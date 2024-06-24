15 смельчаков, которые не тушуются, а берут и ставят на место всяких нахалов

Наглецов вокруг нас хватает. Иногда вообще складывается такое ощущение, что людей хлебом не корми, дай кому-нибудь на шею сесть или непрошеных замечаний отсыпать. К счастью, у некоторых есть потрясная способность давать отпор таким хамам сразу, а не спустя сутки у себя в голове. Вот уж у кого стоит поучиться.