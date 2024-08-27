Вспомнилось, в свете истории про фитнес-клуб:
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15+ вдохновляющих историй о людях, которые с честью справились с жизненными испытаниями
В сложных ситуациях может показаться, что проще всего плыть по течению — как сложится, так и ладно. В конце концов, кто мы такие, чтобы спорить с судьбой. Но герои нашей статьи доказали, что воля и упорство творят чудеса, а наградой за приложенные усилия становится заслуженное счастье.
- Работала я как-то в элитном фитнес-клубе. В любовниках был хозяин. И вот однажды заходит девчонка лет 20-23 и говорит, что очень хочет заниматься у нас, но денег совсем нет. Сообщает, что готова работать уборщицей взамен на бесплатные тренировки, я, естественно, деликатно посылаю. Через несколько дней опять она приходит. Рассказывает про свою жизнь.
История повторяется, я ее разворачиваю, но говорю зайти позже. А на душе кошки скребут, это ж какую смелость надо иметь, чтобы так жизнь изменить. И случается разговор с моим любовником, я ему рассказываю про эту девушку со всеми душещипательными подробностями. Он и ляпнул: «Ну и устрой ее, пусть занимается». Когда прошел год, она стала реальной фитнес-няшей, стала готовиться к соревнованиям и выучилась на тренера. Еще через несколько лет директор сделал ее главным тренером. Она мой идеал. Ее упорству нет предела. © Подслушано / Ideer
Вспомнилось, в свете истории про фитнес-клуб:
- Я год после учебы отработала. Иду домой после ночной смены, сталкиваюсь с нашей математичкой. «Лизонька, из института идешь?» Я говорю: «Нет, с работы». Она со злорадством: «Что? Не поступила?» Победно отвечаю: «А я и не поступала, зато у меня зарплата в два раза выше, чем у вас». А высшее образование от меня не убежало, это был всего лишь вопрос времени. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Сегодня моя младшая сестрица защитила красный диплом, став первым человеком в нашей семье, получившим высшее образование. Живя в селе, имея только мобильный интернет со всеми его приколами, она до полночи делала свои рефераты, а в 5 утра уже вставала на электричку.
Как можно было умудриться еще и подрабатывать на фрилансе в таком режиме? Не знаю. Сестра добилась всего сама, несмотря на то, что кое-кто (а точнее я) в нее не верил. Может, это обычный случай, но я безумно горд. © Kosyatko / Pikabu
- В юности в 90-е старшая сестра свозила меня в Париж, и жизнь моя разделилась на «до» и «после». Я понимала, что шансов вернуться туда никаких: провинциальная медсестра с копеечной зарплатой. Но решила попытаться: начала учить французский и английский, работала без выходных, занималась самообразованием, вышла замуж за иностранца, переехала к нему. Жизнь оказалась не райской, но я справилась, и у меня все теперь хорошо.
Но как же бесят знакомые, бывшие одноклассники или коллеги, которые тогда высмеивали мою затею с языками и знакомствами. Они даже не пытались ничего изменить в своей жизни и теперь заявляют, что мне просто «повезло». И когда я отказываюсь приглашать их в гости, не даю денег или же говорю категоричное «нет» на требования пристроить их детей на обучение в универ, то я, видите ли, зажралась! А знаете, мне никто не помогал выбиваться в люди, поэтому и я никому ничего не должна. © Подслушано / Ideer
- Моя мама начала писать картины 2 года назад, когда ей исполнилось 58 лет. Она никогда не посещала художественную школу. Последний раз она что-то рисовала в старших классах обычной школы. Хочу показать, чего она достигла за 2 года. Лично у меня в голове не укладывается, как такое возможно. Как же она радовалась, когда написала эти картины. Хвасталась своим творчеством перед подругами и соседями.
Потом она стала покупать онлайн курсы. Один за другим. Да, все свои картины она срисовывала с готовых изображений или фотографий. Многие говорили, что это никакое не творчество. Я так не считаю и очень горжусь мамой. Для меня это не просто картины, это пример того, что жизнь после пятидесяти только начинается. © Tadia / Pikabu
Уже давно уехать из России не показатель успеха, ничего сверхъестественного в Париже нет(архитектура-да),крутую карьеру можно и в России сделать. А в свете последней Олимпиады вообще там делать нечего 🤣
- В 2017 году у меня родилась дочь. Вся беременность проходила под угрозой, была задержка внутриутробного развития. Когда нас выписали, мы без слез не могли на нее смотреть. Все врачи говорили, что мы будем жить в больницах, и хорошо, если отставание в развитии будет не слишком заметно. Но мой муж ничего не хотел слушать. С первого дня после выписки начал заниматься с ней динамической гимнастикой. Ежедневно. По 2-3 часа в день.
