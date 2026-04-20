19 дивных вещиц, которые подарили владельцам повод для улыбки

Фотоподборки
20.04.2026
Порой нам попадаются, казалось бы, простые предметы, но предназначение их с ходу и не угадаешь. В этой подборке вас ждут как раз такие добрые и даже трогательные находки, тайну которых удалось разгадать только благодаря помощи неравнодушных людей. Также на эту тему мы нашли парочку историй, после прочтения которых так и хочется улыбнуться.

«Я нашла эту штуку в пакете с украшениями и предметами домашнего декора. Понятия не имею, что это такое. Она пластиковая, на дне присоска»

  • Да это же массажер. Им оказывают давление на триггерные точки, чтобы снять напряжение. © adameofthrones / Reddit

«Нашла в комиссионном магазине керамическую кружку, которая представляет собой единое целое с блюдцем. В самом низу сбоку у нее отверстие, а у блюдца есть носик»

  • Это форма для приготовления бекона в микроволновке. Нужно положить бекон на края кружки, ж жир будет стекать в блюдце через отверстие. © Griffinburd / Reddit

«Нашли на работе записку в камне. Открыли его, а там внутри список каких-то случайных слов с датами и монетка с ракушкой. Что это вообще такое?»

  • Это геокэши, тайники, которые делают участники игры! По сути, это поиск сокровищ. Они могут быть разного размера и формы, некоторые сложные, некоторые простые. Очень веселый и креативный способ выбраться из дома и исследовать мир. Мне нравится их искать. Это также отличный способ познакомиться с новыми городами, так как многие из них расположены рядом с достопримечательностями и интересными зданиями. © Reddit
  • Быстро верни это на место! Конечно, владельцу геокэша следовало написать наверху записки, что это геокэш, и что его нужно оставить там, где нашли. © Hagrid_73 / Reddit

«Эта изогнутая ложка с прорезями была найдена среди бабушкиных столовых приборов. Бабуля понятия не имеет, для чего нужен сей предмет»

GabrielSolis
39 минут назад

Я такого не видала, но вещь хорошая. Хотя мне кажется наше масло, которое ножом чуть отрежешь, такой штуковиной не возьмёшь. Это нужна "Рама" из детства. Эх, прям булочку с маслом захотелось

  • Неужели только я знаю, для чего это нужно? Это так называемая ложка-скребок для масла. Маленькие ребра на ней нужны, чтобы снимать стружку с твердого сливочного масла и намазывать его на хлеб. Один из моих родственников говорит, что ей еще можно снимать пенку с жидкости. © Sixty_Minuteman / Reddit
Jelena
2 часа назад

Пельмени тоже удобно вылавливать, судя по конструкции.

Находка с барахолки, которая внезапно обрела смысл

Купила на барахолке старый буфет, а в нем лежала тяжелая палка с металлическими крючками. Сначала думала, это чесалка для спины. Положила на полку и забыла про нее. А потом ко мне в гости зашла бабуля и рассмеялась при виде этой штуковины. Она сказала, что это захват для горячих противней и котелков из печи! Тут же показала, как ловко этот предмет подцепляет края посуды. Теперь эта вещица не пылится, а висит на видном месте.

«Вот такая штуковина на колесах попала ко мне по ошибке по почте»

Enn Meow
5 часов назад

Я сначала никак понять не могла, как она работает, потом нашла в интернете. Мне кажется, полезная штука

  • Это инструмент для прополки травы в трещинах и щелях. © jackrats / Reddit

«Нашла две такие штуковины из тонкого стекла в доме бабушки и дедушки»

  • Это что-то вроде вазочек, которые удерживают головки цветов на поверхности воды. © NorthOfTheBigRivers / Reddit

«Что это за штуковины с колесами, которыми заменили сиденья в городских автобусах?»

