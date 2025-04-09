15 случаев, когда случайная находка перевернула все с ног на голову
Иногда случайно найденная вещь может изменить жизнь и скрасить ее. А может разрушить отношения или поколебать доверие. О том, какими последствиями и историями может обернуться нечаянная находка, расскажут герои этой статьи.
- Времена были непростые, многие тогда жили за счет выращенного на огородах. И вот как-то приехала знакомая копать картошку — а ту всю собрали. Соседи говорят, мол, сестра ваша приезжала, она еще ваш халатик носила… Приуныла знакомая, сестры-то у нее нет, но решила хоть поработать. Надела халат, руки в карманы засунула — а там горсть золотых перстней! Забыла "сестрица" ну и невольно заплатила за выкопанную картошку. © Julia New
- Шла от метро через рыночек. Увидела на прилавке виноград. Захотелось так, что в глазах потемнело. А денег только на молоко и хлеб для семьи... Отошла от прилавка и так грустно стало, что пошла, опустив голову. Отошла метров на пять и вдруг вижу под своим башмаком купюру! А в голове слышу свой голос: «Это тебе на виноград!» © Irina Serebryakova
- Мой отец был реставратором. Он работал в галерее в Лос-Анджелесе. Однажды он купил очень поврежденную картину за $ 1500. И внезапно осознал, что под одной картиной есть другая картина. Он снял новую краску и увидел картину с балеринами, очень похожую на стиль Дега. Он отправил картину в Метрополитен-музей для подтверждения подлинности, и оказалось, что это подлинник Дега. У него купили картину за 1,5 миллиона долларов. © Cre8ivejoy / Reddit
- Мы с братом исследовали одну пещеру, и я нашел там банку с крышкой, запечатанной воском. Стекло было темно-коричневым, поэтому было непонятно, что внутри, но было ясно, что банка хранилась долгие годы нетронутой. Мы принесли банку домой, сняли восковую печать и открутили ржавую крышку. Внутри было несколько рукописных любовных писем 50-х годов от мужчины к его возлюбленной. Они были хорошо написаны и очень страстны, но не было ни полных имен, ни адресов, ни конвертов, а поэтому мы не смогли их вернуть. © Unknown author / Reddit
- На прошлой неделе нашла кошелек рядом с дверью магазина, вернула в магазин единственному продавцу. Стою, наблюдаю за своим ребенком на детской площадке неподалеку. Вижу, женщина что-то пытается найти на дороге и у газонов, я ее спросила, может, она кошелек потеряла? Она описала этот кошелек, я ее отправила в магазин. Выходит растерянная: ей продавец сказал, что никто никакого найденного кошелька не приносил. Стало противно, зашла вместе с ней в магазин и «напомнила» о том, что я 5 минут назад отдала ему кошелек. Продавец сделал вид, что он не понял вопрос женщины в первый раз.... © Olga Mandola
- Как-то раз мне приснилось, что у меня появился браслет с коричневыми камушками. На следующий день прохожу мимо скамейки в парке и вижу, что там лежит точно такой же браслет, как мне приснился. Я взяла его с собой и положила на скамейку записку со своим номером о том, что нашла его. Через пару дней мне позвонила женщина. По телефону она рассказала мне, что это браслет ее мамы, которой уже нет в живых. Этот браслет был памятью о ней, хоть и не имел никакой материальной ценности. Вы не представляете, как она была рада снова получить его! А ведь если бы он мне не приснился, скорее всего, прошла бы мимо... © Gulnara Berger-Gareeva
«Вот такую странную ложку мы обнаружили в пустующем сейчас доме моей девушки»
- Однажды моя собака захотела пойти гулять около 3 часов ночи. Я с усилием, но вытащил себя из постели и повел ее на темную парковку по соседству рядом с кучей ночных клубов. Гуляла она, гуляла, пока не ухватила что-то в пасть. Переживая, чтобы она не сожрала что-то опасное, я полез ей в пасть и вытащил мокрую 5-долларовую купюру. Через несколько минут она ухватила что-то еще, и я выудил у нее из пасти уже 10-долларовую купюру. Пару минут прошло — и в пасти оказалась уже 20-долларовая. Гулял с ней еще полчаса, но 50-долларовую так и не дождался. © uncanning / Reddit
- В детстве я нашел домашнюю черепаху, бродившую по лесу. А в нашей местности черепахи не водятся, так что дикой она не могла быть. Мы так и не нашли ее хозяина, поэтому мне пришлось оставить ее себе. 25 лет спустя она все еще живет с нами. © Fernweh1 / Reddit
