15 историй из путешествий, которые запомнились надолго
Истории
1 час назад
Даже в долгожданном и таком тщательно запланированном вами отпуске события могут выйти из-под контроля. И хорошо, если они обернутся приятными неожиданностями. Ведь случайные знакомства и непредвиденные приключения иногда делают отпуск более ярким.
- Полетели мы в Турцию отдыхать. Не помню точно, о чем шла речь, но мы стояли с женой около ресепшена и что-то обсуждали. И тут она мне говорит, мол, при турках о таком разговаривать нельзя, это неприлично, давай в номере продолжим. Я ж ей отвечаю: «Зай, эти турки, нифига не понимают!» Стоящий за стойкой парень на ломаном, но нашем родном языке: «Очень даже фига мы понимаем!» Неудобно получилось, но кто ж знал? Впредь стал умнее и вел себя потише. © Рабочие истории / VK
- В последний день отпуска я неудачно падаю в отеле на плитке и ломаю ногу. Самолет через 6 часов. От гипса отказалась, решила лететь в тугом бинте. Сложно представляла перелет в 13 часов, но куда деваться. Эта ситуация мне показала, какими отзывчивыми бывают люди. Стюардесса отдала мне свое место, ибо там удобнее, можно вытянуть ногу. Паренек под 2 метра ростом помог мне сумки донести. Потом он кричал через весь салон, мол, если нужно будет достать багаж, кричи: «Саня-я-я!» При пересадке мне снова помогли, довезли на коляске до зала ожидания следующего самолета. В следующем самолете все люди менялись местами, чтобы мне было удобно. Такой отзывчивости и такого понимания я не ожидала, было очень приятно. © Рабочие истории / VK
- Мы путешествовали с лучшим друзьями по тропическому лесу на границе Бразилии и Аргентины. Пейзаж был потрясающий и мы отлично проводили время. Вдруг я услышала визг, а там друг застрял в паутине. Он хотел сфотографировать что-то немного в стороне от тропинки и прямо попал в паутину. Это была не просто паутина, она была около 2 метров в высоту и простиралась между двумя большими деревьями на расстоянии полутора метров. Все его тело было в паутине. Мы посмеялись над ним и помогли выбраться оттуда. И, к счастью, так и не увидели паука, который ее сплел. © Unknown author / Reddit
- Расскажу, как я затупил в отеле в Египте. Рубашка в чемодане помялась, нужно было погладить. Утюга в номере нет. Иду на ресепшен просить утюг, английского почти не знаю. Стоит девушка за стойкой, я ей жестом показываю, будто глажу, и говорю: «Пшш-пшш-пшш», ну типа как утюг делает. Говорю ей: «Мисс, айрон, айрон!» Смотрю, а администратор начинает вдруг ржать и такая: «Мужчина, вам утюг дать?» Я покраснел сильнее свеклы, наверное. © Рабочие истории / VK
- Я остеопат. Поехала в долгожданный отпуск за границу. Лежу на пляже, вижу, как мужчина хватается за поясницу, охает, вздыхает. Ну как тут не помочь? Пошла, предложила помощь, на ломаном английском объяснила, что я врач. Но ему в тот момент было все равно, наверное, кто я, абы помогла. Спину вправила, на ноги поставила, так он от радости мне $ 200 в руку всунул и мой номер попросил. Отдыхала я там 2 недели, так вот за это время я помогла его жене, сыну, партнеру по бизнесу и даже соседу. По итогу отдых я окупила, еще и в плюсе осталась. © Рабочие истории / VK
- В хостеле в Амстердаме мы жили в комнате на 8 человек. Подружились с соедями. Как-то вечером пока мы весело болтали в комнату зашел парень, занял свою кровать и вдруг вытащил огромный меч. Он просто сел на койку, достал меч, положил его себе на колени и молча сидел. Мы тоже на секунду замолчали, потому что не знали, чего еще ожидать. Мы попытались поздороваться и быть дружелюбными. Он проигнорировал нас и просто сидел с мечом. Мы все устали, но не могли спокойно лечь спать. А парень просто положил меч рядом с собой на кровать и заснул. На следующее утро мы спросили на стойке регистрации об их позиции в отношении мечей. Оказывается — мечи разрешены. © Vedmedyk / Reddit
- Уезжали всей семьей на отдых за границу, в аэропорту нужно было пройти паспортный контроль. Строгий офицер сказал сначала моему мужу снять обложку с паспорта, а через пару минут уже и меня попросил. Затем очередь дошла до нашей 4-летней дочери, у которой обложка была самодельная. Она ее сделала из плотного картона, разукрасила сама, склеила. Офицер покрутил паспорт в руках, понял, что если попытается снять обложку, то она порвется. Проверил так, не снимая. Мелочь вроде бы, а приятно, что даже на своей сложной работе он остается человеком. © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем отдыхали в Португалии, в Лиссабоне, и он подхватил ОРВИ. Позвонили в свою страховую, нам сказали адрес местной больницы с отделением скорой помощи. Приезжаем туда. Муж сидит в очереди и нервно думает, как он будет с температурой под 39 объяснять все на английском португальскому врачу. Какое же счастье было, когда он зашел в кабинет, а там ему: «Здравствуйте, Вадим. Проходите, присаживайтесь». Врач оказался выходцем из Латвии, 6 лет назад переехал в Лиссабон.
