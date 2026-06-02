У нас в соседнем подъезде жила семья. Был один ребенок, мальчик. Решили второго родить - родились девочки-тройняшки )) Без эко. Вот так вместо двух детей получилось четверо)
13 историй о больших семьях, где смех и душевное тепло выдаются с добавкой
Большая семья — это непросто. Гора блинов, которые сметаются за минуту, потерянные носки и борьба за путевки в летний лагерь, которых на всех не хватает. И это только вершина айсберга. Вопреки всему вечный шум и гам совсем не портят ту особенную атмосферу, полную трогательной заботы, душевных посиделок и родных лиц. Мы собрали 13 добрых и светлых историй, от которых волей-неволей улыбаешься и думаешь: «О, это же прямо как у нас!»
- Работала я как-то в магазине одежды для самых маленьких. И как-то раз заходит пара. Уже такие оба за сорок, с коляской для двойняшек. А потом до меня доходит, что детей-то трое! Двое лежат в коляске, а третью, самую маленькую, папа рукой к груди прижимает. Они выбирают кучу одежек, меня еще мысль посещает, мол, ну надо же, не побоялись родить в не самом молодом возрасте. А папа, видимо, по лицу прочел, и говорит мне: «Вы думаете, что это наши первые дети? У нас двое уже, взрослые почти. Мы хотели себе на старость третьего родить».
- У жены три брата и две сестры. Большинство семейные. Мы тоже ждем ребенка. Приехали на выходных к теще и тестю, сидим всей семьей, они спрашивают: «Как назовете доченьку?» А мы выбрали несколько имен, мол, еще не определились. И тут теща задумчиво так говорит: «Может, Юлия? Красиво же будет Юлия Александровна». Со всех сторон уже стали поддакивать, жена залилась смехом. Конечно, красиво, ничего только, что я Василий? Теща говорит, что я ее любимый зять, только вот почему-то путает она меня со старшим зятем.
«Не так давно вернулась с дачи основная банда обитателей и хозяев дома. Нас теперь 7. Двое молодых и пятеро взрослых кисиков: Бакс, Бим, Чук, Маруся и Анфиса (на фото не присутствует)»
- У нас пятеро детей. Посуду мы покупаем оптом. Молоко — канистрами. Тишина в доме бывает, только если дети ушли в школу или делают что-то очень подозрительное. Самая частая фраза в нашем доме: «Кто это сделал?!» На днях, пока я читал, подошел самый младший и с серьезным лицом сказал: «Пап, а ты всех нас помнишь по именам?» Я смеялся минут пять. А вообще, когда пятеро человек бегут тебе навстречу, каждый со своими глупыми историями, рисунками и потерянными носками — ты понимаешь, что это и есть жизнь. Иногда я даже специально захожу домой тихо — просто чтобы услышать этот грохот по коридору: «Пааапаааааа!»
- Моя бабушка (1942 года рождения) начала путать имена внуков и внучек ближе к пенсии, когда те у нее поднакопились. Я младшая из внучек и давно привыкла, что пока не перечислят имена старших, глядя на тебя, нужно терпеливо ждать. Сейчас путает имена правнуков. Долгих лет ей и терпения на нас на всех!
- У нас четверо детей, поэтому лишних денег не бывает. Нужно то на продукты, то на кружки, то на обувь. Короче, попросил меня вдруг муж забрать на ПВЗ посылочку, а там умная колонка за 10 тыс.! Я опешила, а этот кадр выдал: «Считай, что бесплатная, потому что я нашел деньги в книге на даче!» Я уже почти успокоилась, пока не вспомнила, что сама отложила эти деньги на подарок мужу на день рождения. Что же, он купил его сам.
«Я связала этих черепашек для семьи моего мужа. Каждая из них символизирует кого-то из семьи»
- У нас большая семья, жили вдесятером. Когда родители были моложе, мы держали хозяйство (козы, куры, кролики). У папы был мотоцикл, к которому цеплялась телега. Мы грузили туда косы, грабли, вилы, провизию и ездили на сенокос. Пока папа косил траву, мы собирали лесную жимолость и землянику, потом переворачивали скос несколько раз, собирали сено в копны и вывозили в сенник. Обязательно между слоями сена надо было прыгать по нему, приминать, чтобы больше влезло — летний аттракцион. Однажды решили ночевать на сеновале, в итоге с рассветом мы слиняли в дом подальше от мошек. Летом после «работы» обязательно выпрашивали у родителей сходить на речку или покататься на велосипеде. Любимыми играми были «Классики», «Пятнашки», «Вороной конь», «Вышибалы» и бадминтон. Играли дотемна, аж друг друг не видели, не то что волан.
Мой дед по материнской линии после войны уехал с семьей жить в деревню в Смоленской области (в Москве они жили в бараке, а там обещали аж целый дом). Тоже держали скот и птицу: корова, свиньи, куры. Когда я была маленькая, меня туда вывозили на лето, и мне тоже довелось участвовать в сенокосе. Траву косили, потом ворошили деревянными граблями, затем сметывали в копны и, наконец, закидывали на сеновал.
