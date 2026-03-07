Какими были главные «бабушки» нашего кино до того, как их лица покрылись благородными морщинами
К некоторым актерам слава и популярность приходит еще на заре карьеры, а к другим — уже в зрелом возрасте. Но оттого их талант не становится меньше, наоборот, с годами их актерская игра становится столь проникновенной, что кажется, будто они не играют, а проживают роль. Именно таких актрис мы и собрали в этой статье.
Татьяна Пельтцер
Римма Маркова
Галина Стаханова
Анна Фроловцева
Вера Алтайская
Татьяна Жукова-Киртбая
Рина Зеленая
Ёла Санько
Санько в молодости была ослепительно хороша. Огромные выразительные глаза ... Чувственные губы...
А постарела и стала играть вредных сварливых соседок.
У нее был неудачный брак с Арлазоровым (я не помню, кажется, его мать плохо к ней относилась и настраивала сына) и травматичный развод . Вот только один штрих: когда ее бывший муж и отец ее дочери мучительно умирал, но был в сознании, он хотел увидеть дочь и попрощаться с ней. Санько не пустила. Какие же обиды надо пронести через всю жизнь и сохранить на долгие годы , чтобы не исполнить последнее желание умирающего человека.
Я не сужу и, естественно , не осуждаю. Просто задаюсь вопросом.
Александра Назарова
Ольга Волкова
Любовь Добржанская
Валентина Сперантова
Ирина Мурзаева
Любовь Соколова
А вы помните этих великолепных актрис в их ранних ролях? Или, может, мы забыли кого-то?
