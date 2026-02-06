17 историй из поездов, в которых попутчики и случайные встречи оказались ярче любых пейзажей за окном
У путешествий в поездах всегда свой особый колорит. Сразу вспоминаются вкусная курочка и яйца, взятые с собой в дальнюю дорогу, задушевные разговоры с другими пассажирами. И, конечно же, вечная битва за нижнюю полку между теми, кто заранее ее выкупил, и теми, кто думает, что сможет прилечь на нее по доброте душевной.
- Ехал в плацкарте. Мое место было на верхней полке, я стал готовиться ко сну. Разворачиваю я матрас и вижу, как из него что-то вылетает вниз. Женщина с нижней полки поднимает это и протягивает: «Мужчина, у вас что-то выпало». Присматриваюсь, а это пара черных носков, сложенных друг в друга. Судя по виду — уже использованные. И из них торчит записка: «С мужским днем!» Праздник только близится, а меня уже «поздравили» носками. © Не все поймут / VK
- Ехала на днях в поезде, напротив сидел забавный мужчина. В разговор особо не лез, да и спать лег рано. Я только сама попыталась уснуть, как вдруг услышала ужасный грохот. Это этот мужик с полки свалился. Встал бодрячком, отряхнулся, сказал: «Это я с верхней полки упал. Не волнуйтесь, со мной часто такое. Могу еще пару раз грохнуться!» — и не соврал. Еще два раза за ночь падал. Все так же бодрячком вставал и ложился спать по новой. Как будто ему все равно на падения. Терминатор какой-то, что ли? © Не все поймут / VK
- Поехали в детстве с мамой на поезде в гости к бабушке и моей тете. Как полагается, с собой была какая-то еда. Уже не помню, что именно было у нас. А вот у соседей была курица и картошка. Конечно же, мне, как мелкому, очень захотелось именно соседской курицы. Как же я на нее смотрел... Я даже в подростковом возрасте так на девочек не засматривался... Видимо, меня спалили. Я уже и не помню, кто там был в соседях — то ли женщина, то ли какая-то бабушка с детьми. Но прекрасно помню, что мне дали целую ножку. Что может быть вкуснее, чем куриная ножка с картошкой в детстве? Было здорово. © vkedax1 / Pikabu
- Ночь в плацкарте. Храп стоит такой, что вагон трясется. Терпели с соседями час — не выдержали. Я подхожу, осторожно трясу виновника за плечо: «Мужчина, ну перевернитесь вы уже на бок!» Он просыпается, заспанно смотрит на меня, а дикий храп продолжается. Оказалось, эти звуки издавал крошечный мопс, спавший в ногах у девушки на верхней полке. Этот меховой комок храпел громче трактора, и ничего с ним сделать было нельзя — природа такая.
- Ехали в детский лагерь с младшей сестрой. Ночь наступила, уже все легли спать. Сестра встает со своей полки и уходит куда-то. Я подумала, что в туалет. Проходит десять минут — ее все нет. Вдруг подходит вожатый и напугано говорит: «Слушай, забери, пожалуйста, сестру свою... Она там легла». Я ничего не понимаю, иду за ним и вижу, что сестра лежит на чужой полке, а мальчик в углу забился. Оказалось, что моя сестра лунатит и вот так во сне заняла чужое место.
- Я как-то засиделся в зале ожидания. Пошел садиться на свой поезд, вижу его в окошко с перехода — и что-то закружилась голова. Оказалось, это не голова закружилась, а мой поезд поехал. Я рванул к нему, догоняю, вижу проводницу, в открытую дверь торчит, я ей ору свой номер вагона — и она меня впускает на ходу. Запрыгнул, поезд был полупустой, так что шел я через вагоны с моргающим светом и лязгающими дверями купе, как в фильме ужасов. Ну, в моем вагоне хоть свет горел. © vova3118
- Ехали на юг: я, сын и муж. Взяли две нижние и одну верхнюю. Вторую верхнюю заняла бабуля лет 85. Мужу пришлось с ней меняться, хоть он на верхней не помещался. Лежим наверху, и тут он руку под подушку засунул, и как давай ржать. Достает руку, а там вставная челюсть! Муж говорит: «Бабусь, ты ничего не забыла?» Сам при этом смеется так, что выговорить слова не может. Ну, в общем, весь поезд ржал. © Татьяна Алиуллова / ADME
- У меня была проблема с ногой, и я заранее взяла себе билет на нижнюю полку, потому что не могла бы нормально скакать по верхним. Сажусь в поезд, а на моем месте мадам с ребенком лет пяти. И она мне заявляет, что будет ехать здесь, потому что у нее болит спина. Естественно, я учинила скандал. И всю дорогу с верхней полки слушала ее причитания: «Ну вот, доченька, у мамы болит спинка, но мы на верхней полке, потому что тетенька плохая». © anya.ilyushina
- Была у подруги в столице, должна была уезжать на поезде 16 мая, но решила, что погощу еще, и поменяла билет на 18-е число. В этом поезде встретила своего будущего мужа. В октябре мы уже поженились. Родилась дочурка. Интересно, что бы сейчас было, не поменяй я тогда билет — даже думать не хочу. Это был день, который изменил все. Билеты храним как семейную ценность. © Подслушано / Ideer
- Ехали в поезде, я и трое детей. Я выкупила целое купе. Заходит проводник с бабушкой и просит «принять ее». Пожалела и пустила. Она целый час громко болтала по телефону. Решила выдохнуть, чай попить и ушла за кипятком. Возвращаюсь, а там картина маслом: бабулька отчитывает моих детей за то, что они громко играют и мешают ей отдыхать, хотя до этого она позвонила каждому родственнику отчитаться, куда путь держит. Сразу же пошла к проводнику, чтобы он вернул несостоявшуюся соседку на ее место. Пока бабушка собиралась, я была очень удивлена, насколько широк ее словарный запас в бранных словах. © bookish_snob
- Работаю на ЖД. В последнее время стал замечать, что все больше и больше людей машут поезду. Причем неважно — старый дед это или маленький ребенок. Все это делают. Я вот не могу понять: может, если вас заметил поезд, вам дают +10 к крутизне? Или +5 к удаче? Нет, мне, конечно, не жалко всем посвистеть, но зачем вы это делаете? © Подслушано / Ideer
- Поехали со школой на экскурсию в другой город — получается, что вагон был полностью наш. Мы на радостях давай песни петь под гитару, в игры играть, болтать. А классная руководительница хотела лечь рано, поэтому всячески пыталась нас угомонить. Попросила даже проводника выключить свет, но мы все равно бегали друг к другу в купе. Кое-как нас угомонила. Рано утром заявляется к нам и начинает со всех скидывать одеяла и орать: «Вы мне ночью спать не давали, а я вам сейчас спать не дам!» Мстила нам всю дорогу туда, не давая засыпать даже в автобусе.
