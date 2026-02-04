19 историй о людях, которые бросили стабильную работу и нашли свое призвание

Главный бухгалтер в 56 лет решает профессионально заняться нейросетями, а ведущий дизайнер уезжает в деревню выращивать клубнику и кормить кур — и это не сюжеты нового реалити-шоу! Именно так поступили герои этой подборки. Здесь вы найдете истории о людях, которые не побоялись уйти со стабильной работы и ни о чем не пожалели.