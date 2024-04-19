Почему бы не сделать как в платной клинике: да, после приема можно задать врачу уточняющие вопросы, но только через регистратуру. Врач сам в свободное время с телефона поликлиники перезвонит и ответит на вопросы. А все, кто заходит в кабинет врача получили соответствующее направление в той же регистратуре. Или по записи, или срочно, если есть такая возможность и необходимость.
17 смельчаков, которые никому не позволят выезжать на своем горбу
Порой довольно сложно найти управу на нахрапистых людей. Зачастую они буквально парализуют своей беспардонностью, и сложно сразу дать им отпор. Но вот герои нашей статьи в этом искусстве очень поднаторели и отважно отстаивают свои личные границы. Чему вполне можем научиться и мы, прочитав их истории и взяв на заметку кое-что полезное.
- Подругу уволили, платить за аренду не может. Я решила помочь: месяц плачу, второй, третий уже на подходе, а она даже не чешется что-то менять. Однажды аккуратно намекаю, что совесть-то надо иметь. Так эта дура глаза вытаращила и как заревела: «А зачем же ты мне тогда помогать взялась?! Если бы не ты, я бы так не расслабилась, я думала, что могу передохнуть! Мы в ответе за тех, кого приручили!" - и убежала в спальню с рыданиями. А я глазами похлопала в шоке, мозгами пораскинула и решила все-таки оставить на столе денег на третий месяц и записку, мол, с возвратом не тороплю, но и больше спонсировать не буду.
- У нас за выход внеурочно повышенная оплата. Одного сотрудника начальство ругало за то, что он не хотел приходить на смену с 4:30 до 10:00 утра в субботу. Он им сказал что-то вроде: «Нет. Мне не нужны эти деньги, я не хочу отдуваться за того, кто взял отгул в последнюю минуту и не нашел себе замену заранее. Это не моя проблема». © knitsandfritz / Reddit
- Работаю в зоомагазине. И как же меня бесят мамаши с детьми, которые пытаются оставлять у меня детей, как будто это зоопарк или детская комната. Недавно апогеем наглости стала дама, которая завела пацана лет 6, с фразой: "Поиграй пока тут, я сейчас быстренько подстригусь и приду". Я психанула и выдала, мол, пусть только посмеет, я тогда полицию вызову, опеку и вообще всех, потому что маленький ребенок один в торговом центре бродит. Так она еще и возмущаться начала! Это твой ребенок, почему я должна за ним следить и развлекать его?! Совсем уже обалдели. © Подслушано / Ideer
- Сдаю свою недвижимость в аренду, и теща тут заявила, что хочет снять у меня комнату. Она уже потирала ручки, чтобы переехать, а я сказал: «Стоп, я против». Объяснил, что членам семьи плохо иметь такие отношения, как квартиросъемщик и арендодатель. Теща расстроена и отказывается со мной разговаривать уже несколько дней. На самом-то деле она просто очень проблемная. Она всегда просит денег у своих детей и нескольких бывших мужей. Уверен, она не планировала платить аренду, а собиралась просто жить за мой счет. © InitialBend7634/ / Reddit
- Я в больничных очередях научилась навыку. Когда кто-то говорит: «Мне только спросить», я говорю: «Так мне тоже только спросить — за мной будете». Если вижу, что человеку действительно мелочь нужна, предлагаю зайти вместе со следующим пациентом: потому что, если он врет, и ему на прием, то врач его выгонит сам.
