Дорогие читатели, на сайте наблюдаются проблемы с отправкой комментариев. Если ваш комментарий пока не появляется — это технический сбой, не переживайте, мы уже знаем и чиним.
17 небанальных фактов и историй о работе музыкантов, режиссеров, актеров и других людей искусства
Иногда так хочется заглянуть за кулисы творческих профессий — узнать, что происходит в театре, когда там нет зрителей, подглядеть изнанку кинопроизводства и выяснить, с какими сложностями сталкиваются в своей работе музыканты. Я собрала для вас целую россыпь интересных фактов и личных историй из жизни людей искусства, у которых ни один день не похож на другой!
Музыканты и дирижеры
Гобой задает тон всему оркестру. Дирижер и первая скрипка, конечно, самые видные фигуры. Но на самом деле все подстраиваются под гобой! Вы можете услышать эту перекличку перед началом концерта: гобоист дает ноту «ля» на частоте 440 Гц, а все остальные музыканты подстраивают свои инструменты под нее. Сперва настраиваются духовые, а после — струнные.
Но почему именно гобой? Эта практика берет свое начало еще с XVIII века, когда гобой был самым популярным и постоянным деревянным духовым инструментом в оркестре. Дело в том, что у него очень высокий, пронзительный звук, который услышат участники оркестра даже в самом дальнем уголке сцены. А еще на его звучание гораздо меньше влияют влажность и температура — в отличие, например, от струнных инструментов.
- У скрипачей и альтистов из-за специфики игры на инструменте пальцы на левой руке длиннее, чем на правой. Этот феномен я заметил, еще когда учился в колледже. Сначала у себя, а после и у своих коллег. Я просил их прислонить ладони друг к другу и посмотреть, что получится. У всех кончики пальцев на левой руке были выше, чем на правой.
На жизни подобные изменения никак не сказываются, поэтому многие их даже не замечают. Иногда это даже приносит пользу в быту — соленые огурцы из банки удобнее доставать длинными пальцами.
Струнные инструменты путешествуют с комфортом. Из-за хрупкости их строения и чувствительности к перепадам температур струнные инструменты (виолончели, гитары) зачастую не сдают в багаж, а выкупают для них отдельное пассажирское место.
В документах такой «пассажир» обозначается как Cello/Guitar Mr (Мистер Виолончель/Гитара). У некоторых перевозчиков им еще и обязательно выделяется место у окна. Это, конечно, делается не для того, чтобы гитара любовалась видами в пути, а чтобы не мешать ходить пассажирам.
- Иногда в спектакле бывает задействовано два дирижера — основной с симфоническим оркестром и дирижер сценического оркестра (такой оркестр еще называют «бандой»). При этом сценический оркестр может оказаться удаленным от зрительного зала на расстояние до 20 метров.
Смычки из лошадиного хвоста. Хоть струны в скрипках уже очень редко делают из жил, смычки оказались консервативнее — конский волос все еще остается основным материалом для их изготовления. Но для смычка подойдет далеко не всякий волос! Основными поставщиками являются жеребцы из холодных регионов Монголии, Сибири и Канады. Климат мотивирует коней отращивать толстые, прочные и плотные волосы на хвосте, чем и пользуются производители смычков.
Цвет, на удивление, тоже важен! Светлые волосы — потоньше. Они идут на смычки для скрипок и альтов. Черные — на контрабасы, виолончели. А еще иногда их смешивают — выходит микс «соль и перец», который хорошо показывает себя, когда надо выступать на открытом воздухе с повышенной влажностью.
- Все дирижерские палочки светлые — это делается для того, чтобы музыканты видели палочку в темноте. Подбирают их по трем параметрам: вес, длина и форма рукояти. Рукоятки у них, кстати, очень разные — от вытянутых цилиндрических до похожих на шарик. В общем, палочка сама выбирает себе
волшебникадирижера.
При активной жестикуляции пальцы потеют, палочка начинает скользить. Однажды у меня в яме Мариинского театра палочка улетела в зал, ее вернула зрительница, чем очень развлекла зал, было правда смешно.
