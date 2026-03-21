Ну, наверное, по привычке: мама тоже ему всегда свою карточку дает)) а других женщин и не видел))
Либо в ЗАГС, либо в бан: 15+ человек рассказали о самых незабываемых первых свиданиях
Никогда не знаешь, что тебя ждет на первом свидании. Можно встретить любовь всей жизни, а можно попасть на юбилей чужой бабушки или прокатиться на тракторе по столичным улицам. Ведь в любви, как и в кино, самые неожиданные повороты сюжета случаются именно в первой серии.
- Решила я сходить на свидание с одним парнем. Гуляли в парке, потом зашли в кафешку. Взяла себе салат и чай, а этот гаврик — ничего. Посидели, поболтали, потом попросили посчитать. Приносят нам, значит, счет, я достаю свою карту, а этот умник берет мою карту и оплачивает ею. Я была готова заплатить за себя, но то, что он распорядился моей картой, было, мягко говоря, неожиданно.
- Познакомилась в интернете с парнем. Звонит: «Спускайся, тебя ждет подарок!» Я уже нафантазировала всякое: цветы, конфеты, романтику. Выхожу — а он стоит, нарядный такой, около машины, открывает багажник, а там полно разных фруктов и зелени! Смотрит на меня и выдает: «Это со своего огорода, бери все, что хочешь». В итоге нагрузил мне два огромных пакета. Сначала смеялась, а потом думаю: да это же реально в сто раз лучше любых веников!
- Он приехал за мной на тракторе. Сказал, что его машина на ремонте. В итоге ехали по городу до ресторана на тракторе (мы живем в столице). После ужина я его везде заблокировала.
А моя старшая была бы в восторге, если бы её покатали на тракторе! Правда, ей три.
- Когда знакомилась с будущим мужем, он сказал, что занимается грузоперевозками. Назначили встречу, я приехала, он написал, что стоит прямо передо мной. А передо мной — фура огромная. Я тогда и обрадовалась, и разволновалась. Оказалось, не туда смотрела: он в своем «Mitsubishi» рядом стоял.
- Ой, я молодая была добрая и поэтому собрала коллекцию разных кадров. Например, на первое свидание пришла после работы в кафе пораньше. Была голодная, заказала обед, оплатила счет. Он пришел с опозданием. Я из вежливости предложила присоединиться, и он съел мой обед. Потом, когда шли к метро, заботливо оттеснил меня ближе к дороге, а сам пошел с краю, чтобы его не забрызгало.
Чудо, а не парень. Джентльмен и защитник. За него нужно было держаться руками и ногами.
Может, там по весу ограничения. То, что потяжелее, должно быть ближе к центру.
- История в тему. Первое свидание в жизни с девушкой-коллегой. Она упомянула, что в детстве очень любила аттракцион «Чашки», поэтому мы и пошли в парк с каруселями. Я поболтал с сотрудником аттракциона, и он понял, что я волнуюсь. Он замедлил аттракцион, потом ускорил его и разрешил нам кататься намного дольше, чем другим «пассажирам». Я до сих пор это помню.
- О, я как-то сходил на свидание. Идем в кафе, я травлю байки, что-то банальное спрашиваю, в ответ: «Нормально», «Телек смотрю», а лицо недовольное. Зашли в кафешку, она не идет на контакт. Я заказал пельмени и при официанте говорю: «А ты что будешь? Только учти, я не плачу за девушку на первом свидании, рекомендую вот этот салатик с лососем, тирамису вроде неплохое здесь». Она изменилась в лице, даже кофе не заказала, а через пару минут ушла по телефону поговорить и пропала с концами.
- Познакомились с мужем на сайте знакомств. По фото и общению вообще не понравился, пошла на свидание от нечего делать. А он в тапках пришел! Терпеть не могу мужиков в тапках. Но потом ничего, заболтал.
- Познакомилась с парнем в компании, стали общаться. Позвал меня погулять днем, а погода была — холод, сырость, грязь. В общем, позвала его к себе на чай. Сыр нарезала, пироженки достала. Ну и он, как порядочный гость, принес кулечек с печеньками. Я печеньки в тарелку высыпала, а пакетик он забрал и в карман положил. Сидим, чаи гоняем, я понимаю, что нам с ним не по пути. Ну и мягко начинаю съезжать, мол, у меня еще дела сегодня, пора бы тебе, гость дорогой, и честь знать. Засобирался он домой, смотрю — достал кулек и печенюшки из тарелочки обратно перекладывает. Вот, думаю, хозяйственный какой. Сложил все свои печеньки и унес с собой.
