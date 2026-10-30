Так что ж ты сразу-то не сказал, что ты не от Иван Иваныча???
20+ историй из заводских цехов, где рабочая одежда пахнет металлом, краской или свежим хлебом
Суровые мастера на заводах таковы только на вид — в мире строгих инструкций и производственных планов без шуточек и подколов никак не обойтись. И хотя эти шутки порой грубоваты, они — важная часть рабочей атмосферы. Надеюсь, эта подборка историй о заводчанах и вам поднимет настроение! А в конце я расскажу про то, как в жизни моей одногруппницы разыгралась целая романтическая история, связанная с ее работой на фабрике.
- Как-то был на собеседовании. Познакомились, пообщались. Пошел смотреть производство. Прихожу, меня спрашивают: «Как зовут?» Удивленно отвечаю: «Дмитрий», — думаю, успел меня забыть, что ли, за 15 минут? Ржет: «Как завод, говорю?»
- Искал работу слесарем, пришел на производство. Заблудился, какой-то парень помог найти цех. Спросил, чем он занят: оказалось, промышленными принтерами в соседней фирме.
У слесарей не понравилось. Иду обратно, вижу вывеску конторы того парня. Заглянул на сайт вакансий — им нужен сервисный инженер. Стою, мнусь. Выходит сотрудник: «Ищете работу? Заходите». Побеседовали, позвали второго, тот переговорил с кем-то по телефону: «После праздников ждем».
Идем, он говорит:
— Ну все, Колян, ждем к 9:00.
— Да я не Коля...
— А ты не от Иван Иваныча, что ли?
— Нет, сам по себе.
Перезвонил шефу, говорит потом: «Тебя тоже берем!»
Тот, кого ждали, опоздал, но взяли обоих.
«Что скрывает московский завод холодильников „Искра“»
- Бывший директор любил ходить по заводу не при параде, то есть без делового костюма и свиты. Как-то идет он по цеху, а там работяги грузят строительный мусор: «Мужик, иди сюда! Помоги носилки подержать!» Мужик, конечно, подошел и помог, но начальнику цеха все равно высказал потом.
- Устроилась без опыта продажником на производство стройматериалов. На вопрос, где брать клиентов, коллега ответил: «Идешь по улице, видишь стройку — заходишь и предлагаешь».
Утром пошла на стройку детсада возле дома. Прораба не нашла, но рабочие указали на директора компании. Подошла, показала каталоги и образцы. Они такие: «Давайте для начала возьмем у вас штукатурку».
Возвращаюсь в офис, спрашиваю, как оформить сделку.
— В смысле, нашла клиента?
— Как вы сказали: зашла на стройку и предложила.
Коллеги опешили: «Мы же пошутили! Обычно работаем с сетями, тебе бы и так дали объекты». В итоге отгрузили моему клиенту много тонн штукатурки и других материалов.
Ха-ха-ха! Ну, как же смешно шутить над новым сотрудником вместо того, чтобы адекватно всё объяснить 😡
«А такая булочка живет у наших партнеров. Занимаются металлом. Кота зовут официально Феррум, по-простому — Федька»
- В юности во время учебы подрабатывала в пекарне в цехе сладкой выпечки, и случился у нас брак на последнем этапе — большие пироги неправильно порезали. Там были с яблоком, грушей, сливой, миндалем, смородиной... Сказали сотрудникам их разобрать, и мне досталось 6 штук. Они по размеру были с большую пиццу. А я тогда одна жила, и сладкое вообще не очень люблю. Я их тогда по соседям раздала. Рядом еще жила многодетная мама, им досталось больше всех, детишки были очень рады.
- Знаете, есть такие начальники, у которых всегда «нет проблемы, есть задача».
Помню, работал на заводе, случился кипиш. Забегаю к супервайзеру, говорю:
— Игорь, у нас проблема, там кон...
Он перебивает и, улыбаясь, говорит:
— У нас проблем не бывает, бывают только возможности.
Я:
— У нас появилась возможность починить конвейер.
Игорь поднимается со стула с тяжелым вздохом.
А вообще правильное восприятие. Не проблема, а задача - так проще ее решить.