- Моя подруга с мужем купили дачу и никому из родни не сказали об этом! Когда все узнали, подруга и муж отказались говорить местонахождение дачи. Мы, близкие друзья, были там несколько раз на шашлыках, отмечали Новый год, а родные не в курсе. Оказывается, когда они только рассказали о планах дачи, все сразу обрадовались. Свекровь собралась сажать там помидоры, сестра хотела на лето отправлять детей, а брат мужа решил с друзьями приезжать по выходным отдыхать. Подумали они о таких перспективах и тупо не спалили, где эта дача, чтобы отдыхать там в тишине и спокойствии. Мои герои. © Подслушано / VK
- У нас с мужем свой дом и четверо детей. Мы всегда хотели большую семью, а дом строили сами. И тут сестра мужа разводится, а у нее тоже четверо детей. И, получается, она ушла от токсичного мужа и по факту осталась без жилья. Свекровь мне и заявила: «Отдайте свой дом моей дочке и ее детям. Вы же можете себе купить новый». Я в шоке. С какой стати я должна жертвовать своей семьей ради сестры мужа? Конечно, мы с мужем отказали. Теперь свекровь плачется всем родственникам, какие мы эгоисты. © ThrowThatAsterisk / Reddit
- У меня 2 дочери (8 и 11 лет), а у соседки 2 сына (им 8 и 12). Соседка замужем, но ее муж часто в разъездах по работе, а она работает из дома. Конечно, ей нужна тишина, и она сплавляет своих детей тусоваться к нам домой. Только вот ее мальчишки ведут себя отвратительно. Один из них довел до слез мою дочь. Так как я работаю учительницей, то летом у меня каникулы, и недавно соседка сказала: «Буду оставлять у тебя своих мальчиков на лето». Говорю: «Не пойдет, я к тебе в няньки не нанималась». Теперь она злится и не разговаривает со мной. © Surfergirl7681 / Reddit
- Во время путешествия по Ирану приобрела для себя 50 граммов настоящего шафрана, самой дорогой специи в мире, дороже золота. Почти полгода добавляла специю в рис, мясо, в чай. Но однажды свекровь решила прийти в гости, а у нее дурацкая привычка — убираться лезть, так как квартиру нам они подарили! Нашла она шафран. «Фу, это что за больничный запах, оно испортилось», — произнесла она и как швырнет шкатулку в мусорное ведро. У меня истерика случилась. Выгнала ее, достала специю. © Подслушано / Ideer
- Мы купили свой дом и на новогодние праздники к нам заявилась многочисленная родня. По итогу мы с мужем были в шоке. Дети лезли в наши вещи, но родители их не пресекали. Кто-то притащил собаку, которая всюду оставила шерсть. Родственники лезли в холодильник, брали баночку газировки, делали пару глотков и не допивали. Они оставляли мусор и тарелки после себя во всему дому. Ходили в обуви, хоть я и просила ее снять. И только один человек предложил свою помощь — это новая девушка брата моего мужа. Скоро Пасха и родители мужа решили, что этот табор снова к нам приедет, а мы сказали, что не согласны. Нас считают негостеприимными эгоистами, но мне от этого ни холодно ни жарко. © Poplar_Flower_4409 / Reddit
- Подруга — опытный филолог, занимается вычиткой текстов. Ее часто припрягают к работе, которая не входит в обязанности. Наконец-то она научилась отказывать. Говорит: «Ну, это будет стоить столько-то». Обычно работодатель, услышав такое, резко сливается и оказывается, что не так уж ему и надо было.
