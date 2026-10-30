15 фото и историй о том, как старая мебель получила вторую жизнь и наполнила уютом дом

«В интернете мы нашли, как она должна выглядеть в сборе. Показали фото продавцу нашей основы, и он вспомнил, что у него есть еще от нее нижняя розетка с шишкой-закруткой. Забрали и их. И стали думать, как дальше быть. Пришли к выводу, что черные детали можно изготовить из стеклоткани и эпоксидной смолы. Нашли и подготовили подходящие формы и вылепили верхнюю и нижнюю крышку. Когда смола застыла, пошлифовали, загрунтовали и покрасили в черный цвет. Когда обе крышки были готовы, собрали люстру. Докупили еще провода и цоколи. Встал вопрос с плафонами: посадочный диаметр оказался редким — 64 мм. Решили делать сами тоже из эпоксидной смолы. С цепочкой тоже заморочились и сделали звенья по форме, как в оригинале: из толстой медной проволоки выковали продолговатые звенья с шипами и круглые соединительные колечки. Все части спаяли твердым припоем. Повторили 3 раза, и подвес для люстры был готов. На мой взгляд, получилось не хуже оригинала».

