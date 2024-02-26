18 добряков, которые такого натерпелись, что вообще зареклись кому-то помогать
Народное творчество
31 минута назад
Говорят, что все возвращается бумерангом, и добро, и зло. Но порой в небесной канцелярии явно происходит какая-то путаница, и простодушные добряки, которые с удовольствием выручают всех вокруг, внезапно сталкиваются с вопиющей неблагодарностью и наглостью. Некоторые из них устали молчать, поэтому решили выразить свое негодование в сети.
- Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Все стандартно: берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им как-то крупная сумма, около 200 тысяч. Обратились к нам, естественно, учитывая их репутацию, мы отказали. Некоторое время спустя мы приобрели бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы такие-сякие, вместо того, чтобы им помочь, на «их» деньги (т.е. которые им предназначались, по их мнению) себе холодильник с посудомойкой купили. И поэтому они с нами общаться более не желают. © Dimetrisol / Pikabu
- Коллега вечно жаловалась, что ей не хватает денег до зарплаты, действительно, получала мало и еще содержала больного брата, было тяжело. Вот просит помочь ей хоть продуктами, чтобы протянуть несколько дней. Принесли ей кто что — гречку, макароны, супы из бобовых, консервы, просто разных овощей. Набралась довольно большая сумка, она в нее заглянула и говорит: «На что мне это все, это же гарниры, мне бы курицу или мясо». Больше ей никто не помогал. © Татьяна Лобанова / ADME
- Было время, что бабушка мужа плакалась, что все дорого и позволить себе она ничего не может. Несколько раз я приезжала с сумками продуктов и всяких вкусняшек, а потом узнала, что она почти все отдавала брату моего мужа, ведь «Саша приехал деньги одолжить, у него даже на хлеб нет». И не важно, что Саше еще родители помогали, зарабатывал он неплохо, на погулять всегда хватало. А я, получается, со своей мизерной зарплаты снабжала здорового лба. © Morgana / ADME
- Работаю в мебельном, приходит клиентка, просит показать по каталогу, какие есть столы в наличии. Ну, показываю все. Тут она тыкает в один и говорит, мол, хочу этот. Отвечаю, что не заказывали его для наличия, но есть другие. А она как выдаст: «О Боже, какое убожество, ну почему у вас такой плохой вкус?» Я молчу, она продолжает уже с ухмылкой: «А? Ну почему у вас такой плохой вкус?» Я, конечно, рассказал ей про спрос и так далее, но хотелось прям нахамить в ответ. © Tarantinoo / Pikabu
- Я живу рядом с работой, живу одна. Моя начальница живет далеко, за городом. И вот повадилась она ко мне проситься ночевать. Дошло до того, что она сказала мне не стирать сразу постельное белье, ведь она все равно придет еще. А сегодня она вообще попросила у меня ключ, потому что решила пойти на работу позже меня, чтобы поспать подольше. Дико злюсь, но сказать не могу ничего. © Подслушано / Ideer
- Мы с другом регулярно ходили в одно караоке, были прямо постоянными клиентами. И вот как-то друг подошел к владельцу и сказал, что кто-то сломал дверь в туалете. Так через какое-то время к нам подходит охранник, чтобы выгнать! Владелец сказал ему, что это мы и сломали эту несчастную дверь. © arealhumannotabot / Reddit
- Разрешила знакомой переночевать у меня, а она стащила мой лифчик. Ну как так-то. © thebar***** / Reddit
- Работаю в школе, езжу туда на машине. Одна пожилая коллега-учительница, как оказалось, живет в паре остановок от меня. Попросилась ездить утром со мной. Мне стало жалко ее, согласилась, попросила ее утром приходить на мою остановку.
Она пришла, села, начала охать, как ей тяжело было дойти до меня. Я промолчала. Пока ехали, она говорила, что ей холодно, — я включила подогрев сиденья. Потом — что музыка громко. Я сделала потише. Потом ей стало жарко — я — сама терпение.