«Оскольский металлургический комбинат, сортопрокатный цех. Вид — будто бы из кабины космического корабля»
- Взяли молодого парня учеником. Захожу — нигде нет. Подхожу к работягам:
— А где новенький?
— Процент брака снижает!
— ???
Захожу за станок — и правда...
Спит.
- Устроился на завод оператором станка с ЧПУ. Проработал примерно неделю. И тут супруга на меня наезжает:
— А чего это ты так ходишь?
— В смысле?
— Руки за спиной постоянно.
Действительно: хожу — руки за спиной, стою — руки за спиной. За собой такого раньше не замечал. Примерно неделю жена придиралась, хотя я как мог следил за руками. Просветление пришло на работе. Станок по программе сверлит и фрезерует деталь. Я стою рядом, естественно, руки за спиной. Смотрю на остальных мужиков в цеху — то же самое. Техника безопасности в действии.
Как отличить опытного фрезеровщика от начинающего? Чем больше опыта, тем меньше пальцев на руках
«Как выглядит разгрузка фуры с щепой»
- По образованию я пищевик. Работала в молочной промышленности. И нет для меня более бесящей рекламы, чем реклама «инновационного термостатного йогурта». Рекламщики пытаются втюхать якобы новинку, но термостатный метод сквашивания — один из двух традиционных методов производства.
- Ушли на больничный все кладовщицы вместе с начальником, и на склад временно поставили одну даму из рабочих. Подходит она ко мне подписать бумаги, а я взял да пошутил: «Директор возмущался, что вы на планерку в 16:00 не приходите».
В четыре часа сидит все руководство, ждем генерального. Входит новоявленная кладовщица, смущенно садится на краешек стула. Влетает директор, разносит всех по очереди и натыкается на нее: «Что у вас?»
И тут началось. Она ему без утайки выложила всю правду: система учета завалена и многое другое. Просто сказала то, что есть.
Вот уже год она начальник отдела снабжения и на планерки ходит законно. Приятная женщина.
«Обед — 0 рублей. Все до 270 рублей оплачивает завод. У цеховских — до 370. Но я скажу, что даже на 270 тяжело набрать, обычно беру еще что-то домой»
- Сидим у начальника на совещании. Он любил на внутренние звонки по громкой связи отвечать. А его номер отличался от поста КПП двумя последними цифрами: у него было 12, а на посту — 21. Так вот, сидим, и раздается звонок. Начальник включает громкую связь. Там один из коллег (пусть будет Семенов): «Слышь! Там ко мне человечек придет, пропусти ко мне его», — и бросает трубку.
Начальник кладет трубку, перезванивает на КПП и говорит: «Там к Семенову человечек придет, пропустите его». А руководителю Семенова приказал распечатать и выдать тому список внутренних телефонов под роспись.
Как-то раз ген.дир. компании, где я работала, решил всем головомойку устроить. Написал моему руководителю, тогда ещё по скайпу, чем насчёт меня недоволен. Мой начальник подзывает меня к себе, всё это показывает. В этот момент генеральный пишет что-то ещё.
- Вот, смотри, как он тобой недоволен! - говорит мне начальник.
И мы оба смотрим в сообщение, где генеральный отчитывает уже моего начальника 🤣
- Товарищ работал токарем-расточником. Растачивал отверстия с допуском до микрона. Не стало хватать денег, переехал в Челябинск, устроился на тракторный завод.
Приходит мастер, приносит железку:
— Слушай, просверли мне вот тут отверстие вот такое, — и пальцами показывает диаметр.
Товарищ:
— Блин, а где чертеж, допуск какой?
Мастер:
— Я ж тебе говорю, вот здесь и вот такое... Понаедут из авиации... Это трактор. Максимум, что он сможет сделать, — это остановиться!
Пришлось привыкать к новым реалиям.
Совершенная чушь, нигде на заводах так не работают, везде по чертежу и технологии. Автор завода в глаза не видел
«Заказали деталь. Даже 3D-модель отсылали. Что в итоге получили...»
