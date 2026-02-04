19 историй о людях, которые бросили стабильную работу и нашли свое призвание
Главный бухгалтер в 56 лет решает профессионально заняться нейросетями, а ведущий дизайнер уезжает в деревню выращивать клубнику и кормить кур — и это не сюжеты нового реалити-шоу! Именно так поступили герои этой подборки. Здесь вы найдете истории о людях, которые не побоялись уйти со стабильной работы и ни о чем не пожалели.
- Мне 59 и три года назад я сменила работу. Ушла с главбухов и начала профессионально заниматься нейросетями. С неплохой зарплаты ушла, но надоело. Прошла годовое обучение, а теперь сама обучаю и веду проекты. © kharitonova.pro
- После 6 лет работы в веб-дизайне наконец-то решилась и кардинально сменила профессию. Работаю маляром. Обожаю свою работу: постоянно в движении, чувствую себя наконец-то живым человеком, утром встаю с удовольствием, а не с мыслями о целом дне за компом. Но каждый, каждый считает своим долгом прочитать мне лекцию о том, что я деградирую. Как же бесит! © Подслушано / Ideer
- Работал в юридической фирме с одним парнем. Он был нереально крутым, ну просто ходячая энциклопедия! Оттарабанил там почти 18 лет, выполнял всю свою работу идеально и почти никогда не жаловался на нагрузку, от которой стонали его коллеги. А месяц назад он внезапно уволился. Я обалдел, когда узнал, что он теперь стал почтальоном. Сказал, что хочет работу, которая не связана с консалтингом, где его просто оставят наедине со своими мыслями. © joshi38 / Reddit
- При разводе бывший оставил мне детей и потешался: «Будешь без меня босая ходить, сама прибежишь». Меня так задело! Собрала волю в кулак, ушла из школы, где учителем работала. Прошло полгода, мы пересеклись. Бывший шел куда-то, а я такая стояла посреди улицы и улыбалась солнышку. Цветущая, подтянутая, в шикарном спортивном комбезе. Он аж челюсть на асфальт уронил. Я ему кивнула снисходительно и упорхала в зал, где меня ждала группа моих девочек на тренировку. Никто ведь не знал, что еще до развода, пока назревал конфликт, я втихаря копила деньги и проходила курсы на фитнес-тренера.
- 15 лет проработала дизайнером в большой компании. Однажды плюнула на все: уволилась и уехала жить в деревню. Развела там кур, огородик. И вот, спустя полгода, как гром среди ясного неба, стук в дверь. Открываю — на пороге бывший директор. Протопал в дом без приглашения и вдруг как выдаст: «Видел у тебя кур на страничке. Ты бы, Валя, возвращалась к нам, раз у тебя так плохо все?» Я посмеялась, чай заварила и рассказала Петровичу, как у меня все хорошо на самом деле. Даже клубники ему с собой дала замороженной и яиц пару десятков.
- Мне 32 года и я, проработав некоторое время медсестрой, пошла учиться на врача. Очень удивилась, столкнувшись с волной негатива от многих знакомых. Мол, зачем ты в таком возрасте пошла учиться, это глупо, лучше ребенка заведи, машину купи. Большинство этих же людей сами обращаются ко мне за помощью в медицинских вопросах и говорят, что у меня очень легкая рука. Но при этом говорят, что учиться нужно в 17 лет, а в моем возрасте — это несерьезно и баловство. © Подслушано / Ideer
- После 14 лет работы управляющим в сетевом семейном кафе, где талисманом сети была мышь, я пошел работать в службу дератизации. Моя любимая шутка о том, что я перешел с «работы на мышей» на «работу против мышей». © letmebeyoursalad / Reddit
- Я вместо мастера маникюра стала спортивным тренером. Пока все нравится, втянулась, полюбила свою работу. Нравится работать с детьми, видеть их рост, возить их на соревнования и другие спортивные мероприятия. Иногда вспоминаю о том как делала маникюр, о клиентах. Воспоминания теплые и приятные, но мыслей о том, чтобы вернуться в профессию, пока нет. © Катерина Рощина / VK
- Поговорила недавно с другом и поняла, как же скучно я живу. Его внезапно настиг кризис среднего возраста. Сменил прическу, уволился с наскучившей работы. Подал на развод с женой, с которой давно жили, как соседи по квартире. Но решил, что и этого мало. Начал пробовать разные виды спорта, а потом и вовсе улетел на острова. Устроился в клуб серфинга, работает с молодыми ребятами. Говорит, что теперь ощущает себя на своем месте. © Палата № 6 / VK
- Я по образованию психолог. Всегда мечтала быть практикующим специалистом, помогать людям. Но меня хватило всего на 2 года. Поняла, что едет кукуха. Клиентов становилось все больше, а я не вывозила. Быть психологом без эмпатии невозможно. Но сложно научиться не перенимать все человеческие проблемы на себя и не нести их в свою жизнь. Настроение было на дне. Поэтому я сменила профессию и пошла работать эйчаром. Успешно применяю свои навыки коммуникации с людьми и кайфую. Забавно, что училась на психолога, а пригодилось это совсем в другой сфере работы с людьми. © Палата № 6 / VK
