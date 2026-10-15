6 забытых хитов нашей юности, в текстах которых скрыт совершенно иной смысл

Этот веселый и энергичный танец мы разучивали на уроках ритмики и радостно исполняли на утренниках. Вот только песенка с заводным мотивом оказалась не так проста, как может показаться.

Испанский дуэт Los del Río вдохновился на создание этой песни во время своего путешествия по Южной Америке. Поначалу главную героиню звали Дианой, но позже она стала Макареной — так звали дочь одного из участников. Песня быстро ворвалась в чарты латинской музыки, а потом начала завоевывать мир.