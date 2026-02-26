Класс! Опубликовать статью в журнале это круто. Поздравляю. Интересно, потом человек стал журналистом?
17 светлых историй о том, на что люди потратили свою первую долгожданную зарплату
Ничто не вдохновляет так на осуществление заветной мечты, как первая зарплата. Есть ответственные ребята, которые отдают ее родителям или срочно покупают что-то в дом. Другие не против побаловать своего любимого попугая. А уж кто не тратил честно заработанные на такие простые радости, как свеженький журнал или любимое лакомство? Мы собрали несколько таких милых и добрых историй, которые совсем не о деньгах.
Это было в начале 90-х. Мне было 11 лет, и первую зарплату получила за выступление с танцевальным коллективом на серии новогодних утренников. Купила журнал «Бурда».
В 1983 году я написала статью в местную газету. Ее напечатали. Потом мама (да и я) очень удивились, когда пришло извещение, что нужно явиться на почту и получить деньги (гонорар за статью). Это и была моя первая зарплата! По тем временам вышло неплохо — 35 рублей. Мне было 13 лет, деньги отдала маме, что на них купили, уже не помню, возможно, просто потратили на текущие расходы.
С первой зарплаты порадовала папу. Он многое сделал для меня, когда мы остались вдвоем. Помогал, выслушивал, всегда защищал. Вот и купила ему красивый кожаный кошелек. Он был удивлен, ворчал, что потратилась, а потом обнял крепко. Положил внутрь фотографии — мою и мамину. И носит до сих пор. Прошло уже 10 лет, кошелек знатно потрепался. Но он сказал, что не хочет новый. Этот ему сильно дорог.
Устроилась на работу на последнем курсе, жила с родителями. И вот получила первую зарплату! Купила торт «Ленинградский», иду счастливая и мечтаю о сумке гобеленовой или платье. Прихожу домой и слышу, как мама подруге рассказывает, что у нас сломался холодильник старенький. Пошла я в рассрочку покупать новый, зарплаты аккурат на первый взнос было. Следующие 11 зарплат тоже ушли на холодильник.
Еще во время учебы устроилась работать в институтскую канцелярию на доставку и сортировку почты. Между бухгалтерией и канцелярией все время ходили женщины, торговали импортными вещами. И с одной из первых зарплат мне достались модные короткие красные сапожки с утеплителем. Их уж просто не знали, кому пристроить, так как это был 35 размер.
Руконожка Ай-Ай - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Шикарная история с сапожками. Помню, как в те годы трудно было купить хорошую и качественную импортную обувь.
Опять эти РЕЗИНОВЫЕ сапоги в иллюстрации к модным красным коротким с утеплителем! 🤷
Моей дочке скоро 30. И с первой зарплаты она подарила мне серебряное колечко. Тогда ей было всего 19. Она могла бы и на себя потратить, но захотела сделать мне подарок. Сейчас дочь далеко-далеко от меня, а колечко я до сих пор ношу, и так моя Катюша со мной всегда.
Работал лет с 13 летом, но это все же были подработки. В 16 лет после практики остался мясником в отеле, уже официально. Почти всю зарплату разменял на однодолларовые купюры, каждую скрутил трубочкой, перевязал резиночкой, сложил в коробку и запаковал как подарок. Подарил родителям со словами: «Дарю вам коробку зелени». Они были удивлены.
На этой неделе мой сын получил свою самую первую зарплату за подработку после школы, и когда я спросила, на что он собирается ее потратить, он сказал, что хочет сводить младшую сестру в кино. Как мать, я горда за него!
Когда получил свою первую зарплату, по дороге домой купил много разного хлеба. Все думал: «Дорогая судьба, сделай так, чтобы я всегда зарабатывал достаточно и моя работа приносила стабильный и хороший доход». Хотя первая зарплата была очень маленькой, едва хватало на поездки и обеды. А теперь, спустя много лет, я начальник отдела с зарплатой выше среднего. Работал для этого много и упорно.
Я купил все, что нужно для домашней птички. Больше всего на свете хотел этого. Первым делом взял клетку. Следующие зарплаты ушли на жердочки, игрушки, корм и все остальное. На последнюю зарплату купил попугая-индиго. Скоро ему исполнится семь лет, и теперь у него есть еще два друга.
Мне тогда 16 стукнуло. Папу сократили, с деньгами — засада. Я втихаря устроилась на подработку. Получаю первую зарплату и глазам не верю: никогда столько денег в руках не держала! Стою, думаю: «Куда ж такое богатство деть?» И тут в голове как лампочка зажглась. Короче, я купила маме итальянские сапоги. И сказала, что это от папы. Мама даже прослезилась, а папа не растерялся и подыграл.
Т.е. папа без зазрения примазался к первому заработку ребенка... Хм, сомнительная галантность
В 13 лет получила свою первую зарплату и всю до копейки потратила на жвачки «Орбит». Полгода жевали.
Работала в парке летом после 10-го класса. Все деньги потратила на новый 30-литровый аквариум для своих рыбок. Плюс всякие компрессоры туда, грунт, украшения, Ну и самих рыбок докупила. Пятнистый сомик, купленный мною тогда, прожил у нас лет 7.
Мне было 15 лет, папа на лето устроил меня на склад маркировщицей: собирала заказы, обклеивала, складывала в коробку как тетрис, скотчевала и подписывала заказ. Зарплата здорово компенсировала отсутствие летних гулянок. На самые первые деньги купила себе Sony Ericsson Walkman, тонкий такой, он тогда только вышел вроде. Дальше покупала шмотки, всякую ерунду себе и подарки родителям.
2007 год, сразу после выпускного в школе пошел на заправку, работал все лето заправщиком. С первой зарплаты купил подержанный смартфон Nokia. До сих пор умею отличать бензин по запаху.
На первые деньги я купил нержавеющую кастрюлю на 5 литров для тушения. Это было почти 30 лет назад. Сегодня приготовил в ней огромную порцию чили. Сколько же всего я в ней уже готовил — обожаю эту кастрюлю!
Моя первая работа — мойщик автомобилей. Моя первая зарплата — потрачена полностью на видеомагнитофон, чудо того времени.
На что у вас ушла первая получка? Обязательно рассказывайте об этом в комментариях!
Еще несколько вдохновляющих статей вы найдете здесь: