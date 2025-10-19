14 забавных историй, которые не случились бы, если бы не еда

васаби - нет, не знаем такого. А вот гуакамоле - да, в каждой американской семье, в каждом холодильнике.

А мораль сей байки такова - нефиг без спросу в гостях чистить хозяйский холодильник. Зашел бы этот чувак ко мне в 93-95, когда в холодильнике чаще всего стояли 2 кастрюли - каше-супом (беееее) и перловкой с мясом... Я б потом его долго троллила, мол, какова на вкус перловка с куриными головами (или желудками) - собаченьку ведь тоже кормить надр, и желательно сразу по приходе с работы, а то не даст ужин готовить...