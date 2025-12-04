20 имен и фамилий, которые стали поводом для самых смешных историй

Необычная фамилия — это не просто строка в паспорте, это испытание на стрессоустойчивость длиною в целую жизнь. Одни гордятся своим необычным наследством и передают его без тени сомнения, другие всю жизнь мечтают от него избавиться. Ведь иногда фамилия — это не визитная карточка, а уже готовая аннотация к анекдоту. Когда сама судьба дарит фамилию мужу такую, что невозможно не взять двойную. Или когда Лось звонит из Космоса.