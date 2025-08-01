15 человек, которые не растерялись и круто ответили спамерам

Истории
2 часа назад

Звонки, сообщения, письма, уведомления, — какими только способами не придумали рассылать спам. Осталось только голубиной почтой воспользоваться. Неважно, каким образом это делается, суть остается одна — нажиться на доверчивых людях. Важно помнить, что в реальной жизни взаимодействие со спамерами может быть опасным, и лучшая стратегия — игнорирование и блокировка. Однако герои нашей подборки нашли необычные способы ответить спамерам так, что мало тем не показалось.

alyona_1786
  • Мне недавно звонил один умник, мол, какого рожна пользуетесь чужим номером? Это номер Юлии! А у меня этот номер еще с нулевых. Но мужик прям заряженный такой перец: угроза за угрозой. Недолго думая, решила получить с этого свою выгоду и говорю: «О, зашибись, раз это номер Юлии, так пущай теперь мои рассрочки и кредиты платит, привязанные к номеру! До свидания, малыш злой». © alyona_1786
  • — Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Юрий, я помогу вам списать абсолютно все ваши долги!
    — О! Юрочка, а супружеский спишете?
    Отключился. И вот, что ж ты, Юрка, сдал назад, а? © GoldyVixen / Pikabu
  • На очередное спам-сообщение я написал: «А вы можете заткнуться?» В ответ мне прилетело: «Вы успешно отписались от рассылки». Кажется, я нашел идеальный способ взаимодействия со спамерами. © Tennis37 / Reddit
  • Мама недавно переехала ко мне, и как-то раз ей звонят из нового салона в ее родном городе. Она всячески объясняет, что никак не может, но парень не сдается: «Скидка, спецусловия, когда вас записать?» И тут мама, не выдержав, громко так рявкает ему: «Сейчас посмотрю в календарь... приду, когда рак на горе свистнет! До встречи». И кладет трубку. Я валялась с хохота! Больше ей, кстати, не звонили оттуда, пометили, наверное, как агрессивную.
  • Если приходит спам с продвижением магазина или предложением товаров, то можно просто скопировать и вставить сообщение отправителю. Пусть прочувствуют на своей шкуре, каково это, тратить время на сообщения, в которых ты не заинтересован.
    © Unknown author / Reddit
  • Сейчас не отвечаю на незнакомые номера, если только не жду курьера. А раньше, бывало, звонили, например, из банка. Разговор был такой:
    — Здравствуйте. Это банк такой-то. Вам удобно сейчас разговаривать?
    — Нет, не удобно.
    — А когда вам можно перезвонить?
    — Никогда. Никогда вас устроит?
    На том конце провода как-то рассмеялись. © Екатерина Екатерина / Dzen
Пирожок в законе
2 часа назад

Я кстати слышала, что реально некоторых "клиентов" помечают как агрессивных и больше не звонят. Но главное - без ругательств, за это вроде штраф есть

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  • Как мой муж ответил на очередной спам:
    — Сохрани мой новый номер, пап.
    — Это Вова или Алекс?
    — Алекс.
    — Супер, сохраняю я даже не знал, что у тебя есть телефон. Все хорошо?
    — Да.
    — Скажешь, если что-то понадобится.
    — Можешь помочь мне кое с чем? Мне надо оплатить кое-что, а счет заморожен, потому что я зашел с нового телефона, а он еще не зарегистрирован. Я пришлю тебе детали, поможешь?
    — Конечно! А для чего это?
    — Я хочу купить жалюзи и шторы домой.
    — Отлично, а какие ты выбрал? Я бы хотел взглянуть. Когда их доставят?
    — Я тебе все покажу, так я скидываю реквизиты?
    — Конечно! Я хотел сказать, как сильно горжусь тобой. Жалюзи нам действительно нужны, а ты так здорово все организовал. Далеко не все трехлетние дети смогли бы такое провернуть. Ты сидишь прямо передо мной, играешь с динозавром. Я даже не заметил, как ты переписывался. © glavet / Reddit
  • — Здравствуйте.
    — Здравствуйте.
    — Пиши нам и будет то, чего нет у олигархов.
    — Совести? © vovazuev / Pikabu
  • У моего папы и брата одинаковые имена. Каждый раз, когда папе звонят спамеры, он отдает трубку моему братишке, чтобы тот ответил. Все удивляются, а папа просто добавляет: «Это именно тот, с кем вы хотели поговорить». А если братишки нет дома, папа на вопрос: «Можно мы поговорим с таким то таким-то?», отвечал: «Конечно, но вы ведь в курсе, что ему 2 года? Если я прерву его дневной сон, он будет очень ворчать». То, как мы все смеялись с этого ответа, смягчало недовольство, вызванное звонками спамеров. Тем более со временем звонить и вовсе перестали. © TheBobbySocksBandit / Reddit
  • Сидим у друга. Без конца названивают спамеры. Ему надоело и он принял очередной видеовызов. А там смазливая девушка что-то вещает. Голос безумно приятный, но слов не разобрать. Друг, видимо, бесстрашный. Смотря прямо в камеру, показал ей свой чай. Потом переключился на комнатные растения и вид с балкона. Сказал больше ему не звонить, состроил ей мордашку и завершил звонок. Уже пару дней не беспокоят его. Не знаю, надолго ли это затишье.
  • На самом деле все зависит от спамера. Некоторые бывают на удивление прямолинейными, прямо как тот, что позвонил мне вчера и сказал: «Предупреждаю, мы собираемся вас развести». Я ответил: «Как хорошо, что вы так честны», — и повесил трубку. © Gordon Strathdee / Quora
Jane
27 минут назад

