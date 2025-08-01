15 человек, которые не растерялись и круто ответили спамерам

В моем регионе есть (ну то есть уже был) банк-монополист, действительно у большинства есть там счет. А я приезжая, хоть и 10 лет здесь живу. У меня с 14 лет был «зелененький» банк, потом поменяла нa другой, а вот карты этого местного банка не было никогда.

Но мошенники считают, что здесь у всех они есть, конечно))

Поэтому нa мой ответ «службе безопасности такого-то банка», что у меня нет их карты, там замялись и спросили: «А какого банка есть?».

Тут уже я рассмеялась и поинтересовалась, позвонят ли мне тогда они же через минут уже от имени моего банка)))