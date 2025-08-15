15+ поездок в транспорте, которые начинались как рутина, а закончились как сцена из комедии
Мы привыкли считать, что поездка на метро, автобусе или трамвае — обыденное дело, просто часть рутины. Но так ли это на самом деле? Что, если каждый раз, садясь в него, мы участвуем в настоящей лотерее, где победителем оказывается тот, кто уходит с увлекательной историей? Они бывают разные: смешные, нелепые, а иногда и вовсе «сбивающие» с ног. Сегодня мы собрали для вас подборку историй, которые доказывают, что обыкновенный проезд — это часто непредсказуемое приключение, где за каждым поворотом кроется нечто неожиданное.
- Я как-то в автобусе смотрела, как мужчина чистит зубы. Прям по-настоящему зубная щетка, паста. Полный автобус людей. Незабываемая поездка. © Дарья Юрина / ADME
- Я недавно видела, как в электричке девушка на поручнях подтягивалась. Ну и ладно, если хочет, пусть подтягивается, народу было не много, никому она не мешала. Даже приятно было смотреть, фигурка у нее была классная. © Буква Эф / ADME
- Автобус набит битком. Одна мадам закатила истерику, началась перепалка. Женщина сзади постучала скандалистке по плечу: «Не ругайтесь, тут моя дочка». Та лишь отмахнулась. Минутой позже малышка встала, постучала ей по плечу и как залепила ей в рот кекс, заявив, что она злая. Весь автобус просто взорвался от смеха, а женщина от стыда нажала на кнопку остановки и вышла, чтобы пересесть на следующий автобус. © PittsburghDM / Reddit
- Ехал сейчас в метро. В вагоне рядом со мной стоит паренек, у которого на телефоне открыта карта метрополитена. Парень пытается понять как ему лучше проехать — смотрит на карту и на обозначение станций в вагоне, снова на карту и т.д. И знаете, вроде обычная ситуация, но есть одно но — мы в другом городе. © SladkyPirozhok / Pikabu
- Я однажды ехал в битком набитом троллейбусе, и у меня нa плече висела сумка на длинном ремне. Понадобилось выходить — а люди не двигаются. Подергал за ремень — испугался, что оторву его. Тогда просунул руку в толпу, нащупал свою сумку и выдернул ее. Выхожу на улицу, смотрю — а у меня в руке две сумки. Моя и еще чья-то, а двери начинают закрываться. Судорожно швырнул чужую сумку в сужающийся проем что было сил. Хорошо хоть, попал. © Крокодилыч / ADME
- Вчера ехала домой, уже подъезжаем к станции, я встаю двигаться к выходу — и цепляюсь карманом джинсовки за ручку кресла, бодаю башкой в пузо дяденьку, стоящего в проходе, пружиню об него и, инерционно двигаясь обратно, пихаю кормой в пузо дяденьку, который сидел рядом со мной и тоже встал, чтобы начать выходить. Вряд ли они это забудут когда-нибудь, так что я, выходит, незабываемая женщина. © fur red coat / ADME
- Ехала в переполненной электричке, балансируя на половине сиденья, еле держалась. Рядом в проходе стоял парень. На очередной станции машинист очень резко тормозит, всех мотает, а я просто лицом влетаю в парня. Поднимаю глаза и вижу, что у него белые джинсы. Все бы ничего, но у меня — яркая помада. В общем, я надеюсь, его девушка или жена, если она имелась тогда, ему поверила. © Anastomus / ADME
- Час пик. Я бежала по лестнице метро в наушниках (они были не очень плотно вставлены). Один наушник выпал, скатился по ступенькам и каким-то неимоверным образом приземлился прямо в подвернутую штанину парня. Мне пришлось догнать его и попросить вернуть наушник. Сначала он мне не поверил. Пришлось объяснять, что наушник действительно у него в брюках. © Low_Bit2827 / Reddit
- Однажды я видел, как парень чихнул так сильно, что головой нажал кнопку остановки в автобусе. Еле слышный «динь», когда он чихнул, был просто великолепен. © KryptonianDe*** / Reddit
- Перед вузом ездила к репетитору на дачу. Сельский автобус, жара, на мне только маечка и юбка на резинке. Поднимаюсь в автобус, за мной лезет бабуля. И тут она, не удержавшись, хватается за меня и стягивает юбку. Я опешила, а бабка как давай извиняться. © Подслушано / Ideer