"Пиши нам и будет то, чего нет у олигархов."... вообще-то пугает... Вот чего потенциально нет у олигархов? вшей? мыслей о том, как оплатить еду и коммуналку? машины с дырой в глушителе, которую не на что заделать?

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  • Мой любимый способ избавляться от спамеров — сидя за компьютером, делать вид, что я следую их инструкциям, хотя на самом деле я просто тяну время. Как-то раз спустя минут 10 один из спамеров спросил, какой программной системой я пользуюсь. Совершенно случайно оказалось, что совсем другой. На что он заявил: «Спасибо, что потратили мое время». Я любезно ответил: «Всегда пожалуйста, звоните еще». © Dan Ryder / Quora
  • Часто мне названивают на телефон. Обычно это связано с моей работой. Очень бесит, когда я еще не знаю с кем я общаюсь, а у меня уже интересуются моим именем, поэтому, зачастую я называю любое случайное имя, но только не свое, а иногда и вымышленное. А вдруг это мошенники или люди, составляющие базы для обзвонов? Пример такого диалога, когда мне позвонили на телефон:
    — Алло!
    — Да, здравствуйте, меня зовут Елена, я хотела бы предложить вам сотрудничество. Как я могу к вам обращаться?
    — Что хотите предложить?
    — Как я могу обращаться?
    — Никак.
    — Назовитесь, без этого нельзя.
    — Крамотарокачтпоманиорангардипартавидаловаджингартуп, — генерирую случайное очень длинное слово, — это мое имя!
    — Как?
    — Крамотрволимкндуентимандегииманелзимента, — снова генерирую, потому что сам не запомнил предыдущее слово.
    — Да, действительно, давайте лучше без имени, я не смогу его воспроизвести.
    — Нет уж, раз настояли, давайте тогда с именем!
    — Ну я не смогу его выговорить.
    — Ну тогда до свидания. © RemontVKvartire / Pikabu
  • Обычный звонок от спамера:
    — Здравствуйте, я Виталий из компании такой-то. С кем я могу переговорить о сотрудничестве?
    — Сейчас соединю с ответственным по сотрудничествам, оставайтесь на линии, — говорю собеседнику, отключая микрофон.
    Минут через 5 собеседник понимает, что его продинамили и сам сбрасывает трубку. Сегодня такое не сработало. После выключения микрофона собеседник сразу сбросил трубку. Видимо, спамер с большим опытом оказался. © ProtivSpama / Pikabu
  • Когда мне звонят из банка с предложением кредита под 20% годовых, радостно предлагаю вариант наоборот — я одалживаю банку подобную сумму и именно под такие проценты. Но почему-то они не хотят. Извиняются и кладут трубку. © Ирина / ADME

Комментарии

Уведомления
Алина
23 часа назад

В моем регионе есть (ну то есть уже был) банк-монополист, действительно у большинства есть там счет. А я приезжая, хоть и 10 лет здесь живу. У меня с 14 лет был «зелененький» банк, потом поменяла нa другой, а вот карты этого местного банка не было никогда.
Но мошенники считают, что здесь у всех они есть, конечно))
Поэтому нa мой ответ «службе безопасности такого-то банка», что у меня нет их карты, там замялись и спросили: «А какого банка есть?».
Тут уже я рассмеялась и поинтересовалась, позвонят ли мне тогда они же через минут уже от имени моего банка)))

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Пирожок в законе
2 часа назад

Подборка крутая, некоторые истории прямо очень смешные. Последняя так вообще стеб. Так им, этим мошенникам!

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Людмила Киш
42 минуты назад

Тоже очень часто звонят "разводилы:"Вы выиграли такую-то очень большую сумму денег". На что я отвечаю:"Очень хорошо. Я сейчас прохожу лечение в такой-то клинике, даю Вам их счёт для оплаты моего лечения". После чего сразу "разводили" отключаются. И я не вру. Я инвалид 3 -й группы и действительно очень часто прохожу лечения или обследования.

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