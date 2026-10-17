15+ имен и фамилий, которые добавили щепотку позитива в обычный день
Истории
17.10.2026
Иногда можно встретить людей с такими говорящими фамилиями и редкими именами, что невольно задумываешься: «а не псевдоним ли?» И часто их гордые обладатели не прочь с хихиканьем поделиться своей историей. Давайте вместе почитаем эти курьезные байки и поднимем себе настроение.
- У моей свекрови девичья фамилия была Тараканова. Вышла замуж, стала — Мухина. У матери нашего свидетеля была фамилия Качанова — стала Козлова. Одна была Маслова — стала Блинова. В молодости пришлось поработать в учреждении. Заполняла всякие документы. Одного парня по фамилии Рысь звали Лев. У другого была фамилия Гулящий. У его матери была другая фамилия.
- К нам в заводской цех пришла работать молодая, красивая, стройная, рыжеволосая девушка. Познакомились, спрашиваю, мол, как тебя зовут? Отвечает, мол, Светлана. Дальше спрашиваю, мол, а какая фамилия? Покраснела и молчит. Я повторила вопрос. Отвечает, стесняясь, мол, Форточкина. Я: «Ты замужем?» Она кивает. Я: «Зачем взяла его фамилию, осталась бы на девичьей. Кем ты была?» Она отвечает: «Я была Дуракова Светлана».
Когда точно знаешь, что тебя ожидает
- В обед зашел на почту, передо мной к окошку подошла женщина. Почтальон прищурилась:
— А я вас помню. Бобер?
— Барсук, Ольга Барсук.
max.gutherzig
- Я одно время работала в НИИ. У нас начальник отдела был по фамилии Распутный. Ну ему-то все равно. А вот жена и дочери у него были тоже Распутные. Собрались мы на экскурсию. В автобусе старший делал перекличку. «А мою фамилию не назвали» — сказал наш парень. На что старший: «Ну ты ее и сам знаешь!»
- У моей свекрови двойная фамилия — Баян-Ключникова. Она вокалистка и очень хотела сохранить свою девичью — Баян. Все 3 сына ограничились фамилией отца.
orha_by
- Мой отец как-то устроился на новую работу. Через несколько дней маме нужно было зайти к нему на работу, уже не вспомню зачем. А он сотрудник новый, его никто не знает еще. У него было два напарника. Ну, он ей и говорит, мол, зайдешь, спросишь Сашку Попченко, он меня и найдет. Мама говорит: «Ну, что я буду у незнакомых человека с такой фамилией спрашивать? Скажи, как второго напарника зовут?» Папа: «Ну, спроси Ваньку Серикова!» Мама: «Нет, уж лучше Попченко спрошу!»
«Сфоткал 3 года назад. Исполнительный директор всегда готов»
- Где только и как только мою фамилию не коверкали. Я выходила замуж и меняла ее, правда брак оказался недолгим, так что я снова взяла девичью фамилию. Сейчас, заходя в какое-нибудь учреждение, где спрашивают фамилию, называю ее и потом произношу сразу же следующие имена: Кирилл, Ульяна, Роман, Петр, Яков, Константин, Ольга, Владимир, Анна. Это все у меня доведено до автоматизма.
- Знаю девушку по имени Полина Любимая. Учитывая, что жена у меня тоже Полина, очень долго думал, как ее в телефоне записать. В итоге записал, как Полина Капитан. Капитан — это ее творческий псевдоним.
- У меня на работе была девушка, выглядела очень «стервозно», и вела себя, в принципе, так же. Фамилия у нее была Белая. И вот она вышла замуж и взяла двойную фамилию. Фамилия мужа — Пушистый. Она стала Белая-Пушистая! Считаю, это наилучшей комбинацией.
di.igumnova
- Сегодня со мной произошла максимально странная история. В очереди со мной сидел мужчина, а на бумажке у него написана моя фамилия. Я сначала не поверила и решила спросить, фамилия у нас не то, чтобы распространенная. И мы разговорились. Со мной был муж и, оказалось, что он вырос в той же деревне, что мой муж и отец. Мы видели его впервые в жизни и он не родственник, ну, по крайней мере никто его не знает и он не знает родственников мужа. А еще у нас оказались родственники в другом городе, но все имена абсолютно разные. Мы так и не поняли, как это возможно? В одно время, в одном месте, очень странно.
stacy_photomom
Какая занятная фамилия-то
- У меня папа — перуанец. У них двойные фамилии. Но по нашим правилам в свидетельство вписали папину фамилию — Катаньо Валериано. И получается, что в Перу я, судя по фамилии, была его сестрой. Так как там у сиблингов одинаковые фамилии (первая папина, вторая мамина). В 18 лет я наконец-то меняю фамилию на Катаньо Ульянова (папина и мамина фамилии).
marcelingua
- Была у меня подруга с фамилией Коровкина, всю жизнь мечтала выйти замуж и сменить ее. Наконец познакомилась с одним парнем: все закрутилось, завертелось, кандидат прекрасный, носил ее на руках. И тут однажды она звонит мне и такая: «Маша, я не выйду за него замуж». Я ей: «Ты того, что ли?» А она в ответ: «Нет, у него фамилия Свиняко». В итоге все-таки вышла и фамилию взяла.
ADME
- Я не могу просто. Встретила человека с фамилией Кися. А зовут его Виктор. Виктор Кися. И мне еще надо было на полном серьезе обращаться к нему: «Мистер Кися». После третьего «Мистер Кися» я уже старалась просто не смотреть ему в глаза ибо боялась засмеяться.
zhenya.summer
История от автора
- Когда-то работала в ремонтном сервисе. Был у меня коллега по фамилии Кислый. Он был человеком жизнерадостным и улыбчивым. На работу к нам устроилась новая сотрудница. На следующий день слышим, как начальник громко крикнул на весь офис: «Кислый, иди сюда, тут тебе пара нашлась!» Мы все заинтригованы. Оказалось, новенькую звали Елена Сахар. Потом весь отдел шутил про «идеальный баланс вкуса», а через год они сыграли шумную свадьбу. Слышала от бывшей коллеги, что Сахар-Кислые теперь растят двоих и вполне себе счастливы.
ADME
А вот еще подборка имен и фамилий, которые стали поводом для самых смешных историй.
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