- Работал печатником, ко многим элементам доступ только при остановленной машине. Есть полосы на полу зеленые, где можно ходить, и красные, где нельзя. Сижу за монитором, смотрю, чтобы метки совпадали. Краем глаза вижу, как какой-то чел около барабана ходит. Крикнул ему: «А ну вали оттуда!» К нам частенько приходили из других цехов на обед. Чел ретировался. Потом мастер вызывает, показывает фото: «Вот его ты сегодня послал. Это гендиректор. Не надо так больше делать». Думал, взгреют. Нет, поздравил, что технику безопасности знаю, а это главное.
- На собеседовании зашел гендиректор и спросил, выдали ли мне права. Начальник цеха ответил: «Выйдет на работу — получит». Я думал, обучат на погрузчик. В первый день начальник подвел меня к промышленному пылесосу: начинаешь здесь, заканчиваешь там. Целый день пылесосил цех, знакомился с людьми: кто-то просил не мешать, кто-то звал к себе в бригаду, все рассказывали о работе.
В общем, тут так заведено, что цеховые просто «выдают права», наблюдая, как ты делаешь самую простую работу. Вечером начальник сказал, что я приглянулся двоим бригадирам, и предложил выбрать участок.
«Моя работа: пастух роботов на молочном заводе»
- Сменил завод, приняли учеником. В душевых кабинках не было полочек для геля и шампуня. Спросил бывалых — зам по АХО обещает уже два года.
Отрезал донышки от пятилитровок, прикрутил саморезами к перегородкам. Был уверен, что начальству этот «колхоз» не понравится. Неделю мужики радовались, а потом в цех вбегает зам по АХО:
— Не знаешь, кто эту дрянь прикрутил в душевой?!
— Я!
— Зачем?! Есть же нормальные полочки!
— Так ребята два года просят, а все нет и нет!
— Пойдем, дам. Сам и прикрутишь!
- Работаю в крупной компании, занимающейся производством кофе-капсул; каждый вид капсулы имеет свой цвет. По пути на работу всегда приходится долго стоять на переходе в ожидании зеленого света. Чтобы хоть как-то скоротать время и скрасить ожидание, всматриваюсь в цвета проезжающих мимо машин и про себя проговариваю название капсулы, соответствующей цвету. А недавно заметила закономерность: если проедет много машин «без кофеина», день будет мерзким, а если едут машины «крепких» цветов, все будет прекрасно.
«Заводской ребенок. Слесари подобрали, выкормили. На меня шипела, демонстрировала когти. Два месяца приручал, а потом забрал домой»
- Устраиваюсь в цех. Начальник — большой усатый мужик. Берет паспорт, чтоб выписать себе что-то. Тут же замолкает и улыбается: «Сама Клубничкина пожаловала! Беру не глядя!» Я уж подумала, что настало время двояких подкатов, как вдруг он расхохотался, распахнув дверь в коридор и радостно заорал на весь цех: «Девчонки, мы наконец-то торт собрали! Коржова, Сметанина, бегом сюда, я вам Клубничкину нашел!»
Аня, Рома и их конфетно-букетный период
На первом курсе мы наблюдали, как наш одногруппник Рома упорно ухаживает за Аней из другой группы с потока. Ромка сам любил сладкое и ежедневно носил Ане шоколад и пирожные. Но Аня подарки отвергала и под любым предлогом сбегала. Вкусняшки доставались нам, а мы были только рады — не надо было тратиться в буфете.
Соль же была в том, что Аня подрабатывала фасовщицей на кондитерской фабрике. Она уже физически не могла смотреть на десерты, но из-за природной робости стеснялась прямо об этом сказать. Когда влюбленный Ромка притащил очередного шоколадного зайца, мы не выдержали и посоветовали: «Принеси ей колбасы, не мучай человека!»
Назавтра Ромка торжественно вручил Ане палку дорогой сырокопченой колбасы, перевязанную подарочным бантом. В общем, с того дня у них наконец-то все пошло на лад. Правда, провстречались они всего полгода, но это уже другая история.
А вот и еще одна наша подборка с рассказами о работе: 14 историй о первой работе, от которых веет теплом и задором юности
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Аня перепробовала всю колбасу, Роме больше нечем было козырять на свиданиях