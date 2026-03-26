Безрассудство тоже имеет границы. Есть модели намного дешевле и, для девушки с последними 100 рублями, любой был бы за счастье. Так можно на светофоре вытащить деда из Лады и пересадить в Бентли, с криками "мне сегодня 50 и я делаю добрые дела". 🤣
20+ историй о незнакомцах, чья доброта стала той самой оттепелью посреди серых будней
Иногда случайный прохожий за 5 минут делает для нас больше, чем старые друзья за годы. И пока мартовская оттепель только вступает в свои права, эти истории пробуждают веру в людей получше любого весеннего солнца. Мы собрали истории о добряках, которые не отмахнулись от чужих проблем, а подарили людям лодку, телефон, крутой совет и хорошее настроение.
- Это случилось 11 лет назад. Была я студенткой. Зашла после пар в салон связи последние 100 рублей на телефон положить, а там мужчина что-то покупал. Он увидел мой старенький телефон и говорит: «Давай я тебе новый куплю!» Я отнекивалась, а он купил дорогущий — за 50 тысяч! А потом вручил его мне. Я, мягко говоря, сильно опешила и выдала:
— Дяденька, я верю, что вы богатый, но спасибо, не надо!
А мужчина мне:
— Чего ты боишься? Я даже имени твоего не знаю... Держи! Мне сегодня исполнилось 50 лет. Могу я хоть раз в жизни совершить необдуманный поступок?
И уходит.
- На восьмом месяце беременности проходила по улице, а за забором росло огромное дерево черешни, усыпанное спелыми ягодами. То ли я от гормонов стала такой храброй, то ли настроение просто такое было, но я постучалась в ворота и попросила горсть ягод. В итоге мне вынесли ведерко килограмм на пять! Я ела эту черешню неделю. До сих пор вспоминаю этих людей!
«Увидел объявление, мол, я — Миша, мне 10, коплю на лодку, готов выносить мусор за небольшие деньги. У меня была лодка, которой я уже не пользовался. Подарил ему»
Это реальный поступок. Для кого-то ненужная вещь, может осчастливить другого человека.
- Покупала квартиру. Нашла одну — просто мечта: цена ниже рынка, ремонт свежий. Продают срочно. Пришла смотреть — красиво все, только духами сильно пахнет. Вышла из подъезда, и тут меня ловит за локоть какая-то старушка и шепчет: «Беги отсюда! У них там в этой квартире все время канализация течет, а от нее мошки и запах. Они и нас, соседей, обманули, что все починят, и покупателей за нос водят. Пусть сидят в своей квартире сами — может, совесть проснется!» Я до сих пор благодарна этой неравнодушной женщине за то, что не дала мне вляпаться в такую дурно пахнущую сделку! Квартиру я нашла не хуже, в соседнем доме, а ту продавали еще пару лет, судя по объявлению на сайте.
Так дорого поменять канализацию? Если это общий стояк, тогда вообще бесплатно.
- 1985, студенты, махнули в столицу. Деньги потратили, обратно ехать два с половиной дня. Есть охота, но нечего. Чтобы об этом не думать, легли спать на верхних полках. А подруга внизу не спала, разговорилась с попутчицей, рассказала ей про наше путешествие. Худенькая женщина в платочке, говорит: «Ну, вы прямо как мои дети!» У нее семеро. Просыпаюсь, женщина вышла, а нам оставила хлеб, банку сгущенки и еще по мелочи кое-что. До сих пор вспоминаю ее с благодарностью!
- Лет 35 назад дело было. Заходим с мамой в магазин, за прилавком стоят два парня. Мы смотрим на жалкую кучку косметики на прилавке: лаки для ногтей, помады от Kiki (если помните такое) и моя мечта — гель для умывания от Johnson & Johnson. Пока мы тихо с мамой переговаривались, парни сгребли в подарочный пакет и этот гель, и помады, и лаки и подарили нам. Вспоминаю эту радость детскую уже 35 лет!
