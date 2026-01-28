18 умельцев, которые решили сэкономить и сделать всё сами, но что-то пошло не так

Кто из нас амбициозно не заявлял, «да чего тут мудрить, запросто сам(а) поправлю»? Просто включить-выключить, открутить-прикрутить, казалось бы, что может пойти не так? Как выяснилось — почти все. В этой подборке собраны истории людей, которые хотели сэкономить и взять дело в свои руки, но в итоге получили опыт, за который пришлось заплатить втридорога.

«Раньше я делала маникюр в салоне, но сейчас приходится экономить. Весь вечер потратила на маникюр: база, лак, сушка, ждала полчаса, чтобы наверняка. А утром проснулась и увидела это»

Когда ремонт превратился в выставку цветов

Давным-давно, когда я только начал жить самостоятельно, делали мы с братом ремонт. Первый раз в жизни сами. Опыта у нас практически не было, зато были задор и море энергии. Накосячим, я начинаю грузиться, а братан говорит: «Не парься, цветочек повесим — и красиво будет». Так повторялось несколько раз. Закончили кухню часов в 12 ночи, еще даже руки не помыли, сидим уставшие. Брат осматривается и говорит мечтательно: «Красиво будет: вся квартира в цветах». © justas1s / Pikabu

«Мама решила сама смастерить папе трость. Ну, по крайней мере, она старалась»

«Мои родители: „Зачем нам валик? Мы и так справимся“. Результат налицо»

Всегда есть надежда на приз по художественному катанию

Крыльцо обледенело — натуральный каток. Cредство купить — жаба душит, а тут еще сосед подогнал какие-то гранулы, мол, лед топят моментально. Ну мы и сыпанули весь пакет. Через пару часов супруг пошел проверять. Слышу крик, выглядываю в окно и теряю дар речи: Муж вцепился в перила и исполняет какой-то дикий танец. Ноги разъезжаются в шпагат, он их пытается собрать, крутится на месте, глаза выпучил, но не падает! Звоню соседу: «Что ты нам дал? Серега там у нас уже конкурс по художественной гимнастике выиграл, зайти обратно не может!» А тот ржет: «Вы что, весь пакет бахнули? Так нельзя же! Если переборщить, будет хуже любого гололеда!»

«Мама купила новый дом. Просто посмотрите, что предыдущие владельцы сотворили с бассейном!»

«На белом диване были пятна, и мой парень решил его... покрасить. Я предлагала просто купить чехлы, но нет, это слишком просто. Теперь любуемся результатом»

Задачи нужно ставить правильно

Коллега купил лесной участок, заросший деревцами. Нанял бригаду, поставил задачу: спилить все деревья меньше двух метров. Даже рулеткой отмерил высоту, на бригадире показал — вроде поняли. Приезжает через пару дней, заходит на участок и теряет дар речи: все деревья спилены ровно по 2м. Так они еще просили надбавку за сложность. © Unknown author / Pikabu

«Наверное, нужно было чуток сдвинуть вправо»

Фокус не удался

На диване появилось пятно от кофе. Вызывать химчистку — дорого, поэтому припомнила бабушкин народный метод, намешала «зелье» в ковшике, нанесла на обивку и приготовилась к магии. Сначала всё было отлично: пятно исчезало на глазах. Но через минуту мой состав начал пениться так интенсивно, что половина дивана утонула в облаке из пены. Я попыталась убрать излишки тряпкой, но пена только прибывала со зловещим шипением. В итоге на месте маленького пятнышка образовалось огромное белое пятнище. Пришлось покупать декоративную подушку размером с полдивана, чтобы прикрывать плоды своей «экономии».

«Мои соседи пристроили к дому... фойе? Парадный вход? Честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. Ну, смотрите сами»

Хозяйственность

Мой коллега называет себя хозяйственным. Постоянно присматривает, что и где плохо лежит. Там отрезок трубы подберет, тут остатки масла сольет. Везде все собирает и выпрашивает. Весь его гараж заявлен добром. На своей Ауди он поменял масло в двигателе из заранее подготовленных остатков. Мотор заклинило. Оказалось, что вместо масла он залил лак по дереву. Три дня пытались почистить движок, но все каналы забиты наглухо. Теперь коллега ищет двигатель подешевле. © Fatherbig / Pikabu

«Каждая поездка к родителям — это сюрприз. Никогда не перестаю удивляться тому, что может соорудить мой отец»

«Девушка взялась меня подстричь. Все шло просто отлично, пока я вдруг не услышал ее вздох»

Когда переоценил свои возможности

Решил я как-то сэкономить и попросил друга подстричь меня машинкой. Он мне такой: «У меня мама парикмахером была и бабушка — это у нас в крови, не боись». Ну ок, думаю, сейчас будет модная прическа за бесплатно. Сижу, значит, вроде все норм, потом тишина, потом друг начинает ржать так, что я аж напрягся. Через пять минут он подходит с зеркалом, и я вижу это безобразие: на голове полосы, как после газонокосилки в дождь. Спереди типа челка висит, сзади — почти лысины. В итоге пришлось все сбрить под ноль. А друг потом говорит: «Походу, я в батю пошел». © Не все поймут / VK

«Мама окончила курсы парикмахеров 9 лет назад. Практики с тех пор почти не было, но она уверенно заманила брата к себе в кресло. Вот что из этого вышло»

«Решила сходить моделью к ученику. Иллюзий не питала. Спустя три часа я увидела результат... В итоге мне пришлось просто попросить ее остановиться и оставить все как есть»

«У клиента была претензия, что крепление телевизора не подходит⁠»