- Мама передавала бабушке продукты, а бабушка отдавала маме обратно пустые пакетики: была у нее привычка собирать и стирать их. И так как мы с сестрой вечно выпендривались и не хотели брать пакетики обратно, а бабушка прям настаивала сильно на этом, скручивала их в рулончик. Иногда доходило до ругани, так как мы не всегда сразу ехали домой. Мы придумали закидывать рулончики на антресоль. А уже когда бабушки не стало, стали как-то разбирать антресоли и нашли эти рулончики. Раскрыли, а там были деньги. Мне было так стыдно. © Жемчужина / Dzen
«Нашел эту лампу брошенной на обочине. Она была разболтанной и шаталась. Но подкрутил гайку на донышке — и она как новая»
- Муж коллеги, мужик лет под 50 — тренер. И вот коллега как-то нашла у него в паспорте под обложкой заключение гинеколога на имя 22-летней девушки. Коллега поинтересовалась у мужа, что это значит, а тот с невинным видом заявил, что это, мол, он забирал заключение по просьбе матери той девушки, которую он тренирует. И коллега ему поверила. Уже 30 лет с ним живет, а он ее все за нос водит: то кредит возьмет на свое имя для одной работницы, то шлет какой-то дамочке картинки без повода, то в командировках зависает. © Аромат кофе / VK
- Раньше не любила собирать грибы. В предпоследний такой поход нашли один гриб и... котика: мелкий комочек размером со жменьку с кривым тоненьким хвостиком. Оставили это чудо у бабули в деревне. В последний поход за грибами свекровь с мужем нашли по два белых гриба, а я — опять кота! Отошла на метров 30 и уткнулась в нужное дерево — маленький клубочек с расцветкой рыси и глазками, полными обречения. Забрали с собой.
Отношение к собиранию грибов поменяла. © Подслушано / VK
- Мы с другом отдыхали в местной забегаловке, когда я случайно увидел внизу что-то блестящее. Я поднял это. Это оказалось кольцо, но не простое кольцо, а кольцо Всевластья — точная копия кольца из «Властелина колец». На нем даже были выгравированы те же руны сбоку. Я рассмеялся и рассказал своему другу, большому фанату «Властелина колец», о своей находке. А он вдруг резко стал серьезным и потребовал, чтобы я дал ему рассмотреть его получше. Тут уже я расхохотался, так как его реакция была похожа на то, что происходит с персонажами книги и фильма, когда кольцо оказывается рядом. © Blutos_Beard / Reddit
Только вчера пересматривала серию, где Шелдон, Леонард, Говард и Радж нашли копию кольца всевластия, которая снималась в фильме.
- Много лет назад подарил мне бывший муж красивый тоненький золотой браслет на руку. Я была в декрете, мы не шиковали, поэтому этот подарок был для меня очень дорог. Надевала я его нечасто, жалела и берегла. Но как-то вечером пятницы пригласили нас друзья в гости. Жили мы с родителями мужа, мать его дала добро, согласившись посидеть с дочкой, я надела свою единственную парадно-выходную блузку, ну и, конечно, браслет. А, придя домой, закрутилась и браслет не сняла. А с утра у нас была запланирована грандиозная разборка мусора в большой кладовке. Родители мужа разрешили выкинуть оттуда весь хлам и сделать для себя комнату отдыха. И вот, после очередной ходки по сугробам к мусорному контейнеру, я вспомнила, что браслет-то вроде как не снимала, но и на руке его почему-то нет. Перевернули все дома, но браслет не нашли. Переместились на улицу. Обследовали весь путь от дома до мусорки. И поняли, что остается только мусорный контейнер. Однако спустя час, провонявшись помойкой и подтерев мои слезы и сопли, мы отправились домой ни с чем. Развязка истории случилась весной. Одним прекрасным днем приходит с улицы отец мужа и держит в руках... золотой браслетик. Мой браслет, словно подснежник, обнаружился в лужице растаявшего снега у подъезда и, что удивительно, никто его не прибрал. Таким образом потерянные вещи ко мне еще не возвращались. © Selesti.N / Pikabu
В жизни порой случаются ситуации, которые кажутся почти абсурдными, если смотреть на них со стороны, но, как правило, всем им находится вполне логичное объяснение.
Комментарии
Ну да, обладательница кучи золотых перстней выкапывала чужую картошку))) и бутылки сдавала))
Чем богаче, тем жаднее и воровитее. Кто в 90-е нажился честным путем? Были и "сельскохозяйственные" бандиты. Могли прямо при хозяевах, угрожая ножом, собрать всю клубнику, а, иные и огнестрельным оружием не брезгова