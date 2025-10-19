Ставить в один шкафчик бытовую химию и продукты - это какой-то высший уровень дэбилизма, уж простите за грубость. 🤬
14 забавных историй, которые не случились бы, если бы не еда
Еда — это не только способ насытиться. Это проявления любви, неожиданные открытия и даже проверка отношений. Как показывают эти истории, обычный прием пищи может превратиться в настоящее приключение.
- Как-то мы купили порошок и поставили его в один шкаф с мукой. В общем, мука пропиталась запахом порошка, а жена потом испекла из нее печенье. Они получились вкусные, но с ароматом стирального порошка. Тем не менее мы их ели. Но с каждым днем ели все меньше и меньше. Садимся сегодня за стол, жена говорит:
— Кушайте печеньки, берите.
— Да я уже поел три штуки, на сегодня хватит.
— Нет, сегодня никто не ел, я не видела.
— Да ел, ел уже!
— Я их утром считала. © cybermathcore
- Я смешивала ванильное мороженое с бананами в доме своих свекров, когда крышка блендера слетела — и мороженое разлетелось повсюду. Их собака тут же подбежала, чтобы «помочь» мне все убрать. А я просто не могла перестать смеяться, глядя на эту картину. © WrestlingWoman / Reddit
- Моя девушка — лютая сладкоежка. Спрятать от нее хоть одну конфетку — миссия невыполнима. Сразу вынюхает. Спрашиваете, зачем ныкать? Да потому что иначе она съедает все подчистую, а потом рыдает, что «опять наела». А я что, не человек? Мне тоже сладкого хочется. Вот и начал хитрить. После работы сруливаю на синнабон или мороженку с пончиком, стою, кайф ловлю, ем сладости.
Поначалу работало. А потом моя что-то заподозрила. Прихожу как-то, а она меня — хлоп! — в захват. Нюхает, как служебная овчарка. Отходит, смотрит подозрительно и говорит: «Ну и где ты шатался? На губе шоколад, глаза блестят, весь вкусняшками пованиваешь. Пончики жрал без меня? Лучше бы ты изменил!» Короче, этот женский Шерлок палит меня с полоборота. Скрыться бесполезно. © Не все поймут / VK
"Микроволновка думала, что снова сможет меня обмануть, но теперь у меня есть тепловизор".
- Позавчера немного повздорили с мужем. До вечера не разговаривали — я ждала, что он сделает первый шаг, но все еще злилась. Сижу на кухне, пью чай, смотрю в окно. Муж возвращается домой, присылает ко мне сына. Тот подходит и говорит: «Мам, это тебе зайчик принес. Папа так сказал!» И протягивает мне мою любимую шоколадку. Через пару минут с теми же словами приносит еще одну. Потом — сладкий рулет. Муж сам подойти боится, знает, что я поем сладенького — и прощу. Понимает, что путь к прощению жены лежит через ее желудок! © Мамдаринка / VK
- Последнее время я дома не готовлю. Не успеваю даже губы накрасить, не то что простоять у плиты пару часов. Поэтому часто заказываем еду, а иногда мама приносит нам что-то вкусненькое на ужин. На днях стояла у плиты — кипятила воду, чтобы быстро сварить пельмени. Заходит муж, подходит, обнимает, целует. Наклоняется к кастрюле, по-актерски вдыхает запах и говорит: «Ммм... а что это у нас сегодня на ужин? Кипяточек, мое любимое блюдо!» Умеет подтроллить. © Мамдаринка / VK
- Вчера пришел домой. 8-летняя дочь встречает и говорит: «Раздевайся и иди на кухню с закрытыми глазами». Я насторожился: «Мне уже начинать бояться за сохранность кухни?»
Она смеется. Закрыл глаза, иду, держусь одной рукой за стену, другой — за дочку. Открыл глаза — вроде все цело. Дочь показывает на подоконник, а там — вареные макароны, залитые яйцом и доготовленные в микроволновке.
Дочь гордо заявляет: «Я тебе ужин приготовила. Приятного аппетита!» Ребята, за последнее время — это, пожалуй, самое милое, что для меня сделали. Съел с удовольствием. Теперь вот не знаю, что вкуснее — мамина стряпня или дочкины ужины. © Dargot1985 / Pikabu
- У хорошей знакомой дочь, как и большинство детей, не любила есть. Ну, то есть мороженое, пирожное, бананы и сладкую вату она обожала, а вот еду — нет! Исключением был только борщ — на него дочь как-то еще соглашалась. Однако борщ, при всей его несомненной прелести, не содержит всего необходимого набора минералов и полезных веществ. Любая мама это знает. Но не каждая догадается применить лайфхак.
