20+ историй из заводских цехов, где рабочая одежда пахнет металлом, краской или свежим хлебом

На первом курсе мы наблюдали, как наш одногруппник Рома упорно ухаживает за Аней из другой группы с потока. Ромка сам любил сладкое и ежедневно носил Ане шоколад и пирожные. Но Аня подарки отвергала и под любым предлогом сбегала. Вкусняшки доставались нам, а мы были только рады — не надо было тратиться в буфете.

Соль же была в том, что Аня подрабатывала фасовщицей на кондитерской фабрике. Она уже физически не могла смотреть на десерты, но из-за природной робости стеснялась прямо об этом сказать. Когда влюбленный Ромка притащил очередного шоколадного зайца, мы не выдержали и посоветовали: «Принеси ей колбасы, не мучай человека!»

Назавтра Ромка торжественно вручил Ане палку дорогой сырокопченой колбасы, перевязанную подарочным бантом. В общем, с того дня у них наконец-то все пошло на лад. Правда, провстречались они всего полгода, но это уже другая история.