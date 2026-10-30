20+ историй из заводских цехов, где рабочая одежда пахнет металлом, краской или свежим хлебом

Истории
30.10.2026
20+ историй из заводских цехов, где рабочая одежда пахнет металлом, краской или свежим хлебом

Суровые мастера на заводах таковы только на вид — в мире строгих инструкций и производственных планов без шуточек и подколов никак не обойтись. И хотя эти шутки порой грубоваты, они — важная часть рабочей атмосферы. Надеюсь, эта подборка историй о заводчанах и вам поднимет настроение! А в конце я расскажу про то, как в жизни моей одногруппницы разыгралась целая романтическая история, связанная с ее работой на фабрике.

  • Как-то был на собеседовании. Познакомились, пообщались. Пошел смотреть производство. Прихожу, меня спрашивают: «Как зовут?» Удивленно отвечаю: «Дмитрий», — думаю, успел меня забыть, что ли, за 15 минут? Ржет: «Как завод, говорю?»
novembridge
  • Искал работу слесарем, пришел на производство. Заблудился, какой-то парень помог найти цех. Спросил, чем он занят: оказалось, промышленными принтерами в соседней фирме.
    У слесарей не понравилось. Иду обратно, вижу вывеску конторы того парня. Заглянул на сайт вакансий — им нужен сервисный инженер. Стою, мнусь. Выходит сотрудник: «Ищете работу? Заходите». Побеседовали, позвали второго, тот переговорил с кем-то по телефону: «После праздников ждем».
    Идем, он говорит:
    — Ну все, Колян, ждем к 9:00.
    — Да я не Коля...
    — А ты не от Иван Иваныча, что ли?
    — Нет, сам по себе.
    Перезвонил шефу, говорит потом: «Тебя тоже берем!»
    Тот, кого ждали, опоздал, но взяли обоих.

«Что скрывает московский завод холодильников „Искра“»

© sleepyschatz / Pikabu
  • Бывший директор любил ходить по заводу не при параде, то есть без делового костюма и свиты. Как-то идет он по цеху, а там работяги грузят строительный мусор: «Мужик, иди сюда! Помоги носилки подержать!» Мужик, конечно, подошел и помог, но начальнику цеха все равно высказал потом.
  • Устроилась без опыта продажником на производство стройматериалов. На вопрос, где брать клиентов, коллега ответил: «Идешь по улице, видишь стройку — заходишь и предлагаешь».
    Утром пошла на стройку детсада возле дома. Прораба не нашла, но рабочие указали на директора компании. Подошла, показала каталоги и образцы. Они такие: «Давайте для начала возьмем у вас штукатурку».
    Возвращаюсь в офис, спрашиваю, как оформить сделку.
    — В смысле, нашла клиента?
    — Как вы сказали: зашла на стройку и предложила.
    Коллеги опешили: «Мы же пошутили! Обычно работаем с сетями, тебе бы и так дали объекты». В итоге отгрузили моему клиенту много тонн штукатурки и других материалов.

«А такая булочка живет у наших партнеров. Занимаются металлом. Кота зовут официально Феррум, по-простому — Федька»

justcallmeyulik
  • В юности во время учебы подрабатывала в пекарне в цехе сладкой выпечки, и случился у нас брак на последнем этапе — большие пироги неправильно порезали. Там были с яблоком, грушей, сливой, миндалем, смородиной... Сказали сотрудникам их разобрать, и мне досталось 6 штук. Они по размеру были с большую пиццу. А я тогда одна жила, и сладкое вообще не очень люблю. Я их тогда по соседям раздала. Рядом еще жила многодетная мама, им досталось больше всех, детишки были очень рады.
  • Знаете, есть такие начальники, у которых всегда «нет проблемы, есть задача».
    Помню, работал на заводе, случился кипиш. Забегаю к супервайзеру, говорю:
    — Игорь, у нас проблема, там кон...
    Он перебивает и, улыбаясь, говорит:
    — У нас проблем не бывает, бывают только возможности.
    Я:
    — У нас появилась возможность починить конвейер.
    Игорь поднимается со стула с тяжелым вздохом.
Ad_locum
только что

А вообще правильное восприятие. Не проблема, а задача - так проще ее решить.

