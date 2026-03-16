Зато щи можно сварить, а цветы не с'ешь)
А если еще капуста цветная...)
15 историй про школу, которые помнятся так же ясно, как таблица умножения
Наверное, у каждого из нас есть воспоминания из школы, которые стоят перед глазами. У кого-то это будет линейка на первое сентября или напутственные слова любимой учительницы, смешные поступки одноклассников или школьные дискотеки. В этой подборке бывшие ученики и нынешние родители школьников поделились своими незабываемым историями.
- На всю жизнь запомнил свое первое сентября в 5 классе. Я собираюсь на линейку, весь красивый такой, в костюме. Но вот денег у нашей семьи на букет не хватило, поэтому мама придумала «гениальную» идею. Вязла большой кочан капусты и замотала его в фольгу из-под старого букета, мы ее никогда не выбрасывали. Замечательный праздник получился. Все дети стоят с красивыми цветами, а я с букетом капусты. Зато учительница оценила, для нее это было оригинально и необычно.
- Помню, одноклассник в начальной школе вышел к доске и гордо продекламировал стих: «Доджик, дождик, хватит лить, малых дедушек мочить». Там было детушек, конечно. А еще учительница по английскому дико смеялась (но по-доброму) над нашим чтением слова «огурец». Кто-то cucumber вместо «кьюкэмбэ» прочитал как «кукумбер». Так она нас кукумберами и звала.
«Понятно, что поделку ребенок должен делать сам и бла-бла-бла.... Но я ж мать!»
У нас в детстве как-то раз мама повесила шоколадные конфеты на елку.
Мы их аккуратно разворачивали и так же аккуратно сворачивали. Типа, целая конфетка висит)
Так все и с'ели))
«Мелкий в экстазе: наша поделка — супер! Слава нас ждет. На следующий день человек повзрослел еще на одну истину.
— Малыш, поделка наделала фурору?
— .....Сожрали».
- Математичка зашла в класс, щедро надушившись. Я сидел на первой парте и сразу узнал знакомый запах. В конце урока решил сделать комплимент, назвал фирму духов. Она заулыбалась: «Да, это они. Что, нравятся?» А я, честный ребенок, взял и ляпнул: «У моей бабушки такие же. Но папа сказал, что ему запах клопов напоминает. А мне нравятся».
- Учительница сына пишет с грамматическими ошибками. Например, у детей в диктанте было слово «дикобраз». Педагог считает, что название этого животного пишется с двумя «о» — «дикообраз». А с теми родителями, которые указали ей на ошибку, она больше не разговаривает.
«Мое 1 сентября, 1996 год. Как сейчас помню: мама время перепутала. На линейку опоздали. Бежали с мамой, и все равно не успели»
- В школе я ходила в театральную студию. Была в 6 классе, приближалась Масленица, и учителка по актерскому мастерству попросила меня принести яркую юбку и блузку. Я решила, что эта одежда для моей роли — скомороха. Выпросила вещи у бабушки (она дала свои самые лучшие, которые носила еще в молодости) и принесла в школу.
Праздник, мне выдают костюм скомороха, а те мои вещи — нет. Я терялась в догадках, где они, пока не увидела их на чучеле Масленицы. Благо, бабуля забыла о них и так никогда и не узнала, что ее юбка и блузка были сожжены в честь проводов зимы.
Считаю, что так нельзя. Ребёнку нужно было до этого сказать, для чего нужна одежда. Учитель не имеет права так распоряжаться чужими вещами.
- Племяннику учительница поставила двойку за то, что он на вопрос о самой длинной реке Европы ответил, что это Волга (правильный ответ, по ее мнению, Нил). Его мама позвонила учительнице, чтобы прояснить, где все-таки находится Нил, на что получила ответ: «Я учитель. Мне виднее, где что расположено». Но двойку исправила.
«С этим ранцем я бегал в начальную школу. Зимой он дубел и превращался в отличные санки-ледянки. Сколько двоек и пятёрок в нем принес. Эх, детство»
- У нас в школе есть учительница по истории, ей где-то под пятьдесят, а выглядит точь-в-точь как Маша из «Маша и Медведь». Все уже зовут ее Машенькой, а она вообще не в обиде, сама постоянно шутит на эту тему. Ну и раз уж на то пошло, представьте, как мы ржали, когда она вдруг на линейку пришла в розовом сарафане и с косынкой на голове! Это было что-то с чем-то!
