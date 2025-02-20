17 человек, которые знают, что на хобби можно неплохо заработать

Наверняка, многие слышали выражение "Найди себе дело по душе, и не придется работать ни дня в своей жизни". Герои этой статьи, видимо, согласны с этим, потому что нежданно-негаданно нашли свое призвание. У них было хобби, но в один прекрасный день они решились вывести его на новый уровень и начать зарабатывать с помощью любимого дела.

«Я впервые взяла в руки мешок для глазури лет пять назад. И вот у меня свое дело»

«Я работала кондитером, но потеряла работу. Больше всего меня расстраивало, что я не могла ежедневно печь. Так что открыла свое дело»

«Начала делать и продавать мыло в виде океана. Слева - процесс, справа - результат»

«Я 4 года писал серию детских ужастиков. И вот одна компания заказала их оптом, чтобы продавать в своем магазине. Пару дней назад прислали мне это фото»

«У меня ограниченные физические возможности, но я могу прясть пряжу. Сегодня я наконец-то начал продавать ее»

«Целую вечность я боялась открывать свой магазин, но все же решилась. Надо же с чего-то начинать»

«Мы с мужем начали свое небольшое дело и вот какие блокноты я сделала»

«Я вдохновляюсь природой и походами, рисую иллюстрации, а потом делаю из них трафареты для печати, переношу на ткань — и футболка готова!»

«Мое хобби по созданию картин из прессованных цветов переросло в небольшой бизнес. Теперь я финансово не завишу от мужа и очень счастлива»

«Самое неприятное в гончарном деле, это когда открываешь посылку и видишь такое. Вот и что мне делать?»

«У меня свой бизнес по ремонту кухонь и заодно я занимаюсь гончарным делом. Такие кружки я подарила своим клиентам в знак благодарности. Изображен их дом»

«Увидел я как-то на просторах интернета такие кольца и решил попробовать. Повозился же я с технологией! Но зато теперь я начал их продавать. Неплохо для студента»

«Решила я заняться чем-то интересным и денежным. Выбрала приводить обувь в порядок. Вот эти кроссовки пали жертвой стиральной машины, но я спасла их»

«Как-то много лет назад решил подарить девушке на день рождения картину, но в продаже была только ерунда какая-то. Так родилась идея моего бизнеса»

«В детстве смотрела как шьет бабушка и это казалось мне волшебством. А недавно поняла - хочу, чтобы любимое дело приносило деньги. И вот, открыла свой магазин»

«На рождение ребенка порой дарят торт из подгузников. Моя жена делала такие пару раз для друзей. А я открыл для нее сайт - теперь заказы на недели вперед»