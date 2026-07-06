16 забавных фото, где ожидание и реальность разошлись так, что хочется смеяться

Заказать красивый букет, испечь торт по рецепту, связать теплый свитер, посадить цветы или купить костюм — казалось бы, звучит как беспроигрышный план. Но иногда мироздание решает проявить фантазию и преподносит нам нежданный-негаданный сюрприз. Мы собрали забавные снимки, на которых ожидания разошлись с действительностью настолько сильно, что остаётся только пожать плечами и иронично улыбнуться.

«Знаю, знаю, я был слишком доверчив, покупая такое онлайн... Ну, хоть жену повеселил»

© PayEvery3328 / Reddit Ana.Rok только что На фото слева атлетичный длинноногий парень с развитыми мышцами, развернутыми плечами.

На фото справа мужчина небольшого роста, судя по соотношению головы к видимым частям тела, с узкими плечами, животиком. У него короткие конечности, ибо длина тела у разных мужчин почти не отличается, всю разницу в росте дают конечности. Впрочем, длина рукавов и брючин говорит об этом прямо, при этом длина пиджака практически совпадает с рекламной.

Так что слово "доверчив" здесь не подходит - присланный костюм вполне совпадает с карточкой товара. Ближе будет "неадекватно оцениваю свои параметры" Ответить

«По приколу заказала тортик с Эдвардом. Но кондитеры шутку не выкупили и создали этот шедевр»

«Мой первый опыт выращивания моркови»

«Впервые после родов взялась за крючок»

«Я понимала, что рискую, когда оформляла цветочную подписку, но такой подставы точно не ожидала»

«Заказала я себе на машину милый стикер с озорной кошкой. На деле получилось жутковато...»

«Мне кажется, я справился на все сто! А вам как?»

«Это моя первая покупка из серии „ожидание и реальность“»

«Дети предвкушали поход в бассейн по прибытию в отель, но нас ждал сюрприз»

Да уж, с плаванием вам лучше повременить... © GMbzzz / Reddit

«Мои ожидания от упаковки новых маркеров... и суровая реальность»

Похоже, прежде чем браться за раскрашивание, мне придётся всё как следует рассортировать.

«Мой обычный мастер маникюра в декрете, я обратилась к другой и показала ей первую картинку для вдохновения. Не знаю как кому, а мне очень смешно от результата»

«Заказала семена через интернет. Скажем так, выросло не совсем то, на что я рассчитывала»

«Я так разочарована, это совсем не то, что я себе представляла при покупке онлайн»

«Этот карамельный торт пережил несколько моих, скажем так, кулинарных промахов. Выглядит максимально печально, но на вкус — отличный»

«Увы! А ведь такой пластырь с пастельным градиентом выглядел бы невероятно мило и сочетался бы с кучей нарядов»

«Понятно, что ожидать полного совпадения с картинкой было бы наивно. Но это уже слишком!»