17 кулинаров пытались создать шедевр. Но вышло то, что вышло

Иногда вдохновение на кухне приходит внезапно — от скуки или желания проверить «а вдруг это будет вкусно?» Правда, такие эксперименты не всегда заканчиваются кулинарными шедеврами. Герои этой подборки решили выйти за рамки привычных рецептов — и получили результаты, которые заставляют немного пожалеть о подобном смелом порыве.

«Сделал торт из макарон»

Друг мой, кто тебя обидел? © RepresentativeFast59 / Reddit

«С этой глазурью одни мучения»

А мне нравится! Несите ложки! © sophiekittybone / Reddit

Баскский чизкейк вышел каким-то ну слишком подгоревшим

«Впервые решила сделать цукаты из лимонных корочек — и, мягко говоря, эксперимент провалила с треском»

«Решила приготовить пасту „Алио и олио“ с чернилами кальмара»

А я сначала подумал, что это наживка для рыбалки. © Twitch84 / Reddit

«Моя первая попытка приготовить гёдза»

«Я попыталась приготовить торт „Шантильи“. Ударение на слово „попыталась“...»

«Хотела испечь печенье „красный бархат“. А получилось, как видите...»

А я вообще подумал, что это ломтик ржаного хлеба с маслом. © TurboKid513 / Reddit

«Решила испечь булочки с коричкой»

И потом что, на них кто-то чихнул? © actualbookwyvern / Reddit

«Моя попытка приготовить флан с фруктами»

«Попытка моей жены сделать кекс в кружке, как на картинке»

Ну, у нее отлично вышла... кружка. © MorraBella / Reddit

«Сегодня вспоминала свою попытку испечь торт на тему игры Zelda для парня, который мне нравился»

«Попытался повторить торт, который видел в магазине! Ну... на вкус вышло неплохо!»

«Решил приготовить курицу с рисом по рецепту из книги для мультиварки»

Ты уж прости, но это выглядит словно обед в доме престарелых. © Working-Raspberry185 / Reddit

«Мой парень сказал, что нам нужно есть больше овощей — вот я и решила попробовать один рецепт из соцсетей»

«Это моя попытка испечь подружке на день рождения хлеб в виде капибары. Что ж, надеюсь она будет рада этому пухлому хомячку...»

«Хотела сделать милых лягушечек, но, кажется, что-то пошло не по плану...»

© AdBig6833 / Reddit Lena L 31 минута назад Когда мы лет тридцать назад купили микроволновку, брат решил приготовить в ней безе. Взбили белок, разложили плюшками на блюдо, поставили в печь и смотрим, как безешки поднимаются и опускаются с каждым поворотом блюда. Там эти волны - непостоянные, что ли? То "дуют", то нет? Короче, получились плоские сухие печеньки. - - Ответить