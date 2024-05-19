Хочется верить, что это психическая из первого коммента так виртуозно таки устроила конфликт 😁
15+ переписок, которые доказывают, что в отношениях адреналина побольше, чем на аттракционе «Супер 8»
С каждый днем все реже можно увидеть людей, которые разговаривают по телефону. Все общение плавно перетекает в мессенджеры. Это не удивительно, ведь в сообщениях можно отредактировать текст, прикрепить фото или вставить смайлик, чтобы лучше передать эмоции. А когда переписываются мужчина и женщина, то накал страстей может быть просто запредельный.
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Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку людей, которые просто зашли оставить комментарий, но тут же стали знаменитостью из-за своего остроумия.
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А пицца? Это же просто - все, что осталось в холодильнике выложить на лаваш, засыпать сыром.
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Я бы предпочла в поселиться в аппендиксе и с веселым перетонитом вырваться из этого тела и тупого вопроса
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Если у них температура в духовке такая же, как в холодильнике, то либо духовка неисправная, либо холодильник.
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Порой переписки оказываются такими эпичными, что накал страстей в них может быть покруче, чем в Санта-Барбаре.
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Какими бы эпичными ни были переписки между мужчиной и женщиной, есть люди, у которых иронии и юмора примерно поровну в каждом сообщении. Речь идет, конечно же, про наших родителей.
Комментарии
Кошечкмоииииии... Почему дамам так нравится устраивать скандал на ровном месте?
Вот интересно - вот если что-то слизывать с другого сайта - зачем брать отстойное, которое и в "родной среде" имеет около нулевой рейтинг ?
Типа - там не выстрелило, а тут как бомбанет ?
Ага, держи белоруса. А если серьёзно, то спасибо за заголовок. Сколько то лет назад узнала что в песне группы Лепреконсы перечислены названия аттракционов и подумала, что надо бы посмотреть как они выглядят. И забыла. А вот сейчас мне напомнили и я наконец посмотрела)
Вы реально считаете это отношениями? Баяны и анекдоты, причем какие-то сексистские.
Плохо, Роман С