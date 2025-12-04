20 имен и фамилий, которые стали поводом для самых смешных историй

Истории
4 часа назад
20 имен и фамилий, которые стали поводом для самых смешных историй

Необычная фамилия — это не просто строка в паспорте, это испытание на стрессоустойчивость длиною в целую жизнь. Одни гордятся своим необычным наследством и передают его без тени сомнения, другие всю жизнь мечтают от него избавиться. Ведь иногда фамилия — это не визитная карточка, а уже готовая аннотация к анекдоту. Когда сама судьба дарит фамилию мужу такую, что невозможно не взять двойную. Или когда Лось звонит из Космоса.

  • У моей мамы фамилия — Капуста. На работе уже, конечно, все привыкли. И тут на днях приходит она домой злая. Жалуется, что к ним пришла новая коллега, и они постоянно ссорятся! А потом смотрит на меня и говорит: «Но самое страшное, знаешь что? У нее фамилия — Капустница!» И в этот момент мы с ней просто упали от смеха!
  • У нас на работе мастером цеха был МахИна. Ударение на «И». А его постоянно спрашивали как МАхину. С ударением на «А». Так во всех списках и журналах ставили ударение на букве «И», очень он бесился. Еще два брата работали проводниками, оба — Пирог В. В. Один — Валерий, другой — Виктор. Так один раз лишили премии Валерия, а надо было Виктора. Крику было... Потом новенькая в кадрах обоих премии лишила, решила не разбираться. Типа и так сойдет. Еще больше крику было! А потом стали в документах писать Пирог Вал.В. и Пирог В.В. © Надежда Рябченкова / Dzen
  • Я работала эйчаром и оформляла отпуск коллеге с фамилией Говядина. А программа автоматически просклоняла: «Предоставить отпуск Говядине». Остаток дня я не могла работать, икала... © soulcarealexandra
  • Моя подруга забеременела. На УЗИ, узнала, что будет мальчик. Она тогда сказала: «Я уже знаю, как его назову!» На вопросы не отвечала. Когда родила, торжественно вручила нам свидетельство о рождении, а там написано Гарри Поттер. А потом оказалось, что и отчество она дала ребенку свое, то бишь получилось так: Поттер Гарри Викторович. Мы в шоке. © Подслушано / Ideer
  • Коллега рассказала, что ее девичья фамилия Фуфлова и она всю жизнь хотела от нее избавиться. В молодости встретила парня, который позвал замуж. Так она сбежала прямо со свадьбы, вся в слезах. Оказалось, что его фамилия тоже Фуфлов, а узнала она об этом только в ЗАГСе, во время росписи. Парень так и не понял что к чему. Узнал обо всем только через 2 года когда они случайно встретились. Недолго думая, он сменил свою фамилию и на этот раз свадьба состоялась. Ну теперь она Тандырь (девичья фамилия матери парня). Счастлива до потери пульса. © Карамель / VK
  • У меня на работе была девушка, выглядела надменной, и вела себя в принципе так же. Фамилия у нее была Белая. И вот она вышла замуж и взяла двойную фамилию. Фамилия мужа, внимание, — Пушистый. Она стала Белая-Пушистая! Считаю это наилучшей комбинацией. © di.igumnova
  • Дочь узнала, что фамилия одного мальчика из садика — Король. Конечно же, сразу решила, что он станет ее мужем. Вот только проблема — все девочки из ее группы тоже так решили. Сколько же печали было, как же грустил мой ребенок из-за того, что она все никак с тем мальчиком свадьбу не может сыграть. А потом меня осенило и я сказала ей, что после свадьбы она не станет Королевой, у нее тоже будет фамилия Король. Дочь была в конкретном шоке, но ее сразу же отпустило. На следующий день прибежала с садика со словами «Мне теперь пофиг на Андрея. Он теперь начал ко мне приставать, но я-то уже знаю, что я не буду Королевой, поэтому может даже не пробовать». © Мамдаринка / VK
  • Моя фамилия Петросян. Более того, инициалы такие же, как у Евгения Вагановича. Бесит, что каждый новый знакомый пытается пошутить, спрашивая: «А вы не родственники?» или «А сколько зарабатывает твой дед?» А самое раздражающее — это довольный и гордый вид пошутившего, как будто его шутка ну очень смешная. За 24 года я слышала эти шутки миллион раз. А сколько шуток появилось после того, как вышла новость о разводе звезды-однофамильца... Окончательно добило, когда при приеме на работу, сотрудник службы безопасности запросил документы о том, что я не являюсь публичной личностью. © Подслушано / VK
  • Был у нас в банке сотрудник с фамилией Лось. Чаще всего работал в обменном пункте гостиницы «Космос». Ржали все, когда он звонил: «Это Лось из Космоса». © lucky_magical
  • Таких совпадений один на миллион: приняли на работу в отдел, где у всех одна фамилия! Например, я Иванова, работаю с Иванченко, Иванковой, Иванчук и Иванским. И это несмешно, путаница невообразимая! Все документы превращаются в мешанину, другие отделы по 33 раза путают наши документы, приносят кучей, мол, сами разбирайтесь. Во входящих письмах обращаются абы к кому: на конверте к одному, в шапке к другому, а в тексте уже к третьему, исправляют с пятого раза. Всего полгода, а я уже хочу уйти. © Подслушано / Ideer
Юлечкакастрюлечка
21 час назад

Вот человек, который пишет про лось из Космоса, неужели он не знает, что этому баяну уже лет 50, если не больше, я его на башорге читала еще лет 20 как, и он уже тогда с бородой был..

