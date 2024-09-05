Обожаю все эти -"будьте любезны", "если Вас не затруднит", "не соблаголите ли Вы", и т.д. Сама я так не разговариваю, но от людей старшего поколения приятно слышать.
15+ историй про интеллигентных людей, с которыми сложно соскучиться
Настоящего интеллигента видно издалека - по манере говорить, одеваться и производить неизгладимое впечатление на окружающих. Конечно, он может совершить оплошность или попасть в неловкую ситуацию, но выкрутится из нее так изящно, что окружающие невольно начнут аплодировать. Да вы сами посмотрите.
- Приезжаю в родной Санкт-Петербург на праздники, еду в маршрутке, читаю книгу. Женщина собирается выходить и обращается к водителю: "Перед следующим светофором, по возможности, будьте так любезны". Казалось бы, мелочь, но местная обезоруживающая вежливость — это не легенда. Сижу в маршрутке, улыбаюсь. Я скучала... © Подслушано / Ideer
- Необычная бабушка попалась в электричке. Помог ей открыть бутылку, на которой нужно срывать пластиковый колпачок. Она посмотрела на это и сказала: "М-да, разве поспеешь за всеми ухищрениями легкой промышленности". Интеллигенция. © Подслушано / Ideer
- Знаю одного мужичка. Лет под 50, очень интеллигентный, преподает в универе что-то умное. Серьезный такой дядька в очках, жена у него под стать, ребенок — гений. Даже собака у них чуть ли не во фраке ходит. Но знаете, что этот солидный мужчина устраивает иногда по вечерам? Он надевает белую простынь с прорезями для глаз и пугает студентов возле своего универа, а потом удирает. Развлечение такое у человека. Ну или способ борьбы со стрессом, уж не знаю.
- Выходила из подъезда и случайно подслушала разговор двух старушек. Обе такие интеллигентные, одеты с иголочки, осанка идеальная. Я даже не поняла, как они в ряды бабулек на лавочке затесались, которые там тоже были. Так вот диалог дамочек:
— Зинаида Васильевна, вы видели девушку, которая только что у булочной свернула?
— Да, Анна Петровна. Извольте спросить: это на ноге у нее что за живопись?
— Это татуировка, Зинаида Васильевна. Молодежь любит подобные примеры нательного... искусства.
— Как хорошо, что нынешняя молодежь в принципе любит искусство!
Другие бабки сидели с глазами по 5 копеек.
- Есть у меня один друг, у него несколько сотен лямов долларов точно есть. И вот пошел он на одну вечеринку. Там ему кто-то ляпнул, мол, купи себе Rolex, мужик — будешь выглядеть богатым. А то ходишь с бюджетными часами. Знаете, что ответил мой друг?
— А я и есть богатый.
Он ездит на добротной, но не супердорогой машине, очень много жертвует на благотворительность. На одном ежегодном мероприятии просто взял и подарил миллион долларов организации. И все его состояние он завещает другим. Я бы сказал, что вот он — человек «высшего сорта». © Robert Brown / Quora
- Стою я как-то на остановке утром в субботу, хотела в магазин сгонять. Подошел мужчина, сказал пару фраз, и я... стояла, открыв рот! Такой мужчина: интеллигент, аристократ статный. Видно, что это у него в крови, а не просто красуется. Зашли в маршрутку, он заплатил за двоих — мелочь, а приятно. Кто это сделает в наши дни? Едем, он ответил кому-то по телефону и даже разговаривал как аристократ. И тут я просто тащусь в магазин, надо же... Рядом с такими людьми будто мир меняется. © Подслушано / Ideer
- Начала встречаться с парнем. Думала, что категорически ему не подхожу, он мог бы найти и кого-то поярче. Плюс он коренной житель столицы, а я из периферии. Он из семьи интеллигентов, творческая личность, работает в музыкальной сфере. Я же из очень простой семьи, выросла под звуки шансона. Не могла поверить в его любовь до тех пор, пока он не сделал мне предложение под песню «Белый лебедь на пруду», хотя слушает он только джаз. Наверное, правду говорят, что противоположности притягиваются. © Подслушано / Ideer
- Недавно была в деревне. Прогуливалась с симпатичным мужчиной. Интеллигент, рисует пейзажи. Рассказывает, что непривычно ему как-то здесь, но не может уехать обратно. И тут опа — слышим крик. Замираем. С диким воплем пробегает мужик в труселях и майке. За ним едет чудо-машина: заднее колесо велосипеда снято, а вместо него — телега! На ней две женщины с убойным взглядом, а педали крутит третья. Мой кавалер посмотрел на это все и такой: «Нет, ну вот как я отсюда уеду? Весело же». © Подслушано / Ideer
- Магазин женской одежды. Две расфуфыренные девки примеряют леопардовые топы, делают селфи в зеркале возле примерочных и гогочут. Мимо прошмыгивает девушка, о которой многие сказали бы «синий чулок». Очки, книга подмышкой, простая блуза в руках. Одна фифа тут же на нее переключилась: «Че зыришь? Иди дальше, чучело». И тут синий чулок укладывает всех на лопатки: «Да на ваши наряды смотрю. Очень вам идут, я завидую — вещи для хабалок просто не подходят под мой фенотип». Фифы зависли, девушка как ни в чем ни бывало зашла в примерочную. Красотка!