Все крутили пальцем у виска. А дочка пошла в 10 месяцев, начала говорить нормальными словами в 1,5 года. Сейчас ей 3,5 — она лучшая в группе по художественной гимнастике и во многом опережает своих сверстников. Врачи, которые вели нас с рождения, не то что удивлены, а просто не верят глазам. Сильная девчонка оказалась. Ну и папа ей помог. © Екатерина / ADME
- Я перевернул свою жизнь, решив пойти в киношколу. Плевать, что я был самым старшим в классе. Мой первый проект был принят на международный киноконкурс — он стал одним из 100 фильмов, отобранных из 2700 заявок. Было страшновато снова сесть за парту в моем возрасте. Тем более, что у меня семья, которую нужно содержать. Но я чувствую, что все будет хорошо. © wyrdnerd / Reddit
- Молодые люди меня не замечали. Я уже отчаялась найти себе пару и решила посвятить жизнь собакам. К двадцати годам я уже имела очень хорошую теоретическую базу, но мало практики, а потому разместила в нескольких местах объявление с предложением выгула и дрессировки собак.
Однажды мне позвонила женщина и попросила помощи с кобелем американской акиты. мол, сын уехал, а она не справляется с псом. Я приехала, познакомилась с собакой и начала занятия. За время работы сдружились с хозяйкой пса. Я и не заметила, как прошел год с лишним.
И вот она снова приглашает меня в гости. Я приезжаю, меня как всегда встречает собака, а следом выходит высокий красивый парень, которого я раньше не видела, с минуту на меня смотрит, улыбается и говорит: «Я буду полным ослом, если упущу девушку, укротившую моего пса».
Несмотря на все мои комплексы и ожидание подвоха, он ни разу меня не обидел, и в конце концов я его полюбила. Уже год живем вместе, у нас три собаки, безумная любовь, и я наконец-то, впервые в своей жизни, ощутила себя желанной. © Подслушано / Ideer
Папа девочки просто большой молодец!!! Не редко мужчины пугаются больного ребнка, даже уходят из семьи, нет у них инстинкта лечить больное дитя, а этот ПАПА-ГЕРОЙ!
- Когда мне было 24 года, я потеряла родителей и впала в глубокую депрессию. Потом все же собралась с силами и поступила в медицинский колледж. Через месяц у меня выпускной, но я не могу заставить себя пойти на него, потому что всех остальных студентов в этот день будут окружать их родные. А у меня никого нет. Несмотря на это, я безумно горжусь, что смогла завершить учебу. © fair—pear / Reddit
- У нас в классе была неряшливая девочка, которая училась на тройки, не блистала ни талантами, ни знаниями. Жила с мамой в съемной квартире. Позже они уехали из города. И вот однажды она нашла меня, как одноклассницу, в соцсетях. Встречаемся и выясняется, что она стала гинекологом, заведующей отделением и обожает свою работу. Просто умница! © Клиент Днс / ADME
- Терапия поставила меня на ноги, а забота о теле значительно улучшила мое психическое здоровье. Затем я начал возвращаться к старым хобби и нашел новую работу. Психотерапевт для меня — как тренер в боксерском поединке. Он учит не давать себя в обиду и заодно напоминает, когда нужно замедлиться, чтобы не измотать себя. Наша командная работа помогла мне победить. © PM_Me_UrRightNipple / Reddit
- В моей довольно обеспеченной семье нас с братом предупредили, что к 18 годам мы должны собрать сумму всех расходов на нас. То есть, каждую затрату мы должны были возместить, но деньги отдать не сейчас, а к 18. Мы оба услышали эту фразу в 6 лет. Что ж, зарабатывали как могли — раздавали газеты, выращивали яблоки, продавали орехи и персики, а когда собирались в путешествие с семьей, вообще работали без остановки. К 18-летию у нас скопилась кругленькая сумма. Но родители брать деньги не стали, это, как оказалось, была шутка. Хотя... думаю, это пошло нам на пользу. © Подслушано / Ideer
Неряшливая девочка, не блешущая знаниями и талантами выросла и стала чистоплотная, талантливая и знающая? Теперь
работает гинекологом? Вообще-то, всё идёт из детства. Не завидую её пациенткам.
