15 историй о том, что в современных мужчинах всех возрастов не угас дух рыцарства
Кто сказал, что эпоха рыцарей прошла? Герои этой подборки доказывают, что дух благородства живет в мужчинах любого возраста. Мы собрали 15 трогательных историй, где обычные мужчины оказывались настоящими джентльменами: выручали в трудных ситуациях незнакомок и совершали максимально красивые поступки для родных.
- Одноклассник на уроке химии вышел по своим делам. В его отсутствие учительница решила показать реакцию с горением. В какой-то момент пламя резко вспыхнуло и учительница громко ойкнула, так как не ожидала немного. Как раз в этот момент и зашел одноклассник, увидел огонь и вскрикнувшую учительницу, стащил пиджак и бросился гасить пламя (хотя все было норм, просто недопонимание). Учительница его теперь иначе, чем герой, не зовет. А от каждого ученика класса он получил по шоколадной медальке (да, сговорились). Теперь у нас есть свой Герой. © ШКогвартс / VK
- Мы с мужем познакомились 10 лет назад, когда мы оба работали в неплохом ресторане: он был официантом, а я пела там с группой. Изредка перекидывались словами, когда выпадала минутка, и он много спрашивал о том, какая мне нравится музыка, иногда приносил диски и редкие пластинки. А я эту работу ненавидела, потому что мне приходилось петь какую-то допотопную ерунду, причем по 10 раз за вечер. Но был один момент, когда он меня сильно тронул: на весь вечер он забронировал очередь из песен, о которых я когда-то рассказывала ему в коротких перерывах и которые сама обожала петь. А он отпросился от работы и просто сидел в углу и слушал. © Мамдаринка / VK
- На прошлой неделе встретила на автобусной остановке мужчину, который стоял с красивым букетом красных роз и трясся, вроде бы волнуясь. Через две минуты он встретил девушку. Мужчина стал на колени перед ней, начал говорить, что любит, что не может жить без нее. Вручал ей цветы, но она не приняла. Ни его, ни извинения, ни букет. Развернулась и ушла. Я подумала, что мужчина сейчас будет в полной печали, полном ужасе. Но он встал, подошел к маленькой девочке и отдал букет ей, сказав прекрасные слова: «Ты выглядишь, как настоящее солнышко!» Замечательно, когда человек остается человеком даже после такого сильно разочарования, которое обрушилось на него! © Не все поймут / VK
вчера эта певица в другой статье в ресторане пела шансон, а сегодня просто допотопное старьё. Интересно, завтра будут "народные поп-хиты"?
- Скоро свадьба, а я словила дикий мандраж. Решила отвлечься и покрасить волосы в розовый. И вот обновленная лечу домой, жениху понравилось, а родственнички рявкнули: «Девка к алтарю не пойдет! В таком виде никакой свадьбы!» А мой рыцарь вдруг пропал и я подумала, что сбежал, расстроилась еще больше. Но через полтора часа он вернулся. С зелеными волосами! Он у меня очень скромный, поэтому я понимаю, какой барьер он для себя преодолел этим поступком. Сказал, что не мог меня не поддержать. Родственники сказали, что мы друг друга стоим, но именно в этот момент я поняла, что мы будем идеально семейной парой, и мандраж прошел. © Карамель / VK
- Однажды, когда сын был совсем мелким, черт нас понес к бабушке. Полтора часа на метро с одной пересадкой. И поперлась я с коляской еще и в час пик. До пересадки доехали, дальше нас понесло потоком. И тут я понимаю, что впереди ступеньки и идей у меня нет. И тут мужчина слева вынимает мелкого из коляски и вручает мне, мужчина справа складывает коляску, и мы со скоростью потока преодолеваем эти чертовы два пролета. Дальше коляску раскладывают, вручают мне и удаляются, не сказав ни слова. Больше я в метро с мелким в час пик не ездила. © Буква Эф / ADME
Вспомнилась история, когда девушку вынесли, а потом снова занесли в вагон в час пик)
- В прошлом году делала операцию на колене, в другом городе. Думала, что ко всему готова. Поняла, как же я ошибалась, как только попыталась встать на костыли. С горем пополам добралась до жд вокзала, осталось минут 15 до отхода поезда. Пока прошла через рамку, пока разобралась, где поезд стоит, уже пять осталось. А нужно спуститься в подземный переход, дойти до третьего перрона, подняться и найти свой вагон. Видимо, у меня такая паника была на лице, что трое ребят, которые мимо проходили, подхватили меня на руки, бегом проделали весь путь, закинули меня в вагон и ручками помахали. Как же я вам благодарна, ребята! © Виктория В / ADME
- Сегодня утром еду в троллейбусе. На остановке заходит пара — мальчуган и девочка лет 7. Девочка обронила на остановке телефон — мальчик скидывает портфель, бежит к водителю, просит открыть дверь. Водитель открывает, и мальчик срывается с места (троллейбус отъехал от остановки метров на 30), подбирает телефон и бежит обратно. Когда зашел, ему весь троллейбус хлопал. © georgy / Pikabu
Народ, вдруг кому пригодится (не хотелось бы): у РЖД есть помощь маломобильным гражданам. По телефону за сутки (вроде) делается заявка. Гражданина или гражданку довозят до вагона. Если требуется - подгоняют подъемник. В месте прибытия так же встречают, отвозят. У нас в городе платформа не на уровне вагона. Даже с вещами тяжеловато подняться, а такая помощь очень актуальна, когда есть необходимость.