Проблема была в том, что у меня ОЧЕНЬ сильная аллергия на многие виды пыльцы, в том числе на сорные травы. Вплоть до астмы. Но тогда деревенские жители слов-то таких не знали, поэтому меня загнали на сеновал скакать по сену вместе с другими детьми. Как же мне было плохо потом! 😭
До сих пор помню, хотя сам процесс мне очень понравился.
А ещё у деда пасека небольшая была, в яблоневом саду стояли ульи и вокруг постоянно летали пчелы. Мед из сот откачивали вручную на центрифуге, а перед тем, как открыть улей, его обитателей окуривали дымом.
Сейчас той деревни почти нет, осталось полтора дома. Колхозные поля вокруг проэкспроприировал Мираторг, а вековой лес местные дельцы распродали ещё в 90е... 😭
- Иногда мне кажется, что с пятью детьми логичнее было бы выбрать один кружок и сказать: «Так, дети, теперь у нас семейное направление. Все занимаются одним и тем же». Один адрес. Один тренер. Одно расписание. Одна родительская группа в мессенджере. Мечта, а не жизнь. Но так получилось, что сын загорелся конным спортом. Хотя он уже ходит в музыкальную школу и на самбо. И так у всех. В этом и есть важная часть родительства: не только организовать детей так, чтобы было удобно взрослым, а помочь каждому найти свое. Они ведь совершенно разные люди. Просто живут в одной очень шумной семье.
«Покупаем дом для нашей большой семьи, сделка в среду. Купили себе такого красавца. Всегда мечтал о собаке»
- У моей подружки какой-то сериальный случай. Первой дочкой она забеременела почти сразу после свадьбы. Спустя два года они с мужем решили подарить ей братика, но опять родилась девочка. Муж подруги не останавливался в своем желании иметь наследника. Спустя три года она прислала мне фотку теста на беременность с двумя полосками. Я была так рада за них, они отличные родители и точно справились бы с еще одним чудом. Но вот подружка волновалась. Говорила, что третий ребенок — это еще большая ответственность, многодетная семья уже получается. Первые месяцы беременности ее муж активно настраивался на появление наследника. Говорил, отдаст на футбол, будет ездить с сыном на рыбалку и учить его мастерить. Я тоже была уверена, что с третьей попытки родится мальчик. Пришло время, они пошли на УЗИ узнать пол. Врач обрадовала, что у них будет двойное счастье — близнецы. Не успели они отойти от таких новостей, как им сообщили, что родятся две девочки. Подружка счастлива, а муж просто смирился, что у него станет еще больше «папиных дочек».
- Классе в 10 мне нравился одноклассник. Позвал гулять, а мне младшего забирать из садика. Так он пошел со мной, угостил пломбиром и проводил домой. За ужином папа объявил: «Чтобы я кавалера твоего больше не видел!» Я аж подскочила, а он вдруг засмеялся и продолжил: «Ишь чего вздумал, еще мороженым угощать. Опередил меня! Я вам килограмм клубничного принес». Оказывается, этот карапуз все разболтал отцу. Я сидела красная, как рак, а остальным хоть бы хны, смеются! Меня потом всей семьей вплоть до универа дразнили этим кавалером-мороженщиком.
«5 дюжин булочек нашей семье на один зубок»
- Я мать пятерых замечательных детей. У каждого из них свои вкусы, интересы и характер, однако как-то справляемся. Каждое воскресенье собираемся все вместе и смотрим кино. За пятнадцать лет мы еще ни разу не нарушали эту традицию. Даже в отпуске всегда собираемся вместе и смотрим что-то интересное для всех, хотя и выбрать такое очень сложно.
А если кто-то из старших заимеет на воскресенье собственные планы? Его склюют?
- Примерно раз в месяц все собирались у бабушки с дедушкой в деревне. У них было два сына и дочь, все с детьми. Спать мы ложились на полу, на тяжеленных матрасах. Подушек хватало, а одеял не всем, и половина укрывалась тулупами. Просыпались мы от вкуснейшего запаха блинов. Бабушка вставала раньше всех, месила море теста и сразу на трех сковородах жарила блины. На столе уже стояли и сметана, и варенье всякое, и топленое масло. На кухне было всего четыре места, но так как все просыпались поочередно, то мест хватало. Приходили, завтракали по два-три человека. А блины бабушка жарила «до последнего клиента». Пойду, что ли, блинов пожарю.
«Вот такая прекрасная семья»
- Маме на работе выдали две путевки в летний лагерь, а нас четверо. Долго спорили. Маме надоело: «Кто лучше себя ведет, тот и поедет!» Месяц ходили тише воды, ниже травы. В итоге отправили пацанов. Мы в рев. Но как только они уехали, мама вдруг подмигнула нам и сказала: «Девчонки, собирайтесь! Мы с вами едем к бабушке, там у них достроили спортивный комплекс, будем плавать и загорать!» Даже не знаю, чьи каникулы прошли лучше.
- У мужа большая семья. Свекровь все приговаривала: «Ну что, Оленька, когда рожать будете?» Я бесилась, мол, у нас уже есть сын, ей мало, что ли? На очередном застолье она опять завела свою шарманку. А я весело утерла ей нос, все чуть со стульев не попадали: «У нас будет тройня, мама! Готовьтесь!» Мы с мужем как раз хотели сообщить эту новость, нашли идеальный момент, так сказать.
