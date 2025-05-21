14 случаев, когда излишняя самоуверенность посадила людей в лужу
Народное творчество
1 час назад
Уверенность в себе — прекрасное качество. Но только не тогда, когда берешься за дело, в котором совсем не разбираешься, а ведешь себя так, будто занимаешься этим всю жизнь. Человек, безосновательно уверенный в своей правоте, напоминает навигатор без интернета: ведет решительно, но неизвестно куда.
- Пожаловалась лучшему другу, что ревную своего парня к другим девушкам. А он смеется и говорит: «Пфф, а вот моя девушка совсем не ревнивая». Думаю: «Наивный! Ты ж не в курсе, что твоя девушка просит меня докладывать о каждом твоем шаге. Если бы ты об этом знал, то не был бы таким довольным и самоуверенным». Вы всегда на поводке, парни, если не у своих девушек, то у их подруг! © Карамель / VK
- Захожу как-то в трамвай уставшая, включаю музыку в наушниках. Боковым зрением вижу парня, но уставилась в окно, будто не замечаю его. А этот нахал моего плеча коснулся! Говорю трамвайному приставале: «Ну чего?» А он такой: «Оплатите проезд, пожалуйста». © Koslis25 / Pikabu
- Еду по делам, краем глаза замечаю, что какой-то товарищ на соседней полосе всячески пытается привлечь мое внимание. Думаю: «Опять началось. Спасибо, не надо». Решила не реагировать — мне такие знакомства даром не сдались. Останавливаемся на светофоре, а он все машет и машет. Пожалела мужика, повернулась к нему... А он тычет пальцем в сторону моего бензобака. Оказалось, я после заправки забыла закрутить крышку. Посмеялась от души. © Eunice Barnes / Quora
- Пока я спала, дети обрисовали нашу машину маркерами (живем в частном доме, машина стоит во дворе). Не захотела расстраивать мужа, решила оттереть сама, взяла растворитель и... Краска на машине пошла пузырями. Сидим теперь и ждем папу. © Мамдаринка / VK
- У меня была отличная семейная жизнь: красивая жена, квартира, машина, планировали детей. Ссорились, конечно, но по мелочам. И вот однажды я перегнул палку, обидел жену. До последнего не верил, что на развод подаст. Потом ждал, что помиримся до развода, потом — что после. Прошло 2 года, она замужем, родила, живет в столице, а я больше, наверное, никого не смогу полюбить. Да, я был прав тогда, но оно того не стоило. © Подслушано / Ideer
- Я хотела приготовить вареники и действительно верила, что у меня все получится с первого раза. Моя самоуверенность достигла таких масштабов, что я даже пригласила своего парня на обед в ту субботу, чтобы угостить его варениками. Это был полный трэш! Я думала, что все хорошо, пока не увидела, что мое тесто при варке какого-то фига расползается... Это были не вареники, а каша из кусков теста и вишен. В итоге пришлось заказывать еду. Думаю, больше никогда не буду с такой самоуверенностью звать кого-то пробовать блюдо, которое готовлю впервые. © Карамель / VK
Сказала бы парню, что это ленивые вареники. Но готовить первый раз блюдо перед свиданием, конечно, идея не очень.
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- Помню, как я закатывал глаза, когда мои 40-летние родители все еще считали себя молодыми. Ну что ж, мне почти 40 — теперь я их прекрасно понимаю. © Unknown author / Reddit
- Когда работала «на дядю», всегда хотела ничего не делать и получать хорошие денежки. Думала, что начальники за красивые глаза хапают зарплату, а на нас, простых смертных, сваливается вся работа. Теперь я директор своего предприятия и понимаю, как же я ошибалась! У начальства намного больше проблем и ответственности. Столько нервов уходит, а ты еще должен следить за сотрудниками, жаждущими просто так деньги получать. Простите меня, мои бывшие работодатели, я все осознала! © Подслушано / Ideer
- Когда была ребенком, то верила, что в человеческом организме запас крови строго ограничен. То есть если ты потерял хоть пару капелек — это навсегда. И когда я царапала палец, то сразу засовывала его в рот, чтобы ни грамма драгоценной жидкости не пропало. © reijasunshine / Reddit
- Пахал как проклятый, чтобы получить 3 высших образования. Столько сил на это угробил, потому что был уверен: «корочки» принесут мне стабильную работу и кучу денег. Разбежался. Теперь даже не понимаю, как я мог быть таким наивным. © Kla1996 / Reddit
- Трудился с одной барышней и был убежден, что работник она никудышный — и коллегам, и клиентам вечно грубит. Потом она перешла в вечернюю смену, которой руководил я. Оказалось, она очень милая и добрая. Просто «утренний» коллектив ее не поддерживал, и бедняга вечно была в растрепанных чувствах. © houman73 / Reddit
- Одна знакомая училась на права, и пришло время сдавать экзамен. Не сдала вождение. На экзамене надо было повернуть, и когда она начала маневр, инструктор затормозил и сказал, что экзамен не сдан. На вопрос: «Почему?» он ответил, что перед поворотом она не посмотрела в зеркала. И эта мадам искренне не понимает, почему ее завалили, ведь «на обучении нам не говорили, что нужно в зеркала смотреть». © Подслушано / Ideer
- Захотелось мне в супермаркете чипсов. Они на самой верхней полке лежат, а у меня рост 157 см, не могу достать. И тут вижу парня, работника магазина, с тележкой. Подзываю его и прошу подать вон ту пачку чипсов. А он глянул на меня и говорит: «Девушка, извините, но я не свободен, у меня невеста есть!» и уходит. В смысле, невеста? При чем тут невеста? Вот это я понимаю — самооценка у человека. Во всем видит подкат. Так неприятно стало. Я просто чипсов хотела. Пришлось идти в обычный, дальний магазин. © Рабочие истории / VK
- Сегодня я позавидовала. Не дорогим вещам или фоткам с курорта, нет. А самомнению парня, на полмаршрутки гнусаво поющему рэпчик о тусующихся мажорах. Когда попутчики попытались его заткнуть, он громко и гордо сказал, что поет, что хочет, где хочет и когда хочет. Хочу быть такой же наглой и счастливой. © Не все поймут / VK
Эти наглецы тоже считали себя правыми, но собеседники сумели спустить их с небес на землю:
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