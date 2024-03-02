15+ случаев в такси, когда водителей и пассажиров лихо занесло на повороте

Такси стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и все чаще общение между пассажирами и водителями не ограничивается лишь приветствием и прощанием. Порой между ними за время поездки разыгрывается целая драма, а иногда практически завязывается крепкая дружба. Мы обратились к историям пользователей сети и собрали самые эмоциональные и неожиданные рассказы.