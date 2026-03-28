Если бы я забыла про деньги, которую на оплату квартиры, это было бы очень любопытно. Я так поняла, что речь про аренду... Ну ок, про мелочь какую забыть. Но это же обязательный пункт в ежемесячных платежах. Не 10 и дпже не 50 долларов...
15 примеров того, что маленькие добрые поступки имеют большое значение
Порой достаточно пары минут, чтобы вернуть человеку веру в добро. Помочь, поддержать, заметить, не пройти мимо — кажется, это мелочи. Но именно из таких мелочей и состоит наш день. Каждый день у нас есть шанс сделать мир вокруг капельку теплее. В этой подборке собраны истории, после которых становится теплее на душе и снова хочется верить, что хороших людей вокруг гораздо больше, чем кажется.
- Расхламлялась к весне, собрала аж целый баул. И тут вспомнила, что подруга подъедет на чай, а у меня — шаром покати. Хватаю лежавшую сверху баула куртку и в магазин. Стою на кассе, впереди бабуля считает мелочь, не хватает ей. Сую руку в карман: вдруг чего завалялось, а там лежит конверт. Я еще в прошлом году отложила деньги на оплату квартиры, спрятала их «понадежнее» и напрочь об этом забыла! В итоге и бабулечке помогла, и сама осталась с находкой.
- Сижу в кофейне, пью кофе. Рядом за столик садятся две девочки, по виду школьницы. Веселье, смеются, что-то обсуждают. Я невольно начинаю вспоминать свои школьные годы. Они делают заказ, им приносят один десерт и один напиток. Одна девочка начинает кушать, вторая сидит рядом тихо и просто смотрит. Улыбается, но видно, что ей немного неловко. И та даже не предложила ей попробовать. Мне стало как-то грустно. Я тихо позвала официанта и попросила принести еще один десерт специально для нее. Когда десерт поставили на стол, она удивленно сказала, что ничего не заказывала. Ей ответили, что это небольшой подарок от заведения. Вы бы видели ее реакцию. Она сначала растерялась, потом так искренне обрадовалась. И, самое интересное, сразу же сказала подруге: «Давай вместе попробуем?»
Блин... Это так грустно😔 с одной стороны, та девочка и не должна была предлагать - это же её десерт. Но и подругу жалко 😔 я просто сама часто отказывалась в ситуации "я буду только чай" и претензий к никому, кто мог позволить больше, у меня нет... Но этот мелкий, но приятный комплимент в виде десерта...
- У моей доченьки сложные отношения с моим мужем. Она все еще общается со своим биологическим отцом, с которым мы давно в разводе, поэтому своего отчима папой никогда не считала. Сейчас у нее сложный период, первые отношения с мальчиком. На днях они с ним поругались, она пришла домой и сидела грустно у подъезда. Мой муж вышел к ней, сел рядом, приобнял и что-то начал рассказывать. Они дружно вернулись домой спустя несколько минут, и дочь сказала: «Пап, спасибо тебе большое за совет!». Скажу честно, что я всплакнула после этого минут пять на кухне, а муж не мог сдержать радостных слез.
Папа всё равно останется папой для ребёнка. Что за мода пошла склонять детей называть своих отчимов отцами?
- Работаю флористом. Заходит клиентка, у которой завтра свадьба и заказано цветов для нее тысяч на сто рублей. Говорит: «Свадьбы не будет. Знаю, что по договору деньги не возвращаются, но вы хоть цветы зря не переводите». И уже было развернулась, чтобы уйти, но в последний момент остановилась, улыбнулась и вдруг заявляет: «А знаете, мы же можем собрать букеты и направить их на любой адрес?» Я говорю, мол, не вопрос. Она куда-то звонит, договаривается, а потом просит меня оформить доставку букетов в Дом престарелых. Курьер потом рассказывал, как трогательно бабушки радовались нашим роскошным розам, пионам и гортензиям.
- У нас во дворе стоит пенопластовая коробка с крышкой, которую мой муж собирался использовать как цветочный горшок, но птица решила в ней свить гнездо. Кошка постоянно пытается заглянуть внутрь и гоняет маму-птицу по двору. Сегодня я услышала, как муж выговаривает котейке: «Это некрасиво, там живет семья. Нельзя так их донимать!» После этого он взял коробку и поставил так, чтобы кошка не могла до нее добраться.
- Оставила собаку у магазина, сама уже стою на кассе. Подходит семья с ребенком — девочкой лет пяти. У нее в руках игрушка для собак, и отец говорит: «Это же для собачки, а у нас ее пока нет». На что мама отвечает, что дочь хочет подарить игрушку песику, который у входа сидит. Я это услышала, сказала, что собака моя, и спросила у девочки, хочет ли она ее погладить. Вышли, девочка погладила пса, мы стали уже уходить, но тут папа оплатил товары и, оказывается, он правда купил игрушку, и девочка смогла ее подарить моему питомцу. Собака была на седьмом небе от счастья, потому что она обожает игрушки. А мне было очень приятно видеть здоровые отношения между родителями и ребенком, где родители учитывают и поощряют желания своих детей. Потому что я знаю, что очень многие бы просто вернули игрушку на место.
Я думаю и ребенок был счастлив не меньше. Но самое главное, что это Хозяйка собаки поучаствовал. Потому что вообще без разрешения комуницировать с чужими питомцами не стоит.