Моя знакомая с чистой совестью стала варить самые разные супы, а перед подачей заправлять их вареной свеклой. Держи, любимое чадо, борщ! И какое-то время это вполне себе прокатывало. Но вскоре ребенок подрос, распробовал подвох и сделал официальное заявление: «Мама! Я не хочу рыбный борщ! Свари мне обычный!» © Doddy / Pikabu
- Мой папа — человек очень требовательный. У него всегда одно правило: если уж за что-то берешься, делай это лучше всех и обязательно с изюминкой. Так моя сестра начала печь торты. Папа, конечно, не то чтобы не поддержал, но сразу сказал, чтобы она делала что-нибудь «прикольное». Прошло пару месяцев. У папы день рождения — и сестра испекла торт, который выглядел в точности как его любимый салат «Селедка под шубой», только на деле это был настоящий торт.
Когда папа понял, что это вовсе не салат, я клянусь — в его глазах мелькнули сердечки. С того дня он считает сестру кондитером от бога и всерьез агитирует открыть кафе, где десерты будут выглядеть как основные блюда. Говорит, это точно всем понравится. © Карамель / VK
- Мы с папой как-то были в гостях у его брата. Папа проголодался, заглянул в холодильник и увидел там гуакамоле. Намазал себе на чипс большой комок и съел. Через секунду закашлялся и метнулся к раковине — пить воду прямо из-под крана. Когда вроде бы успокоился, я взглянула в миску и поняла, что это был вовсе не гуакамоле, а васаби. Папа даже не знал, что это такое. © SarahF327 / Reddit
«Кругом про цены, кредиты, разводы, болезни. А у меня снова жареные яйца на чугунной сковородочке, красивые и разные».
- Сегодня моя дочь вместо супа на обед попросила пюре. Я поставила вариться картошку, а мой ребенок начал подгонять: «Почему она так долго варится? Мама, давай быстрее ее вари!» Пыталась объяснить, что быстрее, чем картошка разварится, пюре не получится. На что ребенок выдал гениальную фразу: «Это ты просто быстро не умеешь! У нас в саду всегда быстро картошку варят. Воспитатели говорят, что сегодня на обед пюре — и сразу приносят! Вредная ты, мама. Не умеешь картошку варить». Эффективный менеджер растет. © kazizya / Pikabu
- Пришел со школы, пятый класс. По дороге встретил маму, идущую в магазин. Она сказала, что сейчас вернется — и будем кушать. Есть хотелось сильно. На плите (печь кирпичная, дровяная) в кастрюле стояла уха. Решил сам поесть — не маленький ведь. Налил уху, поел. С добавкой. Мама заходит:
— Пойдем кушать.
— Мам, я уже поел.
— Что ты поел? Еда в духовке нетронутая стоит.
— Уху.
— Это не уха! Это я поросятам маленьким рыбные потроха сварила с картофельными очистками!
Не знаю, как поросятам, но мне было вкусно. © Unknown author / Pikabu
- Мы с подругой пошли на рыбный рынок, где есть киоск, в котором готовят еду из свежей рыбы, которую ты сам покупаешь. Моя подруга взяла крабов. Когда продавщица передавала их ей, один краб ущипнул подругу за палец! Она от неожиданности вскрикнула и бросила краба — а тот приземлился прямо на голову повара. Краб зацепился ему за волосы и уши,
а потом соскользнул и упал прямо в кастрюлю! © Unknown author / Reddit
«Мальчики — они, похоже, всегда мальчики, даже если им уже полтинник. Увидев в интернете Сосислона, муж загорелся: давай сделаем. Не вопрос, было бы желание — и вот он».
- Моя бабушка всю жизнь прожила на ферме, занимаясь хозяйством, и впервые увидела морепродукты только после восьмидесяти. Мы с внуками повели ее в «креветочный буфет», где можно было есть сколько угодно. Мы принесли ей панированные креветки, она ела их с удовольствием, но потом решила разломить одну и посмотреть, что внутри. Посмотрела — и вдруг закричала, потому что подумала, что мы кормим ее дождевыми червями! Нам даже в голову не пришло, что человек, никогда раньше не видевший креветок, может подумать именно так. © PancakeQueen13 / Reddit
- Однажды вернулись мы с рыбалки в лагерь и обнаружили сильно уставшего кашевара, спящего. На столе стоял котелок с супом из четырех картошин и банки тушенки — треть котелка. Но его было слишком мало. Долили воды, бросили капусту, лук и морковь, свеклу, кабачок, соленые огурцы и грибы. В котелок страшно было смотреть: там, как в котле злой колдуньи, медленно всплывали и булькали пузыри. Но пахло вкусно — и это никак не вязалось с внешним видом.
В результате у нас получилось удивительнейшее, вкуснючее и, самое печальное, неповторимое блюдо, которое мы назвали «грибольник». Сами не заметили, как съели весь котелок — остановиться было нереально. К сожалению, точный рецепт этого шедевра восстановить не удалось: во время готовки опись и контрольное взвешивание продуктов не производились. Да и любой желающий мог подойти и бросить в котелок что-то по своему разумению. Остается только вспоминать, какой же он был вкусный — наш грибольник. © Ykcyccola / Pikabu
