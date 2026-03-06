15 случаев, когда обычная контрольная или диктант весь класс раззадорили. А заодно и учителей

Мне уже 72 года, давно пенсионер, много лет назад выучился на инженера гидротехника с красным дипломом. Но что за чудеса!?! В последнее время уже несколько раз снится мне сон об институте и что я не сдал один из экзаменов! Просыпаюсь в поту!!! А ведь учился хорошо, получил красный диплом!