Есть неприличный анеудот про Петьку и Василия Ивановича. Они загорают, смотрят, на другом берегу для дамы. Василий Иванович послал Петьку сплавать и уломать.
Петька пишет с того берега плакат: "Обедают".
Василий Иванович обломался и пошел домой))
15 случаев, когда обычная контрольная или диктант весь класс раззадорили. А заодно и учителей
Помните это чувство? Тишина в классе, шелест тетрадных листов — и мурашки от волнения, когда учитель начинает диктовать первое предложение. Обычная контрольная или диктант легко могли превратить самый спокойный день в настоящее испытание — причем не только для учеников, но и для учителей. Давайте узнаем, какие ситуации способны раззадорить целый класс и почему проверка знаний иногда превращается в событие, о котором вспоминают годами.
- В первом классе писали диктант. Я написала имя Глеб с маленькой буквы. На вопрос мамы-филолога, мол, почему с маленькой буквы-то, я не нашла ничего лучше ответить, кроме как: «Я думала, что Глеб — это профессия». © Подслушано / Ideer
- В первых классах школы училась хорошо. Но вот незадача: за все диктанты по английскому, состоящие обычно из 5-10 простых слов, у меня были двойки. Однажды папа научил меня гениальной хитрости и сказал: «А ты перед диктантом учи не просто „мазэ“ и „бразэ“, а слова полностью, „мотхер“ и „бротхер“, например». Проблема с диктантами исчезла, это было бинго! © Подслушано / Ideer
- Май месяц. За окном теплынь, солнышко светит, птички поют. Шестой урок, все как вареные. А наша Людмила Васильевна затеяла диктант. Ну, мы и заныли, мол, да ну его, этот диктант — пойдемте уже лучше домой.
Согласилась наша классная отпустить, но не всех.
На доске написала «Обои девочки ели мороженое» и «Обеи девочки ели мороженое». Тот, кто выберет правильный вариант, может идти домой. Остальным же, неучам, — диктант.
Класс разделился примерно поровну. Ждем вынесения вердикта. Но, по-любому, хотя бы половину из нас сейчас отпустят.
Нда. Такого подвоха мы от Людмилы не ожидали. © tainymussonov / Pikabu
Есть неприличный анеудот про Петьку и Василия Ивановича. Они загорают, смотрят, на другом берегу для дамы. Василий Иванович послал Петьку сплавать и уломать.
- В шестом, что ли, классе учитель пригрозил, что всему классу выставит за несделанную работу двойки. Тут же с задней парты раздался голос одного из наших двоечников: «Татьяна Николаевна, ставьте лучше единицы, их по линейке рисовать удобнее». И тут же голос второго: «Да и на четверки их исправлять проще». © Pikabu
- Когда писали диктант, мне поставили кол за большое количество ошибок. А однокласснику, который прогулял, поставили два — за отсутствие на уроке. Вот какие я должен был сделать выводы?
- С детства всегда с ударениями все было в порядке. Но классе в 10-11 наша классная стала проводить диктанты — говорила нам варианты с двумя ударениями, а мы должны были записать правильный. И с того момента до сих пор в голове эти два варианта: щАвель-щавЕль, катАлог-каталОг, квАртал-квартАл. Теперь теряюсь и иногда говорю неправильно. © Подслушано / Ideer
Классуха сама дура, неправильно проводить такие диктанты и говорить вслух неверное ударение. Наоборот, она должна вместе с учениками хором повторять только слова с правильным ударением. И ещё есть много слов-подсказок, как правильно поставить ударение. Например: портал-квартал, апрель-щавель, потолок-каталог.
- Мне сегодня приснилось, что я на экзамене по математике и мне надо высчитать какие-то функции, а я не помню, как! © AstroKalinka / Pikabu
- Однажды одна моя ученица старалась, старалась, и с двойки практически месяца за три разобралась в математике. Ну, в математике 6-го класса, кажется. Или 7-го. И вот — контрольная. Перед контрольной девочка с мамой решили другой вариант полностью — учительница его заранее раздавала. Вернулся, однако, невод с одною тиной.
Мне потом показали ее тетрадку. Там очень жирно стояла «5», но «5» эта была зачеркнута, а рядом размашистая такая пара и подпись: «Сидела рядом с такой-то, списала». © MaryRabinovich / Pikabu
- Был одноклассник у меня, который год третий оставался в одном классе, и в итоге оказался в моем. Ну так вот, мы писали контрольную. В своем листке он так и написал: «Не ставьте мне двойку, пожалуйста!» Учитель, смеясь, озвучила перед классом его просьбу, и 2 не поставила. Прошли годы. На подготовительных курсах в универ, не подготовившись к контрольной, вспомнив историю из школы, я решил написать так же. На следующем занятии преподаватель: «Иди сюда». Подхожу. Отдает мой листок со словами: «Вы меня попросили 2 не ставить, ну так вот КОЛ вам!» Все учащиеся долго смеялись. © Shatr0v / Pikabu
Жалко девочку, которой училка исправила пятёрку на двойку, причём, незаслуженно. Репетитор равнодушный оказался. Надо было побудить хотя бы маму пойти разобраться с училкой.
