14 случаев, когда излишняя самоуверенность посадила людей в лужу

Уверенность в себе — прекрасное качество. Но только не тогда, когда берешься за дело, в котором совсем не разбираешься, а ведешь себя так, будто занимаешься этим всю жизнь. Человек, безосновательно уверенный в своей правоте, напоминает навигатор без интернета: ведет решительно, но неизвестно куда.