- Училась на бухгалтера, работала в банке. После декретного отпуска согласилась на должность руководителя творческого коллектива. В 38 лет получила работу мечты! Учу играть на гитаре, ставлю концерты. © Татьяна Григорьева / VK
- Моя жена ушла из отдела исследований и разработок в фармацевтической компании, чтобы стать внештатным преподавателем в местном колледже. Конечно, все было шатко, непонятно, чем это все обернется. Но когда одна из студенток впервые написала ей сообщение со словами «спасибо за потрясающий курс», жена была растрогана. Говорит, она такого не испытывала, даже выводя на рынок новый препарат. © electr1que / Reddit
- Я в 33 года устала от своей старой работы, что называется, перегорела. Хотя сама работа была очень интересной, условно «мужской». Сначала была простым администратором в автосервисе, потом помощником, потом уже экспертом-оценщиком. Дошла до вершины, даже обучала мужчин этой профессии, и что-то, как говорится, приуныла. Зарплата очень хорошая для моего региона, и работа довольно уникальная — всего 8 женщин на такой должности в стране. Но у меня была пустота внутри. А по первому образованию я учитель-логопед. В один день просто взяла и сказала, что ухожу и все. Муж был в шоке, но поддержал! Теперь работаю с детишками с ограниченными возможностями. Эти особенные детки наполняют меня энергией, а самое главное — ощущением нужности. И не нужен этот статус, деньги и все регалии! © Юлия Нораева / VK
- В школе я была отличницей, но в университет поступила благодаря связям: друг отца помог мне поступить на бюджетное место на юридический факультет. Он же помог мне устроиться на работу по специальности, и я проработала юристом около шести лет. В итоге я решила сменить сферу деятельности и поступила в IT-школу, где училась полгода. После окончания обучения я сразу же нашла работу. Уже два года я работаю удаленно, и мне все нравится. А нужно было всего-то отойти от связей и попытаться сделать первый шаг самостоятельно, без помощи других. © Палата № 6 / VK
- Я стал безработным айтишником в 55 лет и ни одна компания не хотела нанимать меня. Приятель как-то увидел мой сад и сказал: «Тебе нужно зарабатывать на этом». Я ответил: «Да ладно, все знают, как сделать сад красивым», а он возразил: «Вовсе нет». Я начал со стрижки газонов. Ну и вот, благодаря сарафанному радио теперь у меня 34 сада. Делаю все: от прополки и подрезки до чистки водостоков. А особенно мне нравится оформлять клумбы. © Yeah_right_sezu / Reddit
- Я работал с парнем, который раньше занимался заливкой бетона. Потом ему надоело работать на улице в жару, и он ушел в IT. Он был моим менеджером 4 года, пока нас обоих не уволили. Затем он решил снова сменить карьеру и стал профессиональным гонщиком. © zerbey / Reddit
- Разговаривал в такси по работе. Положил трубку, а таксист спрашивает: «Вы адвокат?» Киваю. Он продолжает: «Я вот тоже был адвокатом, но сдал удостоверение и пошел в такси. Ни о чем не жалею, денег столько же, а мозги никто не делает». Думаю, ну конечно, такой весь успешный был и ушел в такси. Даже решил пробить его в реестре адвокатов, потому что сомнительно все это. Оказалось, правду говорил. © ivan.manyukin
- Когда мне было 62, моя подруга-художница потеряла зрение на один глаз и больше не могла заниматься творчеством. В тот день я поняла, что дальше откладывать некуда. Начала с уроков 3 раза в неделю, восстановила свои прежние художественные навыки за 4 месяца и продолжила совершенствоваться. Мне теперь плевать, что люди думают о том, что я создаю. Я делаю то, что нравится мне. Сейчас, 10 лет спустя, я продаю свои работы, у меня много выставок в галереях и наград. Обо мне даже написали в национальном художественном журнале. © miss-alane-eous / Reddit
- Почти всю свою жизнь проработал инженером-программистом. Мне уже за 40, и у меня двое детей. Я поработал в трех разных фирмах, и ни в одной мне не давали и шанса поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Все это достигло апогея на моей последней работе, где возникла серьезная техническая проблема, пока я был в отпуске.
Директор разослал всем разработчикам сообщения с просьбой как можно скорее приехать в офис, иначе мы останемся без работы. Я вернулся из отпуска пораньше, чтобы помочь решить проблему, но обнаружил, что она уже устранена. Именно в этот момент я понял, что так продолжаться не может, и решил хотя бы взять несколько месяцев отпуска и подумать о своей жизни. А я с самого детства интересовался работой по дереву. Так что от скуки я начал делать деревянные украшения, небольшие предметы мебели и декор с инкрустацией. Они отлично продавались на ярмарках. Тогда я окончательно решил, что теперь буду плотником. С тех пор я наращиваю клиентскую базу, запустил интернет-магазин и начал работать под заказ. Это было спонтанное решение, но мне повезло! © TheSameButBetter / Reddit
Делитесь в комментариях, приходилось ли вам резко менять сферу деятельности, и что из этого вышло. Мы всегда рады узнать о личном опыте наших читателей.
