создает контент. © Карамель / VK
- Моей бабушке скоро исполнится 70, но она молода душой! Был у меня как-то девичник, собрала всех подруг. Мы хорошо отдохнули, повеселились. А на следующий день я узнала, что моя бабуля на меня обиделась. Пришлось ради нее устраивать повторное празднование. Я просто в шоке! Женщине уже почти 70, а она выглядит на 40, живет шикарной жизнью, ни в чем себе не отказывает и наслаждается каждым моментом. Горжусь своей бабулей! © Карамель / VK
Кстати, многие актеры и актрисы, которых мы запомнили совсем юными, в более зрелых своих ролях еще пуще задают жару. Потому что на самом деле возраст — это не цифры в паспорте, а состояние души. И те люди, которые относятся к жизни с добром и юмором, и выглядят обычно лучше, и живут веселее — и это касается не только бабушек и дедушек, но и молодежи.
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