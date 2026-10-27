12 отличников и двоечников, чья взрослая жизнь сложилась не совсем так, как предсказывали учителя

Ок, для фриланса это не важно. Потом если что-то случится с рынком данных услуг, то в случае чего устроится в организацию как штатный сотрудник может не получиться-у нас отказывали из-за отсутствия диплома, из-за несоответствие диплома должности и т.д.

Можно гордиться своей предприимчивостью, но уж терять связь с реальностью не стоит. Или человек ходит лечиться к соседу-самоучка, а не к врачу в клинике?