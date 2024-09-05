15+ историй про интеллигентных людей, с которыми сложно соскучиться

Касательно "противоположности притягиваются" - сидим как-то у подруги. Её собака резко срывается с места, несётся к миске с водой и начинает отчаянно пить.

Одновременно с подругой спрашиваем собаку:

- что, Френи, жажда тебя обуяла?..

- чë, сушняк?



😂😂😂

Я - первый вариант - человек без высшего образования. Подруга - педагог ☝🏻 - второй вариант 😅



Очень смешит эта история, когда вспоминаю)