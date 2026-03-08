16 удачных стрижек, после которых жизнь пошла по новому маршруту
Смена имиджа всегда вносит в жизнь яркие впечатления и даже немного влияет на характер. Кто-то просто любит экспериментировать со своими волосами, кто-то делает нестандартную стрижку после развода и получает шикарный свежий образ, а кто-то благодаря новой прическе поднимает себе настроение и смотрит в будущее с надеждой. В любом случае, мы смотрим на наших героев и видим, как блестят их глаза после преображения.
«А я взяла и отрезала волосы под самый корешок. Так теперь мой сынуля не может больше дергать меня за косы»
«У меня были разные стрижки. После каскада папа даже грозился не пускать домой. Когда развелась, решила отсечь все старое и стала вот такая загадочная. С тех пор мои волосы ниже шеи не отрастали»
Иногда люди отказываются от длинных волос ради благотворительности. Согласитесь, этой девушке к лицу и новая прическа, и безграничная доброта
«Родители запрещали мне стричь волосы. Мама по утрам заплетала косу, и я делала все, чтобы не испортить ее до школы. А теперь мне 20, и я абсолютно счастлива»
Нужно было немного укоротить волосы и изменить форму стрижки, чтобы эта женщина почувствовала себя лучше и увереннее
«До 18 лет не стригла и не красила волосы. А потом как понеслось... И мелирование, и радикально короткие стрижки. А недавно я освоила кудрявый метод. Ох уж эта постоянная тяга к изменениям во внешности»
- Это же разные люди! © Rin.s / Pikabu
А этот парень и вовсе пошел на решительные меры — сам постригся! Мы бы не рискнули, а вы?
«Чего я только не делала со своими волосами! В итоге они превратились в паклю. Я состригла все и заплела дреды. Это было самое лучшее решение. Так я вернула свои волосы за пару лет»
вот эта девушка мне очень нравится, ей и правда к лицу все эти образы! на последнем фото она как будто совсем молоденькая!
«Счастлива из-за своей новой стрижки»
«Я сегодня подстригся. Как вам?»
- С этой стрижкой ты похож на молодого Ди Каприо. © MajorIndividual986 / Reddit
«Наверное, это мой самый импульсивный поступок. Первый раз в жизни обрезала волосы так коротко»
Этот мужчина не стригся 5 лет, но передумал. Как вам результат?
«После сложного периода я потеряла свою шикарную косу. Сейчас волосы снова крепкие, но, как бы меня ни уговаривали парикмахеры, я хожу только с короткими стрижками, экспериментирую с цветом и формами»
Иногда со стрижкой может и не повезти. Эта героиня не сдалась: она отправилась в другой салон и обрела прическу мечты
«До и после. Решил все сбрить»
и правильно сделал! на первом фото мамина булочка, на втором - опасны тип такой)
«Отращивала волосы, чтобы делать высокие прически. И вот вернулась к каре. Как же мне его не хватало»
Благодаря этим примерам, мы еще раз увидели, как сильно может повлиять небольшое изменение во внешности на настроение и восприятие мира.
А как вы считаете, может ли стрижка изменить что-то в жизни? И вообще, доводилось ли вам кардинально менять прическу?
Некоторые преображения чудесны. Но особенно впечатлили девушка, которая цветную голову сделала и женщина, потерявшая косу. Наверное, у них это действительно был переломный момент.
девушкам все преображения к лицу, просто другой образ получается и не менее классный, чем был..у мужчин не всегда выходит😀но парень состригший длинные волосы классный
Кое-где реально изменения кардинальные. Но я вот не решилась бы никогда. Вернее, один раз решилась на длинное каре, ничего так было, но все равно вернулась к длинным
Почти все удачные примеры, а вы покажите рцкожопых парикмахеров 😂 сразу рас хочется что-то делать со своей внешностью… и таких очень много…