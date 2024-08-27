15+ вдохновляющих историй о людях, которые с честью справились с жизненными испытаниями

Много интересных историй. Но, в большинстве случаев в жизни, огромную роль играет "Его Величество Случай", удача, везение. Причём, часто, когда думаешь, что всё потеряно, жизнь не удалась, всё пошло под откос, вдруг, через какое-то время, оказывается, что неудачи оборачиваются счастьем. Как говорится "не было бы счастья, да несчастье помогло".