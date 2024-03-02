15+ случаев в такси, когда водителей и пассажиров лихо занесло на повороте
Народное творчество
1 час назад
Такси стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и все чаще общение между пассажирами и водителями не ограничивается лишь приветствием и прощанием. Порой между ними за время поездки разыгрывается целая драма, а иногда практически завязывается крепкая дружба. Мы обратились к историям пользователей сети и собрали самые эмоциональные и неожиданные рассказы.
- Вызвали такси. Подругу высадили у ее дома, и я начинаю объяснять, как проехать к моему. Таксист меня прервал и говорит: «Я знаю. Направо, во двор, второй подъезд, четвертый этаж». Вглядываюсь в него — дядька незнакомый абсолютно. Спрашиваю: «Как?» Он ехидно отвечает: «Не скажу. А ты живи и мучайся вопросом». Спасибо. До сих пор мучаюсь! © Подслушано / Ideer
- Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Злюсь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / VK
- Ехала с таксистом, он говорит: «Я работаю только по ночам, знаете почему?» Я говорю: «Потому что днем у вас свой бизнес?» Он смотрит на меня удивленно: «Нет, потому что я сова». Дальше ехали молча. © Кто здесь? / Telegram
- После очередного корпоратива вызвала себе такси. Когда машина подъехала, я села и предложила таксисту покататься. Всю ночь проболтали, на утро даже не помнила, как он выглядит, но запомнила голос. Вечером он позвонил, пригласил на свидание. В общем, катаемся до сих пор, он мой муж и нашему сыночку скоро год. Случайности не случайны! © Палата № 6 / VK
- Ехала ночью в такси. Была такая вымотанная, что впервые заснула в пути. Вдруг резко просыпаюсь — таксиста нет, машина закрыта, вокруг темень. У меня паника, я давай ему трезвонить, а он трубку не берет! Меня всю уже трясет, я тщетно пытаюсь вглядеться в окно, и тут резко открывается передняя дверь, водитель залетает в салон c глазами по пять копеек и айда сыпать тысячу извинений. Как оказалось, мы были уже в паре десятков метров от моей точки, но я так крепко спала, что он решил воспользоваться моментом и заскочить в магазин по дороге, чтобы потом не возвращаться, потому что он тоже живет в моей стороне и я была последним клиентом. Остаток пути мы доехали молча, и он еще напоследок вынул из пакета большую шоколадку и протянул мне, просил не обижаться. А у меня уже вся жизнь перед глазами пронеслась, не до обид было.
- Ехали с кошкой из ветеринарки. В какой-то момент она высунула свою головенку из переноски, и ее в заднее зеркало увидел таксист. «Откуда у вас мой кот?!» — прилетела мне шутка. И следом телефон таксиста с кучей фоток копии моей кошки. Всю оставшуюся дорогу, естественно, обсуждали котиков. © Qzii / Pikabu
- Села в такси, а водитель начал рассказывать о том, что это не его основная работа и вообще он какой-то там директор. Я таких историй слышала уже штук 100. Все такие успешные, а таксуют для души. Мы разговорились и я узнала, что у него жена беременна вторым ребенком и сильно переживает, что не хватит денег на жизнь. Точнее не смогут поддерживать нынешний уровень жизни, придется экономить и в чем-то себе отказывать. Именно поэтому мужчина нашел себе еще одну работу, чтобы жена была спокойна и на все хватало. Мне стыдно стало за свои мысли о том, что он врет мне и никакой он не директор, лишь хочет им казаться незнакомым людям. © Палата № 6 / VK
- Терпеть не могу таксистов, которые норовят присвоить сдачу. Все, что сверху — это вообще-то чаевые, а их еще заработать надо. Один такой подвозил к хостелу, я забрала сдачу, а он съязвил вслед: «Что, дешевая гостиница?» Конечно, дешевая, я вообще на неважном экономлю. Даже лишнюю копейку и то жалко наглой роже, которая видит, что торопишься, и нарочно медленно ковыряется в кошельке. Надеются, что махнешь рукой, стерпишь и пойдешь. Не стерплю. Я за эти деньги зарабатываю. © Подслушано / VK
- Друг моего отца — таксист. Однажды он рассказал про ссору влюбленной парочки у себя в его такси. Они сели в машину и ругались всю дорогу. Когда подъехали к дому, мужчина вышел и стал нетерпеливо ждать женщину. Но она не вылезла из машины, а захлопнула дверь и просто скомандовала таксисту уезжать. © Trackpad94 / Reddit
