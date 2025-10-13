17 мужчин доказали, что лучшие вещи делаются только с любовью и своими руками
Самые лучшие вещи — это те, что сделаны с любовью. Именно это доказывают невероятные мужчины, которые оказались в нашей подборке. Они предпочли не купить что-то новое, а поработать несколько часов в мастерской. Мы собрали теплую и впечатляющую подборку их творений: от украшений для дома до уютных уголков.
«Когда меня накрыли боли в пояснице, я смастерил этот „лежачий стол“, чтобы работать дома»
- Да ты настоящий гений! Мое уважение! © pluralpixiefox / Reddit
«Сам соорудил библиотеку для своей жены»
- Могу ли я тоже стать одной из ваших жен? Мне тоже нужна такая красота. © redwingpanda / Reddit
«На это ушло все лето, но я закончил свой столик для пикника»
Жалко столик - пивом обольют, шашлыком заляпают...Надо из нержавейки было делать...🤣🤣🤣
«Моя первая попытка работы с деревом. Я очень доволен результатом»
Симпатичные, но представляю, сколько все это весит )) дерево тяжеленное, подвинуть кресло уже целый квест
- Выглядит потрясающе и должно прослужить очень долго. © Mao_Zedong_official / Reddit
«Подобрал камень в лесу и дал ему новую жизнь»
Это же то место, которое накрывается вторым концом ремня, и которое никто не видит?
- Как ты это сделал? Это магия какая-то! © myusername2017 / Reddit
«Зеркало ручной работы»
«Построил стол тенсегрити вместе с сыном»
«Первую коробочку я сделал год назад, а эту совсем недавно. Прогресс налицо»
- Это просто вау-эффект! © Hungry_dog / Reddit
«Шкафчик для моей жены»
«Сделал жене полку, чтобы хранить принадлежности для трех ее хобби»
- Скажи, что ты любишь свою жену, не говоря об этом. © Mooncake2023 / Reddit
«Сделал журнальный столик для дома без эпоксидной смолы»
«Я сделал рамку из ореха с латунными ножками для вышивки, которую сделала моя жена»
«Я сделал эту фигурку домика из любимой компьютерной игры моей жены»
«Моя жена хотела купить их по $75 за штуку. Я сделал такие же за $11»
Всё хорошо, но сгибы с соплями столярного клея...Может ещё пошлифовать ???
- Можете продать их теперь за $50. © jjnefx / Reddit
«Жена хотела колодец желаний»
Смотрю, смотрю... и понимаю, что я чего-то не понимаю!!! Кадка для цветов? Садовая скульптура??? В чём смысл???
«Небольшой подарок для моей жены»
Тумбочка классная, вот толбко резьба пылью забьётся и как ее чистить??? Надо такую резьбу вертикально размещать...
«Сшил кожаный клатч жене на День святого Валентина»