Парни не могли стоять за прилавком, если только они не продавцы - они стояли перед прилавком. А так, история замечательная.
«Сижу на остановке. На скамейке сидит кот, весь в шрамах, и парень. Кот посидел, посмотрел на парня и забрался ему на руки. Всем хочется обнимашек»
- Были мы студентами, как обычно водится, без лишних денег. Купили холодильник за 1000 рублей. Служил он нам верой и правдой три курса. На четвертом стал барахлить: начинает заводиться — и тут же глохнет. По этой причине перестал морозить. Надо ремонтировать. Перешерстил всю газету с объявлениями и нашел только двух специалистов, дозвонился только одному из них. Обрисовал проблему, человек послушал и говорит: «Выезд стоит денег и времени. Так как со вторым у меня напряг, давай кое-что расскажу». И подробно расписал, как решить проблему. Проблема была в каком-то втягивающемся сердечнике, который благополучно заменялся на пластик от ручки. Удостоверившись, что я все понял, он благополучно отключился. А мы все разобрали, заменили, собрали и... заработало! Тогда я понял, что есть на свете добрые люди. Был ему очень благодарен, позвонил, спросил, сколько должен, на что услышал «Пользуйтесь на здоровье!» Ну, было неудобно, и я положил ему 300 рублей на телефон в виде компенсации за потраченное время.
- Помню, мы ездили с хором в столицу и сделали общую фотку у гостиницы. А позже ко мне подошла одна молоденькая хористка со словами: «Моя мама сказала, что ты самая красивая девушка в хоре!» Было чертовски приятно. Хотя в хоре было полно молодых девчонок, а мне уже за 30.
- 30 лет назад темной, снежной ночью понедельника несколько неравнодушных мужчин откликнулись на просьбу и вышли на улицу, чтобы помочь застрявшей в нечищеном дворе машине скорой. На этой машине мою маму со схватками везли в роддом. Дело было непростое, никто не знает, чего бы стоили минуты (а, может, и часы) промедления. Сейчас же я могу сказать, что выросла вроде бы хорошим человеком, и что эти мужчины сделали большое дело и их поступок много значит для меня.
Я не знаю ни ваших имен, ни адресов, даже не знаю, сколько вас было, но я благодарна вам до глубины души. Каждый год. Спасибо!
- Время 1:30 ночи, пробиваю колесо при съезде со МКАДа. Останавливаюсь ночью на шоссе. На «Лексусе», в белом платье и на каблуках. Рядом тормозит старая BMW, выходят двое парней. Пока я им кричу, мол, мне не нужна помощь, сейчас друзья приедут, они коротко спрашивают: «Где запаска?» Я открываю багажник, ребята молча меняют колесо, молча упаковывают все обратно. Попросили только воды им на руки полить — испачкались. Денег не взяли. Я им просто сказала что они обалденные!
В час ночи на лексусе в белом платье на каблуках, да еще и друзья вот взяли и метнулись кабанчиком сразу - ну-ну, сказочница
- Были раньше в Питере магазины очень дешевой обуви, но на тот момент и она мне была не по карману. Пошли мы с одногруппницей выбирать ей сапоги, и ну очень они мне понравились тогда! У меня были деньги, но до нужной суммы не хватало 50 рублей. И одногруппница такая говорит: «Эх, как жаль, что не хватает полтинника!» И тут молодая пара — парень и девушка — протягивают нам полтинник, и мы уходим оттуда счастливые с двумя одинаковыми парами сапог!
- Покупала билет на поезд, и оказалось, что он дороже, чем я рассчитывала. Протягиваю кассиру деньги, а она говорит, мол, не хватает. Я в ступоре, ведь еду даже не одна, а с маленьким ребенком. И тут рядом ложится недостающая купюра — это мужчина, стоявший за мной в очереди, положил деньги. Не захотел ни телефон свой оставить, ни адрес. Прошло уже лет 25, а помню это так четко, как будто вчера было!
