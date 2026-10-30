Стул, конечно, хорошо отреставрирован, но кот всё равно лучше всех этих стульев.
15 фото и историй о том, как старая мебель получила вторую жизнь и наполнила уютом дом
В старой мебели есть нечто особенное: каждая трещинка и выемка на ней рассказывает свою историю. И пока одни нещадно избавляются от бабушкиных комодов и столов, другие готовы проехать через полгорода, чтобы забрать рассохшуюся тумбочку и подарить ей вторую жизнь.
«Как-то болтала с подругой, а она похвалилась своим хобби — реставрацией мебели. Стало интересно. Пара часов в интернете, и вот я уже везу домой 3 старых стула»
«К делу я подошла ответственно. Закупила просто кучу всего, включая шлифмашину. Начала разбирать стулья. Только с одного сидения вытащили полторы сотни гвоздей и скоб! Пришлось привлекать мужа, обладателя силы и терпения. Стулья были разобраны, отшлифованы. В порыве энтузиазма ошлифовала со спинки покоцанный шпон, а под ним обнаружилось изумительной красоты дерево. Бук! Потом шпаклевала сколы и дырки от гвоздей, опять шлифовала, затем маслила все это дело тонировочным маслом. И так в несколько заходов. Маслишь, через 10 минут вытираешь излишки, сутки сохнет. Ждешь. Стулья были собраны, натерты воском, сиденья приклеила на клей. Ну и вишенка на торте — золотой кант. И для красоты, и микрощели закрывает между сидением и рамой стула».
Обалдеть!! Нужно вагон терпения, чтобы реставрировать стулья. Я лучше накоплю денежку и куплю новые.
«Завершился долгий проект восстановления буфета в стиле модерн. Со всех сторон была дважды перебрана каждая доска и заменено все ветхое и невосстанавливаемое»
«Более ста лет буфет использовался на кухне. Я сама до конца не представляла, что получится в финале. Инкрустация шпоном в работе с данным предметом используется как маскировка неисправляемых проблемных мест. После года работы над этим буфетом кажется, что мы можем сами их делать. Балясины так точно. Мы дважды перебрали этот буфет заново. Дважды!»
«Нашли маленький столик с огромным потенциалом. Для первого раза получилось весьма неплохо»
Лучше было бы или полностью покрасить в синий, или оставить ножки в цвет дерева.
Потрясающая находка, которая пригодилась при реставрации
- Забрала старый напольный торшер, который отдавали за шоколадку, лишь бы сбыть. Заменила проводку, отреставрировала ножку. Стала снимать старую ткань со спиц и заметила, что внутри купола что-то плотно намотано вокруг металлического каркаса. Развернула и аж присвистнула: в руках у меня оказался шелковый платок с явно ручной вышивкой. Аккуратно постирала его и использовала как лицевой фрагмент для нового абажура. Получилась классная вещь с историей.
«Мы отреставрировали старинную лампу эпохи Великих Моголов»
На вид обычный торшер. Только обладатель или специалист может знать что это лампа эпохи Моголов.
«Решили с женой дополнить интерьер вот таким вот буфетом. Пару часов обучения с помощью интернета, закупка необходимых инструментов и материалов, и погнали»
В этих щелях будет столько жирной несмываемой пыли... Вряд ли этот буфет можно драить с фейри.
«Сняли старое покрытие, произвели мелкий ремонт. Задачи вывести буфет в идеал не было, да и не смогли бы мы. Процесс достаточно занимательный. Если не ставить себе дедлайн, то не напрягает. Дооборудовали вытяжкой, так как он будет находиться над варочной поверхностью. Обработали соответствующими влагостойкими пропитками. Мы с женой довольны. Продлили жизнь хорошей вещи, провели время вместе. Точно будем заниматься таким еще. Не судите строго, не мастер реставрации».
«Встречайте обновленный стул с мусорки! Стул из мебельного гарнитура „Алена“ из далеких 70-х годов»
Класс! Великолепный стул получился! Особенно мне понравился цвет и рисунок обшивки. Смотрится, как будто так и было.
«Мы разобрали стул. Аккуратно постирали обшивку, так как состояние и материал очень хороши. Даже сиденье из поролона сохранило структуру! Постирали и его. Почистили болты от ржавчины, починили конструкцию, зашлифовали все деревянные детали, снимая лак и проявив всю красоту дуба. Покрыли 2 раза специальной пропиткой, которая придала благородство и брутальность нашему стулу. Собрали все вместе и вот какой красавчик получился. Винтажный стул обрел вторую жизнь».
