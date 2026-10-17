15+ имен и фамилий, которые добавили щепотку позитива в обычный день

Иногда можно встретить людей с такими говорящими фамилиями и редкими именами, что невольно задумываешься: «а не псевдоним ли?» И часто их гордые обладатели не прочь с хихиканьем поделиться своей историей. Давайте вместе почитаем эти курьезные байки и поднимем себе настроение.