«Увидела в лифте объявление, явно выведенное детской рукой: „Возьми колечко на удачу“. Умилилась, подумала, да и взяла. И день действительно был удачным!»
- Произошло только что. Звоню 9-летней дочери, чтобы позвать домой, так как пора готовиться ко сну. Трубку снимает незнакомый мужчина и начинает сбивчиво что-то говорить. Перебиваю его и спрашиваю, откуда у него телефон, на что он отвечает, мол, нашел на тротуаре, приходите, заберите. Наспех одеваюсь, бегу в указанное место, по пути встречаю зареванную дочку, которая ищет телефон. Отправил ее домой. Подхожу, меня встречает мужичок лет 50, отдает телефон, рассказывает, где нашел и что ждал минут 10, пока кто-то позвонит, чтобы вернуть. Налички у меня с собой было 500 рублей, всунул ему в руку и сердечно поблагодарил. Не перевелись еще хорошие люди!
Если бы мне по телефону ребенка ответил мужской голос, я бы поседела наверное
- Заплатив за аренду квартиры, я вдруг поняла, что из денег осталась только коробка с мелочью, а холодильник абсолютно пуст. Пошли с ребенком и этой коробкой в магазин. Выбрали необходимый минимум. Абсолютно незнакомая продавщица увидела эту коробку, взяла моего ребенка за руку и попросила его выбрать все, что он хочет. На кассе сама оплатила. Я ревела от неожиданности!
- Мне было около 7 лет, но я до сих пор помню, как однажды мы гуляли с мамой по набережной. Денег тогда не было даже на простую еду. Там стоял холодильник с мороженым. Я просто подошла и стала рассматривать лакомство, зная, конечно, что мне его не попробовать. А какой-то мужчина купил мне мороженое и ушел! Уже прошло около 30 лет, а я до сих пор помню этот случай и доброе сердце этого человека. Это воспоминание грело меня в самые темные периоды моей жизни.
«Отправила ребенка за хлебом. Дочь умудрилась потерять деньги по дороге. Стоит, плачет у магазина. К ней подошел парень, выслушал и купил все, что нужно. Спасибо тебе!»
- Таксую. Ночь, заказ в пригороде. Подъехал на точку, сижу, жду с открытым окном. Мимо идет группа ребят. Один предложил мне шашлык (два шампура). Я немного опешил, но согласился. Мне еще к шашлыку вручили пачку сока и салфетки. Предложивший и оказался как раз моим пассажиром. Когда поехали, он спросил:
— Наверное, такое с вами редко бывает?
— Такого в принципе не бывает!
— У нас в Буграх бывает.
Так вот, большое уважение и благодарность таким людям!
Брать еду и питье у незнакомых людей загородом ночью? Отчаянно, однако
- Был день рождения сестренки. Она очень хотела отпраздновать — ей исполнялось 7 лет. Денег особо не было. Мама дала прямо впритык на поход в кино ей и двум ее подругам и чтобы на фудкорте поесть после сеанса. Все было очень скромно. Я сама себе ничего не взяла. А за соседним столиком сидели два парня. Услышали, что у нас день рождения, подошли, поздравили и дали сестренке 1,5 тысячи. Мы были изумлены! Начали отказываться, но они настояли, оставили деньги на столе и ушли. До сих пор это помню.
- Я забирала на почте посылку, оператор попросила ее вскрыть, так как там была опись. Увидев календарик, она спросила: «А вы коллекционируете?» Я утвердительно кивнула, а потом похвасталась, сколько их у меня в коллекции на данный момент. Оператор Светлана сказала: «У меня на даче хранится много календариков. Если хотите, я вам привезу». Кто же от такого отказывается? Я оставила ей номер телефона и успешно про это забыла.
Сегодня приходит смска: «Я привезла календарики». Я купила сладости и пошла на почту. И вот на фото — календари оператора Светланы. В нижнем ряду японский квартальник. Я никогда таких не видела! Добавила к своей коллекции. А как вам календарик с компьютером за 1988 год?