- Пошел как-то в поликлинику к врачу. Как водится, сдал куртку в гардероб. Надо сказать, куртка тяжелая. И сколько я ни пришивал к ней петельку, чтобы вешать, все было бесполезно. Возвращаюсь, а бабулька-гардеробщица мне и говорит, что пришила ту самую петельку сама. И так неожиданно приятно стало от того, что посторонний человек просто так сделал тебе доброе дело. Рядом сидела женщина, услышала все это и подарила бабульке апельсин. А у меня, как назло, ни денег, ни апельсина. Но товарищ угостил меня сушеной воблой. Я не растерялся и отдал ее гардеробщице. Она была искренне рада.
- Пошли с сыном в магазин. На кассе перед нами стоял парнишка, лет 13 примерно. У него на карте не хватило средств для оплаты, он засмущался, хотел перевзвесить бананы, но я предложила докинуть разницу. Он мне не отказал, уходя, несколько раз поблагодарил. Вышли, идем домой, мой семилетка молчит. И вдруг посреди дороги обнял меня и говорит: «Мам, хорошо, что доплатила за мальчика. Это был добрый поступок. Люблю». Впервые в глазах сына увидела гордость за меня. Дорогие поездки, покупки он принимал как должное, а тут маленький поступок оценил.
- День с самого утра не задался. И вот я тороплюсь перебежать улицу, как вдруг какой-то пожилой мужчина кричит мне: «А ну-ка подожди!» Я останавливаюсь, вообще не понимаю, в чем дело. А он подходит и, прежде чем я успеваю хоть что-то сообразить, просто присаживается передо мной и завязывает мне шнурок. Я такая: «Эмм... лааадно». А он выпрямился, кивнул, говорит: «Не хотелось бы, чтобы ты споткнулась», — и ушел. Я потом долго думала о том, как странно чувствовать, что кто-то просто так обо мне заботится. Никакой суеты или неловкости, просто замечают что-то, что я упустила, и исправляют это, не заставляя меня чувствовать себя глупой.
А мне было бы странно. Можно было просто сказать, что развязал я шнурок
- Зима, мороз, двое детей надо завезти в сад и школу, а потом ехать на работу. А машина не запускается. Я не выдержала, заплакала. Стучится в окошко мужчина, он с собачкой гулял. Говорит: «Сейчас я подъеду, заведем». Прошло минут 15, подъехал, помог, а я в таком стрессе была, что даже не запомнила, как он выглядит. Переживаю, что могу пройти во дворе мимо и не поздороваться, но каждый раз в мороз, когда запускаю двигатель, вспоминаю его добрым словом!
Тех, кто с собачками гуляет, обычно по собачкам и узнают, а без собачек - с трудом.
- В большом супермаркете возле дома часто видел бабушку. Старушка в платочке постоянно стояла возле книжный полок и читала разную литературу. Серьезно, ни разу не видел ее у рядов с продуктами. Стояла стабильно только у книжного отдела. Вчера снова выбрался на закупки и увидел милую картину: работники супермаркета поставили небольшой деревянный диванчик возле книжных полок. Специально, чтобы бабуля могла наслаждаться книгами, порадовали пожилого человека.
- Когда я была подростком, жили мы не богато. Пожилая соседка подкидывала мне вещички и украшения, которые она носила, когда была помоложе. Вещи были стильные, в хорошем состоянии, я чувствовала себя красоткой. А спустя время заметила, что девушки вокруг часто носят почти то же самое, и поняла, что соседка покупала новые вещи и, под видом старых и ненужных, отдавала мне. Потому что понимала, как важно в этом возрасте выглядеть красиво.
- Мы с мужем только вернулись из строительного магазина, где купили какую-то мелочевку. Не помню уже точно, о чем мы болтали с продавцом, но муж упомянул, что завтра рано утром у него самолет. И вдруг в нашу дверь стучат (а мы живем буквально за углом от того магазина). В дверях стоит совершенно незнакомый нам мужчина. Говорит: «Ваш кошелек лежит в магазине, они закрываются уже через 5 минут». Оказывается, кошелек выпал, когда муж доставал ключи на парковке, а мы и не заметили. Когда кошелек принесли в магазин, кассир посмотрела, чей он, вспомнила нас и такая: «О нет! Ему же на самолет уже через несколько часов!» И этот самый случайный покупатель, который как раз собирался уходить, сам предложил: «Хорошо, я сейчас дойду, предупрежу их». Муж бегом бросился обратно и забрал кошелек. Трудно представить, какой был бы стресс, начни он искать его в два часа ночи перед самым отъездом в аэропорт. А если бы нам позвонили из магазина на следующий день, было бы уже поздно.
- Время уже за полночь, слышу, возня какая-то в подъезде, по звукам, несколько подростков. В голове сразу всякие мысли, в основном, про коляску, которая там стоит, чтобы с ней ничего не случилось. Крадусь тихонечко к входной двери, в глазок поглядеть, а там два подростка третьего пришли с днем рождения поздравить, желают ему всякого доброго, снимают тихонечко все это на видео, а поздравляемый на них шикает, чтоб не шумели сильно. Поздравили они его и разошлись себе. И так что-то тепло стало на душе. Вот так сразу думаешь: хулиганы, а там просто хорошие друзья.
- Работаю в небольшом офисе, нас всего 8 человек. У одной из моих коллег в последнее время дела идут не очень — осталась одна с детьми и вообще. А тут еще до кучи ее собачке, добрейшей помеси лабрадора, потребовалась срочная операция. Коллега выгребла все деньги, даже ее младший сын растряс копилку, и все равно не хватало, чтобы оплатить счет целиком. Я позвонила в клинику и закрыла всю сумму, чтобы их любимая собачка наконец вернулась домой. Они до сих пор не знают, кто был их анонимным доброжелателем.
Есть милые истории. А есть странные) про шнурки до сих пор в голове не укладывается