- Я вышла замуж за мужчину с детьми. Его дочери 27 лет. У нее самой есть двое детей: одному 4 года, второму 11 месяцев. У падчерицы сложные отношения с отцом ее детей. Сейчас она живет у нас. Она не работает и не вкладывается в семейный бюджет, с нами она уже 4 месяца. За это время она не пыталась решать свои проблемы, не подала на алименты. Дома постоянный бардак, шум и гам. Старший ребенок очень беспокойный, капризный. Сказала мужу, мол, хочу, чтобы барышня съехала. Но муж не хочет снимать ей жилье. Очевидно, падчерица тоже не хочет съезжать, потому что у нее в доме есть бесплатные повара и няньки. Заявила мужу, если его дочь не съедет, я подам на развод. © Fearless_Ad_8778 / Reddit
- Работаю медсестрой полный рабочий день. Я не хочу брать сверхурочную работу. Мне нравится иметь свободное время, чтобы поспать и поиграть в видеоигры, не беспокоясь о пациентах. Все мои старшие коллеги просто в шоке, ведь они предпочитают деньги свободному времени и всегда берут дополнительные часы. © HypoFerratin / Reddit
- За 17 лет брака я конкретно заколебалась готовить. Муж любит помяснее и пожирнее, дочь не ест морковь, лук и молочку, сын не любит капусту, гречку и рыбу. Иногда готовила по 2 кастрюли первого, по два гарнира и три вида мяса или рыбу. В какой-то момент у меня нашли проблемы с желудком, прописали диету. И тут я решила — баста! Отныне буду готовить для себя, а если кто-то хочет что-то другое, то есть руки и ноги, плита и духовка с микроволновкой, магазин в соседнем доме и рынок через квартал, вперед! На завтрак ем кашу на воде или молоке, кроме меня ее никто не ест. На обед варю легкие супы, дети едят их. На ужин ем любимые крупы, нежирное мясо или рыбу, которые обильно посыпаю морковью, луком, томатной пастой и зеленью. Муж и дети возмущались, но мою еду не ели. Заказывали пиццы и роллы, покупали готовую еду или полуфабрикаты. Но это все равно не так вкусно было, как домашняя еда. И дороже. В итоге как-то раз я предложила научить готовить, все-таки дочери 16, сыну 13, большие уже. Муж тоже за годы брака не подходил к кухне. В итоге страдают, едят невкусную еду или тратят кучу денег, но из вредности на мое питание не переходят, готовить не учатся. © Подслушано / Ideer
Мне интересно, а многие сейчас готовят вот это "первое-второе-и компот"? Я как-то даже уже забыла эту святую кулинарную троицу)
- Я снимаю квартиру с соседкой. Платим пополам. Но ее парень практически поселился у нас. Он ночует тут постоянно, принимает душ, готовит, смотрит телевизор в гостиной, хранит свои вещи в нашей ванной. У меня тоже есть парень, но он остается максимум раз в неделю. В общем, жестко сказала соседке, что меня ее парень в качестве третьего жильца не устраивает. © Secret-Mind650 / Reddit
- Летели в отпуск. Женщина рядом почти задыхается, остальные тоже отъезжают, потому что в самолете адская жара! Все умоляют настроить температуру, но стюард лишь гаркнул, что нас тут много и всем не угодишь. Тогда мы психанули и попросили принести бланк для жалобы. Через 5 минут температура вдруг стала комфортной, появились вдруг пледы для замерзающих, все вежливы и предупредительны. Только вот наш сосед по креслу внезапно заявил, мол, это не по-нашему — жаловаться, и гордо пересел от нас. © Подслушано / Ideer
- Муж выносил мозг, что я не вношу вклад в семью. Он, бедолага, пашет по 12 часов, а я — просто домохозяйка. Разругались, он ушел. Пожил у друга и начал проситься обратно. А я выдала: «Только гостевой брак!» Потому что меня дико осенило, что мы так-то живем в моей квартире, половина семейного дохода идет от сдачи второй моей квартиры, и при этом быт полностью на мне. Пока жили раздельно, ощутила контраст: я сплю, гуляю, быта без мужа почти не стало, денег от сдачи мне хватает на все мои невеликие нужды и даже иногда заплатить в кафе за этого голодранца. Он снял студию за 24000, убирать не успевает, готовить тоже, так что жрет что попало. Денег, внезапно, тоже не хватает. Жду, пока осознает реальность окончательно. © Подслушано / Ideer
Комментарии
А вот дама, которая перестала готовить - она просто дома сидит или работает? Если работает, то у меня вопросов нет, да и дети взрослые. Но если человек сидит дома и вот так вот окидывает, то, простите. Она работает домохозяйкой и тут готовить - ее обязанность. Уровень упоротости по готовке ее дело, но вот так всех послать - за пределами, имо.
"Жду, пока осознает реальность окончательно"
Есть риски, что тоже распробует волю, скорректирует доходы и ждать будет уже некого. тем более нет детей, которые требовали бы его участия.