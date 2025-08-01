15 человек, которые не растерялись и круто ответили спамерам
Звонки, сообщения, письма, уведомления, — какими только способами не придумали рассылать спам. Осталось только голубиной почтой воспользоваться. Неважно, каким образом это делается, суть остается одна — нажиться на доверчивых людях. Важно помнить, что в реальной жизни взаимодействие со спамерами может быть опасным, и лучшая стратегия — игнорирование и блокировка. Однако герои нашей подборки нашли необычные способы ответить спамерам так, что мало тем не показалось.
- Мне недавно звонил один умник, мол, какого рожна пользуетесь чужим номером? Это номер Юлии! А у меня этот номер еще с нулевых. Но мужик прям заряженный такой перец: угроза за угрозой. Недолго думая, решила получить с этого свою выгоду и говорю: «О, зашибись, раз это номер Юлии, так пущай теперь мои рассрочки и кредиты платит, привязанные к номеру! До свидания, малыш злой». © alyona_1786
- — Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Юрий, я помогу вам списать абсолютно все ваши долги!
— О! Юрочка, а супружеский спишете?
Отключился. И вот, что ж ты, Юрка, сдал назад, а? © GoldyVixen / Pikabu
- На очередное спам-сообщение я написал: «А вы можете заткнуться?» В ответ мне прилетело: «Вы успешно отписались от рассылки». Кажется, я нашел идеальный способ взаимодействия со спамерами. © Tennis37 / Reddit
- Мама недавно переехала ко мне, и как-то раз ей звонят из нового салона в ее родном городе. Она всячески объясняет, что никак не может, но парень не сдается: «Скидка, спецусловия, когда вас записать?» И тут мама, не выдержав, громко так рявкает ему: «Сейчас посмотрю в календарь... приду, когда рак на горе свистнет! До встречи». И кладет трубку. Я валялась с хохота! Больше ей, кстати, не звонили оттуда, пометили, наверное, как агрессивную.
- Если приходит спам с продвижением магазина или предложением товаров, то можно просто скопировать и вставить сообщение отправителю. Пусть прочувствуют на своей шкуре, каково это, тратить время на сообщения, в которых ты не заинтересован.
© Unknown author / Reddit
- Сейчас не отвечаю на незнакомые номера, если только не жду курьера. А раньше, бывало, звонили, например, из банка. Разговор был такой:
— Здравствуйте. Это банк такой-то. Вам удобно сейчас разговаривать?
— Нет, не удобно.
— А когда вам можно перезвонить?
— Никогда. Никогда вас устроит?
На том конце провода как-то рассмеялись. © Екатерина Екатерина / Dzen
Я кстати слышала, что реально некоторых "клиентов" помечают как агрессивных и больше не звонят. Но главное - без ругательств, за это вроде штраф есть
- Как мой муж ответил на очередной спам:
— Сохрани мой новый номер, пап.
— Это Вова или Алекс?
— Алекс.
— Супер, сохраняю я даже не знал, что у тебя есть телефон. Все хорошо?
— Да.
— Скажешь, если что-то понадобится.
— Можешь помочь мне кое с чем? Мне надо оплатить кое-что, а счет заморожен, потому что я зашел с нового телефона, а он еще не зарегистрирован. Я пришлю тебе детали, поможешь?
— Конечно! А для чего это?
— Я хочу купить жалюзи и шторы домой.
— Отлично, а какие ты выбрал? Я бы хотел взглянуть. Когда их доставят?
— Я тебе все покажу, так я скидываю реквизиты?
— Конечно! Я хотел сказать, как сильно горжусь тобой. Жалюзи нам действительно нужны, а ты так здорово все организовал. Далеко не все трехлетние дети смогли бы такое провернуть. Ты сидишь прямо передо мной, играешь с динозавром. Я даже не заметил, как ты переписывался. © glavet / Reddit
- — Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Пиши нам и будет то, чего нет у олигархов.
— Совести? © vovazuev / Pikabu
- У моего папы и брата одинаковые имена. Каждый раз, когда папе звонят спамеры, он отдает трубку моему братишке, чтобы тот ответил. Все удивляются, а папа просто добавляет: «Это именно тот, с кем вы хотели поговорить». А если братишки нет дома, папа на вопрос: «Можно мы поговорим с таким то таким-то?», отвечал: «Конечно, но вы ведь в курсе, что ему 2 года? Если я прерву его дневной сон, он будет очень ворчать». То, как мы все смеялись с этого ответа, смягчало недовольство, вызванное звонками спамеров. Тем более со временем звонить и вовсе перестали. © TheBobbySocksBandit / Reddit
- Сидим у друга. Без конца названивают спамеры. Ему надоело и он принял очередной видеовызов. А там смазливая девушка что-то вещает. Голос безумно приятный, но слов не разобрать. Друг, видимо, бесстрашный. Смотря прямо в камеру, показал ей свой чай. Потом переключился на комнатные растения и вид с балкона. Сказал больше ему не звонить, состроил ей мордашку и завершил звонок. Уже пару дней не беспокоят его. Не знаю, надолго ли это затишье.
