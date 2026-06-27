10 мелочей, о реальном назначении которых не догадываются даже знатоки из «Что? Где? Когда?»
Когда мы были детьми, то в нас всех была надежда, что как только мы вырастем как мама и папа, то вообще все будем знать и не придется никому задавать тысячи «почему». Но жизнь полна иронии, ведь годы идут, а мы до сих пор сталкиваемся с кучей простых, но любопытных житейских вопросов. На некоторые из них мы решили найти ответы.
Для чего нужен бантик на бюстгальтере?
Оказывается, этот декоративный элемент на нижнем белье нужен не только для красоты, раньше у него была вполне утилитарная функция. Началось все давным-давно с корсетов, важной деталью которых был бюск — тонкие жесткие планки из китового уса. Они вставлялись в специальный карман в передней части корсета и завязывались на тот самый бантик. Со временем китовый ус перестали использовать, а бант остался в качестве декора.
Какая причина наклона пола в старых квартирах?
Если вы обращали внимание, в некоторых старых квартирах пол на балконе сделан с уклоном. Причина абсолютно простая: поскольку раньше квартиры сдавались с незастекленными балконами, на них попадали дождь и снег, а плита, установленная под углом, позволяла воде стекать, а не копиться.
Что означает надпись «Порошок уходи»
«Порошок уходи» — надпись, которая выглядит забавно и встречается, к примеру, на дверях в торговых центрах. Но на самом деле сделана она, конечно, не для смеха. Это световые оповещатели, которые появились вместе с распространением систем порошкового пожаротушения.
Многие здания построены из таких материалов, что использование воды для тушения очень нежелательно и если эта надпись зажглась, то это значит, что в помещении произошло возгорание, и сейчас под высоким давлением начнет распыляться специальный огнетушащий порошок и нужно быстро уходить.
Почему яйца в магазине называют столовыми?
Диетические и столовые яйца — это на самом деле одни и те же яйца, снесенные одними и теми же курицами. Отличаются они лишь сроком хранения. Диетически хранятся неделю и обозначаются буквой «Д», а столовые — 25 дней и, соответственно, промаркированы буквой «С». Диетические яйца не могут превратиться в столовые, так как на 8-й день их утилизируют, ведь они перестают быть тем продуктом, который заявлен на упаковке.
С какой целью красят бордюры?
На самом деле это делают не просто так, а для безопасности. Красят их в нескольких случаях: на крутых поворотах, спусках, подъемах и перекрестках; если они разделяют транспортные потоки; находятся ближе 1 метра к проезжей части при отсутствии ограждений, а также на городских или частных парковках для четкого обозначения мест. В остальных случаях покраска не обязательна.
Зачем окрашивали края лестниц?
В подъездах многоквартирных домов старого фонда можно часто заметить, что края лестниц покрашены краской. Твердого ответа, почему так делали, нет, но, по одной из версий, таким образом создавали иллюзию ровных стен. По второй — для безопасности людей со слабым зрением: цветные полосы помогают различить, где они начинаются. Есть и третья версия — края ступеней красили для удобства уборки. С окрашенной поверхности мусор убрать проще, чем с шершавого бетона. Но краску наносили только по бокам, а не на всю лестницу, чтобы она не стала скользкой.
Для чего в тетради поля?
Что в тетрадях, что в книгах есть поля, и сделаны они не просто так — и уж точно не для того, чтобы рисовать там, расписывать ручку или для украшения записей. На самом деле еще в незапамятные времена их оставляли для того, чтобы сберечь записи от грызунов. Ну а сейчас они служат для того, чтобы текст выглядел более аккуратным, а учителя могли легко оставлять заметки, оценки и комментарии на полях тетрадей, не загромождая исправлениями записи.
Почему футбольный мяч черно-белый?
Цвет мячей раньше был коричневым, но все изменилось с появлением телевизионных трансляций игр. Из-за того что изображение на экранах было черно-белым, за мячом было очень сложно уследить, тогда-то и придумали новый дизайн футбольного мяча — с черными пятиугольниками. Кстати, они облегчили жизнь не только телезрителям, но и спортсменам, им стало удобнее бить по мячу.
Что за вырез бывают даже на новом асфальте?
Когда гуляешь или едешь по новой дороге, нередко можно увидеть круглые или квадратные вырезы в асфальте. Делают их специализированные службы — дорожные лаборатории, они проверяют качество и толщину уложенного асфальта.
Почему у пластиковых бутылок неровное дно?
Такое дно у бутылок нужно не для красоты. Сложный рельеф работает как армирующий каркас. Он позволяет использовать меньше пластика при производстве, делая бутылку легкой. Если бы дно было абсолютно плоским, со временем оно могло бы деформироваться, из-за чего бутылка начала бы качаться.
Стесняться задавать вопросы не стыдно в любом возрасте, ведь знать абсолютно все невозможно. А вот еще несколько статей о вещах, по внешнему виду которых люди сразу и не поняли, что перед ними такое: