17 ярких случаев с отдыха, ради которых стоило собирать чемодан

Истории
07.07.2026
17 ярких случаев с отдыха, ради которых стоило собирать чемодан

Вот так бывает — пакуешь чемоданы, выбираешься на долгожданный летний отдых к теплому морю и едешь со светлой надеждой на то, чтобы просто спокойно поваляться на пляже под зонтом и попробовать все вкусняшки со шведского стола. А в итоге отпуск подкидывает забавных приключений и становится проверкой на то, насколько хорошо развито твое чувство юмора!

  • На отдыхе в отеле были девушки из Амстердама. Ради шутки они устроили между собой соревнование по флирту с местным аниматором. После третьего дня активных попыток парень придумал самый гениальный ход отпора. На все вечерние программы стала приходить его бабушка.
  • Летом мама ездила в санаторий в Геленджик. Познакомилась там с женщинами, проводила с ними время. В этом же санатории отдыхал мужчина. С виду был тихий, они его даже «зайчиком» прозвали, потому что он вечно сидел в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия, училась мама заочно. Выпускники ей говорили, что есть преподаватель очень вредный и дотошный, зачет у него вряд ли получишь. И вот настал тот самый день. Мама зашла в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый «зайчик»! Он ее тоже узнал и сильно не придирался. Зачет она получила.

"Когда копишь на отпуск, но ломается стиральная машина"⁠

  • По коридору санатория шел дедуля. Из кабинета выглянула медсестра и произнесла: «На колени!» Женщины в очереди захихикали. Мужчина отрапортовал: «Я у ваших ног!» И проследовал в кабинет. И тут одна девочка громко зашептала бабушке: «А почему все смеются? Это же так романтично — мужчина на коленях!» Бабушка ответила: «Милая, это процедура такая, лечебная». Девочка мечтательно выдала: «Романтичная процедура!»
  • История эта произошла на Шри-Ланке. Приезжаем, а тут рай! И тысячи рыбок в воде. Я пыталась сфотографировать их, когда телефон накрыло волной. А в нем вся жизнь — переписки, фотки, карты, сами понимаете мое отчаяние. В голове возникла информация из неизвестного источника — нужно положить телефон в рис, тогда влага абсорбируется и аппарат оживет. Но где найти сырой рис в нужном количестве? Вопрос непростой: в кафе наверняка принесут вареный, в магазине маленьких упаковок нет.
    И тут мы вспомнили, что по дороге в отель есть магазинчик, помчались туда и битый час объясняли на английском, что нам нужна горсть риса, чтобы оживить телефон. Хозяин скептически на нас посмотрел, принес рис и попросил на следующий день прийти к нему и показать результат эксперимента. Телефон действительно ожил, мы пришли к мужичку, рассказали, его это привело в восторг, и он пригласил нас в гости.
  • Были впервые в Сербии и зашли поесть в ресторан. Себе заказал чорбу (аналог шурпы, даже названия созвучны), уштипцы (сербские котлеты) и какой-то салат. Жена что-то по лайту заказала, типа салата и десерта. Сидим, ждем. Смотрю, официант несет большую супницу. Думаю: «Во дела, сейчас еще при мне из нее в тарелку будет наливать для пущего пафоса, мол, блюдо свежее». А это оказалась не супница, а моя тарелка с чорбой! Так я впервые познакомился с размерами порций в сербской кухне.

«Сказали, что номер будет с видом на море»

  • Отпуск с мужем, зашли на рынок, он выцепил себе лазерную указку. Радости — как у ребенка, побежали на пляж тестировать. Он решил посветить в воду. И тут странное... что-то мелькало и исчезало. Мы уже строили теории заговора, пока вдруг это «нечто» не встало в полный рост и не оказалось мужиком, который просто решил ночью поплавать и все это время пытался спрятаться от нашего лазера.
  • Выбрались с парнем отдохнуть на выходные. Я забронировала номер в красивом отеле, настроились на романтику и классное время только вдвоем. На месте оказалось, что в нашем полулюксе есть одна особенность, которую просмотрела при бронировании — ванная с полупрозрачными стеклами вместо стен. И главное, она была объединена с туалетом. Других свободных номеров в отеле не оказалось. Поэтому мы просто приспособились не подсматривать друг за другом. Опыт интересный. Наверное, это добавляет какой-то перчинки и значительно сближает соседей по номеру. В целом неплохо, но в следующий раз буду проверять брони внимательнее.
  • Приехала я в отель. Девушка на ресепшене говорит: «У нас для вас сюрприз!» — и вручает мне бесплатный вход на массаж. Иду, ложусь. Массажистка делает свое дело и вдруг такая: «Как поживает ваш муж?» Я ей: «Какой муж? Я не замужем!» Она сразу побледнела и говорит: «Ой, простите! Мне сказали, вы с мужем приехали». Оказалось, до меня регистрировалась богатая парочка, где жену звали так же, как меня, и муж оплатил все эти услуги для нее в подарок. А я случайно их присвоила! Но было уже поздно — массаж-то мне сделали.
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«Такой отпуск»

