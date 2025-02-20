17 человек, которые знают, что на хобби можно неплохо заработать
Наверняка, многие слышали выражение "Найди себе дело по душе, и не придется работать ни дня в своей жизни". Герои этой статьи, видимо, согласны с этим, потому что нежданно-негаданно нашли свое призвание. У них было хобби, но в один прекрасный день они решились вывести его на новый уровень и начать зарабатывать с помощью любимого дела.
«Я впервые взяла в руки мешок для глазури лет пять назад. И вот у меня свое дело»
«Я работала кондитером, но потеряла работу. Больше всего меня расстраивало, что я не могла ежедневно печь. Так что открыла свое дело»
«Начала делать и продавать мыло в виде океана. Слева - процесс, справа - результат»
«Я 4 года писал серию детских ужастиков. И вот одна компания заказала их оптом, чтобы продавать в своем магазине. Пару дней назад прислали мне это фото»
«У меня ограниченные физические возможности, но я могу прясть пряжу. Сегодня я наконец-то начал продавать ее»
«Целую вечность я боялась открывать свой магазин, но все же решилась. Надо же с чего-то начинать»
«Мы с мужем начали свое небольшое дело и вот какие блокноты я сделала»
«Я вдохновляюсь природой и походами, рисую иллюстрации, а потом делаю из них трафареты для печати, переношу на ткань — и футболка готова!»
«Мое хобби по созданию картин из прессованных цветов переросло в небольшой бизнес. Теперь я финансово не завишу от мужа и очень счастлива»
«Самое неприятное в гончарном деле, это когда открываешь посылку и видишь такое. Вот и что мне делать?»
Что делать? Обговаривать доставку из рук в руки, или просить упаковать вещь в монтажную пену (личный успешный опыт).
«У меня свой бизнес по ремонту кухонь и заодно я занимаюсь гончарным делом. Такие кружки я подарила своим клиентам в знак благодарности. Изображен их дом»
«Увидел я как-то на просторах интернета такие кольца и решил попробовать. Повозился же я с технологией! Но зато теперь я начал их продавать. Неплохо для студента»
«Решила я заняться чем-то интересным и денежным. Выбрала приводить обувь в порядок. Вот эти кроссовки пали жертвой стиральной машины, но я спасла их»
«Как-то много лет назад решил подарить девушке на день рождения картину, но в продаже была только ерунда какая-то. Так родилась идея моего бизнеса»
«В детстве смотрела как шьет бабушка и это казалось мне волшебством. А недавно поняла - хочу, чтобы любимое дело приносило деньги. И вот, открыла свой магазин»
«На рождение ребенка порой дарят торт из подгузников. Моя жена делала такие пару раз для друзей. А я открыл для нее сайт - теперь заказы на недели вперед»
Не понимаю людей, которые хотят надевать н новорожденного ребёнка подгузники, которые трогало энное количество посторонних людей.
«8 лет занималась бизнесом, но удовлетворения не приносило. Однажды я взяла в руки глину и понеслось - прежний бизнес продала. И вот чем зарабатываю сейчас»
Интересно, а за какое время можно раскрутиться с продажей керамики, чтобы этого дохода хватало н жизнь?
Еще больше почитать о крутых хобби и попытках вывести его на новый уровень можно в других наших статьях:
Комментарии
Рада видеть успешные итоги перерождения хобби в бизнес.
Свое хобби активно монетизировать не пытаюсь, но приятно, когда моих рыбов иногда покупают.
Во многом - благодаря здешним комментам и комментаторам, за что отдельное спасибо сайту)
Ну, и свежая рыбa- вуалехвост как раз: