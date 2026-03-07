Какими были главные «бабушки» нашего кино до того, как их лица покрылись благородными морщинами

Санько в молодости была ослепительно хороша. Огромные выразительные глаза ... Чувственные губы...

А постарела и стала играть вредных сварливых соседок.

У нее был неудачный брак с Арлазоровым (я не помню, кажется, его мать плохо к ней относилась и настраивала сына) и травматичный развод . Вот только один штрих: когда ее бывший муж и отец ее дочери мучительно умирал, но был в сознании, он хотел увидеть дочь и попрощаться с ней. Санько не пустила. Какие же обиды надо пронести через всю жизнь и сохранить на долгие годы , чтобы не исполнить последнее желание умирающего человека.

Я не сужу и, естественно , не осуждаю. Просто задаюсь вопросом.