- Стоим с парнем в очереди в кафе быстрого питания. Перед нами девчонка пытается расплатиться, но у нее не получается — банкомат карточку не принимает. Мой парень говорит ей: «Давай я оплачу», а она в ответ: «Вообще-то у меня парень есть!» Мой не растерялся и говорит, указывая на меня пальцем: «Вообще-то я с тобой не знакомлюсь — мы с моей девушкой просто очень торопимся». © shutup_jazzz
- Был как-то случай в студенчестве. Ехала я на праздники домой. Такси межгородское — села с какой-то девушкой и еще одной женщиной постарше. Рядом с водителем садится парень и говорит: «Я за дам заплачу в честь праздника». Когда приехали, тот парнишка расплатился и быстро ушел. Я достаю деньги, отдаю водителю, а он говорит: «Так за вас же парень заплатил». И я такая: «Я думала, он пошутил...» Не поверила, что за меня действительно заплатили, и даже спасибо тому неизвестному не сказала. © N****maginya / Pikabu
- Училась тогда в универе. Ездить на учебу надо было каждый день туда-сюда по 40 км, а денег в кармане — кот наплакал. Даже заправиться особо не на что. Подъехала на заправку, думаю, ну, хоть пару литров залью, а тут мне какой-то парень машет и говорит, что купил больше бензина, чем надо, и я могу заправиться бесплатно, если хочу. Чуть не расплакалась. © irishcreamcoffee94 / Reddit
- Дядька приехал, остановился у сестры. К нам с дочкой заглядывает раз в день в гости. Придумал традицию угощать нас тортом. Делает так: заходит в супермаркет после 21 вечера, когда скидки, выбирает торт, покупает, приносит. Втроем чаевничаем. Как только предыдущий торт заканчивается, покупает новый. Вчера вечером лепит он котлеты из щуки и вдруг спохватывается: 9 вечера, магазин-то закроется! Мама отговаривает, мол, у девчонок и так всего полно. «Нет, — говорит, — традиция!» Собирается, идет в супермаркет, а у него еще и ноги больные. Покупает. Приносит нам. Довольный! © nastya_skazhi
у девочек ужк попа слиплась и тошнить наяало от магащинных тортов. Представляю, как они, затаив дыхание наблюдали за лепкой котлет, чтоб не спугнуть, а тут обломище
- Приходил мастер настраивать интернет. Говорю ему: «Ой, вы этот шкаф лучше не двигайте, а то там стенка задняя отходит. Развалится еще». Он отвечает: «А у меня с собой молоток имеется — починим». И просто молча сделал мне этот шкаф! © hella_ssh
- Хотела я как-то записаться на один танцевальный мастер-класс. А там нужно парами приходить. Пишу другу, а он отвечает, что его уже другая наша знакомая на это дело забронировала. И тут что-то прорвало меня. Я ж и так недавно рассталась с парнем, болею, чувствую себя одинокой и несчастной, голодная еще, а сил нет даже до магазина доползти. И все это эмоциональным слезливым потоком на друга вываливаю. А он отвечает просто: «Тебе еды принести?» Да! Через полчаса привез мне пакет еды и даже наивкуснейший мини-арбуз. Меня чуть не порвало от тепла и умиления.
А это, я так понимаю друг с арбузом, если учесть, что она с "парнем" только рассталась, то мужик с картинки, больше ей в отцы годится, чем в друзья.
- Два месяца назад я получила права. И вот на днях на трассе у меня спустило колесо. Я знаю, что делать, но оказалось, что физически не могу снять колесо, чтобы заменить его. Все проезжали мимо. Остановился только старенький автомобиль, а из него выскочил такой же старенький дедушка и быстро мне помог. © Не все поймут / VK
- Ехала в автобусе из аэропорта рано утром. Заходит дедушка с тростью. Ему явно глубоко за 70. Я сижу вместе с чемоданом. Смотрю, а никто из мужчин не соизволил встать. Ну, я встаю и говорю деду: «Присаживайтесь». А он мне: «Доча, сядь быстро! Я в первую очередь мужчина, а потом уже старик». © allen.murr
Что ж, кажется, дух рыцарства действительно не угас, а просто принял современные формы! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И был ли в вашей жизни такой момент, когда мужчина совершенно неожиданно проявил себя максимально благородно? Делитесь в комментариях!
Я знаю, как менять колесо, что? С оими 50+ кило я просто тупо не отвинчу болты, даде если мне прут-полторашку дать в качестве рычага...
Люблю, когда люди человечны. Мне кажется, это даже становится модным помогать другому, это прекрасно