Назавтра тоже поехали вместе. И тут она выдает: «А вы можете доезжать до меня утром? Вам недалеко, всего две остановки, это пять минут». Я говорю: «Извините, нет. У меня каждая минута утром на счету». Она поджала губы и снова началось: «Мне жарко, мне холодно, мне громко, сделайте, пожалуйста, потише». Мне это надоело, и я сказала, что водитель здесь — я! И если ей что-то не нравится, то есть общественный транспорт и такси. В итоге она обиделась, не здоровается со мной и коллегам рассказала, что я, такая-сякая, отказалась ее возить и нагрубила! Нажаловалась даже завучу, которая меня вызвала и спрашивала, почему я не хочу возить эту милую пожилую женщину. © Подслушано / Ideer
- Ехал на заправку и увидел велосипедиста, который лежал без сознания на обочине. Явно машина сбила. Побежал на заправку, предупредил сотрудников, вызвали скорую и полицию. К этому моменту собралась уже небольшая толпа, и одна мадама начала обвинять меня в том, что это я сбил велосипедиста! Потому что — «почему тогда тебя это так волнует?». Когда приехала полиция, она тут же подбежала к ним и начала указывать в мою сторону. Но велосипедист пришел в себя и описал сбившую его машину (явно не моя). А женщина, которая меня обвинила, была просто в бешенстве от того, что мне ничего не будет. © MisterMarcus / Reddit
- Несколько лет назад родная тетя попросила стать поручителем по их ипотеке, так как им не давали. Я, конечно же, согласилась помочь, тем более, в банке сотрудница сказала, что я никакой финансовой ответственности не несу. Когда мне самой потребовалась ипотека, оказалось, что я созаемщик и их ипотека висит на мне так же, как на основном заемщике. Тетя делает растерянный вид и говорит, что не знала. А я теперь не смогу получить ипотеку 15 лет. Вот и делай добро. © Подслушано / Ideer
- Был в магазине и заметил 3-летнего мальчугана, который играл с вертолетом. Играет-играет, а потом бросает. Я смотрю — родители не подходят, ну и взял игрушку и отдал ему. Ребенок довольный, улыбается. И тут подлетает его мама и начинает орать, мол, отойди от моего ребенка и все такое. Да уж. © Lichtboys / Reddit
- Бабушка живет в горном селе, там одни старики. Село в попе мира, туда нет дороги нормальной, нет водопровода. Воду берут из ручьев, они достаточно чистые, не помрешь. Забрели туристы, я им открыла. Говорят, мол, так и так, потерялись, можно воды. Принесла, но предупредила, вода из ручья, другой нет. Там девушка начала истерить, что не будет ее пить, и как это так нет другой?! Потом вообще выбила чашку у меня из рук. Так выбесила! Ну не хочешь — не пей, не заставляю, зачем так вести себя? Выбесила жутко. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга переживала тяжелые времена. Говорила, что ей даже не из чего приготовить ребенку обед, поэтому однажды я пошла и купила немного продуктов для ее ребенка. Привезла ей кучу всего, а она роется в сумке и заявляет: «Этот хлеб с глютеном. Ты же знаешь, что я не могу его есть». Я была просто в шоке. Да, я знала, что она не может есть обычный хлеб, но ее ребенок-то может, а я принесла еду именно ему. © CatchtheFeBurr / Reddit
- Как-то нашли с подругой на пляже телефон, позвонили на номер из контактов — приехала девушка с тремя амбалами, которые угрожали расправой за якобы украденный телефон. Под дверь дома прибилась породистая собачка — дала объявление про потеряшку, через неделю приперся неадекватный мужик с угрозами, якобы я украла у него собаку. Трижды еще находила телефоны на улице, и каждый раз один и тот же сценарий. Вчера сажусь в автобус и вижу на заднем сидении айфон. Проигнорировала. Надоело. © Подслушано / Ideer
- Долгое время я была хорошей родственницей и помогала близким. Маме оплатила зубы, помогала сестре с ремонтом, ее мужа по знакомству устроила на работу не по специальности, маме дарила путевки в санаторий, обоим родителям дарила путешествие на теплоходе. Все это делала, пока жила одна и работа позволяла. А потом познакомилась с мужчиной, стали жить вместе, поженились. Взяли ипотеку, планировали ребенка. А семья стала обижаться, что я им больше не помогаю! Сестра с мужем надулись, что я племянникам не подарила ноутбук дорогой игровой. Родители фыркнули, что я не оплатила им часть строительства нового дома на даче, ведь «ты же сама на эту дачу к нам ездишь». Ага, раз в год езжу. Обидно, что мной пользовались. © Подслушано / Ideer
- У родителей была пара друзей с сыном моего возраста, наглые до невозможности. Все мое детство летом регулярно приезжали к нам в квартиру пожить по паре недель подряд, причем всегда устанавливали свои порядки. В итоге как-то зимой в мороз мама заболевает. Температура 39. Звонит эта семейка, говорят, что приедут к ней ночевать. Мама в отказ, ей плохо, положить их некуда (обычно они на кровать ложились, а она на пол, но не с температурой же). Они давят на жалость, мама отказывает, возможно, впервые в жизни, «друзья» психуют и бросают трубку.
Через пару месяцев они объявились, нахамили и сказали, что из-за маминого эгоизма они вынуждены были в мороз остаться в своем доме, отопление не стали включать, потому что дорого, в итоге замерзли. Больше с мамой они не общаются, обиделись, а я с ней несколько лет проводила беседы на тему, что они сами себе злобные Буратины и она не виновата. © HappyXUXU / Pikabu
- Иду я на остановку и вижу, бабуля «божий одуванчик» идет. Ну, думаю, помогу! Чтобы она не думала, что я ее ограбить хочу, решила, пусть телефон мой пока у себя подержит как залог. Но как только я взяла эти сумки, бабуля проявила необычную для ее лет резвость, исчезнув за поворотом. Не делай добра, называется. Соленья вкусные, конечно, были, но айфона не заменят. © Подслушано / Ideer
- Съезжала с квартиры, а подруга как раз искала себе съем. Оставила ей шкаф, кресло-кровать, стол, стиралку. Даже принтер свой, потому что вспомнила, что человек учится, а мне он особо ни к чему. В холодильник еще закинула 5-6 тушек кур бедной студентке. И вот подруга вселяется — и ни ответа, ни привета. Да, я ждала элементарного «спасибо», но какой там! Где-то через полгода встречаю ее матушку в супермаркете, здороваюсь, а в ответ вдруг как полилось: «Да постыдилась бы, здоровается она! Ниночка до сих пор на кресле разломанном спит! Всю мебель утащила! Хоть бы совесть была... Как не стыдно? С детства же дружные ходили! Подставила ты Нину с квартирой! И звонить ей не вздумай даже!» Тут у меня пазлик и сложился, «дружба» развалилась из-за того, что я увезла с собой свой диван. © Zharkushy / Pikabu
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Девушке, у которой ночует начальница, в паблике уже советовали завести "фальшивого зайца" - парня для видимости.
А мне кажется, что ей по-любому надо менять работу, иначе ее просто выживут.