- На самом деле все зависит от спамера. Некоторые бывают на удивление прямолинейными, прямо как тот, что позвонил мне вчера и сказал: «Предупреждаю, мы собираемся вас развести». Я ответил: «Как хорошо, что вы так честны», — и повесил трубку. © Gordon Strathdee / Quora
"Пиши нам и будет то, чего нет у олигархов."... вообще-то пугает... Вот чего потенциально нет у олигархов? вшей? мыслей о том, как оплатить еду и коммуналку? машины с дырой в глушителе, которую не на что заделать?
- Мой любимый способ избавляться от спамеров — сидя за компьютером, делать вид, что я следую их инструкциям, хотя на самом деле я просто тяну время. Как-то раз спустя минут 10 один из спамеров спросил, какой программной системой я пользуюсь. Совершенно случайно оказалось, что совсем другой. На что он заявил: «Спасибо, что потратили мое время». Я любезно ответил: «Всегда пожалуйста, звоните еще». © Dan Ryder / Quora
- Часто мне названивают на телефон. Обычно это связано с моей работой. Очень бесит, когда я еще не знаю с кем я общаюсь, а у меня уже интересуются моим именем, поэтому, зачастую я называю любое случайное имя, но только не свое, а иногда и вымышленное. А вдруг это мошенники или люди, составляющие базы для обзвонов? Пример такого диалога, когда мне позвонили на телефон:
— Алло!
— Да, здравствуйте, меня зовут Елена, я хотела бы предложить вам сотрудничество. Как я могу к вам обращаться?
— Что хотите предложить?
— Как я могу обращаться?
— Никак.
— Назовитесь, без этого нельзя.
— Крамотарокачтпоманиорангардипартавидаловаджингартуп, — генерирую случайное очень длинное слово, — это мое имя!
— Как?
— Крамотрволимкндуентимандегииманелзимента, — снова генерирую, потому что сам не запомнил предыдущее слово.
— Да, действительно, давайте лучше без имени, я не смогу его воспроизвести.
— Нет уж, раз настояли, давайте тогда с именем!
— Ну я не смогу его выговорить.
— Ну тогда до свидания. © RemontVKvartire / Pikabu
- Обычный звонок от спамера:
— Здравствуйте, я Виталий из компании такой-то. С кем я могу переговорить о сотрудничестве?
— Сейчас соединю с ответственным по сотрудничествам, оставайтесь на линии, — говорю собеседнику, отключая микрофон.
Минут через 5 собеседник понимает, что его продинамили и сам сбрасывает трубку. Сегодня такое не сработало. После выключения микрофона собеседник сразу сбросил трубку. Видимо, спамер с большим опытом оказался. © ProtivSpama / Pikabu
- Когда мне звонят из банка с предложением кредита под 20% годовых, радостно предлагаю вариант наоборот — я одалживаю банку подобную сумму и именно под такие проценты. Но почему-то они не хотят. Извиняются и кладут трубку. © Ирина / ADME
А какая переписка надолго запомнились вам? Возможно, вы вспомните о ней, приглянувшись к сообщениям в этих подборках:
Комментарии
В моем регионе есть (ну то есть уже был) банк-монополист, действительно у большинства есть там счет. А я приезжая, хоть и 10 лет здесь живу. У меня с 14 лет был «зелененький» банк, потом поменяла нa другой, а вот карты этого местного банка не было никогда.
Но мошенники считают, что здесь у всех они есть, конечно))
Поэтому нa мой ответ «службе безопасности такого-то банка», что у меня нет их карты, там замялись и спросили: «А какого банка есть?».
Тут уже я рассмеялась и поинтересовалась, позвонят ли мне тогда они же через минут уже от имени моего банка)))
Подборка крутая, некоторые истории прямо очень смешные. Последняя так вообще стеб. Так им, этим мошенникам!
Тоже очень часто звонят "разводилы:"Вы выиграли такую-то очень большую сумму денег". На что я отвечаю:"Очень хорошо. Я сейчас прохожу лечение в такой-то клинике, даю Вам их счёт для оплаты моего лечения". После чего сразу "разводили" отключаются. И я не вру. Я инвалид 3 -й группы и действительно очень часто прохожу лечения или обследования.