-
-
Ответить
  • Полгода по работе звоню в одну компанию, всегда прошу к телефону Марию Лобкову. И каждый раз ее зовут. А сегодня при очередном звонке мне сказали: «Фамилия у девушки Хлопкова». © Подслушано / Ideer
  • У нас работал менеджер по фамилии Пигарь. И как бы не очень смешная фамилия сама по себе, если бы его родители не решили приколоться и не назвать ребенка Игорь. Игорь Пигарь. © anna_redviking
  • На днях учила маленького сына правильно произносить свое имя, фамилию и отчество. Сидим на диване, я ему повторяю: «Сынок, скажи Чукотский Иван Олегович». Сын пару раз попытался повторить, а потом внезапно выдал: «Чунга-чанга Иван Оленьевич!» Я впала в ступор. Даже не знаю, что более обидно, то, что он фамилию мужа превратил в «Чунга-чанга», или отчество в «Оленьевич». Хорошо, что муж в это время ничего не слышал. © Не все поймут / VK
  • Батя работает на стройке, у них там часто какие-то происшествия происходят. Все из-за того, что люди не соблюдают правила безопасности и пренебрегают ими. В один рабочий день отец слышит в рацию, как кто-то говорит: «Неживой сидит в машине у ворот, пропускайте!». Спустя пару минут: «Неживой возле бетономешалок, если кому нужно — подходите!». Батя занервничал, давай орать в рацию: «Что случилось? Скорую вызываем?» Диспетчер его успокоил: «Это фамилия такая у новенького. Неживой!» © Не все поймут / VK
  • Устроилась на новую работу, с начальницей отдела была еще незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней. © Подслушано / Ideer
  • Меня зовут Родион Ростиславович Родионов. Такое вот непростое сочетание. Меня всегда интересовало, почему родители выбрали именно это имя. Жил 20 лет жизни с собственной версией, что решили дать имя, созвучное с фамилией. Чтобы красиво было. Даже и не спрашивал у них никогда об этом. А тут недавно интересно стало узнать побольше. Расспросил отца, а он рассмеялся на мою версию про созвучность с фамилией. Сказал: «Ну мы с мамкой подумали, как смешно, если сын не будет выговаривать букву „р“. Поэтому и имя такое, чтобы представлялся и тренировал речь». © Не все поймут / VK
  • У моего папы очень классная фамилия — Белый. Я всегда восхищалась тем, что мне досталась от любимого папы такая необычная и запоминающаяся фамилия, но на втором курсе университета я встретила свою любовь. Мы начали встречаться, спустя два года он сделал мне предложение, и еще через год мы поженились. Я взяла фамилию мужа и теперь я Василиса Черная. С тех пор часто шучу, что я перешла на темную сторону силы, а у меня в голове играет музыкальная тема Дарта Вейдера! © Палата № 6 / VK
  • У меня есть два знакомых — два закадычных камрада. У одного фамилия Ищук, а у другого — Найдюк. Вот она где поговорка: «Кто ищет, тот всегда найдет!» © Подслушано / Ideer
  • У нас биологию вела Гриб Лариса Вячеславовна — потрясающая женщина. К нам в 9 классе пришла новая классная руководительница с другой школы и она у моих одноклассниц спросила: «Где я могу найти Гриб?» И девчонки ей ответили: «В лесу». © vbbushkaa
  • Была у нас в коллективе женщина, фамилия Сирота. Как-то устроился к нам новый сотрудник, который еще не знал нас всех толком, даже по именам, а тут директор пришел и говорит: «Сирота, зайдете ко мне после обеда, решим ваш вопрос по поводу отпуска». Новый коллега спрашивает у меня:
    — Что это? Сирота — это фамилия такая?
    — Да.
    — А она замужем?
    — Да.
    — Так это фамилия мужа?
    — Нет, это ее фамилия, она не захотела менять.
    — Почему?
    — У него еще хуже — Несчастный. © Палата № 6 / VK
  • Несколько лет работаю воспитательницей в детском саду, в прошлом году мне дали новую группу малышей. На удивление ребята мне попались весьма спокойные. Только двое детей часто капризничают, мальчик и девочка. Они никак не могут сдружиться, всегда находят повод для ссоры. Игрушку не поделят, кто-то затронет кого-то, разрушит замок или заберет еду. И вроде бы ничего необычного, во всех группах такое может быть, но у нас сложилось все идеально. У мальчика фамилия «Волк», а у девочки — «Заюшкина». © Мамдаринка / VK

Если эти истории пришлись вам по вкусу, то вот еще подборка фамилий, которые будто придуманы комиками, но они самые настоящие.

Комментарии

Уведомления

Похожее