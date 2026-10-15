Если так, то это ещё не криминал. Я где-то слышала вкрсию, что в этой песне про измену парню вполне прямым тестом поётся.
6 забытых хитов нашей юности, в текстах которых скрыт совершенно иной смысл
Зажигательный мотив «Macarena» и трогательный шепот «Иванушек» про тополиный пух — мы уже и забыли эти песни, но при первых же нотах начинаем пританцовывать и вспоминать беззаботную юность. На школьных дискотеках мы даже не задумывались над словами и смыслами полюбившихся треков, а подумать есть над чем: не всегда авторы и исполнители хотели сказать нам то, что мы услышали.
1. «Macarena»
Этот веселый и энергичный танец мы разучивали на уроках ритмики и радостно исполняли на утренниках. Вот только песенка с заводным мотивом оказалась не так проста, как может показаться.
Испанский дуэт Los del Río вдохновился на создание этой песни во время своего путешествия по Южной Америке. Поначалу главную героиню звали Дианой, но позже она стала Макареной — так звали дочь одного из участников. Песня быстро ворвалась в чарты латинской музыки, а потом начала завоевывать мир.
Но о чем все-таки поют эти серьезные стильные мужчины? Да так, о девушке, которая вроде как и скучает по своему молодому человеку, но все равно развлекается по клубам и тусовкам в окружении мужчин. В общем, носители языка эту песню детям обычно не ставят.
- Выхожу замуж, на торжество приехала сестра с мужем-испанцем. Смонтировали видео из нашего детства, мы там под «Макарену» колбасимся в цветных колготках. И тут испанец краснеет и говорит: "Выключите. Не могу смотреть, как дети веселятся под эту песню. Тут же поют про безответственную девицу, которая гуляет по клубам, пока ее парня нет в городе.
2. «Полет на дельтаплане»
Подпевать Валерию Леонтьеву буквально с первых нот этой песни начинают представители разных поколений — тут и бабушки, и внучки выступают хором. Легкость мелодии сразу навевает мысль, что песня о свободе и окрыляющей любви. А что, если все не так радужно и вдохновляюще?
Есть мнение, вполне правдоподобное, что герой песни потерял свою любимую. Ну сами подумайте: «меж нами памяти туман, ты как во сне» — очевидно, что мужчина давно не видел возлюбленную. А то, что он хочет лететь к ней на дельтаплане и вовсе наводит на грустные мысли.
Не знаю, меня эта песня ни на какие грустные мысли не наводит. Она такая драйвовая и жизнерадостная. Если прямо не указано в тексте, что все умерли, трактовать каждый может, как ему угодно. Кому-то хочется грустить-на здоровье)
Подобные споры ведутся о песне "Ковёр-вертолëт". Все умерли, или всем просто очень хорошо? ))
- У нас с парнем есть «наша песня» — «Дельтаплан» Леонтьева. Решили на свадьбу поставить под нее танец и задействовать свидетелей. И тут моя подруга, как услышала выбор музыки, выдала: «Вы нормальные? Это же про потерю! Там все грустно! А вы под нее начинать семейную жизнь хотите?» Мы долго спорили о смысле. Наверное, это и есть настоящее творчество, когда каждый может найти в песне что-то свое. Танец мы все же поставили, правда, подруга отказалась участвовать.
Кстати, интересный факт. Музыку написал композитор Эдуард Артемьев к одной из сцен фильма «Родня». Мелодию услышала музредактор Джульетта Максимова, которая помогала тогда еще молодому Валерию Леонтьеву. Она была уверена, что под эти звуки ее подопечный исполнит хит. Сам Валерий не особо благосклонно отнесся к идее. Но в итоге поэт Николай Зиновьев написал слова, Леонтьев спел, а композиция стала лауреатом «Песни года» — так и родился хит на десятилетия!
3. «Тополиный пух»
На одном из концертов «Иванушки» рассказали забавную историю, как много лет назад читательницы тогда очень популярного девчачьего журнала «Cool Girl» признали «Тополиный пух» лучшей песней... тысячелетия! Но даже такое народное признание не отменяет извечный вопрос: почему в июле падает тот самый пух? Ведь обычно в природе мы наблюдаем это явление в конце мая — начале июня. А тут — жара, июль...
И вот буквально этим летом, 1 июля 2026 года, Андрей Григорьев-Апполонов у себя в соцсетях раскрыл тайну природной аномалии. Слова песни написал поэт Михаил Андреев, который жил в Томске. А в этом городе тополя цветут как раз в июле. К тому же, так слова лучше укладывались в музыку. Вот и весь секрет.
4. «Every Breath You Take»
Еще одна мелодичная песня, которую так любят влюбленные пары. И действительно: это ода, на первый взгляд, любящего мужчины, который переживает и страдает. Но сам Стинг, который и написал эту песню всего за полчаса на Карибах, был поражен, что его творение восприняли как милую романтику.
Певец буквально злился, ведь сам считает слова этого произведения зловещими: «Мелодия у меня вышла довольно банальной, она похожа на сотни других. Но вот слова интересные, согласитесь! И такие коварные. А все потому, что за каждым нашим шагом наблюдают».
5. «Что такое осень»
Кто из нас в октябре не шуршал листьями в парке, бурча под нос: «Что такое осень — это небо»? Обожаю эту песню до сих пор. Недавно сидели с подругой, пели под гитару, и на фразе «в небе жгут корабли» начали спорить. Я уверяла, что это опадают красные листья с деревьев. И тут мой батя выдал: «Молодежь! Это ж про жен из Плутарха, которые жгли корабли своих мужей». Вот так вот: век живи, век учись.
6. «Don’t speak»
Этот трек мы буквально заслушивали до дыр на своих аудиокассетах. Особенно, если приходилось переживать расставание с любимым человеком. Пожалуй, это гимн всех романтических разрывов!
Гвен Стефани сама написала эту песню: сразу сюжет был более лиричным и добрым, но свои поправки внесло расставание певицы с бас-гитаристом группы. Кроме того, проект покинул и ее брат, который лишь успел подкорректировать текст «Don’t speak». Так что атмосфера во время записи и съемок клипа была, мягко говоря, гнетущая. Поэтому в произведение и был вложен смысл не просто расставания, а распада группы вовсе. К нашему счастью, этого не случилось и мы могли еще наслаждаться творчеством этих ребят.
Не можете остановиться петь? Мы тоже, дорогие читатели, мы тоже...
А вот еще парочка ностальгических статей, которые перенесут вас на пару десятков лет назад:
Комментарии
Как-то мне попалась замечательная по степени абсyрда песня "Совы нежные" - неделю не могла отделаться от мотива)
Жить стало веселЕЕЕ 🦉🦉🦉
Black Black Heart. Для меня звучание этой песни такое чувственное, я думала, это любовная лирика. Оказалось, совсем нет.
Hafanana. Такая развесёлая песенка, а смысл глубокий. О равенстве. "С рождения человеком жизнь нарекла —
Останься им навеки… Шалалала…"