- Однажды, когда я был классе в 6-м, мою маму вызвали в школу поговорить о моем поведении. Мол, оно хуже некуда. Мама пообщалась с учительницей биологии, та рассказала ей, что я неадекватный, совершенно не усваиваю материал, двоечник. Мама говорит: «Да он в музыкальную школу ходит, в театре занимался 6 лет, книги взрослые читает». Учительница не поверила, сказала: «Что вы тут мне рассказываете?» И тут мама сообразила, что что-то здесь не то. Она позвонила домой и решила устроить очную ставку. Когда я пришел, учительница сказала: «Да это же не он». Она говорила про парня, который сидел наискосок от меня. И не сказать, что мы были похожи внешне или фамилии созвучны.
Удивительная история. Я вот даже представить не могу, чтобы кто-нибудь из учителей не знал каждого своего ученика по имени и фамилии. Это бред какой-то.
- Вспомнила, закончила 11 класс, поступила в универ, ну и летом подрабатывала в летнем кафе. Официантом-кассиром. Ну и классный руководитель меня увидела. Позвонила на домашний телефон (да, тогда был) и на автоответчик записала моей маме сообщение, что видела меня, работающей в гнезде порока!
Логово разврата!
А что сама учительница делала около этого гнезда порока, а?)
- У нас в классе учился парень по фамилии Бадагазин. С ним всегда случались какие-то казусы. И вот на зимние каникулы нам задали читать Льва Толстого. Приходим после каникул, первый урок — литература. «Анжелика Викторовна, — возмущается Бадагазин, — что это за безобразие! Вы что нам задали?» Учительница в непонятках. Оказалось, начало романа — письма на французском, но внизу были сноски с переводом, а одноклассник их просто не заметил! И все каникулы провел со словарем! Он реально переводил с французского.
Похоже, за лето он не добрался даже до конца первой страницы. Иначе бы увидел русский текст )
- Учительница моего сына нашла отличный способ сделать так, чтобы дети радовались диктантам. Небольшие диктанты они пишут каждый день. Но если в этот день у кого-то из учеников день рождения, то текст диктанта будет про него, учитель сама его придумывает. И дети ждут такие диктанты. Особенно про себя. Гениально, я считаю!
- Поступление в первый класс. Моя девочка четко ответила на вопросы по математике, нарисовала рисунок.
Довольная завуч задала последний вопрос:
— Скажи, Настенька, а чем отличается день от ночи?
Ребенок задумался. Надолго.
— Ну, что же ты, — с грустью сказала завуч, — так хорошо отвечала, а на простой вопрос ответа нет.
Ребенок оживился.
— Ну, понимаете, Земля не только крутится вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. Земля вращается по круговой орбите, оборот совершается...
— Хватит, хватит, — сказала завуч.
Так мы поступили в первый класс.
- Мне в пятницу позвонили. Сын танцевал. На перемене. Сначала уточнила, был ли он одет и были ли танцы неприличными? На что мне ответили: «Ученики 5-го класса себя так не ведут». Пришел домой, говорю: «Покажи». Он показал. Это был танец Майкла Джексона, Карл! Так что если вызовут в школу, войду туда лунной походкой.
Я думаю, претензии были к одному движению из танца Майкла Джексона: когда танцор хватается за ширинку. Сама этот жест терпеть не могу.
- Прошло более 20 лет, а помню, как вчера. Урок истории. Звучит вопрос: «Назовите самое почитаемое животное древнего Египта». А я и к уроку готовилась, и мифы вместо сказок любила читать. Я на 200% была уверена, что ответ — кошка, воплощение богини Баст. И вдруг слышу от училки: «Абсолютно нет. Правильный ответ — корова. Потому что кормилица».
По взглядам в классе сразу стало понятно, кто тоже готовился к уроку.
Alessandra Kolotilina - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Интересно, откуда берутся такие некомпетентные учителя?
- У сына в 5 классе учительница придумала за ответы и активность на уроке давать наклейки котиков. Котиков любят все, успеваемость и заинтересованность повысилась.
