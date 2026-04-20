19 дивных вещиц, которые подарили владельцам повод для улыбки

Нашла на чердаке у дедушки странную штуку: медный шар в форме яйца, весь в мелкую дырочку, который раскрывается на две половинки. К нему была припаяна длинная цепочка с крючком на конце. Я была уверена, что это какая-то антикварная аромалампа или аксессуар для отпугивания моли. Повесила его в шкаф, насыпала внутрь лаванды и всем гостям рассказывала про «винтажный освежитель воздуха». Правда выяснилась, когда я забрела в музей чая. Это оказалось старинное заварочное сито для целого чайника. В него засыпали крупнолистовой чай, закрывали и опускали в кипяток, зацепив крючком за край чайника. Теперь использую его по назначению.