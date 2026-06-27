10 мелочей, о реальном назначении которых не догадываются даже знатоки из «Что? Где? Когда?»

Что в тетрадях, что в книгах есть поля, и сделаны они не просто так — и уж точно не для того, чтобы рисовать там, расписывать ручку или для украшения записей. На самом деле еще в незапамятные времена их оставляли для того, чтобы сберечь записи от грызунов. Ну а сейчас они служат для того, чтобы текст выглядел более аккуратным, а учителя могли легко оставлять заметки, оценки и комментарии на полях тетрадей, не загромождая исправлениями записи.