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«Оскольский металлургический комбинат, сортопрокатный цех⁠⁠. Вид — будто бы из кабины космического корабля»

© Esterhazy / Pikabu
  • Взяли молодого парня учеником. Захожу — нигде нет. Подхожу к работягам:
    — А где новенький?
    — Процент брака снижает!
    — ???
    Захожу за станок — и правда...
    Спит.
  • Устроился на завод оператором станка с ЧПУ. Проработал примерно неделю. И тут супруга на меня наезжает:
    — А чего это ты так ходишь?
    — В смысле?
    — Руки за спиной постоянно.
    Действительно: хожу — руки за спиной, стою — руки за спиной. За собой такого раньше не замечал. Примерно неделю жена придиралась, хотя я как мог следил за руками. Просветление пришло на работе. Станок по программе сверлит и фрезерует деталь. Я стою рядом, естественно, руки за спиной. Смотрю на остальных мужиков в цеху — то же самое. Техника безопасности в действии.
Caleb Vivas
только что

Как отличить опытного фрезеровщика от начинающего? Чем больше опыта, тем меньше пальцев на руках

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«Как выглядит разгрузка фуры с щепой»

© psykotik / Pikabu
  • По образованию я пищевик. Работала в молочной промышленности. И нет для меня более бесящей рекламы, чем реклама «инновационного термостатного йогурта». Рекламщики пытаются втюхать якобы новинку, но термостатный метод сквашивания — один из двух традиционных методов производства.
  • Ушли на больничный все кладовщицы вместе с начальником, и на склад временно поставили одну даму из рабочих. Подходит она ко мне подписать бумаги, а я взял да пошутил: «Директор возмущался, что вы на планерку в 16:00 не приходите».
    В четыре часа сидит все руководство, ждем генерального. Входит новоявленная кладовщица, смущенно садится на краешек стула. Влетает директор, разносит всех по очереди и натыкается на нее: «Что у вас?»
    И тут началось. Она ему без утайки выложила всю правду: система учета завалена и многое другое. Просто сказала то, что есть.
    Вот уже год она начальник отдела снабжения и на планерки ходит законно. Приятная женщина.

«Обед — 0 рублей. Все до 270 рублей оплачивает завод. У цеховских — до 370. Но я скажу, что даже на 270 тяжело набрать, обычно беру еще что-то домой»

  • Сидим у начальника на совещании. Он любил на внутренние звонки по громкой связи отвечать. А его номер отличался от поста КПП двумя последними цифрами: у него было 12, а на посту — 21. Так вот, сидим, и раздается звонок. Начальник включает громкую связь. Там один из коллег (пусть будет Семенов): «Слышь! Там ко мне человечек придет, пропусти ко мне его», — и бросает трубку.
    Начальник кладет трубку, перезванивает на КПП и говорит: «Там к Семенову человечек придет, пропустите его». А руководителю Семенова приказал распечатать и выдать тому список внутренних телефонов под роспись.
Котёнок по имени Кусь
только что

Как-то раз ген.дир. компании, где я работала, решил всем головомойку устроить. Написал моему руководителю, тогда ещё по скайпу, чем насчёт меня недоволен. Мой начальник подзывает меня к себе, всё это показывает. В этот момент генеральный пишет что-то ещё.
- Вот, смотри, как он тобой недоволен! - говорит мне начальник.
И мы оба смотрим в сообщение, где генеральный отчитывает уже моего начальника 🤣

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  • Товарищ работал токарем-расточником. Растачивал отверстия с допуском до микрона. Не стало хватать денег, переехал в Челябинск, устроился на тракторный завод.
    Приходит мастер, приносит железку:
    — Слушай, просверли мне вот тут отверстие вот такое, — и пальцами показывает диаметр.
    Товарищ:
    — Блин, а где чертеж, допуск какой?
    Мастер:
    — Я ж тебе говорю, вот здесь и вот такое... Понаедут из авиации... Это трактор. Максимум, что он сможет сделать, — это остановиться!
    Пришлось привыкать к новым реалиям.
Антонина Кравченко
только что

Совершенная чушь, нигде на заводах так не работают, везде по чертежу и технологии. Автор завода в глаза не видел

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«Заказали деталь. Даже 3D-модель отсылали. Что в итоге получили...»

