13 историй о больших семьях, где смех и душевное тепло выдаются с добавкой

Мой дед по материнской линии после войны уехал с семьей жить в деревню в Смоленской области (в Москве они жили в бараке, а там обещали аж целый дом). Тоже держали скот и птицу: корова, свиньи, куры. Когда я была маленькая, меня туда вывозили на лето, и мне тоже довелось участвовать в сенокосе. Траву косили, потом ворошили деревянными граблями, затем сметывали в копны и, наконец, закидывали на сеновал.

Проблема была в том, что у меня ОЧЕНЬ сильная аллергия на многие виды пыльцы, в том числе на сорные травы. Вплоть до астмы. Но тогда деревенские жители слов-то таких не знали, поэтому меня загнали на сеновал скакать по сену вместе с другими детьми. Как же мне было плохо потом! 😭

До сих пор помню, хотя сам процесс мне очень понравился.

А ещё у деда пасека небольшая была, в яблоневом саду стояли ульи и вокруг постоянно летали пчелы. Мед из сот откачивали вручную на центрифуге, а перед тем, как открыть улей, его обитателей окуривали дымом.

Сейчас той деревни почти нет, осталось полтора дома. Колхозные поля вокруг проэкспроприировал Мираторг, а вековой лес местные дельцы распродали ещё в 90е... 😭