- Я подвозил пожилого мужчину неприглядного вида. Он спросил, во сколько ему обойдется поездка до отеля, я ответил: «$ 7». По пути он захотел узнать, до которого часа я работаю. Я ответил, что до 4 часов утра, потому что мне надо заработать $ 100. Он улыбнулся и спросил, поеду ли я домой сейчас, если получу эти деньги. Я ответил: «Само собой». Когда я доставил его до места назначения, он вручил мне $ 100, пожал руку и попрощался. © BostonCab /Reddit
- Водительница на громкой связи звонит своей подруге. Они эмоционально обсуждают какую-то знакомую, потом соленья, день города. Моя коллега делает ей замечание: «Нельзя ли потише?» И тут на том конце трубки подруга явно офигела от того, что это все обсуждалось при пассажирах и сбросила вызов со словами: «Потом позвоню». © tiendestin / Pikabu
- У меня однажды осенью заболела собака, мопс. Выходим из ветклиники, собака в собачьем комбинезоне на руках отходит от наркоза. Ловлю такси, мужчина подбежал, дверь открыл, помог сесть. Едем. В дороге собака начала просыпаться и высунула голову. Лицо водителя надо было видеть: «Это что, собака? Я призналась, что это собака, спрашиваю: „А если бы знали, не повезли бы что-ли?“ Нет, не повез бы». И тяжелый вздох. © Москвичка под зонтиком / ADME
- От одного таксиста я узнала как выслеживать медведя. В другой раз пришлось взять такси, потому что в автосервисе машину забирала и водитель просто кошмарно ехал и постоянно разговаривал по телефону. Вишенкой на торте было то, что на прощание он сказал: «Берегите себя». © Polly / ADME
- Свекровь у меня та еще мегера, вечно клюет мне мозг. А тут в кои-то веки вела себя адекватно. Спокойно меня ждала и не торопила, хотя я реально растяпа какая-то была. Водитель такси уже начал названивать, поэтому я отправила ее вниз, чтобы он не нервничал. И вот выбегаю из подъезда, вся в мыле залетаю в такси к свекрови. Мы устроили сюрприз моему мужу на день рождения и уже дико опаздывали. Замечаю, что таксист нервно поглядывает на меня в зеркало. Я еще зубы сжала и подумала: «Только посмей мне претензию предъявить за ожидание, все оплачено!» Доехали, свекровь выскочила из машины, и он вдруг резко развернулся, схватил меня за руку и выдал: «Ваша свекровь пытается свести вашего мужа с какой-то женщиной. Я так понял из ее разговора по телефону, она пригласила ее праздник без вашего ведома». А потом спокойно отвернулся как ни в чем не бывало. Я дошла до коттеджа как в тумане и увидела, как она весело хохочет, общаясь с моим мужем и его бывшей, которую я действительно не звала. Спасибо тебе, добрый человек, после этого я поняла, что никакой дружбы у нас с ней не выйдет.
- Одна из странных историй, приключившихся в моем такси: как-то под Рождество один пассажир на полном серьезе пытался убедить меня, что снег выпал потому, что чайки принесли его с побережья. © Firewind / Reddit
«Меня однажды Дед Мороз вез. Было прикольно.»
- В один день мне пришлось три раза вызывать такси и попадался один и тот же водитель. Поздно вечером я решила прогуляться от гостей пешком — размяться. По пути домой встретился этот же водитель, очень настойчиво попросил меня сесть в машину и отвез домой бесплатно. Сказал, что адрес уже запомнил. © Олеся Кононова
- Работал в такси, подъезжаю к ТЦ за клиентом, выходит женщина с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя пять минут она как закричит: «А-а-а!» Я испугался, спрашиваю: «Что случилось?» А она выдает: «А я же на своей машине приехала в ТЦ. Везите скорей обратно!»
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / VK
- Садится ко мне уже прожженная цыганка лет 50. И айда выводить на разговор и свои штучки проворачивать. Вот только видимо не ее день был: что ни вопрос, то мимо. Машину арендной назвала, а она моя. Такси за подработку приняла, а это моя основная. Наконец за детьми сказала лучше приглядывать, а у меня нет детей. И тут я выдаю: «А вот у вас семеро детей, дочка болеет. Старший сын — балбес еще тот. Документы потерял, не работает нигде, машину никак продать не может». Оставшуюся часть пути мы ехали в тишине. Цыганка смотрела вдаль, думая о чем-то о своем, и даже не подозревала, что пару дней назад я с этого же адреса подвозил парня лет 25 цыганской наружности. Он-то мне все об их семье и поведал. © oseledich / Pikabu
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То есть, таксист подумал, что это ребёнок, и не предложил автокресло или автолюльку (по закону нельзя перевозить детей так)? Или 3,14здёж, или на водителя жалобу накатать. В следующий раз такой "сердобольный" кого-нибудь до беды доведёт.