А в Австрии есть зал, построенный для исполнения именно сочинений Брукнера, называется Брукнерхаус. И говорят, что там живет дух композитора, и когда ему не нравится, как интерпретирует его музыку дирижер, то этот дух выбивает у него палочку. Местные это знают и внимательно следят за тем, как проходят концерты.
Служители театра
Дежурная лампа. По вечерам, когда из театра расходятся и сотрудники, и посетители, на абсолютно пустой сцене всегда оставляют гореть одну лампу на длинной стойке. Это делается для безопасности — чтобы первый пришедший с утра работник, обычно осветитель или уборщик, не упал в оркестровую яму.
Есть также мнение, что эта традиция сохранилась с тех времен, когда освещение было газовым, и нельзя было полностью перекрывать вентили — служители оставляли на ночь тусклый свет.
Актеры — люди суеверные. И эта традиция обросла поверьями — например, о том, что свет позволяет духам театра ночью разыгрывать на сцене свои представления. И тогда, умиротворенные, они не будут пакостить «дневной смене».
- Волею судьбы служу в театре заведующим музыкальной частью, супруга служит там же актрисой. Приобщаем четырехлетнюю дочь к искусству, с некоторых пор таскаем на работу с собой. Весь сентябрь дочь героически вставала аж в девять утра, завтракала и топала на работу вместе с родителями.
Репетиции/разборы/худсоветы и прочая производственная ерунда занимает часов семь-восемь, в это время ребенок исследовал все закулисье, цеха и подсобки. В общем, быть театральным дитем довольно весело. Вот репортаж от костюмеров и момент получения «зарплаты» за просмотр мультиков, повышение настроения тетенькам и наматывание кругов по зданию (все учтено).
Дублерам в мюзиклах не позавидуешь. Мюзикл сам по себе задача не из легких, хоть некоторые и считают его низким жанром — нужно и петь, и активно танцевать, и отыгрывать эмоции. Но, пожалуй, самая сложная задача в такой работе — быть дублером-универсалом («swing»).
Помимо swing, в коллективе также есть роль understudy (обычно выступает в массовке, но может подхватить и одну из главных ролей) и standby (опытный актер, который нанимается только для подстраховки главной звезды и должен буквально сидеть за кулисами каждое представление на всякий случай).
Swing же должен быть готов заменить коллегу практически на любой другой роли в массовке. Таким артистам приходится учить по 6-12 партий в каждом представлении! А еще они обычно таскают с собой блокнот, в котором нарисованы все перемещения по сцене для каждой партии — иначе, пожалуй, запомнить такое количество хореографий невозможно.
- Иногда случаются экстренные вводы в спектакли. На моем веку такого не случалось, но наш заслуженный актер Владимир Равданович рассказывал, как однажды просто зашел в театр посмотреть расписание, а через полчаса начинался спектакль, где он не был занят.
Один из актеров не вышел на работу, поэтому Володе выдали текст, нацепили костюм и сказали: «Спасай». Но главная засада заключалась в том, что спектакль был в стихах! Благо у героя, которого пришлось играть, был плащ и не так много сценического времени, поэтому партнеры водили Володю по мизансценам, а он прятал текст под плащом и шикарно все отыграл.
Сам я однажды вводился в сказку за 4 дня, но при этом нужно было выучить 24 страницы текста. И если большая роль учится легко за 2 месяца репетиций, то в этом случае пришлось нехило поднапрячься. Благо, партнеры по сказке, если я начинал тупить, не выходя из ролей, подсказывали, что делать, так что зритель ничего не заметил. Надеюсь.
Работники музеев и реставраторы
Музеи замораживают новые предметы. Прежде чем поместить в общее хранилище новый экспонат, сделанный из дерева или ткани, его отправляют в специальную морозильную камеру на несколько дней, чтобы избавиться от насекомых-вредителей. А чтобы хрупкий артефакт не повредил конденсат, его герметично пакуют в полиэтилен. Для картин и изделий из кости и воска такой способ не подходит — их вместо заморозки могут поместить на некоторое время в бескислородную камеру.