- Ехал в новогоднюю ночь домой, и меня выбросило из колеи. Врезался прямо в хороший такой сугроб. Буквально секунд несколько пораскинул мозгами, что все знакомые уже отмечают, и никто на помощь не приедет. И сразу же подъезжает тачка с компанией мужиков. Видят меня и такие: «Что, слетел? Давай поможем, тащи веревку!» Пару раз попробовали мою машину с толкача вытащить, не получилось, затем дернули веревкой. Когда вытащили, радовались как дети. Лезли обниматься, говорили: «Брат, ты не переживай, подвеска и крыло чинятся. Самое главное, что ты целый!» А потом уселись в свою тачку и растворились во мгле, а я потихоньку поехал домой.
- Только переехали в другую страну, пара дней до их Рождества. Стою на кассе и понимаю, что не взяла с собой кошелек. «Наскребла» наличку в сумке и стала в тележке откладывать, что точно нужно, а что нет. За мной стоял очень пожилой и интеллигентный мужчина. Он взял и без лишних слов оплатил мне все. Я плакала — и от неловкости, и от счастья. Но буквально перед Новым годом я стала свидетелем такой же картины — как женщина с ребенком долго искала что-то в сумке, а потом оставила всю тележку. И тогда я просто взяла и оплатила ее покупки.
- У меня было несколько случаев в жизни, которые убедили меня, что мир не без добрых людей. Один особенно запомнился. Поставила машину на стоянку минутах в пяти от дома, пришла к себе, сижу, смотрю кино. Звонок в дверь. Незнакомый парень спрашивает, мол, не потеряла ли я чего? Я такая: «Вроде нет». А он протягивает мне мое портмоне — там телефон, документы на машину и немаленькая сумма денег. Оказалось, я, выходя из машины, положила портмоне мимо сумки. В страховке адрес прописки в другом городе. Как нашел? Сначала у охраны пытался узнать мой телефон (места зарезервированы), потом ловил водителей соседних машин, кто-то меня знал, подсказали. Я хотела дать ему вознаграждение, но парень только пожелал мне не быть растяпой и убежал... Даже имени этого доброго героя не знаю.
«Гуляли с дочкой, потеряли ее любимую игрушку, расстроились. Уже вечером я пошла искать. И не зря! Кто-то ее поднял и заботливо на забор повесил. Спасибо!»
- 1989 год. Еду на поезде из Тулы в столицу, чтобы успеть в Домодедово на рейс до Магадана. Понимаю, что не успеваю на автобус, и единственный выход — это взять такси. Денег в кошельке 3 рубля, а такси от Курского вокзала до Домодедово — семь. Сижу, плачу. Напротив меня сидит тетенька простецкой наружности. Спрашивает, почему реву. Рассказала. Она достает 10 рублей и протягивает мне. Я взяла ее адрес, и когда приехала домой, перевела ей деньги. До сих пор ей благодарна!
- Лето 2025. Заехали на автобан, и посреди трассы загорелся значок бензина. Понимаем с дочкой, что можем не доехать. С собой в багажнике канистра с бензином, но воронки нет. Останавливаемся. Трасса абсолютно пустая. И вдруг появляется машина, тормозит, из нее выходит парень, в салоне двое ребятишек. Берет пластиковую бутылку, срезает дно, палочкой для суши зажимает клапан и заливает бензин. Парень, пусть все у тебя будет хорошо!
Чем думают люди, выезжающие на автобан с бензином почти на нуле? Надеются на бензиновых парах доехать?
- Шла по переходу, погруженная в свои мысли, и вид у меня был, мягко говоря, недружелюбный. А навстречу — дедушка с внучкой. И тут малышка вдруг резко остановилась, тыкнула в меня пальцем и уверенно воскликнула: «Деда, смотри! Это же настоящая принцесса из мультика вышла!» Дедушка извиняюще улыбнулся и подмигнул мне, а я мгновенно выпрямила спину, стерла хмурое выражение с лица и остаток пути действительно чувствовала на голове невидимую корону. Спасибо, кроха!
