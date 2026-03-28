17 ярких воспоминаний из детства, которые так свежи в памяти, будто дело было вчера
Добро
2 часа назад
У каждого из нас есть тот самый «сундук» в памяти, где бережно хранятся запахи бабушкиного дома, вкус соседской малины и искренняя вера в то, что в старых часах живут маленькие человечки. Время летит, мы становимся серьезными взрослыми, но стоит закрыть глаза — и вот мы снова 10-летние, строим штаб из коробок и верим, что татуировка, нарисованная ручкой, — это уже взросление.
- У нас была дача, а у соседей-пенсионеров — много малины. Однажды мы с отцом пришли на дачу с ночевкой. Утром он подозвал меня к забору и сказал, что договорился с соседом: пришла моя очередь собирать малину. Отец помог мне перелезть через высокий забор, и я оказался в малиннике. Спелые ягоды тянулись вдоль рядов. Для восьмилетнего мальчишки это было настоящим сокровищем. Я с упоением ел малину прямо с кустов. Через полчаса, насытившись, поблагодарил дедушку, позвал отца, встал на ящик у забора, передал ему полную кружку и перелез обратно. Тогда для счастья нужно было совсем немного: новая игрушка или наесться вдоволь малины. © Sergeixxx / Pikabu
- Детство. Всем двором разрисовывали спину мальчика ручкой, как будто у него татухи. Меня попросили написать его имя, я еще не все буковки знала, поэтому получилось «Жена». В общем, у Жеки появилась новая кличка. © Cool story / VK
«Когда появилась „мыльница“, мы фоткали только „важные“ события. На фото я с самым лучшим подарком за окончание 3-его класса — коробкой киндер-сюрпризов»
- Ого, мажоры! Я неделю копил, чтобы купить сундучок Милкивэй, а тут коробка целая. © Liprosy / Pikabu
- Как то с племяшкой, пока взрослых не было дома, умыкнули мыльницу. Наделали таких фоток, над котороми родители еще долго смеялись. Повязали платки «а-ля бабуся», напялили крутые очки, накрасили губы, сфоткались с детским пианино, на унитазе со шваброй, на велике, на кухне с телефонной трубкой в руке. А еще у нас есть фото с показа мод. В платьях, шерстяных носках и туфлях. © Coolbasska / Pikabu
- Самая крутая вещь, что была у меня в детстве, — это двухъярусная деревянная кровать. Делили мы ее с сестрой младшей: она на нижнем ярусе, а я под потолком. Это был для нас и корабль, и шалаш, и отдельная квартира! Завесив первый ярус покрывалами, мы получали отдельное жилье со стенами и дверью! Входом служила лесенка, на которую мы накидывали платок. Обустраивали там освещение, таскали туда еду и часами могли там сидеть, играть. А в иные дни это был классный пиратский корабль, который мы захватывали, бились «мечами» на палубе и прыгали по ней как обезьяны. Сестра рисовала на бортиках первого этажа красками — там красовались деревья, забавные животные и облака. Я на втором этаже на дерево приклеивала наклейки любимых героев, музыкантов и актеров. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 15, когда бабушка обмолвилась, мол, я много ем. Я назло перестала есть ее еду и кормилась в огороде. Ситуацию спас дед, который взял и пожарил яичницу с колбасой и сказал мне тихо: «Иди поешь, это я приготовил, а не бабушка». Обычно он себе сам даже подогревать еду не любил, не то что готовить. © lizakovaleva.arch
- В детстве я делал рукописные журналы и газеты. Я не знаю, откуда взялось это увлечение. Я родился и вырос в обычном селе, в глубокой провинции, и мои родители не имели никакого отношения к журналистике. Основным содержанием журнала как раз должен был быть комикс с приключениями мышонка Миксика. К сожалению, номера с комиксами не сохранились. © superedward / Pikabu
Какая-то неправильная бабушка, обычно для них внуки наоборот слишком мало едят)
Ответить
- Мне было около 12 лет, приезжал на лето к бабушке. Недалеко от дома было ремонтное депо, где стоял автомат с бесплатной газированной водой. Мы с пустыми полторашками туда постоянно лазили. И вот однажды нас поймали, сказали: «Нам не жалко воды, но прекратите лазить через забор. Просто заходите нормально и набирайте». А ведь весь кайф и заключался в том, чтобы пробраться и втихаря ей затариться и пойти играть на стадион. © Pikabu