GabrielSolis
35 минут назад

Не знаю, меня в общественном транспорте велосипеды и самокаты раздражают. Вот с этим можно значит в автобус, а с собакой в наморднике нельзя. Обалдеть

  • Это подставки для велосипедов. Вы устанавливаете переднее колесо под ролик, и он зажимает его. © JeffAndSasha / Reddit

«Нашел посреди леса прикрученным к дереву. Не знаю, для чего предназначено и что к нему крепить»

  • Это кормушка для белок, на штырьки насаживаются початки кукурузы. © nwsrgilmore / Reddit

«Найдено в инструментах дедули. Тяжелый металлический предмет, обмотанный веревкой»

  • Отвес, он образует идеально вертикальную линию. Его используют для проверки вертикальности стен, углов и колонн. © RodCard / Reddit

Таинственный соусник

Купила на барахолке, как я думала, фарфоровый соусник. Смущало только, что носик был неестественно длинный и совсем уж узкий, соус из него еле выливался. Стала использовать как вазу. А потом я нашла его в интернете и не могла перестать смеяться! Это, оказывается, бюветница, кружка для минеральной воды. Длинный носик нужен для того, чтобы пить воду, не касаясь ее зубами, так как некоторые минералы разрушают эмаль, и не вдыхать специфический запах воды.

«Мои дети взяли эту штуку на уличной „полке обмена“ растениями: где можно что-то оставить или, наоборот, забрать»

«Как мы ни пытались, так и не смогли понять, что это вообще такое и для чего нужно. Но раз ее оставили именно среди растений, предполагаю, что это как-то связано с садоводством или уходом за цветами».

  • Это бутылка Клейна. © ArchonStranger / Reddit
  • Так, а какое-то практическое применение ей можно найти? © SharkFinStu / Reddit
  • Мне кажется, было бы прикольно распылить немного влаги «внутрь» и поместить в отверстие воздушное растение, но какого-то изначального, очевидного применения для растений я тут придумать не могу. © txby432 / Reddit

«Недавно переехал и нашел это в кухонном ящике. Ни у кого из моих соседей по квартире нет идей, что это такое. Маленькая часть утяжеленная, сделана из резины»

«Моя соседка занималась весенними работами в саду и выкопала вот такие штуковины, наполненные жидкостями разных цветов. Кто-нибудь с ними знаком?»

«Не знаю, что это, но купил»

  • Его наполняют розовой водой и используют для мытья рук. © palbuddymac / Reddit
Элина Че
10 часов назад

Точно? Больше похоже на грелку. Наполняют водой, ставят к камину, а потом берут с собой в постель. НЕ?

Дедушкин «освежитель воздуха»

Нашла на чердаке у дедушки странную штуку: медный шар в форме яйца, весь в мелкую дырочку, который раскрывается на две половинки. К нему была припаяна длинная цепочка с крючком на конце. Я была уверена, что это какая-то антикварная аромалампа или аксессуар для отпугивания моли. Повесила его в шкаф, насыпала внутрь лаванды и всем гостям рассказывала про «винтажный освежитель воздуха». Правда выяснилась, когда я забрела в музей чая. Это оказалось старинное заварочное сито для целого чайника. В него засыпали крупнолистовой чай, закрывали и опускали в кипяток, зацепив крючком за край чайника. Теперь использую его по назначению.

GabrielSolis
30 минут назад

Мы один раз ходили в музей утюга. И не знаю, почему, но там было огромное заварочное сити ко для какого-то огромного чайника. Впечатляет

«Подарили вот такую большую тяжелую миску. У нее на дне съемная вставка с отверстиями»

  • Миска для попкорна. Отверстия нужны, чтобы сквозь них проваливались нераскрывшиеся зерна. © 7947kiblaijon / Reddit
GabrielSolis
29 минут назад

А я подумала, что это для фруктов. Помыл, положил, вода стекла если что...

«Нашла этот чудной стул в местном секонд-хенде. Он деревянный, узкий, а спинка очень длинная. Есть идеи, что это такое?»

  • Это стул-стремянка. А спинка такая длинная специально, чтобы стул можно было переставлять, не нагибаясь. © Reddit
Карусельдь v2.0
11 часов назад

Адме, мы с вами уже проходили это. Данный стул - это не стемянка и не "вращающийся стул" (так подобный стул обозначили в другой статье), а стул для прялки. А спинка узкая, чтоб локоть при работе свободно двигался.

«Понятия не имею, что это, но купила. Штуковина тяжеленная»

Mirra
11 часов назад

о, классная штука, к ней еще звукосниматель - пестик нужен

Фото на превью olavivalo / Reddit

