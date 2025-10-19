17 кулинаров пытались создать шедевр. Но вышло то, что вышло
Иногда вдохновение на кухне приходит внезапно — от скуки или желания проверить «а вдруг это будет вкусно?» Правда, такие эксперименты не всегда заканчиваются кулинарными шедеврами. Герои этой подборки решили выйти за рамки привычных рецептов — и получили результаты, которые заставляют немного пожалеть о подобном смелом порыве.
«Сделал торт из макарон»
- Друг мой, кто тебя обидел? © RepresentativeFast59 / Reddit
«С этой глазурью одни мучения»
А был бы не дурак - поставил бы в противень с бортиками, и ничего бы не утекло на стол.
- А мне нравится! Несите ложки! © sophiekittybone / Reddit
Баскский чизкейк вышел каким-то ну слишком подгоревшим
«Впервые решила сделать цукаты из лимонных корочек — и, мягко говоря, эксперимент провалила с треском»
Я раньше готовила цукаты из апельсиновых корочек. Это очень нудный и долгий процесс, но если сделать всё правильно то получается вкусно.
- У меня столько вопросов... © Unicorn_Sush1 / Reddit
«Решила приготовить пасту „Алио и олио“ с чернилами кальмара»
- А я сначала подумал, что это наживка для рыбалки. © Twitch84 / Reddit
«Моя первая попытка приготовить гёдза»
«Я попыталась приготовить торт „Шантильи“. Ударение на слово „попыталась“...»
Ягоды выглядят вполне съедобно. Но вкус торта по виду не определишь. Если сладкий, то это главное.
«Хотела испечь печенье „красный бархат“. А получилось, как видите...»
- А я вообще подумал, что это ломтик ржаного хлеба с маслом. © TurboKid513 / Reddit
«Решила испечь булочки с коричкой»
- И потом что, на них кто-то чихнул? © actualbookwyvern / Reddit
«Моя попытка приготовить флан с фруктами»
«Попытка моей жены сделать кекс в кружке, как на картинке»
- Ну, у нее отлично вышла... кружка. © MorraBella / Reddit
«Сегодня вспоминала свою попытку испечь торт на тему игры Zelda для парня, который мне нравился»
«Попытался повторить торт, который видел в магазине! Ну... на вкус вышло неплохо!»
«Решил приготовить курицу с рисом по рецепту из книги для мультиварки»
- Ты уж прости, но это выглядит словно обед в доме престарелых. © Working-Raspberry185 / Reddit
«Мой парень сказал, что нам нужно есть больше овощей — вот я и решила попробовать один рецепт из соцсетей»
«Это моя попытка испечь подружке на день рождения хлеб в виде капибары. Что ж, надеюсь она будет рада этому пухлому хомячку...»
«Хотела сделать милых лягушечек, но, кажется, что-то пошло не по плану...»
Когда мы лет тридцать назад купили микроволновку, брат решил приготовить в ней безе. Взбили белок, разложили плюшками на блюдо, поставили в печь и смотрим, как безешки поднимаются и опускаются с каждым поворотом блюда. Там эти волны - непостоянные, что ли? То "дуют", то нет? Короче, получились плоские сухие печеньки.
- Как теперь это развидеть? © geetwo_g2 / Reddit
