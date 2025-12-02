А-а?! Где комментарии??
Гулять с парнем, просто так, пока муж в коммандировке? А потом , на голубом глазу, возмущаться?...
16 мужчин, чьи поступки удивляют и веселят одновременно
Мужчины — это источник бесконечных сюрпризов, и эти сюрпризы часто находятся за пределами женского понимания. Они могут сделать предложение спустя пару дней знакомства, или вместо брутальных разговоров о мотоциклах обсуждать нюансы выращивания капусты. Мы собрали 16 уморительных историй, которые доказывают: мужские поступки всегда удивляют, а иногда — веселят до слез.
- В магазине разговорились с приятным пареньком. Стали вместе гулять. Все было беззаботно, пока однажды не пришел к нам домой с цветами и предложением пожениться. Захотелось ему совместных пирогов с чаем! Я в истерическом смехе, а он, мол, что такого. Достаю фото: я, муж, ребенок. Папа-то у нас есть, просто он уже четвертый месяц в командировке. Посмеялись, но общение прекратили. © Подслушано / Ideer
- На дискотеке подкатил парень. Познакомились, пообщались, потанцевали, обменялись телефонами. Жил в другом городе, час езды. А тут как раз день рождения сестренки. Она и брякни, мол, пусть приезжает. Сказала ему. Согласился. Только на вокзале встретить его надо было. Организовали и это. Согласился. Муж сестренки поехал, пока мы с ней на кухне готовку заканчивали. Приехал один и с огромным букетом цветов. Мы в непонятках. Рассказывает. Встал в том месте, где заранее договорились. Дождался поезда. Подошел парень с цветами, спросил имя, сунул букет в руки, сказал, что это имениннице, развернулся и ушел. Сразу звонить не стала — гости в доме. Позвонила вечером. Обиделся, что протянула до вечера, что не приехала сама встречать. Но ведь было обговорено! © Alla Anselm
- Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались. Когда принесли счет, я предложила его разделить. Мужчина категорически отказался и чуть ли не со скандалом и криками оплатил сам. Ну ок, может, такой принципиальный. А буквально через минуту он внезапно прислал мне в мессенджер сумму, которую я должна вернуть. Что это было? Просто хотелось на весь ресторан показать, какой ты «джентльмен»? В общем, больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
И парень странный - встретить его надо, не доберется прям сам. И девушки тоже - он ведь явно мог подумать, что этот мужчина не именинницы муж, а второй девушки, поэтому и не поехал.
- У меня волосы пурпурного цвета. Пошли с мужем в кафе, сидим. Тут он уходит в туалет. В это время заходит в зал девушка с такими же волосами, как у меня, и садится за столик передо мной. Выходит муж из туалета и садится рядом с ней, говорит: «Я вернулся», а через несколько секунд такой: «Ой, а вы ведь не моя жена!» Я от смеха чуть под стол не сползла! © Vexed_Moon / Reddit
- Муж думал, что у нас «волшебная» раковина. Он, когда бороду подравнивал, вечно волосы по раковине раскидывал, а я потом их смывала. Мне надоело, и я в итоге попросила его перестать волосы раскидывать, на что он ответил: «Не волнуйся, милая. Надо просто немножко подождать, и они сами смоются в сливное отверстие». Пришлось объяснить ему, как они «сами смываются». Устыдился своего невежества. А вообще-то он у меня парень очень умный. © MetalChick-en / Reddit
- Муж присутствовал на родах. Где-то за час до того, как появилась дочка, наша акушерка говорит: «Вы тут пять минут посидите, а я стол подготовлю». Она имела в виду родильный стол. Муж на полном серьезе: «А чего, потом отмечать будем?» Акушерка долго хохотала. © ****logvanda
Это тот же мужик с "волшебной" раковиной, у которого такая же "волшебная" нескончаемая перечница. Откуда такие берутся идиоты? Только в Reddit, наверное.
- Мужчины — дети навсегда. Только что увидела тому подтверждение. Место действия — магазин, где продается одежда для всей семьи и косметика. Пронзительный женский крик: «ВАЛЕРА!!!» Оглядываюсь. За моей спиной мужчина лет 40 ватной палочкой тенями из пробника рисует себе под глазом многоцветный фингал. © kinanebudet / Pikabu
- Не могла найти мужа. Вышел с друзьями встретиться и пропал. На телефон не отвечает, друзья его тоже. Пошла искать. Смотрю, во дворе стоят 3 красавца, а мой муженек на дерево забрался, за ветку схватился и боится слезать. Друзья его кукуют, говорят, мол, старались залезть за ним, но не получились, не все учились у Тарзана по деревьям скакать. Пока я мозговала, что делать, послышался звук где-то позади. Это еще один кореш муженька бежал со стремянкой с криками: «Пацаны, победа!» Победитель полез за мужем и упал со стремянки. Бедолагу отправили домой, а я тем временем забралась по стремянке на дерево и помогла мужу слезть. © Палата № 6 / VK
Бухие были, конечно. А жена молодец, сняла мужа с дерева, как кошака. Ей в МЧС надо работать.
