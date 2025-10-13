17 мужчин доказали, что лучшие вещи делаются только с любовью и своими руками

1 час назад
17 мужчин доказали, что лучшие вещи делаются только с любовью и своими руками

Самые лучшие вещи — это те, что сделаны с любовью. Именно это доказывают невероятные мужчины, которые оказались в нашей подборке. Они предпочли не купить что-то новое, а поработать несколько часов в мастерской. Мы собрали теплую и впечатляющую подборку их творений: от украшений для дома до уютных уголков.

«Когда меня накрыли боли в пояснице, я смастерил этот „лежачий стол“, чтобы работать дома»

«Сам соорудил библиотеку для своей жены»

  • Могу ли я тоже стать одной из ваших жен? Мне тоже нужна такая красота. © redwingpanda / Reddit

«На это ушло все лето, но я закончил свой столик для пикника»

Iosi Merson
45 минут назад

Жалко столик - пивом обольют, шашлыком заляпают...Надо из нержавейки было делать...🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«Моя первая попытка работы с деревом. Я очень доволен результатом»

MIZZ O.o kuropatka
26 минут назад

Симпатичные, но представляю, сколько все это весит )) дерево тяжеленное, подвинуть кресло уже целый квест

-
-
Ответить

«Подобрал камень в лесу и дал ему новую жизнь»

«Зеркало ручной работы»

«Построил стол тенсегрити вместе с сыном»

«Первую коробочку я сделал год назад, а эту совсем недавно. Прогресс налицо»

«Шкафчик для моей жены»

«Сделал жене полку, чтобы хранить принадлежности для трех ее хобби»

«Сделал журнальный столик для дома без эпоксидной смолы»

«Я сделал рамку из ореха с латунными ножками для вышивки, которую сделала моя жена»

«Я сделал эту фигурку домика из любимой компьютерной игры моей жены»

«Моя жена хотела купить их по $75 за штуку. Я сделал такие же за $11»

Iosi Merson
20 минут назад

Всё хорошо, но сгибы с соплями столярного клея...Может ещё пошлифовать ???

-
-
Ответить

«Жена хотела колодец желаний»

Iosi Merson
18 минут назад

Смотрю, смотрю... и понимаю, что я чего-то не понимаю!!! Кадка для цветов? Садовая скульптура??? В чём смысл???

-
-
Ответить

«Небольшой подарок для моей жены»

Iosi Merson
16 минут назад

Тумбочка классная, вот толбко резьба пылью забьётся и как ее чистить??? Надо такую резьбу вертикально размещать...

-
-
Ответить

«Сшил кожаный клатч жене на День святого Валентина»

Если эта статья пробудила в вас теплые чувства, то вот еще одна подборка снимков, которые заставят ваше сердце растаять от умиления.