- Наш диспетчер объявил: «Мы задержаны по определенной причине... Я пока не уверен, что там такое». И буквально сразу продолжил: «Меня сейчас проинформировали, что это проблема технического характера. То есть никто не знает, что это такое». © Azrepheal / Reddit
- Много лет назад со мной произошел странный случай в автобусе. Тогда мне было лет 13 или 14. Я, как всегда по воскресеньям, провела день в деревне, с лошадьми моей подруги. Обычно со мной была еще одна подруга, но в тот день она не поехала. Вечером я села на автобус, чтобы поехать домой. Дело было летом, темнело поздно. Это был сельский автобус, который ехал из деревни в город. В нем не было никого, кроме меня, и на протяжении всей поездки больше никто не садился. Когда я зашла, водитель сказал, что на середине пути он остановится, чтобы взять ужин. Я просто сказала «Хорошо» и села. Мы доехали до города, и он остановил автобус на обычной остановке, рядом с которой находились жилые дома. Он вышел, закрыл дверь и зашел в один из домов. Я сидела там, думая, что он сейчас выйдет со своими бутербродами и мы поедем дальше. Но он не возвращался. Его не было минут 20, а то и больше. Примерно столько, сколько нужно, чтобы сесть и спокойно поужинать. И все это время я была одна в автобусе, вдали от дома. Все происходило задолго до появления мобильных телефонов. Я просто сидела и думала: «Что за фигня?» Я уже начала задумываться о том, чтобы попробовать выйти, когда он вернулся и продолжил путь, будто ничего и не произошло. Это было так сюрреалистично. © Expensive-Honey-1523 / Reddit
- Я часто вспоминаю эту ситуацию. В метро заходит женщина, садится, ставит на колени пакет, достает деревянную вилку и начинает есть курицу. Заметив, что несколько человек поблизости с любопытством смотрят на нее, она объясняет, что перед закрытием магазина ей удалось купить целую курицу-гриль за копейки. Затем она достает еще несколько деревянных вилок и предлагает всем желающим. И вот так четыре совершенно незнакомых человека сблизились за тарелкой дешевой курицы-гриль. © gentleomission / Reddit
- Уборная находилась в конце автобуса. Мы видели, что туда зашел парень. Через пару минут водитель вдруг резко затормозил, и этот самый парень буквально вылетел из туалета. Он приземлился где-то посередине автобуса, со спущенными до щиколоток штанами и с самым озадаченным выражением лица, которое я когда-либо видел. Я чуть не покатился со смеху, и до сих пор эта история вызывает у меня улыбку. Вот бедолага. © JuraFour / Reddit
Это двери туалета не предусмотрены крепче,что парень их своей головой выбил?
- Еду я как-то недавно в метро. Час пик, давка жуткая. На одной из центральных станций двери не могут закрыться. Машинист по громкой связи строго так говорит: «Отпустите двери». Ноль эмоций. «Ну отпустите двери» — голос немного смягчился. Ноль эмоций. Машинист умоляюще: «Ну, пожалуйста, отпустите двери, а то поезд дальше не пойдет». Тут все люди, видимо услышав только последнюю часть фразы, вываливают из вагона, остается всего 7-8 человек. Представьте себе шоу — огромная толпа народу вываливается из поезда и занимает всю платформу. Тут машинист, заметив такой поворот событий, совсем уж жалобным тоном выдает: «А что все вышли-то?» © Ситуация / VK
- На прошлой неделе я пытался втиснуться в метро, чтобы добраться до работы. Места почти не было, и тут слева откуда-то выскочила женщина, оттолкнула меня и заняла последнее свободное место. Поезд простоял еще секунд 30, и у меня было достаточно времени, чтобы громко сказать: «Ничего страшного, вам явно нужнее, чем мне». На что она стала повторять: «Извините, мне так жаль, я правда очень сожалею». Я ответил: «Не похоже», после чего она опустила глаза, а двери закрылись. Тогда я постучал по стеклу прямо перед ее лицом и помахал ей на прощание. Мы с каким-то мужчиной на платформе посмеялись над этим, а когда приехал следующий поезд, он настоял, чтобы я зашел первым. © TW1103 / Reddit
Как оказалось, общественный транспорт — кладезь анекдотов, источник потрясающих сюжетов и неплохое место для знакомств. А какая поездка запомнилась больше всего вам? Если вдруг ничего не приходит в голову, предлагаем взглянуть на истории в этих подборках, возможно, они напомнят вам о том самом случае: