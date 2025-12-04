Про бюстгальтер сомневаюсь, что мужчина бы его «узнал». Разве что он какой-то тематический, с шипами, например.
14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
Проходит время — и боль или обида от расставания сменяются самоиронией и юмором. Мы собрали истории о бывших, которыми можно открывать собственный стендап-вечер. Здесь есть и нелепые совпадения, и внезапные откровения, и такие концовки, что сценаристы «Игры престолов» отдыхают.
- Жили мы тогда с бывшим. Как-то захожу в ванную, а там под тумбочкой — лифчик. Мой? Нет. Я, конечно, не растерялась, решила разыграть мужа по-крупному. Взяла этот лифчик и постирала. На следующий день муж видит его с моими вещами в шкафу и сразу краснеет. А я такая смотрю на него: «Ой, а я-то думала, куда же делся мой старый лифчик! Вчера нашла!» Проходит неделя. Я уже сама настраиваюсь на развод из-за всей этой истории, а тут он подходит и выдает: «Извини меня. Я думал, ты скандал тут устроишь. Но не ожидал такой реакции».
- Гуляли мы как-то с моим тогда еще будущим мужем и встретили моего бывшего, с которым плохо расстались. Подходит он к нам и выдает: «О, новый парень у тебя? Поздравляю. Слышь, мужик, дружеский совет. Ты аккуратнее будь. Она меня на себе чуть не женила». На что мой посмотрел не него с полнейшим понимаем в глазах и сказал: «Сочувствую тебе, чувак. Очень сочувствую, что тебя пугают такие вещи, как семейное счастье». А потом взял меня за руку и увел оттуда. Через полгода мы поженились и эта была отнюдь не моя инициатива, но тот день до сих пор не выходит из моей головы. © Мамдаринка / VK
- После расставания бывший вдруг написал, что нашел у себя мою любимую книгу. Мол, хочет вернуть. Согласилась. Встретились, он сунул мне книгу в пакете и быстро ушел. Позже раскрыла ее и обнаружила между страниц конверт. Подумала, что это записка, а там квитанция из ломбарда. Он, оказывается, еще до расставания сдал туда подарок от меня и спрятал чек в книгу, чтобы я не нашла.
- Были с подругой в кафе. И тут замечаю, что недалеко сидит мой бывший и поглядывает на нас! Шепнула об этом подруге. Вдруг он подходит и начинает при мне подкатывать к ней! А подруга не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание мало подходите». Если бы я в тот момент смогла сфотографировать его лицо, то повесила бы в рамочку и пересматривала каждый день. © Не все поймут / VK
- Встречались с парнем четыре года. Все это время он мне безбожно изменял, а я, дурочка, прощала его всегда, потому что любила. Но вот в последний такой раз у меня что-то перевернулось внутри. Я молча собрала свои вещи, оставила копию ключей и уехала к маме. После этого расставания прошло два года, я встретила другого мужчину, но совершенно внезапно появляется он, бывший. Стоит на коленях передо мной, просит прощения, говорит, что никогда больше не повторит тех ошибок. Я смотрю на него и думаю лишь об одном: «Блин, мне на работу нужно не опоздать, а вечером еще к любимому домой приехать». © Карамель / VK
- Меня пригласили на свадьбу коллеги. Ну так, чисто из вежливости. Я купила платье, подарок, накрасилась, думаю, хоть людей посмотрю. Сижу за столом, никого не трогаю, напиток потягиваю. Тут ведущий просит гостей рассказать «забавные истории про молодоженов». Ну я и рассказала, как однажды тусили с невестой в клубе, она тогда обнималась с нашим бухгалтером и пела что-то из Бузовой. Все смеются, кроме жениха. Невеста тоже улыбается, но взгляд у нее, как у чайника, который вот-вот закипит. Через 20 минут она в слезах выбегает, жених за ней. Свадьба закончилась, торт не вынесли. Оказалось, наш бухгалтер — это ее бывший, а когда мы ходили в клуб, она уже встречалась со своим женихом. Коллега на работе меня теперь просто ненавидит. А я-то просто хотела поделиться воспоминанием. © Не все поймут / VK
- Бывший вечно пытается выудить у меня деньги. Может вспомнить, когда платил за меня, и найти чек — чтобы я вернула ему 239 рублей. В таких случаях скидываю. А недавно написал, что был у психолога. И теперь удумал, чтобы я заплатила за первый сеанс, мол, у него в последнее время какое-то подавленное состояние, а виной всему — я и мое к нему отношение. Но я согласна только на половину суммы, потому что до меня он уже был наполовину подавленным. © Не все поймут / VK