- Есть у меня в копилке два незабываемых свидания. Один раз пригласили на хоккей. Пришла. Парень такой: «Привет, пойдем. Только билет себе купи». И я ведь купила, посмотрела, а потом он сказал: «Ну пока».
Другой случай. Общались, вроде парень неплохой, интересный. Пригласил посмотреть кроликов, мол, он их разводит. В итоге оказался он лет на 15-20 старше. Кролики у него, правда, были. Он сторожем работал, и ему разрешили в сарае клетки держать.
- Когда я сказал, что не лепил в детстве куличи из песка, она сразу же схватила меня за руку и повела в ближайшую песочницу. А потом вместе со мной присела на корточки и рассказывала, как лучше лепить. Я никогда не думал, что в 25 лет слеплю свой первый кулич в детской песочнице. Но мне понравилось. Это было самое веселое и интересное свидание в моей жизни. Тогда я понял, что просто обязан жениться на этой девушке, что и сделал через год.
- Когда я познакомилась с мужем, он работал в пекарне и развозил на микроавтобусе хлеб по магазинам. Наше первое свидание прошло очень скромно. Мы сидели в парке на лавочке, а потом катались по дворам на его служебном автобусе. И в конце свидания он просто купил мне сок и пачку печенья в форме рыбок. Прошло уже несколько лет, и у нас свой бизнес. Но каждый год в этот день мы снова гуляем в парке, и уже наш сын уплетает печенья в форме рыбок и пьет сок.
- Мы познакомились онлайн и договорились встретиться в местном кафе. Когда я приехал, она проводила меня в банкетный зал. Там я познакомился со всей ее большой семьей на вечеринке по случаю 80-летия ее бабушки.
Для этого материала были использованы следующие источники: © bendubberley_ / Reddit
- Мы познакомились в приложении и около недели переписывались. Прекрасно понимали друг друга и постоянно шутили. Я очень ждал этой встречи, но в ресторане выяснилось, что девушка почти не говорит по-английски и общаться нам практически невозможно. Оказалось, все те сообщения за нее писала подруга.
- Давно это было. Старший брат собирался на первое свидание, и я старалась ему помочь по мере своих сил. И вот последний осмотр. Я взяла свою тушь и густо подчернила пушок над губой. Получились симпатичные усики... Когда брат вернулся со свидания и посмотрелся в зеркало, то завозмущался: усики размазались.
- Сижу в кафе, вижу, как парень на первом свидании достал айпад и начал показывать девушке презентацию про себя. С графиками роста, слайдами про хобби и дорожной картой на год вперед. Она смотрит в телефон уже 10 минут, а он все листает.
- Однажды был в ресторане со сказочно красивой девушкой. Сидим, едим, болтаем. Спрашиваю ее, мол, как сюда добралась? Она: «Меня парень привез».
- Первое свидание с будущей женой. Погуляли по парку, зашли в кафе. Сделав заказ, я вспомнил, что не взял кошелек. Отправил СМС брату с мольбой о помощи. Проблема была в одном: брат наверняка в этот день работал. Когда официант положил папку со счетом, кажется, земля ушла из-под ног. Может, признаться? Нет! Будет только хуже. Время шло, мой мир сжался до размеров этой коричневой папки с чеком внутри. Вдруг знакомый голос сказал:
— Вас рассчитать? — Повернувшись, я увидел брата. Как потом выяснилось, он договорился с официантом и выдал себя за него.
— Да, пожалуйста, — ответил я. Брат пошел на кухню.
— Ловко ты, я и не заметила, как ты заплатил, — сказала девушка. Она потом рассказала, что скучала всю первую половину свидания. А вот в кафе я преобразился, смело шутил и рассказывал о себе правду. А еще она сказала, что от меня очень заразительно веяло адреналином.
Про адреналин как-то странно прозвучало. В голове крутится анекдот про прыжок с парашютом, адреналин и штаны, которые нужно сменить...
