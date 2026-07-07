17 ярких случаев с отдыха, ради которых стоило собирать чемодан

Вот так бывает — пакуешь чемоданы, выбираешься на долгожданный летний отдых к теплому морю и едешь со светлой надеждой на то, чтобы просто спокойно поваляться на пляже под зонтом и попробовать все вкусняшки со шведского стола. А в итоге отпуск подкидывает забавных приключений и становится проверкой на то, насколько хорошо развито твое чувство юмора!