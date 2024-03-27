16+ примеров настолько нелепого дизайна, что ему самое место в музее безвкусицы
Народное творчество
1 час назад
Картины Ван Гога опережали свое время, поэтому при жизни их автор не был популярен. Кажется, что многие современные дизайнеры из кожи вон лезут, чтобы повторить этот успех. Однако «свое виденье» некоторых из них настолько своеобразно, что и через сотню лет кто-то вряд ли оценит.
«Мой батя снял номер в отеле, а там прям возле кровати стоит это — ванна с гидромассажем»
«Наткнулся на вот такую вазу»
«Сегодня во время работы наткнулся на этот странный почтовый ящик»
«Терпеть такое не могу. Непонятно, чем вообще думали люди, которые вот так расположили номера»
В здании, котоpое у нас в стадии проектирования СБ - примерно так же расположены номера кабинетов.
Посетитель сдастся уже на втором витке)
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«Эта дизайнерская раковина стоит $ 2000»
Брендовый шлем Дарта Вейдера
«В этом кинотеатре нумерация мест не поддается никакой логике»
«В этой душевой нет двери и пол всегда залит водой»
«На подлокотнике кресла в самолете есть кнопка вызова стюардессы. За полчаса полета пассажиров уже 2 раза попросили перестать случайно нажимать эту кнопку»
«Это оскорбительно не только для глаз, но и для души»
«В детстве эта обезьяна снилась мне в кошмарах»
С фирменной улыбкой Чеширского кота что-то случилось
«Мое дите в восторге от этих бот»
«Моя мама риелтор. В одном из домов она увидела туалетный бочок с живой рыбкой внутри»
«Унитаз за 500 баксов в местном магазине»
«Это самые странные босоножки, что я видела»
- Вас правда смущает только обувь? © wheres_the_revolt / Reddit
«Увидел сегодня в магазине это недоразумение»
Даа, вкусы у людей странные, но конретно этот высер дизайнерской мысли никому же не мешает)
На мне сегодня надето вот такое, сшито на заказ 😎
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- Просто тебе завидно, что у нее есть $700 на это, а у тебя — нет. © Dense-Air-4102 / Reddit
«Диспенсер для салфеток в кабинете ветеринара»
Еще больше специфического дизайна в других наших статьях:
Фото на превью energyefficientghost / Reddit
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