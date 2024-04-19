17 смельчаков, которые никому не позволят выезжать на своем горбу

А вот дама, которая перестала готовить - она просто дома сидит или работает? Если работает, то у меня вопросов нет, да и дети взрослые. Но если человек сидит дома и вот так вот окидывает, то, простите. Она работает домохозяйкой и тут готовить - ее обязанность. Уровень упоротости по готовке ее дело, но вот так всех послать - за пределами, имо.