- Я солидная дама, интеллигент в четвертом поколении. Но когда все вокруг достает, я сажусь на кухне и лузгаю семечки, а шелуху сплевываю на пол. Самый лучший узбагоин. © Подслушано / Ideer
- В 7-м классе меня и моего друга пригласила девочка на свой день рождения. Семья — интеллигенты. "Мерси", "Пардон" и все такое. Мы идем, напряжены. Дверь открывает бабушка: божий одуванчик, но бодрячком так. Представляемся. Мое имя она пропускает мимо ушей, а у друга переспрашивает: "Как? Коля?" Поворачивается к нам спиной и тихо, как ей кажется, бубнит: "Коля... Коленька... Попа голенька". Мы выпали. © Подслушано / Ideer
- Моя тетя — интеллигентная женщина, педагог, заслуженный учитель. И вот беда, после инсульта потеряла речь. На лето дети сняли ей дом в деревне, надеясь на скорейшую ее поправку. Речь действительно вернулась. От возмущения. Пошла тетушка к соседке, у которой ежедневно брала молоко. А оно в один день подорожало. "Ннна кккаком основании?!" — вопрошала тетя. Вот с того момента и заговорила. © Подслушано / Ideer
Хорошо, что от возмущения тётушка не начала, вдруг, разговаривать нецензурной лексикой.
- Моя свекровь - дама интеллигентная и с чувством юмора. Говорит: "Оставьте-ка мне внука на выходные". Ладно, забирайте. Она с утра отвезла его в садик, а мы с мужем приехали за ним вечером. Сын подбегает к нам и кричит на всю группу: "Анастасия Константиновна! Сергей Владимирович! Вы сегодня рано!" Мы с мужем ничего не понимаем, а воспитатель говорит, что наш ребенок всю группу сегодня строил, мол, почему без уважения общаются, и просил его Дмитрием Сергеевичем звать. Бабуля постаралась. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с сестрой были маленькими и просили бабушку петь нам на ночь песенки, она, чтобы поскорее отвязаться от нас или просто смеха ради, пела нам арии из "Евгения Онегина", "Бориса Годунова" и "Хованщины". А теперь люди думают, что я с ума сойти какая интеллигентная и утонченная, когда я иду в наушниках и неосознанно напеваю "Хабанеру". А я просто скучаю по бабушке, по детству, по нашим тихим и уютным вечерам. © Подслушано / Ideer
- Недавно стал свидетелем вот такой ситуации. По переходу метро идет уставшая девушка лет 20-40 с девочкой лет пяти. Навстречу им двигается стильный паренек. Он случайно зацепил девочку, та взвизгнула. Мама делает глубокий вздох и... резко замолкает, ибо парень совершает что-то невообразимое. Он моментально прячет в карман телефон, в котором залипал еще секунду назад, становится на колено перед девочкой и произносит: "Я прошу прощения, юная леди, за то что допустил оплошность и толкнул вас. Могу ли я надеяться, что вы меня извините?"
Мама, прищурившись, улыбается. Девочка, сделав серьезное лицо, отвечает: "Ничего, все нормально". Юный джентльмен моментально встает и удаляется. Девочка улыбается и говорит маме: "Какой хороший дядя, я себе хочу такого папу!" На что мама отвечает: "Я тоже, доченька, я тоже". Занавес. © APXuK / Pikabu
Бонус: "Прости меня, Маша! Не интеллигент я"
- Мой избранник говорил на умные темы и разбирался в высокой кухне. Мама и папа радовались, что я такого парня нашла. И вот за день до свадьбы дернуло меня зайти к нему. Думаю, погляжу, как он готовится. Открываю дверь своим ключом и встаю как вкопанная: по полу разбросаны упаковки от чипсов и конфет, на компе включен на полную громкость "Дэдпул". Мой ненаглядный лежит на диване в труселях. Наши взгляды встретились - он чуть спагетти, которые у него там тоже были, не подавился. Повисла пауза. Тогда он жалобным и полным отчаянья тоном выдал: "Ну не интеллигент я, Маша! Ну прости меня! Я не такой, как хотят твои родители. Я не понимаю половины того, что мы обсуждаем! Такой уж я есть!" Оказалось, он собрался и дальше притворяться чуть ли не дворянином, но решил оторваться перед свадьбой. Подышать напоследок, так сказать. Мы поженились, но я попросила его больше не играть чужую роль. Я же видела, какой он, когда мы только познакомились. А моим родителям совать нос в наши отношения не обязательно. Люблю своего дурашку.
Комментарии
"уставшая девушка лет 20-40 с девочкой лет пяти"
с девочкой лет 5-15 тогда уж)
Касательно "противоположности притягиваются" - сидим как-то у подруги. Её собака резко срывается с места, несётся к миске с водой и начинает отчаянно пить.
Одновременно с подругой спрашиваем собаку:
- что, Френи, жажда тебя обуяла?..
- чë, сушняк?
😂😂😂
Я - первый вариант - человек без высшего образования. Подруга - педагог ☝🏻 - второй вариант 😅
Очень смешит эта история, когда вспоминаю)
В последней истории понравилось ..."ибо". Прониклась духом интеллигентности Остапа Бендера.