- Я учился в школе-интернате, родители были заняты на работе, поэтому лететь домой в Калькутту мне пришлось одному. При регистрации на рейс произошла какая-то путаница: мой билет оказался кому-то продан. Меня направили в бизнес-класс, сидел я там на пушистом диванчике. Экипаж встретил меня со стаканом кокосовой воды и теплыми полотенцами. На обед — роскошная трапеза, включая китайские закуски и индийские десерты. Сидящие рядом люди с удивлением смотрели на 15-летнего пацана, набивающего живот до отвала. Уже дома мама приготовила мне еду, но я так объелся, что отказался. © Mainak Saha / Quora
- Мы с другом ехали на поезде в Париже. Я ела лапшу быстрого приготовления. И тут один очаровательный джентльмен встал, чтобы выйти из поезда, поклонился мне и очень нежно и вежливо забрал мою лапшу. Несколько раз сказал «мерси» и вышел из поезда. Я даже не разозлилась. Как он забрал эту лапшу — просто великолепие. Одно из моих любимых воспоминаний о поездке. © Unknown author / Reddit
- Греция. Вечер. Путешествовали на машине и просто искали место, где можно припарковаться, чтобы поспать прямо в салоне. Едем по дороге. Поля, какие-то деревни и вдруг красота! Видим в чистом поле огни. Куча машин, толпа народу. Арка из сена, стоят столы, все что-то празднуют. Подъезжаем туда. А все говорят по-гречески и ничего не понятно, но каким-то чудом мы нашли соотечественницу, которая объяснила, что народ отмечает день покровителя этой местности. Отлично повеселились, нас еще и накормили бесплатно.
- В Америке есть такая тема с животными, что они прекрасно и замечательно живут среди людей. Я была на Аляске, там медведей было много. Однажды мы с парнем ехали в машине, только я стала выходить, а он такой: «Стой, закрой дверь». Я, мол, чего, но дверь закрыла. И прямо перед нами здоровенный мишка прошел. Даже не обратил на нас внимания.
- Несколько лет не была в отпуске. Прошлым летом выбралась со своим 13-летним сыном в Испанию. У меня масса впечатлений: волшебная архитектура Гауди, узкие улочки средневековых городов, крутые горки «Порт Авентура», море, солнце, золотой песок и постоянная атмосфера праздника. Спросила сына, что ему больше всего понравилось. Ответил: «Баскетбольная площадка рядом с пляжем». Реально облегчил мне выбор места для следующего отпуска © Подслушано / Ideer
- Мы с моей девушкой ужинали в тихом местечке на севере Вьетнама. Хозяева начали накрывать на стол. Вынесли торт, еду и другие «праздничные» вещи — стало очевидно, что это для дня рождения их маленького ребенка (лет пяти, наверное). Поскольку мы были единственными посетителями, мы решили уйти, чтобы они могли спокойно отпраздновать, но они настояли, чтобы мы остались. Они поделились своей едой, налили нам еще напитков и не ожидали никаких денег. Конечно, мы дали им приличную сумму (не больше, чем заплатили бы за еду и щедрые чаевые). Языковой барьер был настолько велик, что все, что мы могли сказать друг другу, это «ура». Просто улыбались и смеялись. Прекрасное человеческое общение, и нам очень повезло там оказаться. Люблю такие моменты. © CreamyToots / Reddit
- Окончил музыкальную школу. Играю чаще дома, жене моей нравится. А тут поехали в Турцию. В отеле стоит рояль, да такой красивый, что я не смог удержаться и сел играть. Отрываю взгляд от клавиш, а вокруг меня куча народу. Все смотрят, кто-то стал подходить в мою пляжную сумку доллары кидать. Так я первый раз заработал $ 197. Потом еще раз играл. Нет, не ради денег, для души, снова собрал толпу, заработал за час игры $ 208 долларов. А за день до отъезда меня позвали на ресепшен и попросили сыграть в ресторане. За 2 часа игры заплатили $ 500 долларов. Жена шутит, мол, давай каждый отпуск будем выбирать отели с роялем. Все тратят деньги, а мы будем зарабатывать. © Рабочие истории / VK
А в этих подборках можно погрузиться в атмосферу путешествий, которые точно запомнились надолго.
Комментарии
Уведомления
Увы, я за границей был раз только и то в Египте. Один официант все ходил вокруг меня туда сюда. У меня аж самооценка поднялась, подумал, может познакомился хочет. А он потом подошёл и предложил дурь у него купить 😁😁
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