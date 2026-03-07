Какими были главные «бабушки» нашего кино до того, как их лица покрылись благородными морщинами

3 часа назад
Какими были главные «бабушки» нашего кино до того, как их лица покрылись благородными морщинами

К некоторым актерам слава и популярность приходит еще на заре карьеры, а к другим — уже в зрелом возрасте. Но оттого их талант не становится меньше, наоборот, с годами их актерская игра становится столь проникновенной, что кажется, будто они не играют, а проживают роль. Именно таких актрис мы и собрали в этой статье.

Татьяна Пельтцер

Римма Маркова

Галина Стаханова

Анна Фроловцева

Вера Алтайская

Татьяна Жукова-Киртбая

Рина Зеленая

Ёла Санько

ElenaLev
14 часов назад

Санько в молодости была ослепительно хороша. Огромные выразительные глаза ... Чувственные губы...
А постарела и стала играть вредных сварливых соседок.
У нее был неудачный брак с Арлазоровым (я не помню, кажется, его мать плохо к ней относилась и настраивала сына) и травматичный развод . Вот только один штрих: когда ее бывший муж и отец ее дочери мучительно умирал, но был в сознании, он хотел увидеть дочь и попрощаться с ней. Санько не пустила. Какие же обиды надо пронести через всю жизнь и сохранить на долгие годы , чтобы не исполнить последнее желание умирающего человека.
Я не сужу и, естественно , не осуждаю. Просто задаюсь вопросом.

Александра Назарова

Ольга Волкова

Любовь Добржанская

Глория
1 час назад

Мне нравится в Берегись автомобиля. Мама хорошая такая про паровоз поет🙂

Валентина Сперантова

Ирина Мурзаева

Любовь Соколова

А вы помните этих великолепных актрис в их ранних ролях? Или, может, мы забыли кого-то?