- В школе была страшно влюблена в парня, который почти не обращал на меня внимания. Помню, пришла как-то к нему поговорить, а он отвел меня на задний двор в беседку. Там я полчаса рыдала, признаваясь ему в любви, и пыталась обнять. А он все молчал и отодвигался от меня. Когда я наконец замолчала, он указал рукой на небольшой холмик впереди и задумчиво сказал: «Мой батя там медведя похоронил». © Палата № 6 / VK
- Когда моя мама рожала, во время схваток, отец спросил у акушера, через какое время у новорожденной меня откроются глаза. Типа как у щенков или котят, ага. © Diviem / Reddit
- Муж с нашим пятилетним сыном играют в «угадай животных». Муж спрашивает:
— Это хищник?
— Ну, да... Ну, ближе к хомяку... Ну, между хомяком и бобром.
— Енот?
— Да!
У меня есть вопросы к обоим. © alinatsvit
Парень типа намек девчонке дал. Медведь бате тоже в любви признавался?
- Работаю в строительно-хозяйственном магазине. Заходит дедуля и спрашивает большие горшки для цветов. Нет, говорю, таких, только ведра у нас.
— А какие ведра? Мне б красивое.
— Вот все, что есть. Выбирайте самое красивое.
Смотрел, смотрел и выдает:
— Хорошие, красивые ведра, но вы, девушка, еще красивее.
Теперь я знаю, что я сильно симпатичнее ведра. Круто, я считаю. © Snezhilda / Pikabu
- Зашел сегодня в аптеку, передо мной покупает мужик (на вид лет 50, довольно крепкий, небольшая борода). Дальше диалог между этим мужиком и продавцом. Мужик: «Скажите, у вас сироп от кашля есть? Только вкусненький бы». Я про себя улыбаюсь, думаю, дочке или сыну берет. Продавец, видимо, с той же догадкой, улыбаясь так: «А сколько лет ребенку?» Мужик: «46». © SvinOsa / Pikabu
Кстати у нас именно из-за таких мальчиков 46 лет, любящих вкусненькое - исчез из безрецептурной продажи один вид сиропа для кашля.
У него был реально приятный вкус (лимонно-медовый), я его много лет и дочке и себе покупала, он хорошо снимал остаточный ночной кашель после простуды.
А там был какой-то ингредиент в составе, что любители нестандартных ощущений им упарывались, заглотив полфлакона сpазу 🙃🫠😵
- Как-то сидела в баре с подругой. Веселились, ожидали крутых знакомств. И тут в бар залетели огромные бородатые мужики в кожанках! Красивые все, мощные — байкеры, как оказалось. И один из них подсел к нам, начал знакомиться. Ожидала брутальные разговоры о дорогах и «железных конях». А он больше 2 часов рассказывал нам о нюансах выращивания капусты. © Палата № 6 / VK
- Решила я тут удивить мужа. Пошла в ванную, надела красивые шмоточки и начала перед ним вертеться. Ну, думаю, сейчас еще какое внимание получу! А он вдруг как заорет: «НИФИГА У ТЕБЯ ПРЫЩ!» В общем, мы полночи этот прыщ давили. © Подслушано / Ideer
- Давненько был у моего дяди скутер. И вот они с женой откуда-то возвращались, а этот драндулет все не хотел заводиться. Целая куча попыток, и тут чудо: двигатель ожил, дядя уехал. Да-да, один уехал. Просто на автомате сел и умчался, оставив полыхающую от ярости жену позади. Потом приезжает домой и кричит на всю квартиру, чтобы супруга ему чай сделала. Естественно, в ответ тишина. И только в тот момент он осознал, что натворил. За женой вернулся. © Ajoy Vargis / Quora
Что ж, кажется, самое главное в отношениях — это не удивляться ничему! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о мужчине, чей поступок удивил и рассмешил вас одновременно? Делитесь в комментариях!
Байкер знал, что делал. С капустой она его на всю жизнь запомнит, это раз. Из толпы выделился, это два. Найдет именно ту, единственную, которой и капуста зайдет - это третье, и самое важное