Я работаю реставратором живописи в музее. Это длительная и кропотливая работа. Иногда испытываешь невероятное удовольствие, а иногда ты понимаешь, что «все»"
Реставраторы используют человеческую слюну. Между прочим, этот факт стал поводом для целой магистерской диссертации, где исследовательница Паула Роман выяснила, почему лиссабонские реставраторы предпочитают плевать на предметы искусства, а не использовать растворители. Сами реставраторы клялись, что слюна справляется с загрязнениями лучше многих хваленых средств. И что эти средства очищают только некоторые виды живописных полотен.
Паула провела несколько тестов и определила, что дело в том, что слюна содержит ферменты, которые активно разлагают вековую грязь и подходят для этого буквально как ключ к замку. Вот такой редкий случай, где наплевательское отношение к работе идет на пользу.
- Я реставратор старых книг. Свекровь с трепетом передала мне потертую тетрадь — кулинарную книгу ее бабули. Попросила привести в порядок. Я долго, по миллиметру, расклеивала два слипшихся листочка. Наконец разлепила и прыснула от смеха — там был рецепт «фирменного соуса бабушки Анны», который она никому не выдавала. В общем, на затертой странице с этим соусом черным по белому было выведено: «А если гости на пороге, взять банку покупного майонеза, развести сметаной, сыпануть рубленых соленых огурцов и сказать, что это французский рецепт». Кулинарная легенда рухнула, зато все в очередной раз убедились, что у бабули было шикарное чувство юмора.
Съемочная группа
- Зачем нужна кинохлопушка. Звук и видео в кино записывают на разные устройства. Резкий звук хлопушки создает пик на звуковой дорожке, а визуальный момент схлопывания — точку на видео. Монтажер совмещает их, чтобы звук не расходился с губами.
Помимо этого, каждая надпись на хлопушке тоже имеет значение для монтажа — номер катушки пленки, номер сцены и дубля, была ли записана звуковая дорожка. Для колориста указывают, в какое сценарное время снята сцена — нужно ли подбавить солнышка или наложить «ночной фильтр». А для звукорежиссера отмечают, снята сцена в помещении или на улице, чтобы он знал, какую фоновую акустику накладывать.
В наше время традиционные хлопушки все чаще заменяются электронными — оснащенными экранами с цифровыми тайм-кодами. А жаль, в классических хлопушках было свое особое очарование.
- Во время наших съемок одной из серий «Волшебного участка» в финальном кадре на Дворцовой площади большая часть туристов — это настоящие люди. Нам не хватило денег на массовку (чтобы заполнить площадь нужны сотни людей), и мы (режиссер и второй режиссер) бегали по площади, зазывая людей в кадр: «Смотрите, там кино снимают!»
Запись «тишины комнаты». На любых киносъемках есть момент, когда режиссер кричит: «Записываем тишину комнаты! Всем замереть!» И звукорежиссер записывает 1-2 минуты фонового шума пустого помещения, чтобы потом на монтаже замаскировать склейки диалогов. Возможно, вы удивитесь — зачем записывать тишину?
Дело в том, что почти никакая тишина не бывает абсолютной, и у каждого помещения этот звуковой рисунок свой: шум труб, гудение ламп, отдаленные голоса и ритм городской жизни. Даже вся съемочная группа во время записи должна оставаться на месте, поскольку одежда и тела людей в какой-то степени поглощают звук. Если использовать вместо специально записанной тишины любую другую, слушатель будет смутно ощущать, что что-то здесь не так.
- Декорации для съемок строятся, как правило, пару дней. За пару дней на голой площадке возникает, например, квартира. С работающим светом, с ламинатом, обоями, иногда работающим водопроводом, побеленным или натянутым потолком, прикрученными настенными светильниками, мебелью, коврами, идеально ровными окнами, за окнами иногда настоящие деревья!
В этой декорации реально можно жить. Однажды я, еще зеленый, спросил начальника постановщиков, почему они не занимаются ремонтами? Ведь такие сроки! И такая работа! Он усмехнулся в усы и ответил, что долговечность этого ремонта равна дате окончания съемок.