- Собирался на поезд, а голова у меня «дырявая», постоянно все забываю. Сто раз проверил сумки и документы перед выходом из дома, вроде бы ничего не забыл, отправился на вокзал, ибо уже опаздывал. В сильной спешке забрался в вагон, нашел свои места, еще раз все проверил, разложил вещи и вздохнул с облегчением. Еду себе один в купе, смотрю в окно и понимаю, что уже хочу есть. Начинаю рыскать по сумкам, а там пусто. Я еду забыл взять! У проводницы только чай, кофе и вафельки, на этом я 12 часов не протяну. Но подумал, что дотяну до первой долгой остановки. Вышел в каком-то городе, иду покупать себе беляш, а там наличка нужна, у меня все на карте... И никто не хочет помочь, даже продавщица отказалась, сказала, что у нее нет карты. Но мне повезло, потому что там же ко мне в купе подсела одна бабушка, которая очень настойчиво предлагала перекусить с ней, а я и не сильно отказывался, ибо уже проголодался. Она стала моей спасительницей: яйца достала, курочку, огурчики домашние, колбаску и хлеб. Вкусно, атмосферно и душевно! Эта бабушка спасла мою поездку, ибо без нее мне бы пришлось еще несколько раз бегать по незнакомым вокзалам и искать себе странные беляши сомнительной свежести. © Палата № 6 / VK
- Я — королева казусных ситуаций в дороге, сколько их было за всю жизнь, и не вспомню. Еду в поезде, соседка — миловидная женщина средних лет. Провожал меня на поезд мой парень и сразу после того, как вышел из вагона и поезд тронулся, написал мне: «Загляни на верхнюю полку, там сюрприз». Заглядываю и вижу красивый сверток, пахнет чем-то вкусненьким. Ну, думаю, вкусняшку мне завернул, он любитель меня побаловать. Проголодаюсь — перекушу. И вот, когда этот момент настал, я развернула тот самый сверток и начала поедать аппетитный сэндвич, который был внутри. И тут я ловлю на себе ошарашенный взгляд женщины и слышу: «Это был мой обед, но вы угощайтесь... Приятного аппетита». Поискала внимательнее на верхней полке, а там записка: «Удачной дороги!» © Палата № 6 / VK
- Я после операции ехала с дочерью, взяли целое купе. Проводник же много раз просил подстелить к нам людей. Дочь с ним даже поругалась. В конце концов он пришел и попросил забрать матрасы и подушки с верхних полок. Подушки мы не отдали — положили по две подушки на свои места, ведь заплатили за все купе! © iraya_ereke_asmira
- Ехала обратно домой из лагеря. Вожатая взяла мне билет в плацкарт с ней и мальчиками из нашего отряда. Наши девочки были в другом вагоне, а мы с мальчиками делили вагон с отрядом каратистов. У каратистов было две девочки, и они взяли меня под свое крыло: мол, «как ты тут одна едешь среди футболистов». Так всю дорогу мы втроем и проболтали. Было забавно. Сочувствовали мне, хотя сами, получается, постоянно находились в обществе только мальчиков.
- Ехали с парнем ночным поездом. Он уже давно спал, а я все не могла уснуть: еды с собой не было, а на голодный желудок я никак не могу. Около двух часов ночи я вышла на станции, где была остановка на 30 минут, чтобы зайти в кафе за едой. Пока нашла кафе, пока простояла в очереди, поняла, что уже пора бежать. В поезд я буквально залетела, ведь он уже отправлялся, но успела. Довольная зашла в купе, в темноте поцеловала парня в щечку и сказала: «Доброй ночи, котик» — и легла на свою верхнюю полку. Но минут через десять меня разбудила женщина. Оказалось, я лежу на ее месте, в ее постели. Как же было стыдно, я забежала не в тот вагон! Когда я, вся красная и смущенная, выходила из купе, лысый бородатый мужчина (прямо как мой парень), лежавший на нижней полке, сказал мне вслед: «Жаль, что вы уходите. Давно не слышал таких ласковых слов». © Не все поймут / VK
Прочитав истории наших героев, прям захотелось отправиться в какое-нибудь новое путешествие на поезде. А у вас были забавные истории в дороге? Может, кто-то специально занимал ваше место?
