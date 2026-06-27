20+ вещиц, от которых улыбка появляется на лице сама собой

Бывают находки, мимо которых просто невозможно пройти в магазине. Одни из них привлекают внимание своим забавным оформлением, другие — тонкой искусной работой, а некоторые и вовсе кажутся вещами с богатой историей.

Девушка нашла винтажную лампу, которую кто-то выбросил. Позже стало ясно, что коллекционеры готовы выложить за нее солидную сумму

«Всегда проверяю сумки после покупки, вот что я нашла сегодня. У меня аж челюсть отвисла»

«Хочу сказать отдельное спасибо мужу, который поверил в мое видение декора нашего дома»

Меня повысили на работе, и пришлось в срочном порядке переезжать, чтобы быть в офисе каждый день. Мы с мужем сняли дом — весь в этом модном сером цвете, который даже перекрасить нельзя. А я, как человек, любящий яркость и детали, просто не выдержала.

В итоге пошла в мебельный секонд, устроила себе терапию покупками и очень подняла себе настроение.

Девушка нашла в секонд-хенде свитер. Точно такой же когда-то носила сама принцесса Диана, а тут он достался новой хозяйке всего за пару долларов

Модница была в восторге от покупки недорогой джинсовой куртки, а в одном из карманов она случайно обнаружила золотые серьги с жемчугом

Девушка призналась, что чаще всего ищет в комиссионных магазинах небольшую оригинальную посуду для своих питомцев

Дочь вместе с мамой подыскивали интересные детали для ремонта. В итоге им крупно повезло: милая женщина подарила им этот роскошный комод с раковиной

Сделай себе одолжение — найди в поисковике «расписной полукруглый комод» и посмотри, что вылезет. Окажешься в довольно интересной компании. © AdmirablePurpose7978 / Reddit

Больше всего коллекционера умиляет крошечное вращающееся зеркальце, благодаря которому вещица выглядит как уменьшенная копия настоящего туалетного столика

Готова поклясться, в детстве у меня был почти такой же, только в полный размер.

Мужчина наткнулся на брендовые наручные часы в идеальном состоянии по смешной цене

Хозяйке квартиры улыбнулась удача: теперь стену украшает роскошный старый плакат в рамке со знаменитой обложкой модного журнала

Во всех ты, душенька, нарядах хороша...

В одном из секонд-хендов Праги заприметила колоритное алое платье с бахромой. Долго не решалась на покупку прикидывая, как будет по-чешски: «Я не собираюсь это носить, мне для вечеринки». В итоге собралась с духом и двинулась к кассе. А там милейшая барышня сразу выдала мне то, что я меньше всего ожидала услышать: «Какая красота неописуемая, как тебе пойдет, ну специально для тебя была сшита, а цвет, ты посмотри, прямо под твои волосы!» Ну под волосы, значит надо брать. ADME

Буквально недавно нашла это в комиссионке

Ого, какая красота! Сразу начинаешь представлять, сколько историй хранит в себе эта вещь. © Vibe_Rotisserie / Reddit

Пара долго гадала, для кого создан этот забавная кружевная миниатюра, пока не выяснилось, что это оригинальное ароматическое саше для бельевого шкафа

Девушка приобрела скромное колечко из-за необычного темного камня, а позже выяснила, что это ценный звездчатый сапфир

Покупательница влюбилась с первого взгляда в забавную тарелку со смешным инопланетным принтом. А потом она еще и умудрилась найти кружку из этого же комплекта

«Сегодня нашла эту милую, немного китчевую копилку всего за $1,50 — пройти мимо было невозможно!»

Покупательница похвасталась очаровательным керамическим чайником, который она нашла на барахолке

«Наконец это случилось и со мной! Нашла в секонде лже-„вязаный“ кардиган, который на самом деле полностью сделан из синтетики»

Привет из прошлого

Купила в секонде старое издание «Маленького принца» 1984 года выпуска — просто из ностальгии. Внутри обнаружила надпись от руки. У меня буквально дыхание перехватило, когда я увидела почерк и прочитала имя адресата послания: это было послание моего отца маме. В записке было трогательно написано: «Если мы потеряемся, ищи меня среди звезд». Я позвонила маме, и мы вместе хорошенько поплакали, ведь не прошло и полугода, как папы не стало. А книгу, как я узнала, они нечаянно оставили на съемной квартире, когда переезжали после моего рождения. ADME

Модница отыскала в местном магазине удивительные балетки, щедро расшитые разноцветным бисером и крупными стразами в духе 80-х

«Украшения, которые были на мне сегодня — на 100% найдены по секондам: серебро, марказит и оникс»