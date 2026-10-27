О, тут недавно узнала, что единственный одноклассник, про которого я могу сказать, что стал успешным, был одним из отличников)
12 отличников и двоечников, чья взрослая жизнь сложилась не совсем так, как предсказывали учителя
Есть мнение, что школьные оценки ничего не решают во взрослой жизни. Мол, хорошая успеваемость в школе не гарантирует высокую зарплату в будущем. А двоечники и троечники в школе учатся самым важным навыкам: изворотливости, наглости, умению договариваться. И все это пригождается им, чтобы сделать карьеру. Ну а отличники становятся неудачниками. Или же они умеют договариваться еще лучше двоечников?
В бонусе — история от меня, какую роль в моей жизни сыграли билеты № 13.
- Пришла на собеседование пораньше. Захожу в кабинет и вижу, что там уборщица как раз полы домывает. Мы встречаемся глазами — ба, а это наша отличница Леночка! Она меня тоже узнала, смутилась и сказала: «А в школе ты постоянно опаздывала. Но молодец, что на собеседование пришла пораньше. Значит, стала ответственнее».
Конечно, станешь тут ответственнее, когда деньги нужны. В общем, Лена пол домыла, перчатки сняла и села за стол в кресло начальника меня собеседовать. А у них, оказалось, уборщица взяла отгул. Сейчас осень, грязи натоптали. Неловко ей было проводить собеседование в грязном кабинете. Меня взяли на испытательный срок.
- Успех троечников во многом зависит от того, кто его родители. Они и забивают на учебу, потому что знают, что их пристроят. Из моих одноклассников в топ менеджерах сейчас те, у кого родители владельцы заводов/пароходов/нотариусы/члены совета директоров банков и так далее. И даже если родители не пристраивают сразу, таким можно долго искать себя в разных профессиях, ибо тыл (квартиры, машины, обеспечение) всегда прикрыт.
Ну так это не деление на троечники/отличники.
Пристроены и хорошисты будут, и отличники, и двоечники.
А забивают на учебу те, кто хочет на нее забить. Так один хорошист уже в вузе забил на учебу, мол, неинтересно ему там
Перед вами старая немецкая открытка, которая называется «Перемена на школьном дворе». Люди и тогда любили котиков
- Пересадили ко мне двоечника. Как раз должны были сочинение по «Войне и миру» писать. Он «незаметно» подглядывал мне в тетрадь, пока писали. На следующий день учительница объявляет: мне 5, ему 3 с минусом. За тем двоечником в школу зашла бабушка и я случайно услышала их разговор, пока забирала вещи в гардеробе. Бабка ворчала: «Мог бы и получше написать! Зря я что ли просила тебя к отличнице пересадить?» Эх, бабуля, зря вы это затеяли: мой почерк понимаю только я и мои учителя.
Семья-то этого парня в вуз пихала. Но он в техникум пошел и получил рабочую профессию — по нынешним временам хорошо устроился.
- В школе была круглой троечницей, меня вымораживали методы преподавания наших учителей, я бунтовала. При этом сама подготовилась к поступлению в хороший московский вуз и его окончила с красным дипломом, потому что там учиться мне нравилось. С карьерой дальше все тоже сложилось отлично. Знаю достаточно примеров, когда отличники в итоге не смогли реализоваться, но знаю достаточно и тех, когда все получилось.
Картина называется «Новенькая в школе». По лицам одноклассниц все становится ясно
- Самый успешный мой одноклассник не отличник и не троечник, а умный пофигист. Он ушел настолько дальше школьной программы, что ему были фиолетовы оценки. Новая географичка откровенно к нему придиралась и ставила тройки за то, что он не был согласен с ней в спорном вопросе, не имеющем отношение к самой географии. Его эти тройки не парили. Зато весь педколлектив встал на дыбы, чтобы исправить ему эти оценки без его участия, а то вдруг он обидится и не поедет на олимпиады по алгебре и английскому. Сейчас — известный журналист-международник. А наша отличница два раза брала академический в вузе. Не тянула.
Вуз и школа по принципам обучения и выставления оценок сильно отличаются.
Одно дело сравнивать медицинский, а другое менеджмент. Вот менеджмент нравился больше школы, можно пропускать, никто не дёргает, главное получи нужное количество баллов до желаемой оценки
- Хотела бы поинтересоваться положением дел в вечном споре: стоит ли хорошо учиться в школе и в престижном вузе, или это все зря. Поясню. Знала двух школьных медалистов. Девочка с серебряной медалью вышла замуж за американца, живет в Штатах. Неплохо живет, но не работает, домохозяйка.
С мальчиком-медалистом работала в конторе средней руки. Он прям самородок. Золотая медаль, один вступительный экзамен в МГИМО, красный диплом. И вот он на одной ступени карьерной лестницы со мной — троечницей.
В моей картине мира хорошая учеба не так, чтоб сильно помогала в жизни. Лучше, когда дорогу расчищают связи родни, и соображалка присутствует. А что у других? Есть тут медалисты? Помогла вам эта медаль?
Большинство людей чисто статистически относится к среднему классу, плюс минус все окажется на одной ступени. И что? Не учиться и не стремиться к лучшему?
Еще одна картина художника Артура Тиле про котиков на учебе, так и называется — «Кошачья школа»
- Красные дипломы — это инструмент.
Знания — это инструмент.
Этими инструментами нужно уметь пользоваться. И это не исчерпывающий список. Но одно могу сказать точно: лучше иметь и знания, и корочку, чем не иметь. Все мои начальники имеют кандидатские в своих сферах. Один даже в США преподавал, прежде чем стать совладельцем миллиардной компании.
- Разочаровался в роли образования в жизни после множественных наблюдений: у многих владельцев бизнеса нет высшего образования, в лучшем случае техникум. При этом на них в итоге работают те самые медалисты и отличники. А за последний год встретил множество начальников отделов в возрасте до 29 лет, вообще без высшего образования, так что тенденция уже начала идти и в менеджмент.
- Я троечник. 5 по физике, пара четверок по предметам типа биологии и географии, остальные тройки. Потом пту. Сейчас работаю на себя, беру заказы на фрилансе. Обслуживаю компьютеры в небольших офисах. На жизнь хватает, и на семейный отдых у моря раз в год тоже остается. К чему это я? А к тому, что и высшее образование, и школьный диплом с пятерками мне ни разу не понадобились.
Ок, для фриланса это не важно. Потом если что-то случится с рынком данных услуг, то в случае чего устроится в организацию как штатный сотрудник может не получиться-у нас отказывали из-за отсутствия диплома, из-за несоответствие диплома должности и т.д.
Можно гордиться своей предприимчивостью, но уж терять связь с реальностью не стоит. Или человек ходит лечиться к соседу-самоучка, а не к врачу в клинике?
Девочки-кошки испугались мыши, а учитель музыки прогоняет грызуна смычком от скрипки
- У нас в школе был парень, который до неприличия легко учился по всем предметам и поступил в один из лучших вузов страны. Все прочили ему великое будущее. Но в универе он пошел на секцию единоборств. Короче, парень понял, чем ему нравится заниматься в жизни и стал профессиональным боксером. Кажется, ничто не приносит ему такого счастья, как бокс.
Видимо, кому-то кажется огромным счастьем получать по лицу, да ещё и платить за это :)
- Был у нас один троечник в университете: реально очень умный, но не особо мотивированный. Со временем исправится и даже кандидатскую защитил, но это случай исключительный.
- Хотелось бы послушать про отличников и троечников с одинаковыми условиями. Троечник из богатой семьи и отличник из бедной, это совсем не одинаковые вещи. Ты можешь быть нулем в учебе, но если твой отец директор какой-нибудь корпорации, то твое будущее уже расписано. Да, знаю таких людей. В школе учился на 3-4, удовлетворительно в целом. Сейчас на обложках журналов молодые предприниматели. Успех в 25 лет? Конечно. А еще у его мамы бизнес уже много лет.
К слову, класс «Я» уже существует
Какого же размера должна быть сама школа? 😱, хотя, может, теперь не только в 3, но и в 4 сметы учатся? 🧐, ой 😨
Бонус от автора про билет номер 13
- Я училась в гуманитарном лицее. ЕГЭ еще не было, но в 9-м классе мы сдавали экзамены по базовым предметам. Нужно было учить билеты. Самый сложный и длинный билет был про причастные и деепричастные обороты — билет № 13.
Забавно, что по английскому языку я легко получала 5, а вот с родным всегда были проблемы: за сочинения стабильно получила 5/4, четверка была за грамотность. Но тут за экзамен я хотела 5! Помню, сижу, учу поздно ночью. 25 билетов я выучила, на финал оставила тот самый ненавистный 13-й билет. Глаза слипаются уже, я думаю: «Может, ну его? Какова вероятность, что он мне попадается?» А потом испугалась: а вдруг попадется именно он? И число-то такое, 13. Пересилила себя и выучила. Утром пошла отвечать первой, чтобы по статистике был больше шанс вытащить не 13-й билет. Ха-ха, именно он мне и попался! Но я была готова и ответила блестяще.