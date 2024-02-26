18 добряков, которые такого натерпелись, что вообще зареклись кому-то помогать

Говорят, что все возвращается бумерангом, и добро, и зло. Но порой в небесной канцелярии явно происходит какая-то путаница, и простодушные добряки, которые с удовольствием выручают всех вокруг, внезапно сталкиваются с вопиющей неблагодарностью и наглостью. Некоторые из них устали молчать, поэтому решили выразить свое негодование в сети.