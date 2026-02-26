17 светлых историй о том, на что люди потратили свою первую долгожданную зарплату

В 1983 году я написала статью в местную газету. Ее напечатали. Потом мама (да и я) очень удивились, когда пришло извещение, что нужно явиться на почту и получить деньги (гонорар за статью). Это и была моя первая зарплата! По тем временам вышло неплохо — 35 рублей. Мне было 13 лет, деньги отдала маме, что на них купили, уже не помню, возможно, просто потратили на текущие расходы.