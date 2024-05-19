15+ переписок, которые доказывают, что в отношениях адреналина побольше, чем на аттракционе «Супер 8»

С каждый днем все реже можно увидеть людей, которые разговаривают по телефону. Все общение плавно перетекает в мессенджеры. Это не удивительно, ведь в сообщениях можно отредактировать текст, прикрепить фото или вставить смайлик, чтобы лучше передать эмоции. А когда переписываются мужчина и женщина, то накал страстей может быть просто запредельный.

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Криптозоолог мамкин 3 часа назад Скажите, что таких людей не бывает. Мне будет спокойнее - - Ответить

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Конфуз 5 часов назад Я такую картинку уже вешала. Народ,тырим у юзеров? - - Ответить

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Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку людей, которые просто зашли оставить комментарий, но тут же стали знаменитостью из-за своего остроумия.

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Elena LV 5 часов назад А пицца? Это же просто - все, что осталось в холодильнике выложить на лаваш, засыпать сыром. - - Ответить

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Бруннера 4 часа назад А написал бы со строчной, как и должно, проблем ты не было 😀 - - Ответить

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Криптозоолог мамкин 3 часа назад Я бы предпочла в поселиться в аппендиксе и с веселым перетонитом вырваться из этого тела и тупого вопроса - - Ответить

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Tvergirl2001 3 часа назад Если у них температура в духовке такая же, как в холодильнике, то либо духовка неисправная, либо холодильник. - - Ответить

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Порой переписки оказываются такими эпичными, что накал страстей в них может быть покруче, чем в Санта-Барбаре.

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