- Бывший был помешан на количестве подписчиков в соцсетях, выслеживал каждого отписавшегося. Конечно, после расставания и моей отписки та же участь ждала меня. Но, к удивлению, он не наезжал, а предложил денег, чтобы я подписалась обратно. Деньги, конечно, символические, но все равно каждый месяц мне прилетает по тысяче только за то, что я от него не отписываюсь. © Не все поймут / VK
- Я 100 раз говорила своему парню, что написать о расставании в сообщениях — это худший вариант. Надеялась, конечно, что у нас до такого не дойдет, но на всякий случай предупредила. Сложнее, но все же лучше подойти и все сказать в лицо, как есть, а не сообщать об этом через мессенджеры. Знаете, как этот же парень меня бросил? Нет, он не сделал это через сообщение. Он купил открытку, написал о том, что мы расстаемся, и отправил мне ее почте. Больше всего мне понравился текст на открытке: «С праздником!» © Карамель / VK
- Узнала, что мой парень мне изменил. С кем? С какой-то его коллегой. Естественно, я в ярости. Решила отомстить. Нашла эту девицу в соцсетях, думаю, сейчас ей напишу, покажу, что он за фрукт. И там же увидела, что она постит фотки со своим песиком. И у меня так и екнуло. Потому что мой бывший терпеть не мог собак, и я ему всегда говорила, что он бесчувственный. Ну, я все равно ей написала, мы разговорились, и она оказалась такой милой. Я узнала, что он ей наврал про меня, что она вообще не знала, что у него кто-то есть. И я вдруг поняла, что эта месть — глупость. Что она, как и я, просто жертва его вранья. Мы с ней встретились вживую, погуляли с ее собакой. И знаете, мы теперь лучшие подруги. А нашему бывшему мы обе написали «спасибо, что свел нас вместе». © Не все поймут / VK
- Однажды с бывшей поругались, я решил не усугублять ситуацию и ушел прогуляться, чтобы она успокоилась. Вернулся через два часа — вроде бы все, штиль, сидит на кухне, пьет кофе, даже улыбается. Думаю: «Ну, слава богу». А она таким спокойным голосом выдает: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Я аж завис на секунду. Подхожу к шкафу, открываю... а там все на месте, рубашки висят, футболки сложены, носки как были, так и лежат. Начинаю медленно оборачиваться в ее сторону, а она уже какая-то неуверенная, глаза бегают. Открываю ее половину шкафа — пусто. Совсем. Оказалось, в приступе ярости она просто перепутала стопки одежды и выкинула практически весь свой гардероб. © Не все поймут / VK
- Работаю фитнес-тренером, и именно на работе познакомилась с бывшим — он как раз в зал ходил. Красивые, подтянутые, казалось бы, идеальная пара. Но что-то у нас не ладилось. В какой-то момент сели поговорить по душам. Я признаюсь: «Слушай, ну не нравятся мне эти кубики и рельефы, хочу себе уютного мягкого мужичка». А он такой: «А мне вообще-то тоже нравятся пышки!» Мы посмеялись, обнялись, разошлись друзьями. © Не все поймут / VK
- Расставание с парнем далось мне нелегко, в отличие от него. Полгода я переживала это все, после встретила нового парня. Все закрутилось-завертелось: общение, долгие телефонные разговоры по ночам, прогулки по набережной. И вот мой новый МЧ должен прийти ко мне, знакомиться с мамой. Приятный вечер, чаек с тортиком, все дела... И тут звонок! Это был бывший с фразой: «Привет, давно не общались, как твои дела?» Ну е-мае, полгода тишины и тут на тебе. Такое ощущение, что сразу после расставания все парни идут в магазин «Товары для бывших» и покупают там радар с отслеживанием нового парня. Иначе это все я никак не могу объяснить. © Карамель / VK
- Рассталась с парнем из-за его измены. Он решил отомстить, вывез за город мои любимые книги и сжег. Рассказала об этом родителям, очень была расстроена. Через неделю слышу звонок в дверь. За ней стоял бывший с полным собранием книг, моим любимым тортом, на котором было написано «Я полный дурак, прости». Говорю: «Спасибо, но возвращать отношения я не собираюсь». На что слышу: «Да я понял. Только скажи своему отцу, что я извинился, не хочу больше с ним конфликтов». Люблю папулю. © Карамель / VK
В конце концов, каждый такой эпизод — напоминание, что даже сомнительные отношения могут оставить после себя хотя бы забавный сюжет.