  • Летели с девушкой в путешествие. Рейс оказался переполнен. Авиакомпания позвала обсудить компенсацию. Я уболтал свою узнать, что предлагают. Сказали, дадут бесплатную ночь в отеле, ужин и завтрак в ресторане. Еще и $2400 выплатят! На следующий день выяснилось, что это полагалось заплатить не нам двоим, а каждому. Благодаря этому мы компенсировали себе большую часть расходов на отпуск. Кстати, моя девушка тогда согласилась выйти за меня, и из отпуска я вернулся с невестой.
  • Родители рванули на неделю в Турцию. И вот они, посвежевшие и отдохнувшие, ждут в аэропорту вылета домой. Начинается посадка, папа подходит к стойке, дает паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально смотреть на папу, попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки, он ставит штамп и желает приятного полета. Тут к стойке подходит мама, дает все то же самое. Открыв паспорт, мужик сообщает маме, что паспорт не ее. Мама выхватывает паспорт и начинает смеяться на весь аэропорт. Мужик за стойкой в растерянности. Уж не знаю, как, но родители как-то случайно обменялись паспортами. И самое главное, что папу пустили...
  • Были с мужем на море, валяемся на шезлонгах. Я отошла на пять минут, возвращаюсь — над ним склонилась фигуристая блондинка в бикини. Фотографирует его на телефон. Я подхожу, а она резко выставляет руку: «Стоп!» Потом молча показывает экран — там крупным планом жук на плече мужа. Оказалось, она ботаник, а это редкий вид и такое фото — настоящая удача. Муж все это время дрых, когда проснулся, посмотрел на нас и спросил, что происходит, а мы лишь пожали плечами.
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«Курорт, на который я заработал в этом году»

  • Когда я была маленькой, нам с мамой дали путевку на море в санаторий с 3-разовым питанием. Денег мы взяли впритык. Вот последний день, выселение в 12 часов дня, а автобус у нас только в 5 часов утра. Хорошо, что разрешили чемоданы оставить в гостинице до вечера. Отправились гулять с мамой по городу. Иногда чего-то просила, мама поясняла, что гулять нам еще долго, а денег мало. Вечером мне захотелось есть. Мама хотела купить хот-доги, и тут оказалось, что кошелька нет. Продавщица, когда узнала об этом, лишь презрительно на нас взглянула. Мы уже собрались было за чемоданами, как я попросилась напоследок искупаться в море. И пришла с целым пакетом монет к маме: вспомнила, как мы кидали монетку в море, и насобирала со дна. На еду хватило. А потом мы ждали 5 утра, и я не засыпала. И это был лучший рассвет.
  • Самолет из Хургады. Сосед — симпатичный незнакомец. Проболтали весь рейс, смеялись над каждой шуткой. Самолет садится. Сосед помогает достать сумку с полки, как бы невзначай касается моего плеча и уверенно так: «Слушай, дай номер мужа? А то ты говорила, твой муж сантехник, а у меня дома трубы как раз менять надо».
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  • Дочь работала в Бодруме. И вот приехали однажды гости с маленьким ребенком. Хорошие люди, душевные, а у малыша с собой была любимая игрушка — плюшевый совенок. Всегда носил его с собой. Прошел отпуск, и гости уехали домой, а игрушку в номере оставили, забыли. Через некоторое время позвонили, попросили игрушку по почте им отправить, а то ребенок и спать, и есть не может без совенка. Моя дочь придумала для малыша историю: совенок еще захотел отдохнуть в отеле и вернется позже, и пообещала каждый день присылать фото с «отдыха». Сделала несколько снимков и, пока посылка шла, отправляла малышу фото. А коллаж для себя сделали.
  • Были с подругой в Питере. Решили пройтись по летнему городу. Подошел мужчина (Петр Алексеевич), попросил 100 рублей за то, что он нам проведет экскурсию. Наш новый друг выглядел опрятненько, даже со своей тележкой пожитков. Всю ночь водил нас по Питеру, читал стихи Пушкина, рассказывал в подробностях про город, про царскую эпоху, неоднократно жалел, что не знал тезку лично. Утром, уставшие, расплатились с Петром Алексеевичем — 1000 рублей; долго нас благодарил, а мы — его. Лучшая экскурсия по городу.
  • Отдыхали в Грузии с молодым человеком. Колесили по городам, впечатлялись, так сказать. 13 августа должны были лететь из Тбилиси, но мы не мы, если все идет по плану. Опоздали, в общем. Денег на билеты уже нет. Было решено провести ночь в аэропорту, так как поздно приехали. Аэропорт закрыт. Съели чурчхелу, которую так бережно везли домой, примостились на лавке и ждем утро. Подходит сотрудник полиции, мол: «Что забыли здесь?» Ну, мы описали все как есть. Он сказал, что подумает, что сделать, и ушел. Вернулся примерно через полчаса, сказал, что не может нас пустить в аэропорт — не положено, предложил не мерзнуть и переночевать в его машине. Принес одеяло. Купил нам бутылку холодного чая в городе. Всю ночь мы спали в его авто, а он работал. Утром не будил, а пришел тогда, когда мы сами проснулись. Я даже имени его не знаю, но так рада, что все еще остались неравнодушные к чужим бедам люди. Спасибо, добрый полицейский.
  • Отдыхали во Вьетнаме, взяли там скутер в аренду и решили поехать из одного города в другой — всего 200 км. Туда доехали хорошо, хоть и замерзли, скупив по дороге всю одежду на местном рынке. А когда поехали обратно, у нас что-то сломалось, и пришлось потерять пару часов на ремонт. Выехали мы к вечеру и оказались в горах, на серпантине, под моросящим дождем, в темноте и тумане. Дальше метра ничего не видно было — ехали по приборам. И тут нас обгоняет местный водила на скутере, скидывает скорость до нашей и начинает нас вести. На сложных поворотах даже включал поворотники. А когда мы спустились с гор, тумана уже не было, видимость нормальная — водила газанул и в ту же секунду умчал вдаль. Слова благодарности кричали уже в спину.

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