© Priehavshy / Pikabu
  • Работал печатником, ко многим элементам доступ только при остановленной машине. Есть полосы на полу зеленые, где можно ходить, и красные, где нельзя. Сижу за монитором, смотрю, чтобы метки совпадали. Краем глаза вижу, как какой-то чел около барабана ходит. Крикнул ему: «А ну вали оттуда!» К нам частенько приходили из других цехов на обед. Чел ретировался. Потом мастер вызывает, показывает фото: «Вот его ты сегодня послал. Это гендиректор. Не надо так больше делать». Думал, взгреют. Нет, поздравил, что технику безопасности знаю, а это главное.
  • На собеседовании зашел гендиректор и спросил, выдали ли мне права. Начальник цеха ответил: «Выйдет на работу — получит». Я думал, обучат на погрузчик. В первый день начальник подвел меня к промышленному пылесосу: начинаешь здесь, заканчиваешь там. Целый день пылесосил цех, знакомился с людьми: кто-то просил не мешать, кто-то звал к себе в бригаду, все рассказывали о работе.
    В общем, тут так заведено, что цеховые просто «выдают права», наблюдая, как ты делаешь самую простую работу. Вечером начальник сказал, что я приглянулся двоим бригадирам, и предложил выбрать участок.

«Моя работа: пастух роботов на молочном заводе»

© eriksdzenis / Pikabu
  • Сменил завод, приняли учеником. В душевых кабинках не было полочек для геля и шампуня. Спросил бывалых — зам по АХО обещает уже два года.
    Отрезал донышки от пятилитровок, прикрутил саморезами к перегородкам. Был уверен, что начальству этот «колхоз» не понравится. Неделю мужики радовались, а потом в цех вбегает зам по АХО:
    — Не знаешь, кто эту дрянь прикрутил в душевой?!
    — Я!
    — Зачем?! Есть же нормальные полочки!
    — Так ребята два года просят, а все нет и нет!
    — Пойдем, дам. Сам и прикрутишь!
  • Работаю в крупной компании, занимающейся производством кофе-капсул; каждый вид капсулы имеет свой цвет. По пути на работу всегда приходится долго стоять на переходе в ожидании зеленого света. Чтобы хоть как-то скоротать время и скрасить ожидание, всматриваюсь в цвета проезжающих мимо машин и про себя проговариваю название капсулы, соответствующей цвету. А недавно заметила закономерность: если проедет много машин «без кофеина», день будет мерзким, а если едут машины «крепких» цветов, все будет прекрасно.

«Заводской ребенок. Слесари подобрали, выкормили. На меня шипела, демонстрировала когти. Два месяца приручал, а потом забрал домой»

  • Устраиваюсь в цех. Начальник — большой усатый мужик. Берет паспорт, чтоб выписать себе что-то. Тут же замолкает и улыбается: «Сама Клубничкина пожаловала! Беру не глядя!» Я уж подумала, что настало время двояких подкатов, как вдруг он расхохотался, распахнув дверь в коридор и радостно заорал на весь цех: «Девчонки, мы наконец-то торт собрали! Коржова, Сметанина, бегом сюда, я вам Клубничкину нашел!»
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Аня, Рома и их конфетно-букетный период

На первом курсе мы наблюдали, как наш одногруппник Рома упорно ухаживает за Аней из другой группы с потока. Ромка сам любил сладкое и ежедневно носил Ане шоколад и пирожные. Но Аня подарки отвергала и под любым предлогом сбегала. Вкусняшки доставались нам, а мы были только рады — не надо было тратиться в буфете.

Соль же была в том, что Аня подрабатывала фасовщицей на кондитерской фабрике. Она уже физически не могла смотреть на десерты, но из-за природной робости стеснялась прямо об этом сказать. Когда влюбленный Ромка притащил очередного шоколадного зайца, мы не выдержали и посоветовали: «Принеси ей колбасы, не мучай человека!»

Назавтра Ромка торжественно вручил Ане палку дорогой сырокопченой колбасы, перевязанную подарочным бантом. В общем, с того дня у них наконец-то все пошло на лад. Правда, провстречались они всего полгода, но это уже другая история.

А вот и еще одна наша подборка с рассказами о работе: 14 историй о первой работе, от которых веет теплом и задором юности

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Caleb Vivas
только что

Аня перепробовала всю колбасу, Роме больше нечем было козырять на свиданиях

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