- Вместе 7 лет жили. Детей общих нет, у каждого — по квартире, так что в финансовом плане оба состоялись. Пережили вместе многое. И вот представьте: раннее утро, я чищу зубы и залипаю в телефоне. Приходит СМС от него. Думала, что пожелание доброго утра, ан нет...
«Я больше домой не вернусь, разлюбил». И все. Ни звонки, ни слезы, конечно, ясности в историю не внесли.
За всю мою жизнь было только два расставания, которые находили отклик в моем сердце. За это время я научилась критически мыслить и четко понимать: если ушел, то я — не помойка, назад никогда не приму.
Проревев почти сутки и за две недели скинув 12 кг, я нашла силы передать через его брата все вещи, вплоть до гвоздика. Самое правильное в моем понимании — это вычеркнуть его под ноль из жизни. Также он забрал новенькую машину, которую купили накануне в салоне.
А потом я узнала, что, оказывается, уже две недели мой бывший муж живет с девушкой. Так прошло 4 месяца. И тут раздается звонок, вслед за которым летит пачка сообщений. Мол, прости, все понял, как я мог, мне бы тебя увидеть.
Нет. Ни за что. Сейчас каждый из нас живет своей жизнью. Мое счастье было впереди и уже через два года после этой СМС я вышла замуж. © Pilpel / Pikabu
- У меня есть двоюродные братья (между собой они родные). Так вот, у них разница в 7 месяцев. Младший был сильно недоношенным, его принесли из роддома в коробке из-под обуви. Врачи шансов не давали, по тем временам в сельской больнице вариантов было не много. И ничего, выкарабкался. Сейчас — косая сажень в плечах. © Trahomich / Pikabu
- У меня не было хорошего компьютера до 17 лет. Мои родители снова и снова говорили: «Купим позже». И вот я самостоятельно собрал $ 3000, купил запчасти для компа и сам его собрал. Я считаю это серьезным достижением. © dipQ_zxc / Reddit
- Когда в 11 классе я сказала учителю информатики, что хочу стать программистом, он рассмеялся. Меня отговаривала вся семья, говорили, что не потяну, при том, что я хорошо понимала математику, хорошо училась, а в 9 классе сдавала информатику.
Я тогда им поверила и пошла на менеджмент. Но из-за депрессии смогла проучиться всего 3 курса и бросила. Полгода работала продавщицей и готовилась к вступительным экзаменам на техническую специальность. Никто не верил, что поступлю на бюджет, а я это сделала.
Учиться было очень сложно из-за депрессии, как я сейчас понимаю. Отношение со стороны преподавателей было предвзятым, да и студенткой я была плохой. Не вывезла, пошла к психиатру и мне выписали лекарства, дали справку, чтобы взяла академический отпуск по здоровью. Когда принесла справку в деканат и сказала, что у меня клиническая депрессия, там только посмеялись.
Полгода ничего не делала, восстанавливалась, а когда пришла пора выходить на учебу, поняла, что не могу вернуться в место, где ко мне будет такое отношение. Отчислилась и пошла работать. Сначала в техподдержку, а потом поняла, что я на самом деле могу и учиться и работать. Доросла до начальника отдела сетевых инженеров, потом стала системным администратором, доучилась дистанционно и получила свой диплом, переехала в столицу и сейчас работаю ведущим инженером в одном из крупнейших банков.
Это был тяжелый путь, но я его прошла и не собираюсь останавливаться. Выкусите, все кто в меня не верил! © Рина Лем / ADME
Как расслабиться после дня, полного побед и достижений? Выбрать себе необычное увлечение! Вот как раз 18 человек, которые выбрали себе хобби и теперь пищат от восторга. Спойлер: мы узнали, как развлекаются прямо на работе некоторые гинекологи.
Комментарии
Через тернии к звездам ©
Дорогу осилит идущий ©
Хорошая тема, не опускай руки, борись за свою мечту.
Ох уж эти душевные метания. От "тварь ли я дрожащая?.." до "все вы твари,а я право имею!")) мы растем во многом благодаря этим пасмурным дням и непосильным задачам.
Много интересных историй. Но, в большинстве случаев в жизни, огромную роль играет "Его Величество Случай", удача, везение. Причём, часто, когда думаешь, что всё потеряно, жизнь не удалась, всё пошло под откос, вдруг, через какое-то время, оказывается, что неудачи оборачиваются счастьем. Как говорится "не было бы счастья, да несчастье помогло".