- Когда мне было лет 10, дома завелись тараканы. Как-то раз нашли их даже в часах. И вот недавно снимаю часы со стены и рассказываю об этом мужу, и тут заходит дочка и слышит: «Часы переворачиваем, а там их штук десять...» Она с восторгом: «Кто там был? Неужели там живут фиксики?» Я облегченно расхохоталась, не хотелось говорить ребенку о тараканах. Отвечаю ей: «Да, дочка, наверное, это были фиксики». Она не унимается: «А почему ты мне не рассказывала, что в детстве видела фиксиков?». Пришлось объяснять, что в моем детстве не было мультика и я не знала, кто такие фиксики, поэтому испугалась. © Cool story / VK
- Мы с сестрой, когда мне было лет 10, а ей 6, приходили к бабушке и дедушке, снимали с кровати накидушку, собиралось это дело резинкой для волос, притворяясь, что это фата. Потом брали в руки по скакалке, делали вид, что это наши микрофоны, и давали концерт. Бабушка с дедушкой очень радовались и хлопали нам. © Rushanka24 / Pikabu
- Мои родители, а также бабушка и дедушка, были связаны с искусством и посвятили свою жизнь театру и кино. В детстве я тоже мечтала стать актрисой, но с возрастом поняла, что это не мое. И вот когда мне было 13 лет, на семейном празднике я набралась смелости и объявила, что не хочу становиться актрисой. Повисла тишина, которую нарушил дедушка: «Давайте порадуемся за единственного нормального человека в этой семье!» Теперь я ветеринар, который очень любит свою работу. © Рабочие истории / VK
- В детстве забрали кучу пустых ненужных коробок с заднего входа аптеки и решили сделать шалаш. Благо, зелени было много у нас во дворе, выбрали место между высокими кустами и деревьями и начали его облагораживать: принесли листья, коробки на пол, стены тоже были из картона, потолка не было. В конце притащили туда воды и всяких снеков из дома, посидели там весь день. © Pikabu
- Помню, как мы с сестрой играли в поход. Взяли корзинки, мама сложила нам туда вареные яйца, хлеб, картошку в мундире, и так мы ходили кругами по кухне вокруг раскаточной доски для вареников, которую ставили на кубики. Утомившись, сели есть за этот «стол», как якобы это делали родители в лесу, когда ходили за грибами. © Josiah / Pikabu
«Нашел артефакт из детства, будем проводить ревизию»
- Соседка тетя Наташа как-то угостила маму сливами из своего палисадника. Сливы были вкусные, а тетя Наташа сказала маме, чтобы брали еще. Я все это слышала и решила, что могу сходить угоститься, но не одна, а прихватив с собой пятерых своих друзей. Сказала им, мол, тетя Наташа пригласила кушать сливы. Шестилетние мы стояли и наслаждались лакомством, а потом в окне появилась тетя Наташа, явно недовольная этим сборищем. Все быстро убежали, а вечером я краснела перед мамой. © user10767409 / Pikabu
- В детстве, когда принимал ванну, прижимался щекой к ней, подставлял ладошку и типа по рации болтал. Однажды мне ответил мальчишечий голос, слышно было хорошо. В итоге мы с ним болтали почти час, а я понять не мог, с кем разговариваю. Разгадка оказалась крайне проста: это был мой сосед снизу, ровесник, который тоже решил в это время принять ванну, и услышал весь мой бред, что я туда выговаривал. В этом возрасте я не знал про физику, и это было чудо чудное. © Nettemir / Pikabu
- Я в подростковом возрасте прочитала роман «Театр», и меня увлекла атмосфера представления. В деревне у бабушки я собирала человек 10 детей от мала до велика, и мы с соседской девочкой давали представление. Это была комическая пьеса про старика и старуху, состоящая из небольших сценок. Время от времени мы менялись ролями. © LehhenH / Pikabu
- Мы в деревне с братом и сестрой встали раньше всех, и пошли играть в песочнице. Рядом с ней была большая такая лужа. Мы решили, что у бабушки грязный дом и его надо помыть. Взяли ведра и как давай черпать и на стены плескать. Мы радуемся, а бабушка почему-то недовольно кричит. Вылетела мама из нашего домика, останавливает все это веселье. Правда, мы тогда так и не поняли, почему, мы ведь доброе дело делали, дом мыли. © Fatcat96spb / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