«Началось все с того, что летом на барахолке мы приобрели каркас от старинной люстры»
«В интернете мы нашли, как она должна выглядеть в сборе. Показали фото продавцу нашей основы, и он вспомнил, что у него есть еще от нее нижняя розетка с шишкой-закруткой. Забрали и их. И стали думать, как дальше быть. Пришли к выводу, что черные детали можно изготовить из стеклоткани и эпоксидной смолы. Нашли и подготовили подходящие формы и вылепили верхнюю и нижнюю крышку. Когда смола застыла, пошлифовали, загрунтовали и покрасили в черный цвет. Когда обе крышки были готовы, собрали люстру. Докупили еще провода и цоколи. Встал вопрос с плафонами: посадочный диаметр оказался редким — 64 мм. Решили делать сами тоже из эпоксидной смолы. С цепочкой тоже заморочились и сделали звенья по форме, как в оригинале: из толстой медной проволоки выковали продолговатые звенья с шипами и круглые соединительные колечки. Все части спаяли твердым припоем. Повторили 3 раза, и подвес для люстры был готов. На мой взгляд, получилось не хуже оригинала».
«Я проделала огромный путь, чтобы забрать прикроватную тумбочку. Оказалось, это настоящая громадина. Понадобилось много часов, чтобы привести ее в порядок»
«К нам приехал самовар под восстановление. Клиент сказал, что самовар он нашел в грунте обмелевшей реки»
«Вообще, мы не очень любим работать с выкопанными вещами. Земля и вода делают свое дело: за годы из латуни вымывается цинк и металл становится очень хрупким, плохо поддается рихтовке и буквально крошится в руках. И этот экземпляр был уже изрядно побит еще при жизни, и земля еще постаралась. Повезло, что он лежал не столько в земле, сколько в песке. Песок, проточная вода и отсутствие кислорода не давали окисляться поверхности. Самовар, несмотря на многочисленные вмятины и трещины, отрихтовался вполне сносно. Паять решили оловом изнутри, чтобы не перегревать металл. Подобрали недостающие детали и дали предмету вторую жизнь. Внутри было выполнено новое лужение, снаружи решили делать в патину, так как толщина металла и чистота поверхности не позволили бы его отшлифовать под полировку. Теперь это полностью рабочий самовар, которым можно пользоваться».
«Купила на барахолке стол. Отшлифовала его наждачной бумагой, очень аккуратно, чтобы не повредить шпон»
«На всю поверхность нанесла 2 слоя тунгового масла, дала хорошенечко просохнуть. Отремонтировала поврежденный шпон, очистила от морилки часть стола. А в завершение я нанесла 4 слоя матового полиуретанового лака для дополнительной защиты и дала высохнуть в течение недели».
Для одних — мусор, для других — мебель с изюминкой
- Недавно в нашем подъезде кто-то купил квартиру, в которой старенькая бабушка жила. Видимо, мебель, которая от нее осталась, им не понравилась: на помойке росла гора стульев, тумбочек и какого-то хлама. А потом смотрю — столик от машинки швейной вынесли. Это который с коваными ножками. А мне как раз нужен небольшой столик для косметики. Попросила мужа его принести. Дома пришлось с ним повозиться, так как он был в довольно запущенном состоянии: сам столик практически рассыпался. Мы с мужем почти месяц его восстанавливали, но в итоге вдохнули в него новую жизнь. Стоит теперь и радует нас.
«У меня нашлась пара кресел польского дизайнера A. Dutka, модель B-310, называемая в народе „Циркуль“»
У моих родителей такие кресла были. Самые удобные из всех, на которых мне доводилось сидеть. Лет двадцать назад квартиранты съезжали и прихватили эти кресла, которым уже на тот момент лет тридцать было. Скучаю по ним. Спасибо, что модель написали, поищу в интернете.
«Я не занимаюсь ремонтом, перетяжкой и реставрацией на заказ — это мое хобби. Но в данном случае девушка, которая это кресло купила, очень попросила помочь ей. И впервые не смог отказать: она собиралась сделать все сама. Приступаю к разборке. Пружинный блок рассыпался, заменил на блок независимых пружин. Ремни под замену. Трещины проклеил. Все затонировано и покрыто лаком».
«Я давно хотел в рабочий кабинет кофейный столик. Достаточно долго ждал от своего поставщика винтажа что-то подобное и наконец получил вот такой столик 1960-70-х годов выпуска»
«Столешница в достаточно неплохом состоянии, но покрытие, конечно же, под замену. Разбираем, снимаем лаковое покрытие. Делаем легкую тонировку и наносим лак. Я люблю винтаж. Люблю за неподвластную времени красоту. За настоящее качество. За продуманную практичность».