- У меня в детстве была очень дотошная учительница по математике. Так вот, самым обидным занижением оценки было, когда на итоговой контрольной у меня перестала писать ручка и я попросила другую у соседа. Контрольная была написана на 5, но потому что подписано было одной ручкой, а решение другой стояла двойка. Логика такова: если другая ручка, значит, списывала! © Подслушано / Ideer
- В 5-м классе у нас поменялась учительница по литературе. Я училась на отлично, но у меня был тихий голос, поэтому она, видимо, решила, что я не уверена в своих ответах и мысленно записала меня в бездари. Однажды, когда нам раздавали тетради с проверенным диктантом, моей не оказалось. Она решила, что я ее не сдала, и влепила мне двойку в журнал. А позже принесла мою тетрадь, залитую кофе. Извинилась, мол, нашла ее дома. Вместо двойки поставила пять. После ее мнение обо мне поменялось.
- Работаю преподавателем в университете. Всегда освобождаю от контрольной работы своих хороших учеников, активных, работающих, даю им время для нового поиска и свершений. И вот наступает день икс, контрольная работа, мои двоечники приходят ее писать и не знают, у кого списать и как. Их остается мало, каждого видно, как на ладони, и они такие смешные. Думаю, это будет стимулом для дальнейшей активной работы на занятиях. © Подслушано / Ideer
Мне снилмя сон про контрольную по математике, а я ничего не знаю, потому что на уроках не была - на работу ходила
)))
- 10-й класс. У нас новая учительница по физике. И она сразу дала нам контрольную — нужно было объяснить, как возникает морской бриз. Правильный ответ: ветер из области высокого давления перемещается в область низкого давления. Я расписала все подробно, но перепутала и сделала ровно наоборот. Мол, из низкого давления движется в область с высоким. Минута до сдачи листочков. Я перечитываю, понимаю, что все перепутала. Все перечеркнула — и тут у меня листочек забрали.
Следующий урок. На моем листочке красуется двойка! А я круглая отличница. Но ко мне подошла учительница, она поняла, что я просто все перепутала, мы с ней хорошо поговорили. Двойку ставить в журнал не стала. Физику с ней я очень полюбила и у меня всегда контрольные были на 4 и 5.
- Дочь во 2-м классе. Был день самоуправления, к ним пришли старшеклассники. Вели диктант про белочку, которая собирает желуди и живет в дупле. Дочь получила «4», ей «дуПло» исправили на «дуБло». Дочь: «Разве я ошиблась?» Старшеклассники выдали «блестящий» ответ: "Да, ведь проверочное слово — дуб!
Что-то было такое, что траНвай пишет через Н, тк проверочное слово - траНспорт ))
- Племянница оканчивает 10 класс. По биологии в году выходит «слабенькая четверка» (цитата). Это нормально. Но есть нюанс: девочка пишет пробные ЕГЭ на 95+ баллов. Но аргументы вида «у меня тетя крутой биохимик, и она уверена в моих знаниях» в школе не работают. Вдобавок, в разговоре всплыло, что школьная биологичка намекала, что с ней надо бы позаниматься дополнительно. В общем, понятно, да?
С целью рвать и метать пошла в школу. Учительница показывает контрольную племяшки: «Вы посмотрите, что она в контрольной написала! Вы хоть немножко разбираетесь в биологии?» Вздыхаю, вручаю визитку со всеми регалиями. С легким торжеством наблюдаю перемену в отношении. Продолжаем общение.
Как ни странно, она — вполне адекватный специалист, местами с пробелами в научном плане. А вот в педагогическом — хороша.
В общем, оценка, конечно, исправлена, а все недоразумения улажены. Словом, не получился скандал в школе. Простите, любители хайпа. Насчет «дополнительных занятий»: учительница действительно дополнительно занимается со своими учениками. Раз в неделю, бесплатно. © ryskaa / Pikabu
Комментарии
Мне уже 72 года, давно пенсионер, много лет назад выучился на инженера гидротехника с красным дипломом. Но что за чудеса!?! В последнее время уже несколько раз снится мне сон об институте и что я не сдал один из экзаменов! Просыпаюсь в поту!!! А ведь учился хорошо, получил красный диплом!